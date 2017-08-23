Еще не 1 сентября, а челнинские родители уже жалуются в соцсетях на поборы в школах

Осталось несколько дней, и дети пойдут в школу. Родители массово скупают в магазинах дневники, тетради и ручки. По их словам, все бы хорошо, если бы в школах Челнов не просили деньги.
В группе в ВК «Поборы в школах и детсадах» появились гневные сообщения родителей о том, что с них до начала учебного года уже начали собирать деньги на закупку учебников (в основном английского языка), рабочих тетрадей, питьевой воды, на классные нужды и многое другое.
Челнинка Галия, мама пятиклассника, пишет: «А ведь еще не было первого родительского собрания! Уже нас обзвонили, просят деньги. Это уже не добровольные пожертвования, а принудиловка. Не заплатишь – опозорят перед остальными родителями и ребенка перед одноклассниками. Что самое интересное, обзванивают активистки из родительского комитета. Вроде бы, это их инициатива. Ни директор школы, ни классный руководитель к этому отношения не имеют. Такое лицемерие. Противно».
Получают моральные травмы
С Галией согласна многодетная мама Регина: «А каково родителям, которые еле сводят концы с концами? Где найти средства, чтобы не опозорить своего ребенка, когда его каждый день при всем классе спрашивают: когда принесешь деньги?»
И подобных сообщений очень много: «Вчера взяли учебники на учебный год, снова нет уку. Вот подожду до первой недели сентября, потом напишу в прокуратуру!», «Я не сдала деньги. Когда выдавали учебники, мой сын рабочие тетради не получил. Зато получил моральную травму, когда другим детям их дали, а ему – нет, потому что мама пожалела 2 000 рублей».
Также многие подписчики группы считают:
– От самих родителей многое зависит, если все будут против покупки рабочих тетрадей, то и не будет их на уроке, а кто уж хочет, тот пусть дома по ним занимаются, не нужно других заставлять покупать!
Не жмитесь на тетради
Под гневными комментариями высказалась другая, правда, малочисленная группа родителей, которая выступает «за» так называемые школьные поборы. Челнинка Елена, дети которой учатся в гимназии №76, написала, что родители собирают деньги по собственной инициативе, потому что хотят дать своим детям все самое лучшее, вкладываются в качественное образование.
- Все знают, что школам неоткуда взять средства на покупку рабочих пособий. Но мы же понимаем, что они облегчат нашим детям учебу, будет интересней получать знания, – продолжила мама двоих детей. – Я не понимаю родителей, которые постоянно орут о поборах, а сами своими детьми не занимаются. Так создайте хотя бы комфортные условия для работы педагогам, не жмитесь на тетради. Это не такие большие деньги. Научитесь вкладываться в будущее своих детей. Вы больше тратите на сигареты, алкоголь и развлечения.
Должен приобрести директор
Точку в этом вопросе поставило заявление руководителя Департамента надзора и контроля в сфере образования РТ Гульнары Габдрахмановой.
По ее словам, в департамент часто поступают жалобы от родителей школьников на то, что их заставляют покупать рабочие тетради. Этот вопрос очень актуален накануне начала нового учебного года, сообщает tatar-inform.ru.
– Администрации школ не должны принуждать родителей покупать рабочие тетради детям. Они не обязательны для применения на уроке, – объяснила руководитель. – Очень хочется донести до всех родителей, что рабочая тетрадь – это не учебник и не обязательное пособие, которое должно быть приобретено. Она входит в состав учебно-методического комплекта, который разрабатывается нашими издательствами. Если учитель включил в свою рабочую программу использование рабочих тетрадей, то директор школы должен это утвердить и приобрести их.
– Если у него нет такой возможности, то он не может принуждать к этому родителей, – подытожила Габдрахманова.
Хотите подставляться?
На днях в соцсетях появилось обращение к учителям.
Уважаемые педагоги Татарстана! Прочтите это обязательно по рабочим тетрадям!
Все, что вам скидывает через электронку Министерство образования – это не законы! Они поэтому и называют свои послания «письмами», а не «приказами», а слово «обязан» меняют на «рекомендовано»!
Таким образом, они могут обезопасить себя, но вы сами подставитесь во время проверки, ведь именно учитель или воспитатель прописывает рабочую программу, а руководитель ее утверждает – вот и будете потом отчитываться за поборы с родителей на пару.
Теперь вопрос к вам? Хотите подставляться?
Комментарии посетителей
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