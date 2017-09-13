Эксперимент «Вечерки»: украсть деньги с карты в одно касание

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13 сентября в 16:23
Завтра можно будет купить билеты на казанские матчи ЧМ-2018 по футболу
Завтра можно будет купить билеты на казанские матчи ЧМ-2018 по футболу

В столице Татарстана пройдут игры группового этапа, четвертьфинала и полуфинала.

13 сентября в 15:49
Минниханов открыл в ОЭЗ «Алабуга» бельгийский завод подгузников
Минниханов открыл в ОЭЗ «Алабуга» бельгийский завод подгузников

Руководство бельгийской компании «Драйлок-Технолоджиз» вложило в реализацию проекта более 40 млн евро.

13 сентября в 15:11
В БСМП Челнов проверили хранение наркотических и психотропных средств
В БСМП Челнов проверили хранение наркотических и психотропных средств

Плановую проверку провели сотрудники Росздравнадзора. Нарушений специалисты не обнаружили.

13 сентября в 15:00
Минимальная цена на пачку сигарет может достичь 150 рублей
Минимальная цена на пачку сигарет может достичь 150 рублей

Евразийская антитабачная коалиция обратилась к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением довести акцизы до среднеевропейского уровня.

13 сентября в 14:26
Челнинский театр кукол поставит спектакль на деньги гранта
Челнинский театр кукол поставит спектакль на деньги гранта

Набережночелнинский государственный театр кукол стал обладателем очередного гранта Союза театральных деятелей РТ.

13 сентября в 13:07
Создателям “татарской клавиатуры” нужен миллион рублей
Создателям “татарской клавиатуры” нужен миллион рублей

Клавиатуру «Басма» создали в студии дизайна «Теория» и теперь в ней имеются шесть татарских букв - Ә, Ң, Җ, Ө, Ү, Һ.

13 сентября в 12:28
В Челнах увеличилось число смертельных ДТП
В Челнах увеличилось число смертельных ДТП

Инспекторы ГИБДД проводят профилактическую операцию «Тоннель».

13 сентября в 11:13
“Камскому бекону” не дали построить свинокомплекс
“Камскому бекону” не дали построить свинокомплекс

Арбитражный суд РТ признал законным отказ исполкома Мензелинского района в предоставлении земли в аренду компании.

13 сентября в 10:25
Для россиян стали доступнее щи- подешевели капуста, картофель и свинина
Для россиян стали доступнее щи- подешевели капуста, картофель и свинина

В среднем доходы граждан за последние три года снизились почти на 10%, говорит Росстат.

13 сентября в 10:23
Посадка в «Бегишево»: у самолета отказала гидросистема
Посадка в «Бегишево»: у самолета отказала гидросистема

В момент происшествия на борту самолета находились 115 человек.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 36 от 13 сентября, 2017г.
13 сентября 2017г. 20:11

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Выпуск 36 от 13 сентября 2017 г.

Эксперимент «Вечерки»: украсть деньги с карты в одно касание

Эксперимент «Вечерки»: украсть деньги с карты в одно касание

Кражи денег с банковских карт – вид мошенничества который прочно обосновался в сводках правоохранителей. Все привыкли к опасному спаму на телефоне и мошенникам на сайтах объявлений. Теперь челнинцев пугает возможность бесконтактной оплаты.

На сегодняшний день в России используется две технологии бесконтактной оплаты – PayWave от VISA и PayPass от MasterCard. По замыслу разработчиков, такой способ заметно упрощает оплату – достаточно лишь поднести карту к терминалу и сумма сразу же с нее спишется. Система работает только в том случае, если покупка небольшая – до 1000 рублей.

«Рискнув» картой сотрудника, «Вечерка» отправилась за покупками, чтобы проверить насколько безопасна эта схема. Каково было наше удивление, когда у корреспондента получилось расплатиться картой, которая находилась в сумке. Все присутствующие знали об эксперименте и наблюдали за этой картиной, но получается что от настоящих злоумышленников люди не застрахованы?

Будьте начеку

По данным опубликованным на сайте Центрального банка РФ, в нашу страну эта технология пришла еще в сентябре 2008 года, и мошенники довольно быстро научились с ней работать. В местах большого скопления людей (переполненном общественном транспорте, на рынках, в магазинах) злоумышленник прислоняет бесконтактный считыватель или POS-терминал к карманам одежды, стенкам сумок и крадет деньги с карт у ничего не подозревающих жертв.

«Злоумышленнику достаточно приблизить считыватель к карте на расстояние 5–20 сантиметров, чтобы произвести списание. Полученную информацию мошенники могут также записывать на карты-клоны для дальнейшего хищения средств с настоящих банковских карт» – предупреждает Центробанк в рубрике «Финансовое просвещение».

Однако защититься от этого все таки можно.

Так, в ЦБ советуют использовать специальные бумажники, в котором карта кладется в отсек, экранированный фольгой.

Кроме того, следует убедиться, что в качестве подтверждения списания суммы более 1000 рублей стоит запрос PIN-кода, а не подпись чека. А если вы не планируете оплачивать бесконтактным способом покупки на сумму более 1000 рублей, рекомендуется (при наличии такой возможности у банка-эмитента) установить индивидуальный расходный лимит по карте и ограничить размер возможных транзакций.

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Комментарии:


. 13.09.2017 09:46

обернул чехол для карты фольгой. проверил - не считывается даже впритык

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