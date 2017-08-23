ЭКСКЛЮЗИВ: Журналист “Вечерки” побывала на операции по замене коленного сустава в БСМП (ВИДЕО 16+)

Стремительно растет число челнинцев с артрозами. Помогает им вернуться к полноценной жизни своевременная замена коленного сустава. Такие операции успешно проводит главный ортопед города в БСМП.

Прочитав в соцсетях восторженные отзывы пациентов о творящих чудеса руках заведующего травматолого-ортопедическим отделением №1 БСМП, мы решили своими глазами увидеть, как Альберт Кутявин буквально «ставит челнинцев на ноги».

21 августа, 9:10 утра – мы в святой святых больницы – в операционной, оборудованной по последнему слову медицинской техники. На операционном столе 55-летняя женщина. Ей требуется полная замена правого коленного сустава. Альберт Кутявин буквально творит чудеса: 50 минут, и в колено пациентки вживляется металлический протез. Нам посчастливилось увидеть, как оперирует этот талантливый врач. Просто заворожили точные, выверенные движения рук. Имплантат установлен. Выражение сосредоточенности на лице травматолога сменилось радостной улыбкой только после того, как был зашит разрез и закрыто повязкой колено.

– Прогнозы самые положительные. Теперь женщина сможет ходить без боли, костыли останутся в прошлом, – сказал Альберт Кутявин.

– Конечно, мы не могли не спросить у заведующего травматолого-ортопедическим отделением БСМП: как скоро пациентка восстановится после сложной операции?

– Процесс восстановления после эндопротезирования колена начинается еще во время пребывания в больнице. Наши пациенты встают на ноги, могут самостоятельно передвигаться уже через несколько дней. При отсутствии осложнений продолжительность нахождения в стационаре составляет 10-14 дней.

– Альберт Леонидович, что такое артроз колена, его можно вылечить?

– Если объяснить проще, без медицинских терминов, – это разрушение коленного сустава. Артроз (или гонартроз) – заболевание необратимое. Если началась деформация, то повернуть процесс вспять уже невозможно.

– Что может привести к такому заболеванию?

– Чаще всего причиной становятся травмы, полученные еще в молодости, о которых люди уже и забыли: это повреждения менисков колена, вывихи коленного сустава или переломы голени. Эти травмы часто приводят к тому, что колено теряет свою изначальную форму, деформируется и перестает полноценно сгибаться. В результате – страдает от недостатка движения, в нем ухудшается кровообращение. Все это и приводит к возникновению посттравматического артроза. Также артрозами коленных суставов часто страдают полные люди, ведущие малоподвижный образ жизни. Лишний вес дает дополнительную нагрузку на ноги. Коленям приходится работать в несвойственном им режиме. Кстати, челнинцы с лишним весом гораздо чаще получают травмы, чем те, кто его не имеет.

– Кто чаще попадает к вам на операционный стол: мужчины или женщины?

– Женщины после сорока лет. Хотя в последние годы стало много и молодых мужчин и женщин, которые получают травмы, занимаясь активными видами спорта. Конечно, тяжелее всего артроз коленных суставов протекает у полных женщин, особенно если они имеют варикозное расширение вен на ногах.

– За рубежом врачи часто отказывают пациентам в операциях, пока они не похудеют, ведь коленный сустав все равно не прослужит долго под огромной нагрузкой. У нас такое возможно?

– Нет. Мы не можем отказать пациентам в оказании бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). Операции проводятся в рамках системы ОМС. Например, в США многие врачи прошли через суды за то, что отказали людям с избыточной массой тела. Да, они вполне резонно объясняли людям, что протез, который должен служить 10 лет, прослужит всего 2-3 года. Потребуется не одна повторная операция. На что получили ответ: не вам решать, сколько мне этот протез носить, это ущемление моих человеческих прав.

– Вы как-то объясняете своим пациентам, что лишние килограммы приведут к осложнениям после операции, и сустав не прослужит долго?

– Конечно. В любом случае мы сообщаем обо всех рисках перед операцией. К сожалению, часто бывает так, что человек говорит: да-да, похудею, а на контрольном осмотре мы видим, что масса его тела еще больше увеличилась. Бывают и ответственные пациенты. Несколько месяцев назад рекомендовал женщине (вес 130 кг.) похудеть. Она сбросила 20 килограммов, пришла ко мне и говорит: знаете, доктор, мне стало легче ходить. Я ей сказал: если вы похудеете еще хотя бы на 10 килограммов, вам станет совершенно комфортно с вашими, пусть уже и больными, коленными суставами. Через некоторое время она пришла на прием сильно постройневшая. Сказала, что колени перестали болеть. Снизив нагрузку на суставы, она продлила себе время без операций.

– То есть вы считаете, что если есть возможность, лучше не прибегать к операции?

– Я своим пациентам советую сделать все возможное, чтобы сохранить родной коленный сустав как можно дольше, и только исчерпав все возможности, идти на операцию. Эндопротезирование не решает проблему раз и навсегда. Даже самый лучший импортный протез (в России их не производят!) имеет ограниченный срок службы – около10 лет. Это как в машине, каждый трущийся механизм изнашивается. В результате требуется повторная операция, так называемая «ревизия».

– Сколько времени люди должны ждать бесплатной замены коленного сустава?

– Это плановые операции. В рамках ВМП люди становятся в очередь. Лист ожидания с проблемами коленного сустава составляет от полутора до двух лет. Мы оперируем по квотам Минздрава РТ. В этом году получили заявку на 160 операций по замене коленных суставов. Провели уже порядка 90. Когда люди спрашивают, почему так долго приходится ждать, я объясняю, что мы, прежде всего, Больница скорой медицинской помощи. Кроме тех операций, которые делаем по ортопедии, еще оказываем помощь при травмах и переломах, повреждениях связок. Скажу больше, наша больница является травматологическим центром первого уровня по Северо-Восточному региону республики. К нам прикреплены еще 10 районов. В 80% из них отсутствуют травматологи. Нужно понимать, что в первую очередь мы оказываем экстренную помощь, спасаем жизни людей.

– Альберт Леонидович, по возрасту есть ограничения для проведения таких операций?

-Нет. Замена коленного сустава проводится без возрастных ограничений. Самому молодому нашему пациенту было 27 лет, самому пожилому – 88.

Факт

Как мы узнали, Альберт Кутявин оперирует с 1998 года. Прошел стажировку во многих клиниках Европы: Германии, Голландии, Франции и других. Работал в ЮАР. Травматолог-ортопед высшей квалификационной категории рассказал, что сегодня в БСМП проводятся сложнейшие операции мирового уровня. Наши специалисты в мастерстве не уступают своим зарубежным коллегам.