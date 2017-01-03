Не знаете, как избавиться от похмелья в новогодние праздники? Челнинские медики советуют есть финики

Самые востребованные у челнинцев врачи после новогодних праздников – гастроэнтерологи. А для некоторых – наркологи. Медики советуют выходить из череды застолий грамотно, чтобы не попасть на больничную койку.

– Пьют у нас много – это факт, который отрицать никто не будет, а уж за девять дней празднования Нового года, многие челнинцы изматывают свой организм спиртным до полного изнеможения, – сказала врач-гастроэнтеролог Галия Тимуршина, – еще только два дня 2017 года, а количество наших пациентов начало стремительно расти. Первойу них страдает печень, поджелудочная железа и, конечно, система желудочно-кишечного тракта.

Не доводите себя до криза

Специалист объяснила, что страшен даже не сам алкоголь, а гремучая смесь из смешанных спиртных напитков, жирной и тяжелой пищи.

– Некоторые считают, что справиться с проблемой, я бы сказала, праздничного алкоголизма, получится самостоятельно, поверьте, выйти из запоя без серьезных последствий для здоровья можно, только обратившись к медикам, – продолжила врач. – Если чувствуете себя совсем плохо, вызывайте скорую, не доводите себя до гипертонического криза, нарушений мозгового кровообращения, сбоев в работе сердечно-сосудистой системы, нервно-психических расстройств и нарушений функций печени.

Галия Тимуршина дала несколько советов, как действовать, если вы собираетесь идти в гости и что делать, когда с больной головой уже пришли домой.

До застолья:

1. Не отказывайте себе в еде. Утром и днем, перед тем как идти на праздник, постоянно подкрепляйтесь чем-то полезным: фруктами, овощами или салатами, тогда вечером будет меньше тянуть на жирную и вредную пищу. Можно утром или днем съесть тарелку гречневой или овсяной каши.

2. Не забудьте про медицинские препараты. Пять-семь таблеток активированного угля, выпитые за час до вечеринки, помогут оттянуть опьянение. С аналогичными целями можно принять по таблетке фестала и аспирина минут за 40 до начала застолья.

После праздника:

1. Утром после застолья необходимо вывести вредные вещества из организма с помощью пота или контрастного душа. Поход в баню (только не переусердствуйте в парилкой!) – вот идеальное спасение от головных болей и отеков.

2. Самый быстрый способ вывести шлаки и спастись от интоксикации – много пить. Полезна вода с лимоном, яблочный сок, минералка. Попробуйте отвар граната: крупный плод измельчить и кипятить полчаса в литре воды, процедить. Пить понемногу, но часто. 3.Прекрасно спасают от похмелья травяные чаи (только без сахара!) – они усиливают потоотделение, мочевыведение, полезны для желудка, снимают головную боль. Например: полынь, мята, зверобой, тысячелистник – по две части; корень аира и дягиля, можжевеловые плоды – по одной части. Измельчите и заварите кипятком.

4. Солевой баланс в организме восстановит капустный или огуречный рассол.

5. Как бы ни было плохо, обязательно выйдите на прогулку. Легкие физические нагрузки, при отсутствии учащенного пульса или иных осложнений, ускорят метаболизм и помогут организму справиться со всеми вредными веществами. Игра в снежки – идеальный вариант.

6. Будьте аккуратны с кофе. Да, натуральный кофе поможет справиться с симптомами похмелья. Однако, если переусердствовать, бодрящий напиток приведет к дополнительному обезвоживанию организма.

7. Истощенному организму нужна будет подпитка, помогут витаминные комплексы: витрум, центрум и другие. Натуральный кладезь витаминов – финик, ешьте его в течение дня.

8. Проголодаетесь – сварите щи из кислой капусты, бульон из курицы или костей говядины. Исстрадавшейся печени помогут блюда из отварной гусиной, куриной, телячьей печенки. Полезны овсянка, кисло-молочные продукты, кисели.