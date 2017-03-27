«Димон, где деньги?» - скандировали челнинцы во время пикета против коррупции

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27 марта в 15:34
В Челнах мать нашла своего ребенка повисшего на ремнях инвалидного кресла
В Челнах мать нашла своего ребенка повисшего на ремнях инвалидного кресла

Ребенок, страдающий ДЦП, скончался от удушения, после того, как съехал с кресла и повис на ремнях безопасности.

27 марта в 14:46
На трассе М-7 дальнобойщики начали забастовку против системы «Платон» (ВИДЕО)
На трассе М-7 дальнобойщики начали забастовку против системы «Платон» (ВИДЕО)

протестующих здесь собралось около 100 автомобилей (фур и легковых), патрульных машин – порядка 15. Водители большегрузов сегодня здесь с 9 утра.

27 марта в 14:39
Прокурор РТ поручил провести проверку после публикации открытого письма Яковлева
Прокурор РТ поручил провести проверку после публикации открытого письма Яковлева

Проведение проверки поручено прокурору Челнов Александру Евграфову и начальнику профильного отдела аппарата прокуратуры республики Ринату Латыпову.

27 марта в 13:29
Региональная сессия Европейского молодежного парламента в России пройдет в Челнах
Региональная сессия Европейского молодежного парламента в России пройдет в Челнах

В течение двух дней участники будут обсуждать на английском языке актуальные темы, связанные с международными отношениями, социальными вопросами, проблемами окружающей среды и здравоохранения.

27 марта в 10:36
День памяти усопших в Челнах пройдет 29 апреля
День памяти усопших в Челнах пройдет 29 апреля

На кладбищах города пройдет санитарная очистка.

27 марта в 10:32
Наиль Магдеев: «Начинайте наводить порядок»
Наиль Магдеев: «Начинайте наводить порядок»

В Челнах традиционный санитарно-экологический двухмесячник по благоустройству начнется только 1 апреля, а руководство города просит начинать убираться уже сейчас.

27 марта в 08:33
1 апреля в Челнах пройдет турнир по стрельбе из арбалета
1 апреля в Челнах пройдет турнир по стрельбе из арбалета

К участию в турнире приглашаются команды работающей молодежи предприятий и учреждений города в составе четырех человек (3 парня + 1 девушка).

27 марта в 08:16
В Набережных Челнах сотрудники МЧС спасли семью от разъяренного кота
В Набережных Челнах сотрудники МЧС спасли семью от разъяренного кота

На единый номер вызова экстренных служб 112 от хозяев кота поступила информация о том, что животное бросается на людей, члены семьи попрятались от него в комнатах.
27 марта в 08:07
Рустам Минниханов определил дни проведения “Сабантуя” в Татарстане
Рустам Минниханов определил дни проведения “Сабантуя” в Татарстане

В городе Набережные Челны “Сабантуй” пройдет 8 июля, в Казани – 15 июля, в сельских населенных пунктах - 1,2 июля 2017 года.

27 марта в 07:53
В Челнах медика, приехавшего на помощь ребенку, пырнули ножом
В Челнах медика, приехавшего на помощь ребенку, пырнули ножом

Дело на особый контроль взял Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
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Выпуск 11 от 22 марта, 2017г.
27 марта 2017г. 23:27

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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





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Выпуск 11 от 22 марта 2017 г.
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«Димон, где деньги?» - скандировали челнинцы во время пикета против коррупции

«Димон, где деньги?» - скандировали челнинцы во время пикета против коррупции

На этот момент редакции газеты «Вечерние Челны» известно как минимум о семи задержанных участниках протестного пикета, который прошел накануне в Набережных Челнах на площади Азатлык. В отношении них составлены административные протоколы за участие в несанкционированном публичном мероприятии.

Напомним, челнинцы заявлялись на акции дважды — сначала на митинг на бульваре Энтузиастов, затем, после отказа — на пикет возле мэрии. В обоих случаях исполком не согласовал акции, сославшись на проведение в этих местах других городских мероприятий. 

