Есть ли шансы у Навального в Татарстане?

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01 марта в 11:20
В Челнах не приходя в себя скончалась пострадавшая в ДТП
В Челнах не приходя в себя скончалась пострадавшая в ДТП

Предварительно 59-летняя женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

01 марта в 11:05
Клиенты Татфондбанка запустили в соцсетях флешмоб ко дню рождения Рустама Минниханова
Клиенты Татфондбанка запустили в соцсетях флешмоб ко дню рождения Рустама Минниханова

В оригинальной акции приняли участие дети и даже питомцы вкладчиков банков, чьи счета оказались замороженными.

01 марта в 10:13
В Челнах заявили о закрытии “BubBleGum”
В Челнах заявили о закрытии “BubBleGum”

Представители популярного ночного клуба не подтвердили, но и не опровергли информацию.

01 марта в 10:07
Студенты КФУ в 6 утра приехали на площадь Свободы поздравить президента РТ
Студенты КФУ в 6 утра приехали на площадь Свободы поздравить президента РТ

Около 50 человек растянули перед зданием Госсовета баннер с надписью «С юбилеем, Рустам Нургалиевич! КФУ любит вас!».

01 марта в 09:30
Полицейские ищут двух челнинок, которые могут быть свидетелями преступления
Полицейские ищут двух челнинок, которые могут быть свидетелями преступления

13 февраля они делали покупки в одном из магазинов молодежной одежды, расположенном в торговом центре в 19-м микрорайоне.

01 марта в 09:25
Зампредседателя правления ПАО «Татфондбанк» задержали в Подмосковье
Зампредседателя правления ПАО «Татфондбанк» задержали в Подмосковье

В настоящее время подозреваемый в мошеннических действиях Сергей Мещанов доставлен в Казань.

01 марта в 08:39
Патриарх Кирилл раскритиковал погоню пользователей соцсетей за лайками
Патриарх Кирилл раскритиковал погоню пользователей соцсетей за лайками

По мнению главы Русской православной церкви, это «реальная болезнь». Патриарх напомнил, что тщеславие является одним из грехов.

01 марта в 08:27
100 талантливых челнинцев поборются за Кубок мэра Челнов
100 талантливых челнинцев поборются за Кубок мэра Челнов

2 марта в молодежном центре «Шатлык» Набережных Челнов пройдет полуфинал открытого творческого фестиваля-конкурса «Талантливый город», в который вышло 100 участников.
01 марта в 08:23
В Зеленодольске спасли мужчину, который пытался выпрыгнуть из окна
В Зеленодольске спасли мужчину, который пытался выпрыгнуть из окна

Молодого мужчину доставили в психоневрологический диспансер города. Родственники рассказали, что парень уже в течение недели не давал покоя близким своим неадекватным поведением.

01 марта в 08:12
В Челнах диджей из Казани попался на наркотиках
В Челнах диджей из Казани попался на наркотиках

Полицейские автограда провели рейд по ночным клубам.


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Правдомер
Правдомер
Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

Ложь
Правда

Индекс правды: 17%
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Выпуск 6 от 16 февраля, 2017г.
01 марта 2017г. 12:12

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Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой

«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Карина Фазылзянова
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Видео:
В Челнах на турнире “Золотой орды” перчатки бойца ММА выкупил за 52 тысячи рублей 12-летний болельщик
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Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





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Выпуск 6 от 16 февраля 2017 г.
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Есть ли шансы у Навального в Татарстане?

Есть ли шансы у Навального в Татарстане?

В обстановке глубокой секретности готовится назначенный на 5 марта приезд в Казань Алексея Навального на открытие его регионального избирательного штаба. Адрес этого офиса пока не раскрывают, приглашения на встречу с Навальным получат лишь те, кто уже заявил о своей готовности поддержать его выдвижение кандидатом на выборах президента России в 2018 году. Куда идти, они узнают из сообщения, которое будет разослано по электронной почте.

Предосторожность не лишняя, учитывая, как умеют в Казани принимать оппозиционных политиков, напоминает "Вечерняя Казань". Например, в прошлом году лидера ПАРНАСа Михаила Касьянова отказались пускать в уже оплаченный его штабом для встречи с его сторонниками зал отеля «Мираж». А в январе этого года «Корстон» отказал в предоставлении зала под учредительную конференцию татарстанского отделения «Открытой России» - движения, основанного Михаилом Ходорковским: в отеле заявили, что во всех его залах разом вышла из строя система отопления... 

Алексей Навальный планирует создание региональных избирательных штабов в 77 крупнейших городах России. Центральный был открыт в Москве еще в декабре, в этом году появился штаб в Петербурге, завтра такой откроется в Новосибирске, дальше на очереди - Екатеринбург, Самара, Уфа, Казань и Нижний Новгород. 

