ЭКСКЛЮЗИВ: Врачи БСМП остановили челнинцу сердце, чтобы спасти жизнь (ВИДЕО 16+)

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Прокуратура Челнов признала ограничение прав родителей в выборе языка преподавания

Это первый ответ городского надзорного ведомства, который, по сути, встал на защиту родителей в вопросе добровольного изучения татарского языка.

19 октября в 16:08
Незаконную добычу раков в Татарстане крышевал полицейский
Незаконную добычу раков в Татарстане крышевал полицейский

Новые подробности появились в уголовном деле, сообщает следственное управление по РТ.

19 октября в 15:16
Фаузия Байрамова назвала власть Татарстана “случайными людьми”
Фаузия Байрамова назвала власть Татарстана “случайными людьми”

Основатель татарской партии национальной независимости “Иттифак” не считает ни Шаймиева, ни Минниханова лидерами татарской нации.

19 октября в 14:42
В Набережных Челнах самые чистые берега Татарстана
В Набережных Челнах самые чистые берега Татарстана

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан подвело итоги конкурсов «Родники Татарстана» и «Чистый берег».

19 октября в 13:32
Челнинка примет участие в конкурсе красоты
Челнинка примет участие в конкурсе красоты

Олеся Галимова претендует на звание “Мисс Event beauty” Россия 2017.

19 октября в 12:31
В Татарстане на пожаре спасли 15 человек
В Татарстане на пожаре спасли 15 человек

В одном из домов Нижнекамска загорелась квартира на пятом этаже.

19 октября в 11:13
Ученики челнинского лицея стали вторыми на чемпионате WorldSkills в Абу-Даби
Ученики челнинского лицея стали вторыми на чемпионате WorldSkills в Абу-Даби

Команда по мобильной робототехнике выступала в крупнейшем мировом чемпионате рабочих профессий.

19 октября в 10:51
Минздрав планирует запретить курить кальяны и вейпы в кафе и ресторанах
Минздрав планирует запретить курить кальяны и вейпы в кафе и ресторанах

Согласно антитабачной концепции, Минздрав предлагает также ограничить курение в личных автомобилях и запретить продажу вейпов несовершеннолетним.

19 октября в 10:35
Троим челнинцам понадобилась помощь медиков после ДТП
Троим челнинцам понадобилась помощь медиков после ДТП

Накануне в вечернее время в автограде произошло сразу несколько ДТП с пострадавшими.

19 октября в 09:52
“Мусорщики”: население Татарстана должно платить за вред от ТБО, наносимый окружающей среде
“Мусорщики”: население Татарстана должно платить за вред от ТБО, наносимый окружающей среде

Со следующего года эту плату введут для предприятий, имеющих полигоны, но они заявили, что сразу тогда обанкротятся.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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ЭКСКЛЮЗИВ: Врачи БСМП остановили челнинцу сердце, чтобы спасти жизнь (ВИДЕО 16+)
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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





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Выпуск №40 от 11 октября 2017 г.
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ЭКСКЛЮЗИВ: Врачи БСМП остановили челнинцу сердце, чтобы спасти жизнь (ВИДЕО 16+)

ЭКСКЛЮЗИВ: Врачи БСМП остановили челнинцу сердце, чтобы спасти жизнь (ВИДЕО 16+)

Журналист газеты «ВЧ. Все о здоровье» побывала на уникальной операции в БСМП и своими глазами увидела, как врачи остановили сердце 52-летнего челнинца, чтобы потом оно забилось с новой силой.

9:30 утра – на операционном столе мужчина, который перенес инфаркт миокарда. Аортокоронарное шунтирование (АКШ) проводят три врача: Ринат Сабиров, Рамис Якубов и Альфред Гулюмов. Впереди больше трех часов ювелирной работы. Сосудистые хирурги заменят пациенту два сосуда, поставляющих кровь в миокарду сердца. Если эту операцию не провести, мужчина погибнет.

