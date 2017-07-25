Адвокат арестованного начальника “шестого отдела” Челнов Даниля Закирова: “Идет беспрецедентная война”

«Идет беспрецедентная война. За 17 лет работы я такого не припомню», — говорит адвокат начальника челнинского отдела по борьбе с оргпреступностью Даниля Закирова. На прошлой неделе он отправился под домашний арест по целому букету уголовных дел, по большей части связанных с его родным Мензелинском.

ЧЕЛНИНСКИЙ БОРЕЦ С ОПГ ЗА РЕШЕТКОЙ

Дело подполковника Даниля Закирова, начальника отдела по борьбе с организованной преступностью УВД в Набережных Челнах, всколыхнуло правоохранительную систему Татарстана.

Напомним, неделю назад, после обыска и задержания Закирова вместе со старшим оперуполномоченным ОБОПа Данилем Шакировым, им обоим следственная группа, возглавляемая следователем по особо важным делам полковником Константином Замараевым, предъявила обвинения в нескольких преступлениях, квалифицируемых как злоупотребление должностными полномочиями, превышение их, в том числе с угрозами, и вымогательство. Обоих сотрудников суд отпустил на время следствия, однако следком уже через два дня передал судье второе дело против Закирова, выделив ради этого один из эпизодов, и подполковник все же оказался под домашним арестом.

В общей сложности руководство ОБОПа подозревают в преступлениях по пяти эпизодам, пишет «БИЗНЕС Online». Первый касается мензелинца Олега Бармашова (Мензелинск входит в зону ответственности челнинского ОБОПа), у которого полицейские якобы вымогали 5 млн рублей и продажу здания торгового дома «Купец» осенью 2014 года, а также признание в преступлениях. Второй эпизод связан с арестом Руслана Салахова, третий — Эрика Казаряна. Оба в материалах дела представлены перевозчиками на междугородних пассажирских рейсах. Салахову ОБОП, по мнению следователей, подкинул домой патроны, а Казаряну в машину — наркотики, «крышуя» таким образом их конкурентов на автовокзале. Также в копилке следователей известный совместный рейд ОБОПа и ОМОНа в адвокатскую контору. После него оперативники Ильгам Сафин и Тимур Гарифуллин сами оказались под следствием за нанесение побоев адвокатам и их клиентам-предпринимателям, одним из них был искомый ОБОПом Ленар Миргалиев, у которого оказались переломаны ребра. Пятый эпизод, накинутый Закирову под повторное задержание, основан на заявлении некого Ильгиза Шайхелисламова — его начальник «шестого отдела» якобы вынуждал найти подставного поджигателя той же адвокатской конторы в октябре 2016 года.

Сам Закиров на суде высказал неожиданную версию своего задержания. Дело против ОБОПа, инициированное ФСБ РФ, он назвал местью за успешное раскрытие не менее громкого дела игровиков, пояснив, что вместе с крахом системной игорной деятельности в Челнах некто по этой линии потерял неплохой стабильный доход — 6 - 8 млн рублей в месяц.

«За последние несколько лет нашим отделом были раскрыты такие преступления, как игровой бизнес, с которого львиная доля доходов уходила тем сотрудникам ФСБ, которые сейчас заставляют людей оговаривать нас. Я заявляю об этом официально», — объявил Закиров на суде.

В пользу теории о межведомственной борьбе, по мнению издания, говорит и заявление следкома о незаконной слежке за сотрудниками СК в Набережных Челнах — якобы «топтуны» отслеживали, кого вызывают на допросы в качестве свидетелей и потерпевших, чтобы потом на них надавить. Сотрудники отдела УСБ центрального аппарата МВД России, приехавшие из Москвы, обнаружили слежку 19 июля и задержали троих подозрительных лиц. Из рапорта УСБ, который зачитала на последнем заседании суда следователь Алия Мухъярова, известно, что задержанные располагали удостоверениями оперуполномоченных Шарифуллина и Сабирова, третьим оказался начальник отделения угрозыска УВД Набережных Челнов Халиуллин.

Профессиональная биография Закирова весьма внушительная. Борьбой с оргпреступностью в Челнах он занимается с 1999 года, до этого недолго поработав оперативником в Мензелинске. Застав разгром челнинских ОПГ, Закиров был награжден несколькими медалями — «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За отличие в службе» 1-й, 2-й и 3-й степеней. Он был признан лучшим сотрудником службы криминальной полиции и почетным сотрудником МВД по РТ.

