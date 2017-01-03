Финансовый прогноз на 2017: девальвация рубля неизбежна

Вопреки прогнозам многих аналитиков и моим, в частности, рубль в 2016 году удержался на уровнях около 60 рублей за доллар. Задним числом можно найти разумные тому объяснения.

Во-первых, как выяснилось, российские банки на корсчетах и депозитах в иностранных банках держали огромные валютные резервы, которые с уверенностью можно назвать непубличными резервами России. С начала 2016 года банки активно сжигали эти теневые резервы, валюта поступала в Россию и конвертировалась в рубли, что поддерживало курс национальной валюты в условиях дефицита нефтедолларов. Однако к концу года этот процесс приостановился, основной потенциал для ввоза валюты российскими банками из-за рубежа был исчерпан.

Во-вторых, курс рубля был поддержан инвесторами на Московской Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ), инвесторами распродавалась валюта, а деньги вкладывались в российские ценные бумаги. Индекс ММВБ к концу года пробил исторические максимумы и ушёл к 2200 пунктам. В первом полугодии 2017 года вполне возможна серьезная коррекция на бирже и индекс ММВБ может уйти вновь ниже 2000 пунктов. В-третьих, мировая цена нефти смогла удержаться в районе 50 долларов за баррель, что позволило российскому бюджету подойти к концу года с дефицитом в четыре процента, что не далеко от запланированных трёх.

Что нам готовит год 2017-ый? По-моему мнению, девальвация рубля неизбежна и тому тоже есть, к сожалению, весомые предпосылки. Во-первых, переизбыток нефти на мировом рынке продолжает сохраняться, нефть уже с прошлого года хранится в танкерах в открытом океане, нефтехранилища заполнены «под завязку». Спекулятивный скачок цен в конце 2016 года, вызванный решением стран ОПЕК о сокращении объёмов добычи, я думаю, окажется локальным.

Решение стран, не входящих в ОПЕК, о сокращении своей добычи, скорее всего, останется только на бумаге, т.к. велик соблазн Ирану вернуть досанкционные рынки сбыта, а России и Венесуэле получить максимум нефтедолларов для поддержания государственных бюджетов. Во-вторых, себестоимость добычи сланцевой нефти в США опустилась до 30 долларов за баррель. Так что почти при стопроцентной рентабельности американские нефтедобытчики вряд ли откажутся от возможных сверхприбылей, а решение стран ОПЕК на них не распространяется.

В-третьих, прошедшие выборы президента США привели в Белый дом республиканца Трампа и большинство республиканцев в Конгресс. Республиканцы на протяжении пяти последних лет не могли, в силу своего меньшинства в Конгрессе, продавить закон о постройке четвёртой нитки газопровода Кистоун, соединяющий нефтеносные скважины Канады с перерабатывающими заводами на юге США. Из-за угрозы нанесения ущерба экологии Барак Обама трижды накладывал на проект право вето. Суть в том, что проектируемая ветка газопровода пройдёт по районам богатым сланцевой нефтью и, в этом случае, США может стать реальным конкурентом России на этом рынке.

В-четвёртых, при наметившимся снижении темпов падения промышленного производства в России падение все-таки сохраняется, а это тянет за собой все больший дефицит бюджета, который залатать можно только снижением курса национальной валюты. В-пятых, экономические санкции Запада и США, которые не способствуют развитию нашей экономики, а, следовательно, и укреплению рубля. И последнее, не мало важное – война в Сирии, на которую тратится все больше и больше средств. И, конечно, нельзя сбрасывать со счетов тот уровень коррупции со своими распилами, откатами и обналами, который на сегодня процветает в России.

Все приведённые факты могут привести к падению рубля в 2017 году до 80-100 рублей за доллар.

Хотелось бы в очередной раз ошибиться в своих прогнозах и увидеть в 2017 году реальный рост экономики России, открытие новых предприятий и заводов, экономическую интеграцию со всем цивилизованным миром, повышение доходов населения, сокращение количества наших людей, живущих за чертой бедности.

Виктор Разинков

Уходящий год получился непростым, но очень интересным. Наиболее яркие финансовые события 2016 года – это слом валютной модели, приватизация российских госкомпаний и связанный с ней рыночный оптимизм, выборы Трампа, а на местном уровне – это кризис Татфондбанка.

Если посмотреть на график курса рубля к доллару за последние 2 года, то видна характерная модель. В первой половине года рубль укрепляется, а во второй половине года – рубль существенно слабеет. Пики слабости рубля приходятся на декабрь-январь. В декабре 2014 года значение курса в моменте доходило до 75 рублей за доллар, в декабре 2015 – январе 2016 года курс достигал отметки 85 рублей за доллар. В 2016 году мы ждали повторения модели. В открытых источниках сообщалось, что в декабре 2016 года доллар будет стоить 90 рублей и выше. Смелые эксперты называли цифру 120 рублей за доллар. В реальности, в конце 2016 года значение доллара составило чуть больше 60 рублей.