Пациент спит

Просто захватывает дыхание, когда видишь слаженную работу всей медицинской бригады. Слышно только, как бьется сердце пациента и работает самое современное оборудование. Раз, два, три и все... Кажется, что мужчина умер, ведь его сердце остановилось.

Врач-анестезиолог Лира Александрова объяснила, что это не так – пациент спит. Он подключен к специальному аппарату «сердце-легкое». Находится на искусственном кровообращении. Не ощущает боли, полностью расслаблен, у него не будет никаких воспоминаний о том, что происходило во время операции.

– Хирурги остановили сердце на определенное время, сейчас оно не перекачивает кровь. Его функции выполняет специальный аппарат: забирает кровь из вен, прокачивает и насыщает кислородом, после чего кровь вновь под давлением нагнетается в артерии, – рассказала анестезиолог. – Аппарат искусственного кровообращения протезирует функцию сердца и легких на том этапе операции, когда сердце должно быть неподвижным. Мы непрерывно отслеживаем показатели функционирования всех систем организма пациента на аппаратуре.

Спасли

Как оказалось, при коронарном шунтировании хирурги берут отрезок вены из бедра пациента (также может применяться грудная артерия). Смысл операции заключается в наложении обходных шунтов (вен) между пораженной коронарной артерией и аортой. Таким образом, ток крови к коронарным артериям перенаправляется из аорты, минуя участок, в котором располагается бляшка. Шунтов может быть несколько – в этот день врачи компенсировали две пораженные артерии.

Операция прошла успешно. Сердце мужчины забилось с новой силой. Пациент спасен.

Мужчины в зоне риска

Заведующий отделением сосудистой хирургии Больницы скорой медицинской помощи, сердечно-сосудистый хирург Рамис Якубов нам объяснил, что операции на открытом сердце проводятся в БСМП с 2011 года в рамках программы оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Врачи уже спасли жизнь более 1 500 челнинцам и жителям близлежащих районов.

Ежегодно Министерство здравоохранения Татарстана выделяет порядка 300 квот на оперативные вмешательства такого вида. Как плановые, так и экстренные операции, проводятся бесплатно.

Рамис Анверович, кто чаще подвержен ишемической болезни сердца: мужчины или женщины? Кому вы чаще делаете операции?

– Сегодня ишемическая болезнь сердца – очень распространенный диагноз. Чаще заболевают мужчины в возрасте 50 лет и старше. Хотя могу сказать, что в последние годы мы стали оперировать и более молодых челнинцев. В группе риска всегда люди с вредными привычками: курение, злоупотребление алкоголем, имеющие лишний вес, нарушения липидного состава крови.

Какие симптомы должны насторожить человека и побудить его обратиться к врачу?

– Когда образуются бляшки на разных уровнях сосудов миокарды, это препятствует кровотоку, как следствие – нормальной работе сердца. Человек чувствует нарушение кровоснабжения через боль. Это ощущение – веский повод для обращения к специалисту. Первые боли впервые могут появиться в утренние часы или при физических нагрузках, потом и в состоянии полного покоя.

Как понять, что эта боль именно сердечная, и что делать дальше?

– Поверьте, такую боль ни с чем нельзя сравнить. Она настолько сильная, что большинство наших пациентов просто оказываются не в состоянии двигаться. Их привозит в больницу «скорая помощь». Это жгучая боль, отдающая, как правило, в левую руку, в челюсть, в лопатку. Часто такие симптомы говорят об острой стенокардии или инфаркте миокарда. В такой момент человеку нужно обеспечить полный покой и экстренно вызвать «скорую помощь». Пациента доставят в нашу больницу, где будут проведены обследования, в том числе коронарная ангиография, и оказана неотложная помощь в рентген-операционной, которая работает в круглосуточном режиме. Только после подтверждения диагноза кардиолог примет решение о необходимости проведения экстренной или плановой операции.