Лично Закиров участвовал в кампаниях по поимке «Двадцатьдевятников», «Тагирьяновских», «Тридцатников» (бандиты занимались убийствами дальнобойщиков, переодевшись в полицейскую форму), «Боксеров». Из относительно свежих заслуг — ОБОП, к примеру, вычислил местонахождение лидера «Чистопольского джамаата» Раиса Мингалеева, считавшегося на тот момент погибшим, благодаря чему участник покушений на муфтия Татарстана Илдуса Файзова и его зама Валиуллу Якупова был застрелен во время операции спецподразделения «Альфа».

«ВОЮЮТ МВД СО СЛЕДСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ...»

В данной публикации мы решили предоставить слово стороне защиты, в первую очередь пообщавшись с адвокатом Русланом Мадифуровым, а также несколькими участниками уголовных дел. Как и его подзащитный Закиров, адвокат видит за арестом подполковника межведомственный конфликт, в котором с одной стороны ОБОП и соответственно МВД, с другой — следственное управление СКР. Вдобавок имеет место личный конфликт Закирова и Замараева, которые знакомы полтора десятка лет и постоянно пересекались по работе.

На суде Закиров потребовал отстранения Замараева от дела заявив, что сотрудники УФСБ «организовали травлю их отдела». Мотив якобы в том, что начальник ОБОПа постоянно был недоволен работой коллеги. Например, в том же деле «Боксеров» пятеро осужденных в последствие были оправданы.

«А люди пять лет сидели ни за что. Он был награжден госнаградой. Я ему сказал, что, если он настоящий офицер, он должен сдать эту награду», — говорил Закиров.

Личная вендетта, однако переросла в нечто большее.

«Идет беспрецедентная война. За 17 лет работы адвокатом я такого не припомню, — поделился своим мнением Мадифуров. — В данном случае воюют МВД со следственным комитетом, а ФСБ, как всегда, наблюдает со стороны: лбами сталкивают, а сами как будто не при чем. Даже сейчас формально уже не ФСБ, а как бы ГУСБ (главное управление собственной безопасности — прим. ред.) этим занимается».

Впрочем, тесное сотрудничество ФСБ и СКР ни для кого не секрет, а Закиров в своих речах из суда считает своими главными обидчиками именно чекистов.

Тем не менее, на вопрос, что могло бы быть главной причиной противостояния, адвокат ответить затруднился.

«Я считаю, что действия следкома в отношении моего подзащитного выходят за все рамки, просто искусственно создаются основания для задержания. Закиров пользуется огромным уважением среди сотрудников, это человек старой школы. Они разбивали все эти банды, были первопроходцами. Отношение следственного комитета к людям, которые боролись с преступностью, по меньшей мере вызывает недоумение», — резюмирует он.

СПУСКОВОЙ КРЮЧОК — СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД ПИМАНОВЫХ?

Сигналом к активизации ФСБ и следкома в отношении шестого отдела стал ролик на YouTube под громким брендом «Человек и закон», который повествует об истории мензелинского предпринимателя Бармашова, осужденного за махинации с недвижимостью, раскрытые ОБОПом.

С этим видео произошла некоторая путаница. Дело в том, что в эфир «Первого канала» сюжет не выходил, в чем легко убедиться – архив программ доступен на сайте передачи «Человек и закон». Ролик же опубликовало ООО «Правовой центр «Человек и Закон», учредителем и директором которого выступает Денис Алексеевич Пиманов – по всей видимости, сын ведущего знаменитой телепрограммы Алексея Пиманова. Никакого прямого отношения к ТВ-проекту с 40-летней историей контора не имеет, но подчеркивает, что «"Человек и Закон" — имя, способное открыть многие двери», а своей «уникальной особенностью» называет «тесное сотрудничество со СМИ». В ролики прямо указано, что юрист правого центра Роман Костенко защищает интересы Бармашова, поэтому говорить об объективном журналистском расследовании не приходится.

Герои передачи — родственники Бармашова и свидетели его деятельности — создали для московских журналистов образ сердобольного предпринимателя, помогавшего людям в их сложных социальных обстоятельствах. Если верить передаче, Бармашов со своей матерью Эльзой Бармашовой переселял мензелинцев из их квартир, которые им трудно было содержать, в просторные частные дома, за что имел почет и уважение в родном городе – «люди счастливы» повторяет раз за разом диктор. ОБОП же, сыграв на неоднозначной природе таких сделок, решил «отжать» у мецената коммерческую недвижимость.

