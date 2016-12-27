Эксперт “Вечерки”: Минфин РФ допускает девальвацию рубля на 6,6%

В сфере экономических новостей незамеченной прошла новость о национализации Правительством Турции основного актива «Газпрома» в этой стране – компании Akfel Holding. Было ли это неожиданностью для «Газпрома» или же это было частью сделки за продолжение «Турецкого потока» – здесь есть простор для анализа и для построения теорий.

Продолжает создавать поток новостей группа «Татфондбанк». На прошлой неделе была введена временная администрация в еще один банк данной группы – Интехбанк. Выплаты вкладчикам Интехбанка начнутся сразу после новогодних праздников.

Из последней новостной ленты была информация, что Центробанк РФ и Правительство РТ ищут возможности для санации и сохранения «Татфондбанка», но Центробанк РФ не готов санировать «Татфондбанк» без активного участия Правительства РТ, а Правительство РТ на текущий момент не имеет свободных денежных средств для совместного финансирования «Татфондбанка».

На прошлой неделе Правительство РТ проводило активные консультации с представителями крупнейших российских банков – «ВТБ», «Открытие», «Альфа-Банк», «Сбербанк» – по поводу санации «Татфонбанка», но на текущий момент какой-либо договоренности не достигнуто. Вероятно, крупные банки, уже имеющие опыт санации, не хотят брать на себя дополнительную нагрузку, либо же не заинтересованы в сохранении банка-конкурента.

Вернемся к курсу рубля и доллара.

Прошлая неделя показала снижение курса доллара до уровней 60,80. Покупатель долларов, проявивший себя в диапазоне 60,80-61,00 не сумел сильно поднять курс. Закрылась прошлая неделя на уровне 61,00.

Ожидание на текущую неделю тесно связано с приближающимися новогодними праздниками. Какую-либо активность еще можно ждать в начале недели – до среды включительно. С четверга мы ждем, что активность на бирже будет уже значительно снижена – Новый год все больше начнет заявлять о себе.

Ожидания на текущую неделю – дрейфующее движение доллара в коридоре 60,50-61,50. С большей степенью вероятности, доллар скорее окажется у уровня 60,50. Поэтому, встречать Новый Год, скорее всего, мы будем с курсом 60,50 руб., если не случится каких-либо форс-мажорных событий.

Для видения курса рубля и доллара в новом году, обратимся к статье, опубликованной на прошлой неделе.

Как мы писали ранее, в бюджет РФ на 2017 год заложен курс 67,5 руб. за доллар, что по отношению к расчетному курсу 2016 года (63,3 руб. за доллар) показывает, что Минфин РФ допускает девальвацию рубля на 6,6%.

Однако со стороны Центробанка было заявление, что их цель на 2017 год – это уровень инфляции менее 4%.

Учитывая, что позиции и влияние Центробанка в Правительстве РФ выглядит сильнее, чем влияние Минфина, ожидаем, что в 2017 году доллар будет зажат в коридоре 60-67 рублей за доллар. При этом мы допускаем, что в начале года будет происходить большее укрепление рубля и ожидаем, что курс доллара в первой половине 2017 года может доходить до 56-58 рублей за доллар.

Общие рекомендации по доллару остаются прежними – держать, не сокращать. Если финансовые возможности позволяют, то рекомендуем наращивать покупки доллара на существенных снижениях курса – в районе 60,50 руб., в районе 58 рублей (если доллар дойдет до этого значения). В то же время настоятельно рекомендуем выдерживать пропорции своего инвестиционного портфеля – чтобы доля валюты не превышала 30% от общего объема инвестиционных активов.