Сдерживание курса доллара в 2016 году было достигнуто за счет сокращения рублевой массы, российская валюта оказалась в дефиците. Это привело к заветному сокращению инфляции. Официальная статистика говорит, что инфляция в России за 2016 год составила 6%. Негативным следствием укрепления рубля стало сокращение средств резервного фонда России более чем на две трети.

Прогноз по доллару на 2017 год - это продолжение сдерживания курса в уровнях 60 - 67 рублей за доллар, с возможным укреплением рубля в моменте до значений 56-58 рублей за доллар. Хотя в Правительстве РФ уже говорят, что крепкий рубль не нужен бюджету. На 2017 год в бюджет РФ заложен курс рубля к доллару 67 рублей за доллар. Но при этом, Центробанк хочет довести уровень инфляции в России к значению, не превышающему 4% в год. Как будут реализовываться эти взаимоисключающие задачи - посмотрим в новом 2017 году.

На нефтяном рынке 21 января 2016 года во Франции в порту близ города Марселя произошел ключевой момент. В Европу прибыл первый нефтяной танкер с американской сланцевой нефтью. Впервые за последние 40 лет США экспортировали свою нефть. С 2012 по 2016 год себестоимость добычи сланцевой нефти снизилась более чем в 3,5 раза – с 90 до 23,35 долларов за баррель. При текущих ценах на нефть в 50-55 долларов за баррель, это комфортный уровень для ведения бизнеса и экспорта нефти. А если цена на нефть вырастет до 60-70 долларов за баррель, то слова Дональда Трампа о том, что он сделает Америку одним из крупнейших нефтяных экспортеров, имеют все шансы воплотиться в реальность.

Текущий уровень цен в 50-60 долларов за баррель – это компромиссный вариант цены, который устраивает стран-участниц нефтяного рынка. Поэтому, видение нефтяных цен на 2017 год – это сохранение на уровнях 50-60 долларов за баррель, до принятия коллективного решения, что делать с американской сланцевой нефтью. США как экспортер – это новый игрок, но это игрок сильный, агрессивный, с мощными финансовыми, административными и военными ресурсами.

В конце 2015 – начале 2016 года Правительство РФ озвучило план приватизации государственных компаний. Планировался полный выход государства из 12 компаний, и частичный выход с сохранением контрольного пакета – из 6 компаний. В 2016 году произошла приватизация активов компании «АЛРОСА», «Аэрофлота», «Роснефти», «Башнефти». Самая большая интрига с приватизацией была в компаниях «Башнефть» и «Роснефть». В 2016 году было принято постановление Правительства РФ, согласно которому государственные компании должны направлять на выплаты дивидендов до 50% своей чистой прибыли. Компании «Газпром» и «Роснефть» получили для себя особые условия по выплате дивидендов – им разрешили выплатить дивиденды на прежних условиях, т.е. 25% чистой прибыли. Есть ожидание, что в новом 2017 году «Газпром» и «Роснефть» такого разрешения уже не получат. Дефицит государственного бюджета требуется покрывать, в том числе, за счет дивидендов государственных компаний.

Приватизация государственных компаний в 2016 году стала сильным драйвером роста российского фондового рынка. Индекс ММВБ (уровень капитализации российского рынка в рублях) – вырос за 2016 год более чем на 25%. На российском фондовом рынке царит оптимизм. В 2017 году приватизация госкомпаний продолжится, поэтому оптимизм на рынке, на фоне стабильного доллара, имеет высокие шансы сохраниться.

Если фантазировать более широко, то в 2017 году мы можем стать свидетелями объединения трех крупных торговых сетей – «Эльдорадо», «Техносилы» и «М.Видео». В 2016 году группа «Сафмар», входящая в холдинг Гуцериевых-Шишхановых, приобрела сеть «Эльдорадо» и купила контрольный пакет сети «М.Видео». Теперь у всех трех групп один бенефициар – компания «Сафмар». В этой связи один из логичных шагов – это объединение сетей под каким-либо единым брэндом.

Актуальные инвестиционные идеи на 2017 год связаны с российским фондовым рынком. Бумаги в сильном росте. Государственные компании в новом году обещают высокие дивиденды. Могут быть интересные объединения и слияния, которые дадут инвестиционные и спекулятивные возможности. Для тех, кто готов рисковать и инвестировать на длинный горизонт 2-3 года, рекомендуется посмотреть на золото. Обязательно откройте индивидуальный инвестиционный счет с налоговыми льготами, который появился в рамках государственной программы развития российского фондового рынка.

Вадим Ложкин