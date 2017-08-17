Дети из приюта “Асылташ” поделились со знаменитыми блогерами Кириллом Меньшиковым и ЛилиЛо своими мечтами

Знаменитые блогеры, Кирилл Меньшиков и ЛилиЛо, чьи видеоролики собирают миллионные просмотры на канале Ютуб, побывали в Социальном приюте для детей и подростков «Асылташ». Встречу организовали журналисты газеты "Вечерние Челны".

22-летний блогер из Владимира рассказал ребятам, которые тоже оказались в трудной жизненной ситуации, о своей болезни, о том, как он уже более трех лет борется с раком (у парня лимфома Ходжкина, третья стадия).

– Я своим примером хочу показать людям, что даже в самый тяжелый момент в жизни нельзя сдаваться, опускать руки, поэтому путешествую по городам, встречаюсь с теми, кто отчаялся и кому нужна моя поддержка, может, просто добрым словом или делом, – объяснил Кирилл.

Бьюти-блогер ЛилиЛо челнинка Лилия Лутфрахманова рассказала ребятам, что она родилась здоровой, и только в семь лет ей поставили страшный диагноз – синдром Олбрайта. Девочка сильно страдала физически – кости ломались даже тогда, когда она просто лежала в постели.

– Врачи мне пообещали, что станет легче и прекратятся эти муки, когда я вырасту, – продолжила девушка. – Так и случилось, но я осталась прикована к инвалидному креслу. Сейчас у меня много друзей по всему миру. Я ежедневно записываю видео, чтобы передать, как я живу, чем занимаюсь.

У нас все получится

Ребята рассказали, что у них самые разные увлечения: Матвей любит плавать, Альбина – делать прически, Лена – писать стихи в тишине, Даниил – слушать музыку, Вероника – гулять по всему городу с папой за руку. Имея совсем разные увлечения, все дети, как и блогеры Лилия Лутфрахманова и Кирилл Меньшиков, говорили, что мечтают о том, чтобы их родные всегда были рядом, оставались здоровыми и счастливыми.

Несколько часов общения пролетели совсем незаметно. Гостей и ребят сблизили общие планы. Как оказалось, все хотят путешествовать, побывать в разных городах и странах. Воспитанники «Асылташа» получили от Кирилла Меньшикова браслеты с # Я смогу и уверенность в том, что, если ты хочешь воплотить в жизнь что-то очень хорошее, у тебя все обязательно получится.

Работаем с семьями

Руководитель челнинского Социального приюта для детей и подростков Дамир Ханзаров нам рассказал, что сегодня в «Асылташе» живут 60 детей в возрасте от трех до 18 лет. Кто-то из них оказался в трудной жизненной ситуации, кто-то испытывает проблемы с социальной адаптацией – есть конфликты в семье.

– К нам попадают разные дети. Например, если родители по каким-либо причинам не выполняют свои обязанности по воспитанию. Недавно поступил ребенок, у которого мама (она воспитывает его одна) попала в больницу, – объяснил Дамир Ханзаров. – Есть у нас ребятишки, родители которых, к сожалению, страдают алкоголизмом или наркоманией, поэтому не могут заботиться о своих детях.

Руководитель сообщил, что нередко приходится разыскивать пап и мам своих воспитанников. Разбираться в ситуациях: почему дети остаются предоставлены сами себе?

– Иногда бывает так, что у родителей есть проблемы с трудоустройством, мы помогаем им найти работу. Тех, кто зависим от алкоголя, направляем на бесплатное лечение в наркологический диспансер. Мы стараемся помочь не только нашим ребятишкам, но и их семьям. У нас работают профессиональные психологи и воспитатели, которые делают все возможное, чтобы дети могли вернуться домой и быть счастливыми вместе со своими родителями, – подытожил Дамир Ханзаров.

Нужна ваша помощь

Для того, чтобы дети могли получить в Приюте необходимые навыки для самостоятельной жизни, приобщиться к труду, в «Асылташе» реализуется республиканский проект «Сможем вместе».

Гостевая комната уже готова на 100%. В кабинете Домоводства имеется оборудованная зона "Кулинар", "Юный Кутюрье" и "Юный плотник". А вот для «Юного плотника» нет необходимых инструментов: набора столярных инструментов ученика (7 наборов), набора слесарных инструментов ученика (7 наборов), набора инструментов для сантехработ (7 наборов), интерактивной доски (1 шт.), верстака слесарного ( 2 шт.), верстака столярного (2 шт.). Также на спортивной площадке необходимо сделать травмобезопасное резиновое покрытие (180 кв.м.). Уже установлена доска для уличных шахмат и шашек, а самих фигур нет.

Если вы можете подарить детям инструменты или помочь в приобретении необходимого, позвоните в нашу редакцию по телефонам: 34-71-20, 8-927-671-22-17.