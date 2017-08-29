Дочь пресс-секретаря Путина оказалась лично не знакома со своим “другом Артуром”

Проснулся в понедельник знаменитым выпускник юрфака ТИСБИ этого года Артур Ахмадуллин. Именно его имела в виду дочь пресс-секретаря президента РФ, 19-летняя влиятельная блогерша Лиза Пескова, рассказав в Instagram о "друге Артуре", ноу-хау которого присвоили чиновники Татарстана.
Об этом пишет «Вечерняя Казань» со ссылкой... на личного пресс-секретаря дочки президентского пресс-секретаря.
«На одной из секций летнего кампуса Президентской академии (ежегодный международный образовательный проект для молодежи, созданный по инициативе Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, проходил в Иннополисе 7 - 20 июля. - «ВК») был поставлен вопрос, как сохранить молодые и талантливые кадры в Республике Татарстан, - написала Лиза Пескова. - Мой друг Артур представил свой проект - он предложил создать базу данных резюме студентов, где будет отмечена их специализация и стаж практики в организациях - участниках программы... Идея очень заинтересовала министра экономразвития республики: сотрудники министерства образования попросили Артура оформить идею на бумаге, проработать проект в деталях и сделать полноценную презентацию. Артур выполнил все пожелания и сдал работу. Спустя несколько дней ему представили договор, в тексте которого настоящий автор никак не фигурировал. На вопрос «А что же я с этого получу?» ему ответили: «Моральное удовлетворение, ведь твой проект взяли на реализацию…».
На скандальное обвинение в присвоении интеллектуального продукта «друга Артура» (вдвойне неприятное, если иметь в виду, что это обвинение транслировала весьма важная персона современного российского истеблишмента) в минэкономики и минобрнауки РТ отреагировали оперативнейшим образом. Ведомства вчера заявили, что «друг Артур» им не только не друг, но даже и не знакомый, более того: на состоявшемся в июле этого года летнем кампусе Президентской академии участника с таким именем вообще не было.
Дозвонившись вчера вечером до героя дня, корреспондент «Вечерней Казани» первым делом, конечно, поинтересовалась, где и как казанский студент познакомился со звездной девушкой - сестрой «золотого ребенка бриллиантового папы», нерядовой персоне которого Алексей Навальный посвятил свое последнее расследование.
На вопрос: «Вы и в самом деле друг Лизы Песковой?» юноша отреагировал смущенным: «Это имеет какое-то отношение к делу?.. Ну, если она меня называет другом, мне это очень приятно, тогда я тоже считаю ее другом».
Оказалось, что молодые люди лично не знакомы. Как рассказал изданию Артур Ахмадуллин, вся история в том, что недавно он написал Лизе Песковой в Instagram:
- У нее там были посты про то, как в стране относятся к проектным идеям, поэтому я решил рассказать и о своем проекте. Правда, в летнем кампусе я участвовал в 2015 году, просто написал о той истории только сейчас. Не успел в срок…
- В Минобрнауки РТ утверждают, что программа, которую описала Лиза в своем посте как вашу, уже давно разрабатывается Казанским университетом талантов…
- Вполне вероятно, что и Университетом талантов. Они могут все что угодно разрабатывать, и вполне успешно... Но у меня же есть публикация: статья, в которой я излагал эту свою идею, была опубликована в одном из сборников КФУ в 2014 году!
- В каком именно сборнике?
- К сожалению, сейчас не могу вспомнить. У меня более 30 публикаций…
- А что за история с договором, который вам, как пишет Пескова, предложили в минобрнауки?
- Для меня этот договор тоже остался загадкой. Вообще, это министр экономики республики помог мне связаться с министерством образования, там со мной стал работать сотрудник - мужчина в возрасте: он мне задавал форму, в которую нужно привести этот мой проект… А потом мне позвонил другой, совершенно не знакомый мне человек, и представился тоже как сотрудник министерства образования. Этот был намного моложе, с ним я прежде не встречался и не работал. Он в здании министерства и дал мне на подписание этот договор.
- А о чем в нем шла речь?
- Единственное, на что я обратил внимание - что в нем моя персона вообще не упоминается. Поэтому, естественно, я его подписывать не стал.
- Но к вашему проекту этот договор точно имел отношение?
- Да, он включал его рабочее название. К сожалению, сейчас я не могу вам его назвать, потому что оно будет меняться. Я этот проект заморозил на какое-то время, но намерен продолжать над ним работать. Тем более, я надеюсь, что сейчас и минэкономики мне окажет поддержку, и минобраз.
- После поста Лизы Песковой с вами уже связались представители татарстанской власти?
- Да. Я только час как вернулся со встречи с пресс-службой минэкономики, на которой мы обсуждали сложившуюся ситуацию. Они и мне сказали, что это не их тема, но ситуацию мы обсудили…
… Обладатель стипендии президента России 2015 года, председатель Студенческого научного общества Университета ТИСБИ в годы учебы, по окончании вуза Артур Ахмадуллин работу пока не нашел.
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