Не знаете, как избавиться от похмелья в новогодние праздники? Челнинские медики советуют есть финики

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02 января в 13:51
Миллионы пользователей останутся без WhatsApp
Миллионы пользователей останутся без WhatsApp

Мессенджер не будет доступен на iPhone 3GS, устройствах Windows Phone 7 и смартфонах, использующих операционную систему Android версий 2.1 и 2.2.

02 января в 13:37
В Татарстане ужесточат правила перевозок детей на автобусах
В Татарстане ужесточат правила перевозок детей на автобусах

Уже внедрена единая форма уведомления об организованной перевозке групп детей. Она должна быть предоставлена в двух экземплярах на утверждение в районное подразделение ГИБДД.

02 января в 11:59
Беременная женщина и мама с ребенком замерзали после ДТП на трассе в РТ
Беременная женщина и мама с ребенком замерзали после ДТП на трассе в РТ

Инцидент произошел на трассе Казань — Оренбург. Столкнулись три автомобиля Renault, Kia и «Ваз-2110». Прибывшие спасатели пересадили в оперативный автомобиль замерзающих людей.

02 января в 11:22
Страшное ДТП в РТ унесло жизни пяти человек, в том числе младенца
Страшное ДТП в РТ унесло жизни пяти человек, в том числе младенца

В ГИБДД подтвердили, что 31 декабря на автодороге Сорочьи Горы – Шали 37-летний водитель не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с “КАМАЗом”.
02 января в 11:12
Сотрудники нацпарка «Нижняя Кама» просят подкармливать птиц зимой
Сотрудники нацпарка «Нижняя Кама» просят подкармливать птиц зимой

Продолжается природоохранная акция «Покормите птиц зимой!». Татарстанцам рекомендуют наполнять кормушки разнообразным кормом: семенами подсолнечника, ржи, овса и тыквы.
02 января в 10:37
С 1 января можно приобретать полисы ОСАГО в электронном виде
С 1 января можно приобретать полисы ОСАГО в электронном виде

- Страховщики ОСАГО готовы к обязательной продаже электронных полисов с начала нового года, - заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

02 января в 10:33
Сегодня «КАМАЗ-Мастер» стартует в 39-м ралли-марафоне «Дакар-2017»
Сегодня «КАМАЗ-Мастер» стартует в 39-м ралли-марафоне «Дакар-2017»

Маршрут «Дакара-2017» проложен по территории трех стран: Парагвай, Боливия и Аргентина. Старт первого грузовика намечен на 20.00 по московскому времени.
02 января в 10:11
В Челнах в храме бессребреников Космы и Дамиана пройдет рождественская ярмарка
В Челнах в храме бессребреников Космы и Дамиана пройдет рождественская ярмарка

Все собранные средства передадут приходской воскресной школе. Прошлые ярмарки запомнились домашней выпечкой, соленой рыбой, блинами, изделиями ручной работы.

31 декабря в 09:29
ГИБДД Челнов предупреждает о перекрытии дорог
ГИБДД Челнов предупреждает о перекрытии дорог

Инспекторы советуют оставить личные автомобили на стоянке и отправиться на главную елку на автобусе.

30 декабря в 12:04
Хоккеист в Челнах попался на уловку мошенников
Хоккеист в Челнах попался на уловку мошенников

23-летний парень решил купить себе новую форму, а в итоге остался без денег.


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Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Выпуск 50 от 29 декабря, 2016г.
03 января 2017г. 07:20

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Выпуск 50 от 29 декабря 2016 г.
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Не знаете, как избавиться от похмелья в новогодние праздники? Челнинские медики советуют есть финики

Не знаете, как избавиться от похмелья в новогодние праздники? Челнинские медики советуют есть финики

Самые востребованные у челнинцев врачи после новогодних праздников – гастроэнтерологи. А для некоторых – наркологи. Медики советуют выходить из череды застолий грамотно, чтобы не попасть на больничную койку.

– Пьют у нас много – это факт, который отрицать никто не будет, а уж за девять дней празднования Нового года, многие челнинцы изматывают свой организм спиртным до полного изнеможения, – сказала врач-гастроэнтеролог Галия Тимуршина, – еще только два дня 2017 года, а количество наших пациентов начало стремительно расти. Первойу них страдает печень, поджелудочная железа и, конечно, система желудочно-кишечного тракта.

Не доводите себя до криза

Специалист объяснила, что страшен даже не сам алкоголь, а гремучая смесь из смешанных спиртных напитков, жирной и тяжелой пищи.

– Некоторые считают, что справиться с проблемой, я бы сказала, праздничного алкоголизма, получится самостоятельно, поверьте, выйти из запоя без серьезных последствий для здоровья можно, только обратившись к медикам, – продолжила врач. – Если чувствуете себя совсем плохо, вызывайте скорую, не доводите себя до гипертонического криза, нарушений мозгового кровообращения, сбоев в работе сердечно-сосудистой системы, нервно-психических расстройств и нарушений функций печени.

Галия Тимуршина дала несколько советов, как действовать, если вы собираетесь идти в гости и что делать, когда с больной головой уже пришли домой.

До застолья:

1. Не отказывайте себе в еде. Утром и днем, перед тем как идти на праздник, постоянно подкрепляйтесь чем-то полезным: фруктами, овощами или салатами, тогда вечером будет меньше тянуть на жирную и вредную пищу. Можно утром или днем съесть тарелку гречневой или овсяной каши.

2. Не забудьте про медицинские препараты. Пять-семь таблеток активированного угля, выпитые за час до вечеринки, помогут оттянуть опьянение. С аналогичными целями можно принять по таблетке фестала и аспирина минут за 40 до начала застолья.

После праздника:

1. Утром после застолья необходимо вывести вредные вещества из организма с помощью пота или контрастного душа. Поход в баню (только не переусердствуйте в парилкой!) – вот идеальное спасение от головных болей и отеков.

2. Самый быстрый способ вывести шлаки и спастись от интоксикации – много пить. Полезна вода с лимоном, яблочный сок, минералка. Попробуйте отвар граната: крупный плод измельчить и кипятить полчаса в литре воды, процедить. Пить понемногу, но часто. 3.Прекрасно спасают от похмелья травяные чаи (только без сахара!) – они усиливают потоотделение, мочевыведение, полезны для желудка, снимают головную боль. Например: полынь, мята, зверобой, тысячелистник – по две части; корень аира и дягиля, можжевеловые плоды – по одной части. Измельчите и заварите кипятком.

4. Солевой баланс в организме восстановит капустный или огуречный рассол.

5. Как бы ни было плохо, обязательно выйдите на прогулку. Легкие физические нагрузки, при отсутствии учащенного пульса или иных осложнений, ускорят метаболизм и помогут организму справиться со всеми вредными веществами. Игра в снежки – идеальный вариант.

6. Будьте аккуратны с кофе. Да, натуральный кофе поможет справиться с симптомами похмелья. Однако, если переусердствовать, бодрящий напиток приведет к дополнительному обезвоживанию организма.

7. Истощенному организму нужна будет подпитка, помогут витаминные комплексы: витрум, центрум и другие. Натуральный кладезь витаминов – финик, ешьте его в течение дня.

8. Проголодаетесь – сварите щи из кислой капусты, бульон из курицы или костей говядины. Исстрадавшейся печени помогут блюда из отварной гусиной, куриной, телячьей печенки. Полезны овсянка, кисло-молочные продукты, кисели.

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