Правда, сама возможность для Навального стать кандидатом в президенты - под вопросом. 8 февраля Ленинский суд Кирова вторично осудил его на 5 лет лишения свободы условно за организацию хищения 16 млн рублей у «Кировлеса» (после того, как год назад Европейский суд по правам человека постановил, что предыдущий точно такой же приговор Алексею Навальному был вынесен с нарушением права на справедливое судебное разбирательство). А в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав...» говорится, что граждане, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений (статья УК РФ, вмененная Навальному, относится к этой категории), не имеют права быть избранными.

Но при этом в Конституции России написано несколько иное: «Не имеют права избирать и быть избранными граждане... содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда». Навальный же в местах лишения свободы не содержится: срок ему дали условный. Так что наблюдатели, что называется, запаслись попкорном в ожидании, удастся ли Алексею Навальному стать кандидатом в президенты, пишет издание.

Между тем уже около двух тысяч казанцев зарегистрировались на сайте Алексея Навального как желающие поставить подпись в поддержку его выдвижения, сообщил «ВК» руководитель навальновского штаба Леонид Волков.

- Задачи регионального штаба в Казани - такие же, как и во всех других городах. Вначале - подготовка к сбору в декабре 7,5 тысячи подписей, а для этого надо, чтобы хотя бы 10 тысяч человек пришли, их данные были проверены, чтобы эти люди были готовы в определенный момент прийти и поставить подписи, - объяснил он «ВК». - Это и обучение 1,5 тысячи наблюдателей, агитация и повышение информированности жителей Татарстана об Алексее Навальном и его программе.

Штаб Алексея Навального даже нашел возможность при проведении агитационной кампании в Татарстане ссылаться непосредственно на Рустама Минниханова.

- В нашей программе 6 тезисов, все они одинаково важные и все применимы к любому российскому региону, и к Татарстану в том числе. Первый - доверять людям, а не решать все в Москве. Это пункт про децентрализацию и федерализм, в котором, как я понимаю, предвыборную программу Алексея Навального в полной мере поддерживает президент Татарстана, который как раз высказывался, что надо оставлять налоги на местах и доверять людям самим распоряжаться этими деньгами, - говорит Леонид Волков, имея в виду выступление Минниханова в январе на Гайдаровском форуме.

Остальные положения предвыборной программы Алексея Навального начальник его штаба называет не менее актуальными для Татарстана.

- Например, тезис о реформе судебной и полицейской системы. Не хочется вспоминать лишний раз, но отдел полиции «Дальний» - то, чем Казань печально прославилась... Пункт о настоящей, а не показной борьбе с коррупцией: Татарстан хоть и богатый регион, но и разворовывают тут богато, есть и коррупция, и непотизм, когда сыновья, племянники чиновников получают вкусные должности и господряды, - перечисляет Волков. - Есть пункт про инвестиции в дороги и больницы, а не в дворцы чиновников, которых, опять же, в Татарстане хватает... И про достаток для всех, а не богатство для 0,1 процента населения, про минимальную зарплату в 25 тысяч рублей. Я думаю, это требование актуальное для жителей деревень и малых населенных пунктов нефтедобывающих районов, где неравномерность распределения доходов видно как нигде....

Леонид Волков считает, что такая программа Алексея Навального может иметь в Татарстане большую поддержку. «Казань, если мне не изменяет память, шестой по населению город России - и по количеству подписчиков Навального она на 6-м месте», - подчеркивает он. 

На вопрос о пресловутой правовой коллизии - может Навальный, учитывая его судимость, стать кандидатом или не может? - начальник его штаба ответил так:

- Пока  коллизии нет: приговор еще не вступил в законную силу (сегодня адвокат политика подал апелляционную жалобу на приговор. - «ВК»). Когда вступит, она действительно возникнет, поскольку в Конституции России написано одно, а в законе о выборах президента - другое. Но мы напоминаем, что Конституция важнее, и продолжаем работать. Мы исходим из того, что у нашего кандидата право баллотироваться есть, но понимаем, что в России наличие права и возможность это право осуществить, к сожалению, не одно и то же. Это так и в отношении права на справедливый суд, на свободное высказывание своего мнения и многих, многих других... Осуществления прав надо добиваться.

Размышляя о шансах Алексея Навального на выборах в Татарстане, казанский эксперт, доктор политических наук Сергей Сергеев отмечает, что пока применительно к Татарстану Алексей Навальный выглядит как кандидат достаточно узкого слоя продвинутой городской молодежи:

- Можно сказать, что чем крупнее населенный пункт, тем больше там будут голосовать за Навального; чем выше образовательный статус избирателя, тем выше вероятность, что он проголосует за Навального... Словом, его электорат в значительной степени совпадает с портретом электората «Яблока» и СПС в 1990-е. Городская образованная молодежь, которую прозвали «креативным классом», - достаточный ресурс, чтобы пройти в Госдуму при сравнительно честном подсчете голосов, но выборы президента - другая история... Вообще, «опрокидывающие» выборы (победа оппозиционного кандидата) у нас возможны только в кризисных условиях, подобных началу 1990-х. Вероятность, что Алексей Навальный займет второе место, по-моему, возможна, но при многих «если»: если его вообще допустят к участию в выборах, если ему дадут агитировать не только методом «от двери к двери», но и с использованием СМИ...

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