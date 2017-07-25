Депутат из Белоуса отвоевал «народные» озера в Тукаевском районе

Депутат Малошильнинского сельского поселения Роман Ваганов может праздновать победу — народному избраннику удалось отстоять озера в Тукаевском районе. «Вечерка» уже писала, что благодаря его обращению, Казанская межрайонная природоохранная прокуратура занялась проверкой законности строительных работ, которые начались в апреле этого года в правобережном пойменном участке реки Шильна (от Боровецкого моста до садо-водческого товарищества «Боровинка»), где расположены давно полюбившиеся челнинцам и жителям Тукаевского района три водоема.

Выяснилось, что активно осваиваемые участки (кадастровые номера 16:39:101001:611; 16:39:103601:268; 16:39:000000:1837) были проданы ООО «Градресурс», а по документам проходили, как земли сельхозназначения. И о наличии водных объектов в них ни слова.

- Мы уже с подобным сталкивались, - пояснил нам тогда прокурор Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры Альберт Хабиров. - В картографических материалах, которые есть, этих водных объектов просто не видно, поскольку сами границы озера не стоят на кадастровом учете. Говорить здесь о злом умысле преждевременно, возможно, это было сделано по ошибке. Регистрационная палата просто не имела сведений о наличии там озер.

Роман Ваганов писал во всевозможные ведомства и на прошлой неделе депутату пришел ответ из республиканской прокуратуры. Проверка надзорного органа подтвердила факт земельных работ и установку забора по периметру участка. Однако, «факт нарушения условий ограничение доступа граждан к водным объект не был выявлен» - говорилось в прокурорском ответе со ссылкой на … все то же отсутствие озер на бумаге, тогда как по факту они есть уже не один десяток лет. При этом, прокуратура решили оштрафовать нового собственника за нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности в водоохранной зоне.

- Их ответ лишен логики, - прокомментировал нам Роман Ваганов. - С одной стороны, они пишут, что ограничения доступа граждан к водным объектам нет, потому что там официально нет озер. Если так, то о каком нарушении режима осуществления хозяйственной деятельности в водоохранной зоне идет речь?

Следом за этим депутату пришел ответ из Министерства экологии и природных ресурсов РТ. В отличие от надзорного органа, экологи действовали более решительно. В своем представлении ООО «Градресурс» они потребовали от собственника прекратить земельные работы на участке, отмежевать 20-метровую прибрежную защитную полосу водных объектов, привести участок в первоначальный вид, демонтировать забор и, в конце концов, вернуть землю в пользование государства.

Победа будет, когда все восстановят и вернут государству, - говорит Ваганов. - Неплохо бы и экологический ущерб посчитать и взыскать. Виновных в передаче озер наказать. А сейчас было бы очень кстати получить информацию об исполнении предписания от экологов, прокурора, землепользователя.