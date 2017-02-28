Финпрогноз: Девальвировать рубль — верный способ закрыть дыру в бюджете

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01 марта в 11:20
В Челнах не приходя в себя скончалась пострадавшая в ДТП
В Челнах не приходя в себя скончалась пострадавшая в ДТП

Предварительно 59-летняя женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

01 марта в 11:05
Клиенты Татфондбанка запустили в соцсетях флешмоб ко дню рождения Рустама Минниханова
Клиенты Татфондбанка запустили в соцсетях флешмоб ко дню рождения Рустама Минниханова

В оригинальной акции приняли участие дети и даже питомцы вкладчиков банков, чьи счета оказались замороженными.

01 марта в 10:13
В Челнах заявили о закрытии “BubBleGum”
В Челнах заявили о закрытии “BubBleGum”

Представители популярного ночного клуба не подтвердили, но и не опровергли информацию.

01 марта в 10:07
Студенты КФУ в 6 утра приехали на площадь Свободы поздравить президента РТ
Студенты КФУ в 6 утра приехали на площадь Свободы поздравить президента РТ

Около 50 человек растянули перед зданием Госсовета баннер с надписью «С юбилеем, Рустам Нургалиевич! КФУ любит вас!».

01 марта в 09:30
Полицейские ищут двух челнинок, которые могут быть свидетелями преступления
Полицейские ищут двух челнинок, которые могут быть свидетелями преступления

13 февраля они делали покупки в одном из магазинов молодежной одежды, расположенном в торговом центре в 19-м микрорайоне.

01 марта в 09:25
Зампредседателя правления ПАО «Татфондбанк» задержали в Подмосковье
Зампредседателя правления ПАО «Татфондбанк» задержали в Подмосковье

В настоящее время подозреваемый в мошеннических действиях Сергей Мещанов доставлен в Казань.

01 марта в 08:39
Патриарх Кирилл раскритиковал погоню пользователей соцсетей за лайками
Патриарх Кирилл раскритиковал погоню пользователей соцсетей за лайками

По мнению главы Русской православной церкви, это «реальная болезнь». Патриарх напомнил, что тщеславие является одним из грехов.

01 марта в 08:27
100 талантливых челнинцев поборются за Кубок мэра Челнов
100 талантливых челнинцев поборются за Кубок мэра Челнов

2 марта в молодежном центре «Шатлык» Набережных Челнов пройдет полуфинал открытого творческого фестиваля-конкурса «Талантливый город», в который вышло 100 участников.
01 марта в 08:23
В Зеленодольске спасли мужчину, который пытался выпрыгнуть из окна
В Зеленодольске спасли мужчину, который пытался выпрыгнуть из окна

Молодого мужчину доставили в психоневрологический диспансер города. Родственники рассказали, что парень уже в течение недели не давал покоя близким своим неадекватным поведением.

01 марта в 08:12
В Челнах диджей из Казани попался на наркотиках
В Челнах диджей из Казани попался на наркотиках

Полицейские автограда провели рейд по ночным клубам.


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Правдомер
Правдомер
Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

Ложь
Правда

Индекс правды: 17%
Проголосовало: 23

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Новости

Выпуск 6 от 16 февраля, 2017г.
01 марта 2017г. 12:27

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Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой

«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Карина Фазылзянова
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В Челнах на турнире “Золотой орды” перчатки бойца ММА выкупил за 52 тысячи рублей 12-летний болельщик
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Выпуск 6 от 16 февраля 2017 г.
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Финпрогноз: Девальвировать рубль — верный способ закрыть дыру в бюджете

Финпрогноз: Девальвировать рубль — верный способ закрыть дыру в бюджете

Глядя на график курса рубля и доллара, можно сказать, что пришло время покупать доллар. Почему мы так думаем? Для этого есть две причины. Причина первая: появился крупный покупатель, который удержит доллар от дальнейшего ослабления и будет толкать курс вверх.

Вторая причина – это интрига вокруг дивидендов государственных компаний.

В прошлом году правительство выпустило постановление о том, чтобы государственные компании отчисляли на дивиденды не менее 50% своей чистой прибыли. Половина государственных компаний заплатили высокий дивиденд, половина, такие как «Газпром», получили от правительства преференции не платить установленный размер дивиденда в силу инвестиционной нагрузки, которую они несут в основном бизнесе. В этом году ситуация с дивидендами складывается еще более интересно. Госкомпании, которые получили освобождение от уплаты дивидендов, пролонгируют своё право не отдавать 50% от чистой прибыли.

Но при этом и те госкомпании, которые в прошлом году заплатили 50%, в этом тоже хотят заплатить только 25%, мотивируя это той же самой инвестиционной нагрузкой на бизнес. И правильно – почему одним можно, а другим нельзя? Чем «Газпром» лучше «Россетей»? Поэтому есть вероятность, что правительство уступит компаниям и разрешит в этом году платить 25% вместо ожидаемых 50% от чистой прибыли. Для нас это означает, что дыра в бюджете страны закрыта не будет, и самый верный способ закрыть выпадающие доходы – это девальвировать рубль.

Какие ожидания на текущую и следующую неделю? Ждем, что пара рубль/доллар сформирует торговый диапазон. Оценочно, границы этого диапазона будут в значениях 56,50 – 59,00 рублей за доллар. В этом диапазоне доллар будет находиться некоторое время, пока крупный участник не сформирует свою позицию и пока не будут пройдены ключевые события весны – период отчетностей, дивиденды и, возможно, ещё какие-то решения, о которых мы узнаем позже. И после этого доллар начнёт свой рост.

Рекомендация по доллару: покупка на уровнях 56,50-57 и ниже. Если вы уже в долларах, рекомендуем усредняться на более низких ценах.

Вадим Ложкин


Текущая неделя насыщена событиями, которые могут внести достаточно заметные изменения в ту сравнительно однообразную картину на биржах, которую мы наблюдали в последние пару недель. К наиболее значимым событиям следует отнести выступление Дональда Трампа в Конгрессе, а также председателя ФРС Джанет Йеллен в Чикаго. Вероятность повышения процентных ставок ФРС США увеличивается с каждым днем. Кроме того, с началом нового месяца начнут выходить данные по деловой активности.

Что касается выступления президента США перед Конгрессом, основным вопросом является сможет ли Трамп четко сформулировать основные принципы новой фискальной политики. В случае неубедительности, доллар ждет ослабление. Рубль в первой половине текущей недели будет в меньшей степени уязвим от внешних шоков в силу сохраняющегося повышенного спроса на рублевую ликвидность на фоне пика налоговых платежей.

На сегодня приходится пик налоговых платежей. Системе для выплаты НДС, НДПИ и акцизов потребуется порядка 600 миллиардов рублей, что локально может привести к росту рублевых ставок. Однако общая картина существенных изменений не претерпит. Одновременно с этим на стороне российской валюты остается нефть, которая всячески игнорирует любые негативные новости и продолжает торговаться в диапазоне 55-57 долларов за баррель Brent.

Краткосрочно доллар имеет все шансы остаться на отметках 58 рублей за штуку, однако ближе к окончанию недели локальные факторы окажутся более слабыми перед внешним фоном, и рубль направится к уровням 59-60. Рекомендации по доллару – покупать.

Виктор Разинков

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