Февраль удивит россиян важными законами

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31 января в 19:33
Названа возможная дата открытия Египта для туристов России
Названа возможная дата открытия Египта для туристов России

Власти РФ могут разрешить полеты сразу в три аэропорта Арабской Республики.

31 января в 16:46
В сети появилось видео задержания доцента КФУ в Челнах

Сотрудники полиции задержали его в рабочем кабинете после получения от старосты группы 32 тысяч рублей.

31 января в 14:27
Ребенок в инфекционной больнице Челнов умер от гонконгского гриппа
Ребенок в инфекционной больнице Челнов умер от гонконгского гриппа

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Татарстане превышен на 6,5 %, на карантин закрыты десятки классов.

31 января в 13:42
ОДН в челнинских квитанциях спрячут
ОДН в челнинских квитанциях спрячут

В начале февраля собственники квартир получат квитанции на оплату ЖКХ, где ОДН будет включен в раздел жилищных услуг.

31 января в 09:40
«Банк Казани» требует признать банкротом народного артиста РТ – Салавата Фатхетдинова
«Банк Казани» требует признать банкротом народного артиста РТ – Салавата Фатхетдинова

Все происходит строго в рамках закона, и банк требует с артиста 13 миллионов рублей, по которым певец выступал поручителем по кредитам.

31 января в 08:50
СМИ: КАМАЗ оказался в центре скандала с обменом боливаров
СМИ: КАМАЗ оказался в центре скандала с обменом боливаров

Руководство автогиганта в свою очередь заявляет, что данная информация неверна.

31 января в 08:25
На дорогах Татарстана видеокамер станет меньше
На дорогах Татарстана видеокамер станет меньше

Все дело в том, что новые приборы контролируют всю ширину дороги, поэтому эффективнее.

30 января в 15:29
Челнинец установил рекорд России в жиме лежа
Челнинец установил рекорд России в жиме лежа

В Ижевске завершилось первенство России по пауэрлифтингу (троеборью) среди юниоров и юниорок 19-23 лет.

30 января в 13:35
Мужчина, похожий на генуправляющего Korston Club Hotel в Казани избил сотрудника отеля (ВИДЕО)

Видеозапись появилась в соцсетях. На кадрах - драка между сотрудником скандального отеля и человеком, похожим на Довранбека Базарбаева.

30 января в 12:56
В Татарстане спасли раненую сову
В Татарстане спасли раненую сову

Сотрудники МЧС поймали хищную птицу и эвакуировали ее на базу спасательного отряда.


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Правдомер
Наиль Магдеев
Наиль Магдеев
Мэр Набережных Челнов
26 января, 2017

Сказано на деловом понедельнике 23 января 2017 года:

"Инвентаризация показала, что 144 участками земли в Челнах пользуются бесплатно, за здорово живешь. И такое возможно! Разве это правильно — без документов пользуются? Участок муниципальной земли приносит кому-то доход, а в городскую казну никто и ничего не платит. Это лишние деньги для города, что ли?"

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Новости

Выпуск 3 от 24 января, 2017г.
31 января 2017г. 23:31

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В сети появилось видео задержания доцента КФУ в Челнах
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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




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Выпуск 3 от 24 января 2017 г.
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Февраль удивит россиян важными законами

Февраль удивит россиян важными законами

С 1 февраля будут увеличены все виды пенсий - по старости, по утере кормильца, по инвалидности, неработающим пенсионерам и так далее. Прибавку получат более 31 миллиона человек, пишет "РГ".

Пенсии проиндексируют на 5,4 процента, то есть на размер инфляции 2016 года.  Также на 4,1 рубля увеличится и стоимость одного пенсионного балла (индивидуального коэффициента). С 1 февраля его цена будет зафиксирована на уровне 78,28 рубля. Об этом говорится в Постановлении правительства от 19 января 2017 года №35.

Кроме того, 1 февраля будут увеличены все социальные выплаты в России. Это касается, например, пособий инвалидам, выплат ветеранам войн. А также единовременных пособий при рождении детей, ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет, единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Их проиндексируют с коэффициентом 1,054 по сравнению с суммами 2016 года.

А вот размер материнского капитала останется прежним - 453,026 тысячи рублей. Его не будут индексировать до 2020 года.

Приватизация квартиры станет платной. У россиян осталось совсем мало времени, чтобы оформить свои квартиры и дома в собственность бесплатно. Последней датой заключения договора о бесплатной приватизации жилья является 28 февраля 2017 года. Об этом говорится в Федеральном законе от 29 февраля 2016 г. N 33-ФЗ "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации".

Но тех, кто занимается приватизацией земли, закон не коснется. Документ распространяется на квартиры, жилые дома и комнаты. Напомним, что для оформления жилья в собственность потребуется семь рабочих дней. Так что спешите.

Получать паспорта и права будет проще

С 1 февраля во всех многофункциональных центрах (МФЦ) "Мои документы" можно будет получить российский и заграничные паспорта. Кроме того, автолюбители смогут там обменять водительские права. Об этом говорится в Постановлениях правительства РФ от 03.08.2016 N 755 и от 18.11.2016 N 1214.

Здесь даже можно будет получить загранпаспорта нового поколения. Их обязан будет оформлять и выдавать хотя бы один центр в городе и районе с населением более ста тысяч человек. Это касается и городов федерального значения. Их в России три: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

Торговля переходит на онлайн чеки

Торговля начинает переход на новую контрольно-кассовую технику. Она будет передавать в налоговую инспекцию данные о каждой операции в режиме реального времени. С 1 февраля уже не будут регистрировать и перерегистрировать технику, которая не может передавать кассовые чеки и бланки в электронной форме.

А при новых машинах вся выручка будет как на ладони.  И уже не удастся подкручивать данные кассового аппарата в свою пользу. Как это отразится на покупателях? Они смогут получать электронные чеки, говорят эксперты, а их невозможно потерять или забыть в магазине. И если дома вы обнаружите брак в купленном товаре, то легче будет отстаивать свои права потребителя.

Госзакупки с поправками

С 1 февраля вступает в силу сразу несколько поправок в порядок и правила контрактной системы закупок.

Например, при закупках лекарств в реестр таких контрактов необходимо включить не только название препарата и номер его регистрационного удостоверения, но и данные производителя и дозировку.  Также есть новации в отношении закупок инновационной продукции. Они касаются малого и среднего бизнеса.

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Комментарии:


. 31.01.2017 11:01

кормилец кремлевский о народе печется...  тихо  вытянули на 200 громко компенсировали  на 50

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. 31.01.2017 11:23

Текущий курс рубля объявлен невозможным  Далее: https://news.rambler.ru/economics/35964658/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

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. 31.01.2017 11:46

Ты там потише про Кремль. А то смотри - Сибирь большая, места для тебя найдется снег там чистить. А вот в Австрию после, как Ходор, не смотаешься.

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. 31.01.2017 11:53

к сожалению ты прав...  удобнее быть как все....  баранами стойлового содержания

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. 31.01.2017 16:40

Сергей, вот и будь бараном, коим всегда был. А то ишь ты - решил касту поменять. Сиди в своем стойле, не вякай и жди , когда позовут шерсть сдавать.

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