Собеседники "БИЗНЕС Online", близкие к следствию, к «наезду» шестого отдела на Бармашова добавляют дополнительный мотив. Якобы Закирова, уроженца Мензелинского района, сохранился на малой родине бизнес. Так, у села Коноваловка на трассе М7 имеется недостроенная АЗС, записанная на отца начальника ОБОПа Мавлаветдина Закирова, вокруг которой якобы возникла конкурентная борьба с Бармашовым. Его мать прямо говорит о том, что Закиров-старший предлагал продать магазин «Купец», а, получив отказ, пригрозил, что сын заберет его даром.

Согласно этой логике, Закиров и сфабриковал дело против Бармашова, который с октября прошлого года отбывает 7,5 лет за мошенничество и вымогательство (срок был сокращен в апелляционном порядке с 8,5 лет). Дело против Бармашова (кстати, вместе с ним мензелинский горсуд осудил целую группу лиц, действующих в сговоре) было возбуждено летом 2014 года по заявлениям нескольких потерпевших — они обвинили «свободного риэлтора» в отъеме квартир посредством угроз и обмана. Адвокат Закирова, отметим, не отрицает, что при задержании против Бармашова были применены спецсредства, так как подозреваемый пытался скрыться. После этого задержанный и обвинил ОБОП в желании завладеть его торговым центром «Купец».

Между тем Мадифуров поясняет, что ТЦ «Купец» никак не мог стать целью «нечистоплотных полицейских», так как на тот момент здание находилось под двойным обременением. Во-первых, Бармашов заложил ТЦ еще в 2012 году по договору со «Спурт» банком до 2018 года. Во-вторых, в сентябре 2014-го года оно было арестовано мензелинским судом по гражданскому иску в рамках уголовного дела Бармашова. «В обвинении речь идет о том, чтобы переоформить на него [Закирова] «Купец», так это было физически невозможно. Просто бредовая ситуация, которую даже во сне сложно представить». Кроме того, по словам Мадифурова, он располагает показаниями Бармашова из дела 2014 года, в котором подследственный утверждал, что никогда не видел ни Закирова, ни Шакирова в ИВС, хотя сегодня следствие утверждает, что именно они избивали задержанного в изоляторе.

«МЕЦЕНАТ» ОЛЕГ БАРМАШОВ

"БИЗНЕС Online" встретился с непосредственными участниками нескольких из вменяемых Закирову и Шакирову эпизодов — в первую очередь, конечно, по делу 36-летнего урожденного мензелинца Бармашова. На месте у наших корреспондентов сложилось впечатление, что московские журналисты собирали комментарии для разоблачающего репортажа весьма избирательно.

Прежде всего мы последовали прозвучавшему в суде совету Закирова и попросили поделиться мнением о предпринимателе простых прохожих — в маленьком Мензелинске Бармашова, как оказалось, действительно знают все. Некоторые горожане отказывались говорить со словами «нам тут еще жить». Иные на условиях анонимности говорили прямо: «Он при помощи своих риелторов переселял пьющих людей из их квартир в старые деревенские дома. Двушка в городе миллиона полтора стоит, а он покупал дом в деревне за 150 тысяч, закрывал для хозяев коммунальные долги, платил им какой-то задаток, оформлял сделку, а потом эти люди умирали от алкогольной интоксикации. Но ведь никто не будет разбираться, как умер пьяница, правильно? Умер и умер. То же самое было с его кафе «Клевое» на выезде из города, куда рыбаки часто заезжают. Он договорился с владелицей кафе Ларисой о покупке, выплатил задаток, а потом не старая еще женщина вдруг внезапно умирает. Совпадение? Бармашов вел себя в городе очень борзо и дерзко, и ему все сходило с рук. В Мензелинске об этом просто говорить боятся».

Наши собеседники приписывают Бармашову лидерство в местном ОПГ «Колхозники» — это около сотни человек, которых в городе так и называют «бармашовскими». В свое время группировка якобы была филиалом известного ОПГ «Боксеры»... Помимо ТД «Купец» и кафе «Клевое», Бармашовы, как считают в Мензелинске, владеют местной автомойкой на улице Октябрьской, продуктовым магазином «Садак» и зданием, в котором расположен салон красоты. На кого бы не были записаны эти активы, создавались они при непосредственном участии влиятельного семейства.

«ЧЕСТНЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ» ИЗ СИДОРОВКИ

Изданию также удалось разыскать участников второго и третьего эпизодов, вменяемых Закирову, которые оказались по сути единой историей. Челнинские перевозчики Салахов и Казарян, которым сотрудники ОБОПа и ОП «Комсомольский» якобы подкинули патроны и наркотики, чтобы расчистить дорогу их конкурентам, оказались одной командой. Прежде отметим, что, согласно справке МВД РТ, уроженец Таджикистана Салахов до расследования ОБОП уже имел две судимости. За два года до предполагаемой «подставы» с боеприпасами, в августе 2014 года он уже был осужден на 9 месяцев лишения свободы за хранение оружия, а в мае 2015 года получил два года условно за оскорбление и нападение на представителя власти. Третью судимость — текущую, по общему с Казаряном делу о вымогательстве, он получил в этом году 17 апреля, на три года отправившись в колонию. К вымогательству у Салахова прикрепляется хранение оружия, а у Казаряна — наркотиков. 28-летний Казарян из Тбилиси был осужден в октябре на 4 года и 6 месяцев за изнасилование с отягчающими обстоятельствами.

Адвокат Закирова в разговоре также отмечает эти судимости, подчеркивая, что осужденные даже не пытались обжаловать приговор. Заметим, что, по данным следствия, изъятые у Салахова патроны ранее уже изымались, а наркотики якобы «длительное время не поставляются на наркорынок Набережных Челнов», а ранее изымались «только сотрудниками отдела полиции «Комсомольский». Однако, по словам адвоката, на сегодняшний день эпизоды с Салаховым и Казаряном уже изъяты из уголовного дела против начальника шестого отдела — видимо, благодаря доводам адвоката, отметившего на суде, что использовать материалы, по которому вынесен приговор, в качестве доказательств нельзя. Суд в числе прочего уже дал оценку доводам осужденных о подбросе наркотиков и патронов.

После встречи с таксистами челнинского автовокзала — потерпевшими по делу о вымогательстве — изъятие фамилий Салахова и Казаряна и вовсе не удивляет. По словам Ирины Волочко — администратора автовокзала (юридическое название ООО «Трансфер-групп», бывшее «Экспресс-Кама НЧ»), Салахов «никакой не предприниматель, а обычный мелкий бандит».

«У нас есть договор на парковку со всеми таксистами, которые на автовокзале стоят, я всю это историю знаю, и Салахова тоже прекрасно знаю, — утверждает Волочко. — Он лично мне угрожал будки сжечь и нос сломать. Были они какое-то время «мухинскими», сейчас «карпеевские», это братва из Сидоровки . Сколько на него заявлений писали — не сосчитать. У них и сейчас в «конторе» человек 300. Одно время Салахов крышевал цыган. Когда цыгане в чем-то ему не угодили, Салахов приехал к ним в садовое общество «Гидростроитель-1», это на Лесоцехе, на разборки, пришел прямо в дом, но взрослых не застал и стал стрелять по детям. Пуля застряла у девочки возле сонной артерии, до сих пор не смогли вытащить — операция нужна сложная и девочка сейчас в Москве. Он никакой не предприниматель. Уже когда дело против него судом запахло, он открыл ООО «Соло», пришел к нам и пытался заставить нас подписывать договора на оказание каких-то информационных услуг, никому не нужных. Только тогда он прикинулся предпринимателем».

Хронологию конфликта Салахова и Казаряна с перевозчиками изложили таксисты Александр Дорошенко и Юрий Матвеев. Еще осенью 2015 года у таксистов вышел конфликт с альметьевскими коллегами, к тому времени на альметьевском направлении работали 12-15 челнинских машин. В течение 3-4 месяцев челнинцы на маршруте не работали. Узнав об этом, Салахов и Казарян «забили стрелку» таксистам. «При встрече они сказали, что теперь альметьевский маршрут под ними и работать на нем будут их люди, — конкретизирует Матвеев, — Если же мы хотим работать с ними, должны платить по 4 тысячи в месяц с каждой машины. У меня с той стрелки есть аудиозапись, на которой Салахов говорит: «Пешком будете ходить. Я знаю, где вы живете и на чем ездите». Мы этого Салахова тоже знаем со школьного возраста. Он тут «щемил» людей, которые на дороге голосовали. Он из «сидоровской конторы», был мелким бандитом, потом, после стрельбы в садовом обществе, подрос».

