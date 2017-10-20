ЭКСКЛЮЗИВ: Врачи БСМП остановили челнинцу сердце, чтобы спасти жизнь (ВИДЕО 16+)

Журналист газеты «ВЧ. Все о здоровье» побывала на уникальной операции в БСМП и своими глазами увидела, как врачи остановили сердце 52-летнего челнинца, чтобы потом оно забилось с новой силой.

9:30 утра – на операционном столе мужчина, который перенес инфаркт миокарда. Аортокоронарное шунтирование (АКШ) проводят три врача: Ринат Сабиров, Рамис Якубов и Альфред Гулюмов. Впереди больше трех часов ювелирной работы. Сосудистые хирурги заменят пациенту два сосуда, поставляющих кровь в миокарду сердца. Если эту операцию не провести, мужчина погибнет.

Пациент спит

Просто захватывает дыхание, когда видишь слаженную работу всей медицинской бригады. Слышно только, как бьется сердце пациента и работает самое современное оборудование. Раз, два, три и все... Кажется, что мужчина умер, ведь его сердце остановилось.

Врач-анестезиолог Лира Александрова объяснила, что это не так – пациент спит. Он подключен к специальному аппарату «сердце-легкое». Находится на искусственном кровообращении. Не ощущает боли, полностью расслаблен, у него не будет никаких воспоминаний о том, что происходило во время операции.

– Хирурги остановили сердце на определенное время, сейчас оно не перекачивает кровь. Его функции выполняет специальный аппарат: забирает кровь из вен, прокачивает и насыщает кислородом, после чего кровь вновь под давлением нагнетается в артерии, – рассказала анестезиолог. – Аппарат искусственного кровообращения протезирует функцию сердца и легких на том этапе операции, когда сердце должно быть неподвижным. Мы непрерывно отслеживаем показатели функционирования всех систем организма пациента на аппаратуре.

Спасли

Как оказалось, при коронарном шунтировании хирурги берут отрезок вены из бедра пациента (также может применяться грудная артерия). Смысл операции заключается в наложении обходных шунтов (вен) между пораженной коронарной артерией и аортой. Таким образом, ток крови к коронарным артериям перенаправляется из аорты, минуя участок, в котором располагается бляшка. Шунтов может быть несколько – в этот день врачи компенсировали две пораженные артерии.

Операция прошла успешно. Сердце мужчины забилось с новой силой. Пациент спасен.

Мужчины в зоне риска

Заведующий отделением сосудистой хирургии Больницы скорой медицинской помощи, сердечно-сосудистый хирург Рамис Якубов нам объяснил, что операции на открытом сердце проводятся в БСМП с 2011 года в рамках программы оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Врачи уже спасли жизнь более 1 500 челнинцам и жителям близлежащих районов.

Ежегодно Министерство здравоохранения Татарстана выделяет порядка 300 квот на оперативные вмешательства такого вида. Как плановые, так и экстренные операции, проводятся бесплатно.

– Рамис Анверович, кто чаще подвержен ишемической болезни сердца: мужчины или женщины? Кому вы чаще делаете операции?

– Сегодня ишемическая болезнь сердца – очень распространенный диагноз. Чаще заболевают мужчины в возрасте 50 лет и старше. Хотя могу сказать, что в последние годы мы стали оперировать и более молодых челнинцев. В группе риска всегда люди с вредными привычками: курение, злоупотребление алкоголем, имеющие лишний вес, нарушения липидного состава крови.

– Какие симптомы должны насторожить человека и побудить его обратиться к врачу?

– Когда образуются бляшки на разных уровнях сосудов миокарды, это препятствует кровотоку, как следствие – нормальной работе сердца. Человек чувствует нарушение кровоснабжения через боль. Это ощущение – веский повод для обращения к специалисту. Первые боли впервые могут появиться в утренние часы или при физических нагрузках, потом и в состоянии полного покоя.

– Как понять, что эта боль именно сердечная, и что делать дальше?

– Поверьте, такую боль ни с чем нельзя сравнить. Она настолько сильная, что большинство наших пациентов просто оказываются не в состоянии двигаться. Их привозит в больницу «скорая помощь». Это жгучая боль, отдающая, как правило, в левую руку, в челюсть, в лопатку. Часто такие симптомы говорят об острой стенокардии или инфаркте миокарда. В такой момент человеку нужно обеспечить полный покой и экстренно вызвать «скорую помощь». Пациента доставят в нашу больницу, где будут проведены обследования, в том числе коронарная ангиография, и оказана неотложная помощь в рентген-операционной, которая работает в круглосуточном режиме. Только после подтверждения диагноза кардиолог примет решение о необходимости проведения экстренной или плановой операции.

– Рамис Анверович, так почему женщины в десятки раз реже подвержены инфарктам, чем мужчины?

– Это можно объяснить особенностями женского организма. Женские гормоны эстрогены служат дополнительной защитой для сердца и сосудов. В мужском организме таких защитников нет. Кроме того, женское сердце имеет меньшие размеры по сравнению с мужским. Частота сердечных сокращений в женском организме составляет до 90 ударов в минуту, а у мужчин – всего 70-80. Проще говоря, у прекрасной половины человечества сердце более выносливое.

Факт

Каждый год десятки благодарных пациентов звонят в нашу редакцию, чтобы рассказать, как Рамис Якубов и врачи его отделения спасли им жизнь. Истории, как настигла болезнь, у всех разные. А слова благодарности, душевные и теплые, всегда одни и те же: «Спасибо докторам за чуткость, профессионализм и удивительную доброту. Без вас меня бы уже не было на этом свете!» Только побывав на операции, мы смогли почувствовать то, что чувствуют люди, сердца которых заставили биться с новой силой врачи БСМП.

Инфаркт предупредить можно

Вам помогут:

1. физические нагрузки

2. правильное питание

3. отказ от вредных привычек

4. положительные эмоции

5. лечение существующих заболеваний

6. прохождение диспансеризации