Депутат горсовета Сергей Яковлев просит прокуратуру проверить родственные связи в администрации города

Жена мэра города — двоюродная сестра руководителя исполкома? Начальник управления архитектуры - племянник супруги руководителя исполкома? Начальник МУП ПАД — троюродный племянник начальника управления ЖКХ города? В хитросплетениях родни в мэрии Челнов Сергей Яковлев попросил разобраться прокурора Татарстана Ильдуса Нафикова.

Депутат набережночелнинского горсовета, член партии «Единая Россия» Сергей Яковлев обновил свою ленту в «живом журнале» новым открытым письмом-заявлением.

В этот раз Яковлев адресовал его, в основном, прокуратору республики Татарстан Ильдусу Нафикову. В первую очередь он просит руководителя надзорного ведомства проверить информацию о том, что супруга мэра города - Магдеева Розалия Маликовна является двоюродной сестрой руководителя исполкома Рината Абдуллина.

«Если эта информация подтвердится, это будет означать, что семья мэра города и руководителя Исполнительного комитета имеет устойчивую родственную связь, что согласно ч. 3 ст.19 Федерального закона №79- ФЗ является конфликтом интересов госслужащего», - говорится в заявлении Сергея Яковлева. «При этом нужно понимать, что если конфликт интересов не был урегулирован перед заключением трудового контракта путем уведомления конкурсной комиссии (в нашем случае - депутатов Горсовета Набережных Челнов перед голосованием), трудовой договор должен быть расторгнут, как заключенный в разрез с действующим ФЗ (№79-ФЗ от 27.07.2004 и в соответствии с письмом разъяснением Минтруда России от 15.10. 2012 № 18-2/10/1-2088)».

Депутат подчеркнул, что в этом случае, и градоначальник, и сити-менеджер Челнов должны будут сложить с себя полномочия.

Впрочем, это не единственные родственные связи, которые по его мнению влияют на деятельность высшего руководства города. Яковлев так же попросил прокурора проверить информацию о том, что начальник управления архитектуры, строительства и градостроительного развития исполнительного комитета города Ильмир Исхаков является племянником супруги Рината Абдуллина, а руководитель МУП ПАД Фарид Киямов (в данный момент находится под следствием по ряду уголовных дел) является троюродным племянником начальника городского хозяйства и жизнеобеспечения Рафаиля Киямова.