Благополучно отжав альметьевский маршрут, Салахов и Ко якобы решили расшириться и в мае 2016-го пришли на вокзал с подкреплением — человек 25-30. Таксистов на вокзале тоже работало человек 30, однако на провокацию они не поддались. «Мы обратились в органы. Сначала вызывали полицию из Комсомольского ОП. Полицейские приезжали, забирали нескольких, увозили и сразу отпускали. Аудиозаписи с тем, как они «беспределят», пропадали в ОП с концами. На следующий день эти бандиты снова к нам — и так каждый день, платите, мол. Никакими предпринимателями они, конечно, не были, это банальный рэкет. Я понимаю, если вокзал с нас берет плату за стоянку, или если мы договор заключаем на услуги такси. А он кто такой?», — живописует Матвеев.

Поняв, что от полиции ничего не добиться, при очередном ЧП таксисты позвонили по номеру 112 и сообщили о нападении на автовокзал. После чего их вызвали в ФСБ, и все 30 водителей писали объяснительные о текущих событиях. Интересно, что и после этого дело не сдвинулось. Пришлось перевозчикам обращаться в ОБОП, где их показания выслушал Шакиров. «Тогда только дело и завертелось — нас всех вызывали, и дело довели до суда. По уголовному делу нас было 16 человек потерпевших. Даже судья удивился», — поясняет Матвеев.

Со слов водителей, сейчас на вокзале работают две команды таксистов — одна на территории, другая паркуется за забором. Те, кто за забором, так и платят по 4 тыс. рублей с машины — по слухам, собранные деньги уходят «на зону»Фото: chelny-biz.ru

Салахова, в отличие от Казаряна, задержали лишь спустя несколько месяцев розыска, причем розыскные мероприятия велись любопытным образом. Как рассказывает Дорошенко, в процессе следствия Салахов, уже находившийся под условным сроком за нападение на представителя власти, ходил отмечаться в полицию. В Комсомольский ОП он приходил под руку с сотрудником ФСБ. «И вот он, разыскиваемый преступник, приходит отмечаться в полицию как условно осужденный, тут бы на него и наручники надеть! — восклицает Дорошенко. — Но рядом стоит человек с корочкой ФСБ и задержать его не дает. Из-за этого опера в итоге вынуждены были задержать его дома. Почему ФСБ его тогда охраняло, мы не знаем, но бегал Салахов долго, месяца 3-4. Так вот мне не понятно, зачем бы ОБОП стал подкидывать Салахову патроны, если по цыганским детям он своими стрелял?»

Любопытно также, что, со слов водителей, сейчас на вокзале работают две команды таксистов — одна на территории, другая паркуется за забором. Те, кто за забором, так и платят по 4 тыс. рублей с машины — по слухам, собранные деньги уходят «на зону».

На следующий день после визита корреспондента таксисты, возмущенные тем, что их подозревают в работе под «крышей» шестого отдела, просто выполнившего свою работу по заявлению потерпевших, решили призвать на помощь депутата Госдумы Александра Старовойтова, известного борьбой с ОПГ, и организовали с ним переписку. Старовойтов пока попросил подкрепить обращение показаниями других пострадавших и свидетелей.

Пользовались ли Закиров и Шакиров недозволенными методами следствия, предстоит установить суду.

ЗАЩИТА ЖДЕТ ДОКАЗАТЕЛЬНЫХ АУДИОЗАПИСЕЙ

Касательно же других эпизодов — шумного задержания Миргалиева в адвокатской конторе и показаний Шайхелисламова о давлении на него со стороны начальника ОБОП — пока можно располагать лишь двумя мнениями, от следствия и от адвоката Мадифурова. Позиция следователей известна, Мадифуров же категорически не согласен с их интерпретацией событий.