- В этом случае органы власти должны довести до организаторов предложение об изменении места или времени проведения публичного мероприятии, - зачитал организатор пикета Дмитрий Тетерин решение Конституционного суда РФ руководителю отдела по связям с общественность исполкома Рустаму Галиуллину. - Соответствующий орган публичной власти должен предпринять все, чтобы оно состоялось. При этом публичное мероприятие является согласованным не только после подтверждения органов власти, но и в случае, если указаные органы не довели предложение об изменении места и времени проведения мероприятия. А вы мне ничего не предлагали. 

Впрочем, полиция не стала вмешиваться в ход пикета, на котором собрались около трех сотен челнинцев, в основном — молодежь. Здесь мало говорили о коррупции на федеральном уровне и фильме-расследовании Алексея Навального об имуществе премьер-министра России Дмитрия Медведева (которое и послужило поводом для общероссийской акции протеста 26 марта в 98 городах). Людей больше волновали проблемы на местах. 

- Поднимают цены на газ, на электроэнергию. Человек на пенсии не может заплатить за свои коммунальные услуги!, - возмущался один из выступавших на акции. - Что они творят? Пусть остановятся. Объявили войну с коррупцией - давайте с ней воевать все вместе. 

- Я хочу сказать про здравоохранение, - попросил слова самый пожилой участник, дедушка. Мне нужна была операция. Две консультации - 1800 рублей стоят, потом анализы — 2300, операция 25 тысяч. Вот нам, пенсионерам, операция обошлась в 30 тысяч рублей. 

- Когда я смотрю телевизор, слышу как рассказывают о программе импортозамещения, росте производства, я пытаюсь понять, а в России я живу или где? Над нашим городом экспериментируют все кому не лень, все антисоциальные программы внедряют. Я вообще никакого отношения к Навальному не имею, я не за него вышел. Это моя позиция, - заявил молодой частный предприниматель Дмитрий. - Я вышел против беспредела, который творится. Честное слово, о нас уже просто вытирают ноги. Только сказали не повышать налоги, уже повысили НДС. Пытаются убедить, что у нас самые низкие налоги — поверьте, работодатель за вас платит 50% за каждого, и вы еще 13%. 

Время от времени участникам пикета приходилось передвигаться по площади - в этот день на "Азатлык" вышло много техники МУА ПАД, которая вывезла отсюда за час несколько КАМАЗов снега.

Несмотря на ухудшение погоды — холодный ветер и снег, собравшиеся обсуждали насущные темы полтора часа и только в конце вспомнили о теме пикета. Проскандировав «Димон, где деньги?», челнинцы стали расходится по домам. И только спустя полчаса стало известно о первых задержаниях.

«Меня забирают в отдел полиции, со мной Марат Латыпов» - написал в своем Твиттере общественный активист, учитель истории Раушан Валиуллин. Туда же был доставлен и организатор Дмитрий Тетерин. Позже стало известно о еще четырех задержанных — кого увезли в отдел из магазина, других — из дома. Они обвиняются в организации и участии несогласованного публичного мероприятия.

Мы будем следить за этой темой. 

СПРАВКА

Всего по России вчера было задержано свыше 1000 участников акций протеста. Больше всего — около 700 в Москве. 

КСТАТИ

В челнинском пикете не принимали участие самые известные борцы с коррупцией города — Татьяна Гурьева («Коммунисты России») и Сергей Яковлев («Единая Россия»).

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Комментарии:


. 27.03.2017 22:02

Похоже, что в России выросло новое непоротое поколение. И это радует.  А ведь еще несколько дней назад, власть была уверена, что в России появилось поколение, которое не знает жизни кроме как при Путине, а оказалось, что оно – не видит жизни при Путине. Власть была уверена, что она в состоянии промывать этому поколению мозги, а оказалось, что это поколение живет совершенно в другой информационной среде, имя которой – не зомбоящик, а Интернет.

Искренне надеюсь, что это – начало чего-то очень интересного…

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. 27.03.2017 22:29

давно пора выгнать жуликов!!

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. 27.03.2017 22:31

Единая Россия партия жуликов и воров ! За перемены!

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