«Димон, где деньги?» - скандировали челнинцы во время пикета против коррупции

На этот момент редакции газеты «Вечерние Челны» известно как минимум о семи задержанных участниках протестного пикета, который прошел накануне в Набережных Челнах на площади Азатлык. В отношении них составлены административные протоколы за участие в несанкционированном публичном мероприятии.

Напомним, челнинцы заявлялись на акции дважды — сначала на митинг на бульваре Энтузиастов, затем, после отказа — на пикет возле мэрии. В обоих случаях исполком не согласовал акции, сославшись на проведение в этих местах других городских мероприятий.

- В этом случае органы власти должны довести до организаторов предложение об изменении места или времени проведения публичного мероприятии, - зачитал организатор пикета Дмитрий Тетерин решение Конституционного суда РФ руководителю отдела по связям с общественность исполкома Рустаму Галиуллину. - Соответствующий орган публичной власти должен предпринять все, чтобы оно состоялось. При этом публичное мероприятие является согласованным не только после подтверждения органов власти, но и в случае, если указаные органы не довели предложение об изменении места и времени проведения мероприятия. А вы мне ничего не предлагали.

Впрочем, полиция не стала вмешиваться в ход пикета, на котором собрались около трех сотен челнинцев, в основном — молодежь. Здесь мало говорили о коррупции на федеральном уровне и фильме-расследовании Алексея Навального об имуществе премьер-министра России Дмитрия Медведева (которое и послужило поводом для общероссийской акции протеста 26 марта в 98 городах). Людей больше волновали проблемы на местах.

- Поднимают цены на газ, на электроэнергию. Человек на пенсии не может заплатить за свои коммунальные услуги!, - возмущался один из выступавших на акции. - Что они творят? Пусть остановятся. Объявили войну с коррупцией - давайте с ней воевать все вместе.

- Я хочу сказать про здравоохранение, - попросил слова самый пожилой участник, дедушка. Мне нужна была операция. Две консультации - 1800 рублей стоят, потом анализы — 2300, операция 25 тысяч. Вот нам, пенсионерам, операция обошлась в 30 тысяч рублей.

- Когда я смотрю телевизор, слышу как рассказывают о программе импортозамещения, росте производства, я пытаюсь понять, а в России я живу или где? Над нашим городом экспериментируют все кому не лень, все антисоциальные программы внедряют. Я вообще никакого отношения к Навальному не имею, я не за него вышел. Это моя позиция, - заявил молодой частный предприниматель Дмитрий. - Я вышел против беспредела, который творится. Честное слово, о нас уже просто вытирают ноги. Только сказали не повышать налоги, уже повысили НДС. Пытаются убедить, что у нас самые низкие налоги — поверьте, работодатель за вас платит 50% за каждого, и вы еще 13%.

Время от времени участникам пикета приходилось передвигаться по площади - в этот день на "Азатлык" вышло много техники МУА ПАД, которая вывезла отсюда за час несколько КАМАЗов снега.

Несмотря на ухудшение погоды — холодный ветер и снег, собравшиеся обсуждали насущные темы полтора часа и только в конце вспомнили о теме пикета. Проскандировав «Димон, где деньги?», челнинцы стали расходится по домам. И только спустя полчаса стало известно о первых задержаниях.

«Меня забирают в отдел полиции, со мной Марат Латыпов» - написал в своем Твиттере общественный активист, учитель истории Раушан Валиуллин. Туда же был доставлен и организатор Дмитрий Тетерин. Позже стало известно о еще четырех задержанных — кого увезли в отдел из магазина, других — из дома. Они обвиняются в организации и участии несогласованного публичного мероприятия.

Мы будем следить за этой темой.

СПРАВКА

Всего по России вчера было задержано свыше 1000 участников акций протеста. Больше всего — около 700 в Москве.

КСТАТИ

В челнинском пикете не принимали участие самые известные борцы с коррупцией города — Татьяна Гурьева («Коммунисты России») и Сергей Яковлев («Единая Россия»).