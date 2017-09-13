Эксперимент «Вечерки»: украсть деньги с карты в одно касание

Кражи денег с банковских карт – вид мошенничества который прочно обосновался в сводках правоохранителей. Все привыкли к опасному спаму на телефоне и мошенникам на сайтах объявлений. Теперь челнинцев пугает возможность бесконтактной оплаты.

На сегодняшний день в России используется две технологии бесконтактной оплаты – PayWave от VISA и PayPass от MasterCard. По замыслу разработчиков, такой способ заметно упрощает оплату – достаточно лишь поднести карту к терминалу и сумма сразу же с нее спишется. Система работает только в том случае, если покупка небольшая – до 1000 рублей.

«Рискнув» картой сотрудника, «Вечерка» отправилась за покупками, чтобы проверить насколько безопасна эта схема. Каково было наше удивление, когда у корреспондента получилось расплатиться картой, которая находилась в сумке. Все присутствующие знали об эксперименте и наблюдали за этой картиной, но получается что от настоящих злоумышленников люди не застрахованы?

Будьте начеку

По данным опубликованным на сайте Центрального банка РФ, в нашу страну эта технология пришла еще в сентябре 2008 года, и мошенники довольно быстро научились с ней работать. В местах большого скопления людей (переполненном общественном транспорте, на рынках, в магазинах) злоумышленник прислоняет бесконтактный считыватель или POS-терминал к карманам одежды, стенкам сумок и крадет деньги с карт у ничего не подозревающих жертв.

«Злоумышленнику достаточно приблизить считыватель к карте на расстояние 5–20 сантиметров, чтобы произвести списание. Полученную информацию мошенники могут также записывать на карты-клоны для дальнейшего хищения средств с настоящих банковских карт» – предупреждает Центробанк в рубрике «Финансовое просвещение».

Однако защититься от этого все таки можно.

Так, в ЦБ советуют использовать специальные бумажники, в котором карта кладется в отсек, экранированный фольгой.

Кроме того, следует убедиться, что в качестве подтверждения списания суммы более 1000 рублей стоит запрос PIN-кода, а не подпись чека. А если вы не планируете оплачивать бесконтактным способом покупки на сумму более 1000 рублей, рекомендуется (при наличии такой возможности у банка-эмитента) установить индивидуальный расходный лимит по карте и ограничить размер возможных транзакций.