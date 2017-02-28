Финпрогноз: Девальвировать рубль — верный способ закрыть дыру в бюджете

Глядя на график курса рубля и доллара, можно сказать, что пришло время покупать доллар. Почему мы так думаем? Для этого есть две причины. Причина первая: появился крупный покупатель, который удержит доллар от дальнейшего ослабления и будет толкать курс вверх.
Вторая причина – это интрига вокруг дивидендов государственных компаний.
В прошлом году правительство выпустило постановление о том, чтобы государственные компании отчисляли на дивиденды не менее 50% своей чистой прибыли. Половина государственных компаний заплатили высокий дивиденд, половина, такие как «Газпром», получили от правительства преференции не платить установленный размер дивиденда в силу инвестиционной нагрузки, которую они несут в основном бизнесе. В этом году ситуация с дивидендами складывается еще более интересно. Госкомпании, которые получили освобождение от уплаты дивидендов, пролонгируют своё право не отдавать 50% от чистой прибыли.
Но при этом и те госкомпании, которые в прошлом году заплатили 50%, в этом тоже хотят заплатить только 25%, мотивируя это той же самой инвестиционной нагрузкой на бизнес. И правильно – почему одним можно, а другим нельзя? Чем «Газпром» лучше «Россетей»? Поэтому есть вероятность, что правительство уступит компаниям и разрешит в этом году платить 25% вместо ожидаемых 50% от чистой прибыли. Для нас это означает, что дыра в бюджете страны закрыта не будет, и самый верный способ закрыть выпадающие доходы – это девальвировать рубль.
Какие ожидания на текущую и следующую неделю? Ждем, что пара рубль/доллар сформирует торговый диапазон. Оценочно, границы этого диапазона будут в значениях 56,50 – 59,00 рублей за доллар. В этом диапазоне доллар будет находиться некоторое время, пока крупный участник не сформирует свою позицию и пока не будут пройдены ключевые события весны – период отчетностей, дивиденды и, возможно, ещё какие-то решения, о которых мы узнаем позже. И после этого доллар начнёт свой рост.
Рекомендация по доллару: покупка на уровнях 56,50-57 и ниже. Если вы уже в долларах, рекомендуем усредняться на более низких ценах.
Вадим Ложкин
Текущая неделя насыщена событиями, которые могут внести достаточно заметные изменения в ту сравнительно однообразную картину на биржах, которую мы наблюдали в последние пару недель. К наиболее значимым событиям следует отнести выступление Дональда Трампа в Конгрессе, а также председателя ФРС Джанет Йеллен в Чикаго. Вероятность повышения процентных ставок ФРС США увеличивается с каждым днем. Кроме того, с началом нового месяца начнут выходить данные по деловой активности.
Что касается выступления президента США перед Конгрессом, основным вопросом является сможет ли Трамп четко сформулировать основные принципы новой фискальной политики. В случае неубедительности, доллар ждет ослабление. Рубль в первой половине текущей недели будет в меньшей степени уязвим от внешних шоков в силу сохраняющегося повышенного спроса на рублевую ликвидность на фоне пика налоговых платежей.
На сегодня приходится пик налоговых платежей. Системе для выплаты НДС, НДПИ и акцизов потребуется порядка 600 миллиардов рублей, что локально может привести к росту рублевых ставок. Однако общая картина существенных изменений не претерпит. Одновременно с этим на стороне российской валюты остается нефть, которая всячески игнорирует любые негативные новости и продолжает торговаться в диапазоне 55-57 долларов за баррель Brent.
Краткосрочно доллар имеет все шансы остаться на отметках 58 рублей за штуку, однако ближе к окончанию недели локальные факторы окажутся более слабыми перед внешним фоном, и рубль направится к уровням 59-60. Рекомендации по доллару – покупать.
Виктор Разинков
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