Рамис Анверович, так почему женщины в десятки раз реже подвержены инфарктам, чем мужчины?

– Это можно объяснить особенностями женского организма. Женские гормоны эстрогены служат дополнительной защитой для сердца и сосудов. В мужском организме таких защитников нет. Кроме того, женское сердце имеет меньшие размеры по сравнению с мужским. Частота сердечных сокращений в женском организме составляет до 90 ударов в минуту, а у мужчин – всего 70-80. Проще говоря, у прекрасной половины человечества сердце более выносливое.

Факт

 Каждый год десятки благодарных пациентов звонят в нашу редакцию, чтобы рассказать, как Рамис Якубов и врачи его отделения спасли им жизнь. Истории, как настигла болезнь, у всех разные. А слова благодарности, душевные и теплые, всегда одни и те же: «Спасибо докторам за чуткость, профессионализм и удивительную доброту. Без вас меня бы уже не было на этом свете!» Только побывав на операции, мы смогли почувствовать то, что чувствуют люди, сердца которых заставили биться с новой силой врачи БСМП.

Инфаркт предупредить можно

Вам помогут:

1. физические нагрузки

2. правильное питание

3. отказ от вредных привычек

4. положительные эмоции

5. лечение существующих заболеваний

6. прохождение диспансеризации

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Комментарии:

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19.10.2017 12:23

А сколько больных умирают при таких операциях? Почему не написали, какой процент? Ведь не зря говорят что у хирургов свое кладбище.

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19.10.2017 12:40

Во время операций умирают два человека из ста, процент смертности очень маленький. От инфарктов в основном умирают до больницы, люди поздно обращаются в скорую, их не успевают довезти. Врачи правы: хотите жить - проходите обследования, не тяните до последнего.

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.
19.10.2017 21:10

Вены из бедра , а потом в сердце - это жесть. Страшно смотреть, как врачи орудуют инструментами в сердце мужика. Раньше всегда думал, что душа наша обитает в сердце. Посмотрел видео и стало понятно, что в этом куске мяса ее нет. Не хотел бы я оказаться на этом операционном столе.

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.
19.10.2017 21:34

“Раньше всегда думал, что душа наша обитает в сердце.....  ” Азат, ты где научился читать и писать?... После прочтения твоего поста у меня сложилось впечатление, что в школу ты не ходил - в ней никогда не учили и не учат про место расположения души... Хорошо, что появляются такие публикации - они дополняют школьные знания (а некоторым заменяют)...

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.
19.10.2017 21:27

Дорогие Рамис Якубов, Геннадий Федоров, Альфред Гулюмов - вы кардиохирурги от бога. Уже пять лет живу и радуюсь на детей и внуков после операции. А ведь когда меня привезли в БСМП прогнозы, что выживу были нулевые. Здоровья вам, добра на долгие годы. Пусть еще тысячи людей будут спасены вашими руками.

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.
19.10.2017 23:37

Прям, такой умник. А где у нас душа, если не в груди, не в сердце? В заднице что ли? Почему давит, болит в груди, когда переживаешь за детей, плачешь от горя, сердце бьется чаще, когда видишь любимого человека. Достали уже вы циники, ничего святого у самих в сердце нет, так и у других загаживаете. Жалко таких, душевно убогих.

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.
19.10.2017 23:56

Прочитайте книгу психиатра Пола Пирселла “Код сердца”. Он утверждает, что именно сердце контролирует мозг, а не наоборот. Он описывает свои наблюдения над людьми, которым пересадили сердце. Как у них менялись характеры и становились похожими на умерших доноров. Очень интересно.

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.
20.10.2017 04:54

Душа - всего лишь образ. А болит у нас от переживаний сердце или другие органы потому, что мы на всё реагируем головой, мыслями, оттуда нервные сигналы поступают во все органы тела. Например, от переживаний могут отказать ноги, но это не значит, что душа находится в ногах. Прочитал обо всём этом в школьных учебниках

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