Адвокат напоминает, что уголовное дело против Миргалиева было возбуждено по заявлению гражданки Ахатовой от июня 2016 года, в котором она рассказывала, как владелец ломбардов Миргалиев одолжил денег ее сыну под залог квартиры (Ахатова подписала тогда договор купли-продажи), а впоследствии, не получив расчета, квартиру забрал. Зная эту историю, отметим, что суммы были несоразмерны: Миргалиев одолжил 500 тыс. рублей, квартира стоила 1,8 млн. рублей, кроме того, часть денег Ахатова вернула сама. Дело же в результате разнообразных действий сторон было возбуждено ОБОПом о мошенничестве на 110 тыс. рублей.

Мадифуров рассказывает, что, когда пожилая женщина оказалась на улице, она дошла до зампрокурора РТ, который распорядился немедленно начать следствие. «Оперативники едут к нему на обыск, — излагает адвокат. — Миргалиев бросает ребенка и убегает. По пути сбивает Гарифуллина на машине, и дальше устремляется в даль на своем BMW Х5 с белорусскими номерами. Как потом выясняется, он звонит следователю Дадашеву и сообщает обстоятельства произошедшего. Дадашев – это человек, входивший в следственную группу, которая подчинялась Замараеву по делу ОБОПа, как стало потом известно. Что делает следователь? Адвокат привозит Миргалиева в СК. Там его допрашивают, зная, что у Миргалиева обыск, а сам он в розыске. Но тот сидит у следователя. Его допрашивают, отпускают, никого не уведомив. А сотрудники полиции в этот самый момент ищут и ищут беглеца. У них есть поручение следователя доставить Миргалиева, не считая того, что он сбил сотрудника. После этого его находят в конторе, которая именуется адвокатской, и происходит задержание».

По словам Мадифурова, Миргалиев служил в десантно-штурмовой бригаде ВДВ и оставался практикующим охотником. «И после этого следователи говорят, что сотрудники ОБОПа якобы незаконно использовали ОМОН с превышением своих полномочий, якобы никаких оснований бояться Миргалиева у них не было», — пояснил Мадифуров. Он подчеркивает, что никаких жалоб на тот момент адвокаты Миргалиева не составляли, за исключением указания на отсутствие в протоколе фактического времени задержания. После возбуждения дела о наезде на полицейского, по словам Мадифурова, «начались странные действия».

«Внезапно все дела передаются господину Константину Замараеву, и он одним росчерком пера, одним постановлением прекращает уголовное дело в отношении Миргалиева и за наезд, и за мошенничество. Сразу же возбуждает дело на Гарифуллина (сбитого, по убеждению адвоката, сотрудника ОБОП — ред.) за заведомо ложный донос».

И последний на данный момент эпизод — показания Шайхилесламова, владельца автомобиля, зафиксированного камерами наружного наблюдения в ночь поджога в адвокатской конторе. Шайхилесламов, напомним, заявил, что Закиров в присутствии осужденного Руслана Хасьянова — киллера ОПГ «29-й комплекс» — шантажировал его: либо найдешь того, кто признается в поджоге, либо бери вину на себя, либо подбросим тебе наркотики или оружие.

«Согласно показаниям Шайхилесламова, мой подзащитный сказал: «Я не могу найти никого, кто признался бы в поджоге офиса. Левые пассажиры мне не нужны, сотрудники ФСБ таких расколют», — отмечает Мадифуров. — Далее мой подзащитный сказал, что раскрыть это преступление для него – дело чести, потому что все считают, что это сделал ОБОП. Шайхелисламов рассказывает, что Закиров, если до Нового года не будет раскрыто преступление, обязательно подбросит ему оружие или наркотики. При этом Шайхилесламов сказал, что все разговоры записывал. В связи с этим мы сейчас заявили ходатайство, чтобы нам предоставили эти аудиозаписи. Что тут спорить-то? Вы представьте их, и проблем не будет», — заявляет защитник Закирова.

Он также сообщил, что Шайхилесламов, автомобиль которого возле адвокатской конторы зафиксировало видеонаблюдения, как оказалось, лично давно знает Закирова — они вместе учились в средней школе Мензелинска. Совпадение или нет, но Шайхилесламов является и приятелем Бармашова — он даже «разруливал» ситуацию, когда Бармашов не доплатил товарищу Шайхилесламова 200 тыс. рублей за купленный BMW X6. «Вот такое странное стечение обстоятельств. Мало того, он на допросе говорит, что боялся встречи с Закировым, поэтому и вел аудиозаписи», — сообщил Мадифуров.



