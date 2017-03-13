«Дело Харитонова» блуждает по судам Татарстана

Депутаты Малошильнинского сельского поселения написали жалобу в Конституционный суд за задержку рассмотрения уголовного дела в отношении главы Геннадия Харитонова. Напомним, новость о привлечении районного чиновника к уголовной ответственности появилась в сентябре 2015 года. Сейчас обвинительное заключение прокуратуры включает 7 эпизодов и 2 статьи УК РФ («Превышение должностных полномочий» и «Служебный подлог»).
В марте того года Контрольно-счетная палата Тукаевского района выявила нарушения в использовании бюджетных средств на сумму 8,7 млн. рублей. Судя по всему, сюда входят и покупка за 891 тыс. бюджетных рублей автомобиля Hyundai ix35, впоследствии переданного в администрацию Тукаевского района якобы по решению малошильнинских депутатов (депутаты в один голос заявили, что ни за покупку, ни тем более за передачу автомобиля в район они в жизни не голосовали), и два кредита бюджетам Стародрюшского и Нижнесуксынского поселений от Малошильнинского на общую сумму 2 млн. рублей, и прием на работу неких сотрудников вне штатного расписания исполкома, зарплата которым, по расчетам депутатов, составила не менее 1,5 млн. рублей.
В начале января 2016 года в Тукаевском районном суде должен был стартовать процесс по делу Геннадия Харитонова, однако судья (он же - председатель районного суда Радик Зиннатов) сразу же заявил о самоотводе. Причиной послужило то, что Зиннатов связан служебными отношениями с зятем Харитонова, который работает водителем в Тукаевском суде и по большей части оказывает профессиональные услуги лично председателю. Материалы были переданы в Верховный суд РТ, который и должен был в месячный срок определить город, где будет рассматриваться дело. Однако, прошло уже два месяца, а дата ни дата назначения заседания, ни место неизвестны.
- На днях мы написали жалобу в Конституционный суд на нарушении процессуальных сроков, - рассказал «Вечерке» представитель оппозиционной Харитонову группы, депутат Малошильнинского сельского поселения Роман Ваганов. - По слухам, дело Харитонова «блуждает» по всем судам Татарстана — и в Челны его пытались определить, и в Елабугу, и в Менделеевск. Никто, видимо, браться не хочет.
Как рассказали «Вечерке» в Верховном суде Татарстана, материалы уголовного дела были переданы в Менделеевский районный суд.
Судя по информации размещенной на официальном сайте фемиды, дело поступило в производство, однако дата заседания пока не назначена.
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