Что стоит знать челнинцам, решившим окунуться в Крещение?

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16 января в 14:44
Росреестр Татарстана ждет вопросы челнинцев
Росреестр Татарстана ждет вопросы челнинцев

Завтра служба проведет «горячую линию» по вопросам нового закона о государственной регистрации недвижимого имущества.

16 января в 14:03
Гайдаровский форум обнажил проблемы
Гайдаровский форум обнажил проблемы

Наш эксперт предполагает, что мир, возможно, стоит на пороге новых мировых рекордов по нефтедобыче.

16 января в 13:47
“Синяя команда” возвращается в Челны с триумфом
“Синяя команда” возвращается в Челны с триумфом

Торжественная встреча победителей ралли “Дакар-2017” и “Africa Eco Race-2017” состоится завтра ночью в аэропорту “Бегишево”.

16 января в 12:43
В Челнах депутаты горсовета проведут прием граждан
В Челнах депутаты горсовета проведут прием граждан

Завтра, 17 января с 16:00 до 18:00 народные избранники будут отвечать на вопросы жителей города.

16 января в 11:07
Челнинец собирает деньги на храмы Елабуги, но оставляет их себе
Челнинец собирает деньги на храмы Елабуги, но оставляет их себе

О мошеннике руководителей предприятий предупредила пресс-служба Елабужского благочиния.

16 января в 10:44
Где сегодня лучше не парковать свои машины челнинцам?
Где сегодня лучше не парковать свои машины челнинцам?

Исполком города опубликовал очередной график уборки местных проездов и улиц.

16 января в 09:52
В Челнах Сбербанк вывалил чеки в подъезд жилого дома
В Челнах Сбербанк вывалил чеки в подъезд жилого дома

Жильцы возмущены и тем фактом, что на кассовых документах есть данные клиентов банка.

16 января в 09:08
Минобрнауки РТ перевело мультсериал «Фиксики» на татарский язык
Минобрнауки РТ перевело мультсериал «Фиксики» на татарский язык

Все 60 серии мультсериала на татарском языке можно посмотреть на сайте ведомства.

16 января в 08:55
Спецслужбы США пытались завербовать российского дипломата
Спецслужбы США пытались завербовать российского дипломата

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как сотрудника посольства РФ пытались шантажировать, обвиняя в незаконной торговле медикаментами.

16 января в 08:37
На месте авиакатастрофы под Бишкеком погибли 30 человек, из них - 6 детей
На месте авиакатастрофы под Бишкеком погибли 30 человек, из них - 6 детей

Сегодня утром под Бишкеком разбился грузовой «Боинг 747» турецких авиалиний. Самолет упал на дачный поселок в окрестностях аэропорта.


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Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Выпуск 1 от 10 января, 2017г.
17 января 2017г. 06:19

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Выпуск 1 от 10 января 2017 г.

Что стоит знать челнинцам, решившим окунуться в Крещение?

Что стоит знать челнинцам, решившим окунуться в Крещение?

На этой неделе православный мир отметит Крещение. Традиционно в этот день верующие идут к воде, чтобы искупаться в проруби. Спасатели напоминают о правилах, которые помогут провести этот день не только с пользой для здоровья, но и с безопасностью для здоровья.

МЧС в течение трех дней будут обеспечивать безопасность в местах массового купания верующих во время церковного праздника Крещение Господне. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ со ссылкой на начальника отдела безопасности на водных объектах МЧС Татарстана Юрия Венедиктова.

Чтобы праздник не омрачился несчастным случаем, спасатели напоминают о простейших правилах купания (омовения) в проруби:

1. Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях, где дежурят спасатели, медики и полицейские

2. Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.

3. К проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые также защищают ноги от острых камней и соли. Идите медленно и внимательно.

4. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга; Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода.

5. При входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте и не ныряйте.

6. Не находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма.

7. После купания разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.

8. Для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов и овощей.

Стоит также помнить, что запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения; собираться группами на льду у края полыньи; подавать крики ложной тревоги; подъезжать к купели на автотранспорте.

В Челнах 19 января в храме С. Саровского состоится Крестный ход и освящение воды в проруби на Мелекеске с 10:30 до 12 часов.

Приход Свято-Вознесенского Архиерейского подворья планирует проведение Крестного хода и освящения воды в Боровецком роднике с 01:30 до 02:15.

Приход Святого Великомученика Георгия Победоносца проведет Крестный ход на набережной нового города и освящения воды в роднике напротив прибрежной автостоянки с 10:30 до 12:00, сообщает пресс-служба исполкома города.

КСТАТИ: Омовение детей допускается только с родителями или взрослыми родственниками.

Зимнее купание противопоказано людям при острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях.

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