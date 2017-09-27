ЭКСКЛЮЗИВ: Мама безрукой девочки рассказала, за что перед ней извинился сын Жириновского

Эльмира Кнутсен в эксклюзивном интервью журналисту «Вечерки» объяснила, почему ее не удивили слова сына Жириновского, депутата Игоря Лебедева, о детях-инвалидах.
Миллионы россиян пишут в соцсетях возмущенные сообщения после высказываний Лебедева о малышах, имеющих врожденные аномалии развития. Все началось с того, как депутат в Twitter прокомментировал ролик, на котором маленькая девочка из Москвы, не имеющая рук, ест с помощью ног.
– Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь? — написал он.
Имеют право на счастье
Речь шла о дочери Эльмиры Кнутсен, Василине, у которой с рождения из-за тяжелой патологии не развиты руки.
– Мы с мужем стали приемными родителями двоих детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Постоянно сталкиваемся с препятствиями, которые мешают детям-инвалидам жить полноценной жизнью, также, как и другие мамы и папы по всей России, – рассказала нам Эльмира. – Мы просили о помощи в разрешении ситуации, когда возле своего подъезда соседи не дали нам сделать пандус для колясок, так как он отнимет еще одно парковочное место. Совсем не ожидали, что даем повод для комментариев о бессмысленности жизни детей-инвалидов.
– Эльмира, как вы узнали о комментариях депутата Лебедева? Они вас возмутили?
– От журналистов и абсолютно посторонних людей, которые были очень возмущены. Честно говоря, слова «омерзительно, когда такие мучаются, а не живут», я уже слышу не в первый раз, поэтому на комментарий Игоря Лебедева отреагировала спокойно. Для меня абсолютно не важно, что думает депутат о нашем ребенке. Я придерживаюсь другой точки зрения в этом вопросе.
– Какой?
– Каждый человек, каким бы он ни родился, достоин хорошей жизни. И это не зависит от состояния здоровья. Многие люди чем-то ограничены. У кого-то физические ограничения, у кого-то умственные. А у кого-то душевные (что еще хуже!). Вопрос в другом: люди с особенностями не должны становиться изгоями в обществе, прятаться за закрытыми дверьми. Каждый день доказывать, что имеют право на счастье, на любовь.
– У вас двое собственных детей. Как принималось решение взять в семью малышей, да еще и с патологиями развития?
– По поводу сына мы принимали решение вдвоем, увидели мальчика и полюбили. Вопрос о том, что в нашей семье появится Василина, уже обсуждали вместе с сыновьями. Они давно хотели сестренку.
– Что требуется от родителей, которые воспитывают детей-инвалидов?
– Выдержка и терпение. Мама ребенка с особенностями должна быть экспертом и в российских законах, и в медицине. Мы должны защищать права своих детей, которые очень часто нарушаются. К сожалению, у нас в этом нет помощников. Ни в коем случае нельзя замыкаться, нужно общаться между собой, делиться опытом. Если кому-то из челнинских родителей детей с особенностями нужен совет, они могут ко мне обратиться. Найти меня ВКонтакте или позвонить по телефону: 8-919-960-02-48.
– Эльмира, после таких высказываний вы встречались с Лебедевым? Он принес извинения?
– Да, Игорь Лебедев пригласил меня на встречу. Извинился не только перед нашей семьей, но и перед другими родителями детей-инвалидов. Предложил нам помощь в протезировании руки сыну. А также поблагодарил за сдержанную реакцию, сказав: «Мы постараемся, чтобы эта история закончилась для вас как можно более благоприятно».
Надо спасать человечество
Как мы узнали, Владимир Жириновский поддержал позицию своего сына.
– Мать сама решает, как быть, но я уверен, что в большинстве случаев наступает искусственное прерывание беременности и при следующей беременности ребенок будет здоровым, – сказал лидер ЛДПР журналистам. – Надо из другого исходить: если кто-то очень сердобольный – возьмите ребенка-инвалида из детского дома и воспитывайте его. Очереди я не вижу за этим. Конечно, когда он родился, он должен жить.
По мнению Жириновского, «патологии могут привести людей в будущем к разрушению. Надо спасать человечество», пишут "Известия".
Кстати!
Игорь Лебедев – депутат Госдумы России. Родители специально изменили ему фамилию на фамилию матери, чтобы фамилия Жириновского не мешала самостоятельной жизни сына. В марте прошлого года отец назвал Лебедева одним из возможных кандидатов в президенты России от ЛДПР на выборах 2018 года.
Нет никакой надежды
В Челнах в 2016 году родились 148 детей с врожденными аномалиями, за шесть месяцев 2017 года – 67.
Начальник отдела опеки и попечительства Набережных Челнов Роза Гернер сообщила, что детей-инвалидов усыновляют крайне редко. С начала 2017 года ни один такой ребенок не был принят в семью.
Как мы узнали, в Челнах есть родители, имеющие собственных детей-инвалидов, которые советуют папам и мамам десять раз задуматься о рождении больных малышей.
– Нас врачи предупреждали, что сын родится с тяжелой формой ДЦП, недоразвитыми ручками и ножками. Не заставляли, но рекомендовали жене сделать аборт. Я, честно говоря, бы прислушался к их совету, но жена и ее мама были крайне возмущены, – рассказал челнинец Рамиль. – Вот уже восемь лет, как вся наша жизнь посвящена ребенку-инвалиду. Нет никакой надежды, что его состояние улучшится: он не может ходить, сидеть, самостоятельно есть. Настоящее мученье видеть, как сын страдает от болей. Мы тоже истощены морально и физически. Чтобы нанять сиделку, не хватает финансов.
Рамиль объяснил, что сильно любит своего сына, несмотря на развод с женой, будет помогать мальчику.
– Я не призываю делать аборты. Но если врачи вам сообщили о том, что родится ребенок с патологиями, подумайте, стоит ли сохранять беременность, – подытожил челнинец.
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