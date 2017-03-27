«Димон, где деньги?» - скандировали челнинцы во время пикета против коррупции

На этот момент редакции газеты «Вечерние Челны» известно как минимум о семи задержанных участниках протестного пикета, который прошел накануне в Набережных Челнах на площади Азатлык. В отношении них составлены административные протоколы за участие в несанкционированном публичном мероприятии.
Напомним, челнинцы заявлялись на акции дважды — сначала на митинг на бульваре Энтузиастов, затем, после отказа — на пикет возле мэрии. В обоих случаях исполком не согласовал акции, сославшись на проведение в этих местах других городских мероприятий.
- В этом случае органы власти должны довести до организаторов предложение об изменении места или времени проведения публичного мероприятии, - зачитал организатор пикета Дмитрий Тетерин решение Конституционного суда РФ руководителю отдела по связям с общественность исполкома Рустаму Галиуллину. - Соответствующий орган публичной власти должен предпринять все, чтобы оно состоялось. При этом публичное мероприятие является согласованным не только после подтверждения органов власти, но и в случае, если указаные органы не довели предложение об изменении места и времени проведения мероприятия. А вы мне ничего не предлагали.
Впрочем, полиция не стала вмешиваться в ход пикета, на котором собрались около трех сотен челнинцев, в основном — молодежь. Здесь мало говорили о коррупции на федеральном уровне и фильме-расследовании Алексея Навального об имуществе премьер-министра России Дмитрия Медведева (которое и послужило поводом для общероссийской акции протеста 26 марта в 98 городах). Людей больше волновали проблемы на местах.
- Поднимают цены на газ, на электроэнергию. Человек на пенсии не может заплатить за свои коммунальные услуги!, - возмущался один из выступавших на акции. - Что они творят? Пусть остановятся. Объявили войну с коррупцией - давайте с ней воевать все вместе.
- Я хочу сказать про здравоохранение, - попросил слова самый пожилой участник, дедушка. Мне нужна была операция. Две консультации - 1800 рублей стоят, потом анализы — 2300, операция 25 тысяч. Вот нам, пенсионерам, операция обошлась в 30 тысяч рублей.
- Когда я смотрю телевизор, слышу как рассказывают о программе импортозамещения, росте производства, я пытаюсь понять, а в России я живу или где? Над нашим городом экспериментируют все кому не лень, все антисоциальные программы внедряют. Я вообще никакого отношения к Навальному не имею, я не за него вышел. Это моя позиция, - заявил молодой частный предприниматель Дмитрий. - Я вышел против беспредела, который творится. Честное слово, о нас уже просто вытирают ноги. Только сказали не повышать налоги, уже повысили НДС. Пытаются убедить, что у нас самые низкие налоги — поверьте, работодатель за вас платит 50% за каждого, и вы еще 13%.
Время от времени участникам пикета приходилось передвигаться по площади - в этот день на "Азатлык" вышло много техники МУА ПАД, которая вывезла отсюда за час несколько КАМАЗов снега.
Несмотря на ухудшение погоды — холодный ветер и снег, собравшиеся обсуждали насущные темы полтора часа и только в конце вспомнили о теме пикета. Проскандировав «Димон, где деньги?», челнинцы стали расходится по домам. И только спустя полчаса стало известно о первых задержаниях.
«Меня забирают в отдел полиции, со мной Марат Латыпов» - написал в своем Твиттере общественный активист, учитель истории Раушан Валиуллин. Туда же был доставлен и организатор Дмитрий Тетерин. Позже стало известно о еще четырех задержанных — кого увезли в отдел из магазина, других — из дома. Они обвиняются в организации и участии несогласованного публичного мероприятия.
Мы будем следить за этой темой.
СПРАВКА
Всего по России вчера было задержано свыше 1000 участников акций протеста. Больше всего — около 700 в Москве.
КСТАТИ
В челнинском пикете не принимали участие самые известные борцы с коррупцией города — Татьяна Гурьева («Коммунисты России») и Сергей Яковлев («Единая Россия»).
Комментарии посетителей
Единая Россия партия жуликов и воров ! За перемены!
давно пора выгнать жуликов!!
Похоже, что в России выросло новое непоротое поколение. И это радует. А ведь еще несколько дней назад, власть...
Пусть все задуманное будет выполнено, людям будет где отдохнуть.
Ну вот чем мы хуже Турции, ???? Когда холодно , то собак пускают в фае магазина и укрывают пледами, НАШИ не...
Они очень талантливые ....mail.ru
Завидовать ЭТОЙ семье.... Нет уж...Спасибочки... И многодетность здесь не при чём. А то, что в семье тунеядцев,...
А чего вы так на многодетных взъелись? Кто-то дорогу перешел? мне прям интересно, что заставляет человека...
О, как...Не заботится государство о таких семьях.... А с чего это о них заботиться? Мат.капитал получили? Право...
Ага, во всем у вас люди виноваты, а кто их довел? Государство не заботится о таких семьях, всем наплевать, что...
Куда мир катится -нападают на врачей, ужас! В сталинские времена таких бы расстреляли без суда и следствия. А...
Член ЕдРо и творит такое... Мне это снится?)
Клан ?
Был на митинге в Наб. Челнах. Ушел чуть раньше. По дороге около 500 м. останавливает чел. в штатском,показал...
А причём тут ботаники и биологи. Понятие “овощи” - это сугубо кулинарный, кухонный термин. Всё, что в растениях...
Хорошо, что такие штуки поддерживают
С этими трамваями одна сплошная беда((((
в статье вообще ничего про здоровье то не сказано. речь о другом же
Если бы был ответ на эту проблему? Его просто не существует. Каждая семья несчастна по своему.
Во всех “рыбных местах” побывал товарищ....Если не справился с ситуацией вТФБ, то зачем такого...