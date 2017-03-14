Денис Мацуев: «Я рад, что посетил завод-монстр»

В минувшие выходные Органный зал города посетил знаменитый пианист Денис Мацуев, который со своими друзьями дал долгожданный для челнинской публики концерт.
Задолго до приезда известнейшего пианиста с программой «Классика и Jass», все билеты были выкуплены. Челнинцы тщетно пытались достать заветную проходку, публикуя объявления в интернете.
Представительниц прекрасной половины человечества в тот вечер в Органном зале было заметно больше, ведь концерт был приурочен к Международному женскому дню 8 марта, а организатор приезда Мацуева в Челны – ПАО «КАМАЗ» подарил около 200 билетов своим сотрудницам.
– Я играю для публики, и она для меня – самое важное, – отметил после Денис Мацуев. – Что касается компаний (корпоративных выступлений – прим. ред.), это бывает не так часто. Когда же приглашают друзья, а мы с Сергеем Анатольевичем (Когогин — гендиректор ПАО КАМАЗ — прим. ред.) – точно друзья, то мы даем открытый концерт. Для меня друзья все, кто приходит ко мне в зал, считаю, что слушатели нашей страны – с одной стороны, не самая простая, с другой – самая любимая публика.
Имя Дениса Мацуева известно далеко за пределами России, и он считается виртуозом своего дела. В этот раз маэстро приехал в город с концертом, в котором можно было услышать традиционный джаз, а также джазовые импровизации на классические темы. Вместе с Денисом Мацуевым выступали Андрей Иванов на контрабасе, Александр Зингер на ударных и Аркадий Шилклопер на валторне и альпийском роге. Также порадовали публику своим исполнением и маленькие таланты – Софья Тюрина (саксофон), Катя Филимонова (ударные инструменты) и Ростислав Мудрицкий (баян). Юные дарования являются обладателями гран-при Всероссийского конкурса «Синяя птица» в 2016 году.
Перед концертом Денис Мацуев совершил экскурсию по камскому автогиганту, а также прокатился на спортивном грузовике «КАМАЗ-мастер».
– Я рад, что у меня был необычный день, – отметил маэстро. – Посетил завод-монстр (в хорошем смысле слова), познакомился с уникальной командой «КАМАЗ-мастер», которая даже предоставила мне возможность проехаться на своем шатле. Это не автомобиль, а произведение искусства.
Денис Мацуев пообещал, что в следующий раз приедет в Челны вместе с профессорами Московской консерватории, и в рамках фонда «Новые имена» проведет мастер-классы.
– Будем наблюдать за одаренными детьми, вручать им стипендии, а также пригласим в знаменитую творческую школу в Суздаль, – добавил пианист. – Обязательно познакомимся и с педагогами талантливых ребят.
Кстати: Билеты на концерт продавались по цене 1700-3000 рублей. Все деньги от продажи билетов будут направлены в фонд Камерного оркестра Игоря Лермана.
Комментарии посетителей
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