Что стоит знать челнинцам, решившим окунуться в Крещение?

На этой неделе православный мир отметит Крещение. Традиционно в этот день верующие идут к воде, чтобы искупаться в проруби. Спасатели напоминают о правилах, которые помогут провести этот день не только с пользой для здоровья, но и с безопасностью для здоровья.

МЧС в течение трех дней будут обеспечивать безопасность в местах массового купания верующих во время церковного праздника Крещение Господне. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ со ссылкой на начальника отдела безопасности на водных объектах МЧС Татарстана Юрия Венедиктова.

Чтобы праздник не омрачился несчастным случаем, спасатели напоминают о простейших правилах купания (омовения) в проруби:

1. Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях, где дежурят спасатели, медики и полицейские

2. Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.

3. К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые также защищают ноги от острых камней и соли. Идите медленно и внимательно.

4. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга; Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода.

5. При входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте и не ныряйте.

6. Не находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма.

7. После купания разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.

8. Для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов и овощей.

Стоит также помнить, что запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения; собираться группами на льду у края полыньи; подавать крики ложной тревоги; подъезжать к купели на автотранспорте.

В Челнах 19 января в храме С. Саровского состоится Крестный ход и освящение воды в проруби на Мелекеске с 10:30 до 12 часов.

Приход Свято-Вознесенского Архиерейского подворья планирует проведение Крестного хода и освящения воды в Боровецком роднике с 01:30 до 02:15.

Приход Святого Великомученика Георгия Победоносца проведет Крестный ход на набережной нового города и освящения воды в роднике напротив прибрежной автостоянки с 10:30 до 12:00, сообщает пресс-служба исполкома города.

КСТАТИ: Омовение детей допускается только с родителями или взрослыми родственниками.

Зимнее купание противопоказано людям при острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях.