Дочь пресс-секретаря Путина оказалась лично не знакома со своим “другом Артуром”

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29 августа в 12:03
В летнем кинотеатре челнинцам покажут “Голос монстра” и “Очень плохие мамочки” (РАСПИСАНИЕ)
В летнем кинотеатре челнинцам покажут “Голос монстра” и “Очень плохие мамочки” (РАСПИСАНИЕ)

“Вечерка” узнала какие фильмы и мульфильмы бесплатно покажут зрителям под открытым небом в парке Победы.

29 августа в 11:37
Рустам Минниханов: “Говенные дороги делаете”
Рустам Минниханов: “Говенные дороги делаете”

Президент Татарстана отчитал министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрея Гольма за качество новых дорог.

29 августа в 11:29
В России может появиться новый праздник — День отца
В России может появиться новый праздник — День отца

Идея об его учреждении сейчас обсуждается в администрации президента РФ.

29 августа в 10:42
В Челнах пройдет фестиваль «Просто Танцуй»
В Челнах пройдет фестиваль «Просто Танцуй»

Гостей ждут танцевальные мастер-классы и баттлы, интерактивные площадки, мыльное шоу, театральные перформансы, интерактивная зона научно-технического творчества.

29 августа в 10:35
Мстители с зеленкой настигли хабаровского таксиста (ВИДЕО)
Мстители с зеленкой настигли хабаровского таксиста (ВИДЕО)

На кадрах видно, что на сей раз сам водитель умывается на камеру зеленкой. Автор ролика объясняет таксисту, что он и его коллеги вели себя как звери.

29 августа в 10:24
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Денге в Индии
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Денге в Индии

К концу августа число заболевших в этой стране превысило 31 тыс. человек, 183 случая закончились летальным исходом.

29 августа в 09:45
В Менделеевске на стене дома появился Менделеев
В Менделеевске на стене дома появился Менделеев

К 50-летию города на фасадах двух домов появились портреты выдающихся ученых-химиков.

29 августа в 09:07
Кольцо может стать приоритетной дорогой
Кольцо может стать приоритетной дорогой

В России хотят изменить правила проезда перекрестков с круговым движением.
29 августа в 08:45
В поселке Сидоровка завтра пройдет фестиваль
В поселке Сидоровка завтра пройдет фестиваль

Местных жителей ждут 5 мини-майданов: концертно-танцевальная площадка, выставочно-интерактивную зона с экскурсиями и пленэрами, а так же игровой, спортивный и фото-майданы.

29 августа в 08:27
Сегодня стартует распродажа имущества «Татфондбанка»
Сегодня стартует распродажа имущества «Татфондбанка»

Всего госкорпорация выставила на аукцион 445 наименований, среди которых тележки для перевозки денег, сейфы, телевизоры, сортировщики банкнот.

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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск 33 от 22 августа 2017 г.
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Дочь пресс-секретаря Путина оказалась лично не знакома со своим “другом Артуром”

Дочь пресс-секретаря Путина оказалась лично не знакома со своим &#8220;другом Артуром&#8221;

Проснулся в понедельник знаменитым выпускник  юрфака ТИСБИ этого года Артур Ахмадуллин. Именно его имела в виду дочь пресс-секретаря президента РФ, 19-летняя влиятельная блогерша Лиза Пескова, рассказав в Instagram о "друге Артуре", ноу-хау которого присвоили чиновники Татарстана.

Об этом пишет «Вечерняя Казань» со ссылкой... на личного пресс-секретаря дочки президентского пресс-секретаря.  

