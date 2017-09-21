Фанис Нуретдинов: Жить никогда не поздно

На завершившемся на прошлой неделе Чемпионате Европы по армспорту челнинцы завоевали целую россыпь наград, однако особняком стоит бронза Фаниса Нуретдинова. Как мы выяснили у спортсмена, прославившего Набережные Челны за пределами страны, весьма необычная судьба.

Восьмикратный чемпион Татарстана по армрестлингу и четырехкратный бронзовый призер чемпионата Европы среди людей с ограниченными возможностями, чемпион России, Европы и мира среди спортсменов-ветеранов – эти награды говорят сами за себя. Но всего этого могло бы и не быть. Ведь еще в молодости, во время службы в армии, Фанис Нуретдинов сломал ногу и перенес две операции. Кости срослись неправильно, и с тех пор он хромает, но это не стало препятствием для занятий спортом.

Победив в 2006 году в Чистополе на чемпионате Татарстана, он почувствовал вкус победы. С тех пор челнинец начинает «штамповать» победы и завоевывает медали крупнейших международных турниров.

В 2012 году случилась травма – были порваны сухожилия на правой руке – и появился риск пропустить чемпионат мира в Бразилии. Однако спортсмен решил, что в любом случае примет в нем участие и, несмотря на все запреты врача, снимает гипс и уезжает. В итоге риск был оправдан – он становится серебряным призером чемпионата мира среди спортсменов-ветеранов.

Спустя два года ему вновь сделали операцию по замене голеностопного сустава на правой ноге, во время которой случайно занесли инфекцию. Рана не заживала в течение двух лет. В общей сложности он перенес семь операций. В марте 2014 года с открытой раной Нуретдинов поехал на чемпионат России в город Раменское, где завоевал две бронзы. Правда, проблемы с ногой снова дали о себе знать, и болезнь усугубилась.

Казалось бы, что уже все – конец «славной эпохи», но армрестлинг уже стал его жизненным увлечением. Несмотря на костыли и аппарат Илизарова, он в сентябре 2014 года едет на чемпионат мира в Польшу. Спортсмен надеялся, что ему разрешат бороться сидя, но судейская коллегия была неумолима, и пришлось соревноваться только стоя. В итоге челнинец занимает почетное 4-е место среди людей с ограниченными возможностями.

Спустя еще два года Фанис Нуретдинов переносит инфаркт и после операции даже не думает, что удастся вернуться в спорт. Однако желание бороться уже не отнять. Спустя месяц после выхода из больницы он начинает делать легкие упражнения, а в июне 2016 года на Сабантуе для инвалидов занимает 1 место по армрестлингу.

Сила потихоньку стала возвращаться, и после продолжительных тренировок вновь появился результат. В ноябре 2016 на чемпионате Татарстана среди людей с ограниченными возможностями он становится восьмикратным чемпионом, а в декабре на Международном турнире «Золотой Заяц» в Москве – серебряным призером среди ветеранов. В марте 2017 года на чемпионате России также в Москве завоевывает золото среди ветеранов. Эта победа дала возможность принять участие на чемпионате мира, который проходил со 2 по 11 сентября в Венгрии. В итоге он завоевывает бронзовую медаль.

Имя Фаниса Нуретдинова знают многие. Помимо спортивного увлечения он пишет книги и является председателем Черемшанского землячества. Несмотря на года, он ставит перед собой новые цели и добивается их. Его девиз: «Жить никогда не поздно!»

Кстати, на ЧМ участвовало 1500 спортсменов из 35 стран. Челнинцы принесли в копилку сборной России три бронзовые награды, их завоевали Миляуша Гимранова, Егор Лештаев и Фанис Нуретдинов, а Ирек Зиятдинов и Александр Жеребенков остановились в шаге от пьедестала, заняв 4 место.