Энергобанк в Челнах опроверг сообщения о проблемах с проведением платежей за ЖКХ

Объявления возле подъездов в некоторых комплексах города перепугали челнинцев — в нем жильцов предупреждали о задержках при зачислении квартплат, которые оплачивались через пять банков. Список «ненадежных» финансовых организаций прилагался. «Вечерка» выяснила, что коммунальные службы зря подняли панику.
Представители Энергобанка прислали в нашу редакцию официальное опровержение информации о том, что их банк, якобы, вовремя не проводит платежи челнинцев за жилищно-коммунальные услуги.
Напомним, на прошлой неделе в некоторых комплексах города появились объявления, в которых был приведен перечень банков, через которые оплачивать квартплату не рекомендуется. В этот список, помимо испытывающих трудности Татфондбанка и Интехбанка, попали ПАО «Тимер банк», ООО «Татагропромбанк» и АКБ «Энергобанк».
- Я позвонила в нашу управляющую компанию - «Прибрежный-1» и мне там подтвердили, что это они повесили объявления, - рассказала нам читательница, приславшая в нашу редакцию одно из этих объявлений, Татьяна. - Сказали, что проблемы есть с банками и посоветовали платить через расчетные центры.
После публикации этой новости на нашем сайте и в газете, в редакцию «Вечерки» обратились обеспокоенные представители «Энергобанка».
«Информация вводит в заблуждение читателей, может спровоцировать негативную реакцию многочисленных клиентов и вкладчиков банка, и привести к непредсказуемым результатам на фоне и без того нестабильной ситуации на финансовом рынке в республике Татарстан» - говорится в сообщении.
В Городском расчетном центре «Вечерним Челнам» подтвердили — проблемы с проведением платежей за ЖКУ действительно имеются, но только с теми, которые люди успели оплатить через Татфондбанк, который вскоре заморозил свою операционную систему из-за известных проблем.
- Речи о других банках вообще не было, мы об этом не говорили, - заявила нам ведущий специалист ГРЦ Гульназ Салимгареева. - Слава богу, остальные банки регулярно перечисляют.
Вероятнее всего некоторые управляющие компании Набережных Челнов решили перестраховаться, ведь негативные новости о банковской ситуации в республике поступают чуть ли не ежедневно, а коммунальные долги населения в этом году выросли почти до миллиарда рублей.
Комментарии посетителей
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