«На одной из секций летнего кампуса Президентской академии (ежегодный международный образовательный проект для молодежи, созданный по инициативе Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, проходил в Иннополисе 7 - 20 июля. - «ВК») был поставлен вопрос, как сохранить молодые и талантливые кадры в Республике Татарстан, - написала Лиза Пескова. - Мой друг Артур представил свой проект - он предложил создать базу данных резюме студентов, где будет отмечена их специализация и стаж практики в организациях - участниках программы... Идея очень заинтересовала министра экономразвития республики: сотрудники министерства образования попросили Артура оформить идею на бумаге, проработать проект в деталях и сделать полноценную презентацию. Артур выполнил все пожелания и сдал работу. Спустя несколько дней ему представили договор, в тексте которого настоящий автор никак не фигурировал. На вопрос «А что же я с этого получу?» ему ответили: «Моральное удовлетворение, ведь твой проект взяли на реализацию…».

На скандальное обвинение в присвоении интеллектуального продукта «друга Артура» (вдвойне неприятное, если иметь в виду, что это обвинение транслировала весьма важная персона современного российского истеблишмента) в минэкономики и минобрнауки РТ отреагировали оперативнейшим образом. Ведомства вчера заявили, что «друг Артур» им не только не друг, но даже и не знакомый, более того: на состоявшемся в июле этого года летнем кампусе Президентской академии участника с таким именем вообще не было.

Дозвонившись вчера вечером до героя дня, корреспондент «Вечерней Казани» первым делом, конечно, поинтересовалась, где и как казанский студент познакомился со звездной девушкой - сестрой «золотого ребенка бриллиантового папы», нерядовой персоне которого Алексей Навальный посвятил свое последнее расследование.

На вопрос: «Вы и в самом деле друг Лизы Песковой?» юноша отреагировал смущенным: «Это имеет какое-то отношение к делу?.. Ну, если она меня называет другом, мне это очень приятно, тогда я тоже считаю ее другом».

Оказалось, что молодые люди лично не знакомы. Как рассказал изданию Артур Ахмадуллин, вся история в том, что недавно он написал Лизе Песковой в Instagram:

- У нее там были посты про то, как в стране относятся к проектным идеям, поэтому я решил рассказать и о своем проекте. Правда, в летнем кампусе я участвовал в 2015 году, просто написал о той истории только сейчас. Не успел в срок…

- В Минобрнауки РТ утверждают, что программа, которую описала Лиза в своем посте как вашу, уже давно разрабатывается Казанским университетом талантов…

- Вполне вероятно, что и Университетом талантов. Они могут все что угодно разрабатывать, и вполне успешно... Но у меня же есть публикация: статья, в которой я излагал эту свою идею, была опубликована  в одном из сборников КФУ в 2014 году!

- В каком именно сборнике?

 - К сожалению, сейчас не могу вспомнить. У меня более 30 публикаций…

- А что за история с договором, который вам, как пишет Пескова, предложили в минобрнауки?   

- Для меня этот договор тоже остался загадкой. Вообще, это министр экономики республики помог мне связаться с министерством образования, там со мной стал работать сотрудник - мужчина в возрасте: он мне задавал форму, в которую нужно привести этот мой проект… А потом мне позвонил другой, совершенно не знакомый мне человек, и представился тоже как сотрудник министерства образования. Этот был намного моложе, с ним я прежде не встречался и не работал. Он в здании министерства и дал мне на подписание этот договор.

- А о чем в нем шла речь?

- Единственное, на что я обратил внимание -  что в нем моя персона вообще не упоминается. Поэтому, естественно, я его подписывать не стал.

- Но к вашему проекту этот договор точно имел отношение?

- Да, он включал его рабочее название. К сожалению, сейчас я не могу вам его назвать, потому что оно будет меняться. Я этот проект заморозил на какое-то время,  но намерен продолжать над ним работать. Тем более, я надеюсь, что сейчас и минэкономики мне окажет поддержку, и минобраз.

- После поста Лизы Песковой с вами уже связались представители татарстанской власти?  

- Да. Я только час как вернулся со встречи с пресс-службой минэкономики, на которой мы обсуждали сложившуюся ситуацию. Они и мне сказали, что это не их тема, но ситуацию мы обсудили…

… Обладатель стипендии президента России 2015 года,  председатель Студенческого научного общества Университета ТИСБИ в годы учебы, по окончании вуза Артур Ахмадуллин работу пока не нашел.

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