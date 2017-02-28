Есть ли шансы у Навального в Татарстане?

В обстановке глубокой секретности готовится назначенный на 5 марта приезд в Казань Алексея Навального на открытие его регионального избирательного штаба. Адрес этого офиса пока не раскрывают, приглашения на встречу с Навальным получат лишь те, кто уже заявил о своей готовности поддержать его выдвижение кандидатом на выборах президента России в 2018 году. Куда идти, они узнают из сообщения, которое будет разослано по электронной почте.
Предосторожность не лишняя, учитывая, как умеют в Казани принимать оппозиционных политиков, напоминает "Вечерняя Казань". Например, в прошлом году лидера ПАРНАСа Михаила Касьянова отказались пускать в уже оплаченный его штабом для встречи с его сторонниками зал отеля «Мираж». А в январе этого года «Корстон» отказал в предоставлении зала под учредительную конференцию татарстанского отделения «Открытой России» - движения, основанного Михаилом Ходорковским: в отеле заявили, что во всех его залах разом вышла из строя система отопления...
Алексей Навальный планирует создание региональных избирательных штабов в 77 крупнейших городах России. Центральный был открыт в Москве еще в декабре, в этом году появился штаб в Петербурге, завтра такой откроется в Новосибирске, дальше на очереди - Екатеринбург, Самара, Уфа, Казань и Нижний Новгород.
Правда, сама возможность для Навального стать кандидатом в президенты - под вопросом. 8 февраля Ленинский суд Кирова вторично осудил его на 5 лет лишения свободы условно за организацию хищения 16 млн рублей у «Кировлеса» (после того, как год назад Европейский суд по правам человека постановил, что предыдущий точно такой же приговор Алексею Навальному был вынесен с нарушением права на справедливое судебное разбирательство). А в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав...» говорится, что граждане, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений (статья УК РФ, вмененная Навальному, относится к этой категории), не имеют права быть избранными.
Но при этом в Конституции России написано несколько иное: «Не имеют права избирать и быть избранными граждане... содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда». Навальный же в местах лишения свободы не содержится: срок ему дали условный. Так что наблюдатели, что называется, запаслись попкорном в ожидании, удастся ли Алексею Навальному стать кандидатом в президенты, пишет издание.
Между тем уже около двух тысяч казанцев зарегистрировались на сайте Алексея Навального как желающие поставить подпись в поддержку его выдвижения, сообщил «ВК» руководитель навальновского штаба Леонид Волков.
- Задачи регионального штаба в Казани - такие же, как и во всех других городах. Вначале - подготовка к сбору в декабре 7,5 тысячи подписей, а для этого надо, чтобы хотя бы 10 тысяч человек пришли, их данные были проверены, чтобы эти люди были готовы в определенный момент прийти и поставить подписи, - объяснил он «ВК». - Это и обучение 1,5 тысячи наблюдателей, агитация и повышение информированности жителей Татарстана об Алексее Навальном и его программе.
Штаб Алексея Навального даже нашел возможность при проведении агитационной кампании в Татарстане ссылаться непосредственно на Рустама Минниханова.
- В нашей программе 6 тезисов, все они одинаково важные и все применимы к любому российскому региону, и к Татарстану в том числе. Первый - доверять людям, а не решать все в Москве. Это пункт про децентрализацию и федерализм, в котором, как я понимаю, предвыборную программу Алексея Навального в полной мере поддерживает президент Татарстана, который как раз высказывался, что надо оставлять налоги на местах и доверять людям самим распоряжаться этими деньгами, - говорит Леонид Волков, имея в виду выступление Минниханова в январе на Гайдаровском форуме.
Остальные положения предвыборной программы Алексея Навального начальник его штаба называет не менее актуальными для Татарстана.
- Например, тезис о реформе судебной и полицейской системы. Не хочется вспоминать лишний раз, но отдел полиции «Дальний» - то, чем Казань печально прославилась... Пункт о настоящей, а не показной борьбе с коррупцией: Татарстан хоть и богатый регион, но и разворовывают тут богато, есть и коррупция, и непотизм, когда сыновья, племянники чиновников получают вкусные должности и господряды, - перечисляет Волков. - Есть пункт про инвестиции в дороги и больницы, а не в дворцы чиновников, которых, опять же, в Татарстане хватает... И про достаток для всех, а не богатство для 0,1 процента населения, про минимальную зарплату в 25 тысяч рублей. Я думаю, это требование актуальное для жителей деревень и малых населенных пунктов нефтедобывающих районов, где неравномерность распределения доходов видно как нигде....
Леонид Волков считает, что такая программа Алексея Навального может иметь в Татарстане большую поддержку. «Казань, если мне не изменяет память, шестой по населению город России - и по количеству подписчиков Навального она на 6-м месте», - подчеркивает он.
На вопрос о пресловутой правовой коллизии - может Навальный, учитывая его судимость, стать кандидатом или не может? - начальник его штаба ответил так:
- Пока коллизии нет: приговор еще не вступил в законную силу (сегодня адвокат политика подал апелляционную жалобу на приговор. - «ВК»). Когда вступит, она действительно возникнет, поскольку в Конституции России написано одно, а в законе о выборах президента - другое. Но мы напоминаем, что Конституция важнее, и продолжаем работать. Мы исходим из того, что у нашего кандидата право баллотироваться есть, но понимаем, что в России наличие права и возможность это право осуществить, к сожалению, не одно и то же. Это так и в отношении права на справедливый суд, на свободное высказывание своего мнения и многих, многих других... Осуществления прав надо добиваться.
Размышляя о шансах Алексея Навального на выборах в Татарстане, казанский эксперт, доктор политических наук Сергей Сергеев отмечает, что пока применительно к Татарстану Алексей Навальный выглядит как кандидат достаточно узкого слоя продвинутой городской молодежи:
- Можно сказать, что чем крупнее населенный пункт, тем больше там будут голосовать за Навального; чем выше образовательный статус избирателя, тем выше вероятность, что он проголосует за Навального... Словом, его электорат в значительной степени совпадает с портретом электората «Яблока» и СПС в 1990-е. Городская образованная молодежь, которую прозвали «креативным классом», - достаточный ресурс, чтобы пройти в Госдуму при сравнительно честном подсчете голосов, но выборы президента - другая история... Вообще, «опрокидывающие» выборы (победа оппозиционного кандидата) у нас возможны только в кризисных условиях, подобных началу 1990-х. Вероятность, что Алексей Навальный займет второе место, по-моему, возможна, но при многих «если»: если его вообще допустят к участию в выборах, если ему дадут агитировать не только методом «от двери к двери», но и с использованием СМИ...
Комментарии посетителей
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