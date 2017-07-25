Депутат из Белоуса отвоевал «народные» озера в Тукаевском районе

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25 июля в 11:06
В Татарстане масло подорожало на 25%, хлеб – на 10%
В Татарстане масло подорожало на 25%, хлеб – на 10%

Хотя официальная инфляция составила за этот период всего 3,1%. При этом сами граждане продолжают беднеть.

25 июля в 10:27
Даниса Зарипова дисквалифицировали в КХЛ на два года
Даниса Зарипова дисквалифицировали в КХЛ на два года

Одна из допинг-проб нападающего казанского “Ак Барса” дала положительный результат.

25 июля в 10:11
В Челнах тестируют новый автобус
В Челнах тестируют новый автобус

Vector Next накануне курсировал по маршруту №1, в него может поместиться до 53 пассажиров.

25 июля в 09:37
В Татарстане компания сливала отходы производства прямо в реку
В Татарстане компания сливала отходы производства прямо в реку

Результаты анализа проб воды выявили превышение в 1,3 раза нормативов предельно допустимых концентраций по аммонию и нитритам. 

25 июля в 09:00
Вузы Татарстана вошли в Топ-10 самых востребованных в России
Вузы Татарстана вошли в Топ-10 самых востребованных в России

Татарстан также отнесли к первой группе регионов, куда выпускники приезжают и учиться, и впоследствии работать.

25 июля в 08:26
В Челнах встретили победителей ралли «Шелковый путь 2017»
В Челнах встретили победителей ралли «Шелковый путь 2017»

Сегодня ночью команда «КАМАЗ-мастер» прилетела в Бегишево.

25 июля в 08:19
Из “Бегишево” возобновились рейсы в Пермь и Самару
Из “Бегишево” возобновились рейсы в Пермь и Самару

Рейсы будет выполнять авиакомпания «Комиавиатранс» на воздушных судах L-410 три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

24 июля в 16:37
В Татарстане 17-летний подросток спас тонущую девочку
В Татарстане 17-летний подросток спас тонущую девочку

Две ее подружки испугавшись, молча стояли у берега в воде и ничего не могли объяснить, Егор, не раздумывая, прямо в одежде сразу бросился в воду.

24 июля в 16:09
Роспотребнадзор РТ дал рекомендации по эксплуатации спиннеров
Роспотребнадзор РТ дал рекомендации по эксплуатации спиннеров

Управление изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия.

24 июля в 15:35
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

На этот раз причиной стали не ливни с ветром, а высокая пожароопасность в лесах.


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Министерство образования и науки РТ
12 июля, 2017

Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс:  «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".

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Выпуск 28 от 19 июля, 2017г.
25 июля 2017г. 12:01

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Выпуск 28 от 19 июля 2017 г.
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Депутат из Белоуса отвоевал «народные» озера в Тукаевском районе

Депутат из Белоуса отвоевал «народные» озера в Тукаевском районе

Депутат Малошильнинского сельского поселения Роман Ваганов может праздновать победу — народному избраннику удалось отстоять озера в Тукаевском районе. «Вечерка» уже писала, что благодаря его обращению, Казанская межрайонная природоохранная прокуратура занялась проверкой законности строительных работ, которые начались в апреле этого года в правобережном пойменном участке реки Шильна (от Боровецкого моста до садо-водческого товарищества «Боровинка»), где расположены давно полюбившиеся челнинцам и жителям Тукаевского района три водоема. 

Выяснилось, что активно осваиваемые участки (кадастровые номера 16:39:101001:611; 16:39:103601:268; 16:39:000000:1837) были проданы ООО «Градресурс», а по документам проходили, как земли сельхозназначения. И о наличии водных объектов в них ни слова.

- Мы уже с подобным сталкивались, - пояснил нам тогда прокурор Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры Альберт Хабиров. - В картографических материалах, которые есть, этих водных объектов просто не видно, поскольку сами границы озера не стоят на кадастровом учете. Говорить здесь о злом умысле преждевременно, возможно, это было сделано по ошибке. Регистрационная палата просто не имела сведений о наличии там озер. 

Роман Ваганов писал во всевозможные ведомства и на прошлой неделе депутату пришел ответ из республиканской прокуратуры. Проверка надзорного органа подтвердила факт земельных работ и установку забора по периметру участка. Однако, «факт нарушения условий ограничение доступа граждан к водным объект не был выявлен» - говорилось в прокурорском ответе со ссылкой на … все то же отсутствие озер на бумаге, тогда как по факту они есть уже не один десяток лет. При этом, прокуратура решили оштрафовать нового собственника за нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности в водоохранной зоне.

- Их ответ лишен логики, - прокомментировал нам Роман Ваганов. - С одной стороны, они пишут, что ограничения доступа граждан к водным объектам нет, потому что там официально нет озер. Если так, то о каком нарушении режима осуществления хозяйственной деятельности в водоохранной зоне идет речь?

Следом за этим депутату пришел ответ из Министерства экологии и природных ресурсов РТ. В отличие от надзорного органа, экологи действовали более решительно. В своем представлении ООО «Градресурс» они потребовали от собственника прекратить земельные работы на участке, отмежевать 20-метровую прибрежную защитную полосу водных объектов, привести участок в первоначальный вид, демонтировать забор и, в конце концов, вернуть землю в пользование государства. 

Победа будет, когда все восстановят и вернут государству, - говорит Ваганов. - Неплохо бы и экологический ущерб посчитать и взыскать. Виновных в передаче озер наказать. А сейчас было бы очень кстати получить информацию об исполнении предписания от экологов, прокурора, землепользователя.

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