Финпрогноз: “Доллар за 200? Это фантастика!”

«Резервный фонд исчерпан», «Осенью курс доллара подскочит до 200 рублей» - новости с подобными заголовками будоражат общественность. Некоторые эксперты предрекают в августе (традиционно невезучем для нас месяце) большое потрясение в российской экономике.

Одни связывают это с исчерпанием Резервного фонда России, другие — с приближающимся пиком выплат российских компаний и банков по внешнему долгу (за валютные кредиты и еврооблигации) на общую сумму 16 млрд долларов.

Однако, наш постоянный эксперт — профессор КФУ Борис Кузнецов, который когда-то спрогнозировал банковский кризис 2008 года, оптимистично опровергнул не только слухи, но и официальные заявления Правительства страны, касаемые сегодняшнего положения дел.

Борис Кузнецов: «Надо ожидать резкого обострения информационной войны»

- Август всегда был трагичным для истории России, но сейчас я не вижу никаких предпосылок для резкого роста иностранной валюты по-отношению к рублю. Да и Россия не настолько зависима сейчас от доллара. По многим договорам уже расчет идет в рублях или юанях.

- Разве не может оказать негативного влияния, к примеру, исчерпание Резервного фонда?

- Он не исчерпан, в резерве сейчас около 400 мрлд долларов. Правда, 100 млрд из них находится на счетах в США и Америка может попытаться заблокировать их. Сейчас много будет разных вбросов для того, чтобы взбудоражить общественность.

- Но ведь еще в мае сам Министр финансов РФ Антон Силуанов говорил о том, что в фонде осталось чуть более 16 млрд, а до этого Голикова так же говорила об исчерпании фонда. Это же не политические враги, а представители Правительства.

- Экономический блок Правительства РФ давно уже играет против Путина. И при первом же удобном случае, они его предадут. Они же все миллионеры и миллиардеры. Посмотрите декларации, где указаны доходы родственников членов Правительства. Взять, к примеру, нашего татарстанского Николая Никифорова. Он сам миллионы зарабатывает, но его жена в 3-4 раза больше! Не являясь, при этом, каким-то выдающимся специалистом. Эти деньги лежат в оффшорах, которыми чиновники пока не могут пользоваться. Как Путин с его проницательности не видит, что Правительство играет против него, я не понимаю.

- Почему именно сейчас нужны эти вбросы?

Наступает предвыборное время. Не сомневаюсь, что Путин выдвинет себя в кандидаты. Я не восторге от него, но другой кандидатуры нет. Самое страшное, если его противникам удастся убедить народ не выходить на выборы. Если проголосуют менее 50%, это будет полный политический провал. Я убежден,что Путину необходимо реорганизовать Правительство и идти на выборы с новым составом кабинета министров.

- Как вы думаете, повлияет ли исход выборов на уровень жизни людей?

- Люди уже живут плохо, находясь в масштабном долговом кризисе. И как из него выходить, я не представляю. И не понимаю, почему президент медлит с этой проблемой. Он домедлит до того, что обстановка коренным образом может измениться. Но это будет не в августе.

Вадим Ложкин: «Можно сказать, что Россия научилась жить под санкциями, и на этом фоне действительно сильным событием будет отмена санкций, нежели их ужесточение».

Еще один наш экономический эксперт, директор филиала «Открытие. Брокер», называет ситуацию в стране «золотой передышкой» и уверен в ближайшем будущем российской валюты.

«Август для России – особый месяц. Все (или почти все) финансовые потрясения в постсоветской России приходились на август. Августовский Путч 1991 года, экономический кризис 1998 года, экономический кризис в России и конфликт в Южной Осетии 2008 года – все события магическим образом связаны с последним летним месяцем. Пока только присоединение Крыма выпадает из общего тренда августовских бедствий, что дает некую надежду на то, что у крымской истории будет позитивный финал.

Будет ли в августе 2017 года очередной катаклизм? Станет ли доллар стоить 200 рублей, как вещают некоторые «фондовые гуру» в интернете?

Если отвлечься от эмоций и рассматривать факты, то можно обозначить следующие обстоятельства, влияющие на значение доллара. В их числе:

1.Мировая цена на нефть.

2.Геополитика.

3.Состояние российской внутренней политики и экономики.

4.Позиции крупных биржевых участников (фондов, банков).

5.По порядку о каждом.

Мировые цены на нефть продолжают оставаться в коридоре 46-60 долларов за баррель (нефть марки Brent). С высокой степенью вероятности, цена на нефть до конца года также останется в этом коридоре. На ценовом графике отчетливо просматриваются попытки удержать цену на нефть выше 40 долларов за баррель. Это видно по росту объемов торгов, когда цена приближается к значению 40-45 долларов. В мировом нефтяном рынке крупные игроки пока еще удерживают цену на нефть от падения ниже 40 долларов, что является стабилизирующим элементом для рынка. Вместе с тем, мы наблюдаем отсутствие желания у крупных игроков поднимать цену на нефть выше 60 долларов. И, возможно, это связано с тем, что в таком случае серьезно активизируются добытчики сланцевой нефти в США.

Геополитика продолжает отличаться стабильностью. Каждые полгода пролонгируется пакет санкций против РФ, каждый месяц вводятся какие-то новые ограничения. Можно сказать, что Россия научилась жить под санкциями, и на этом фоне действительно сильным событием будет отмена санкций, нежели их ужесточение.

Российскую экономику сейчас нельзя назвать процветающей, но и кризисным ее состояние тоже нельзя назвать. Скорее, это золотая передышка. Инфляция низкая – менее 5% в год, базовая отрасль сельского хозяйства сформирована – это несомненные плюсы. Минусы – дефицит бюджета, военные расходы на Сирию и Украину. Нельзя забывать еще один сильный фактор стабильности – грядущие весной 2018 года президентские выборы.

Позиции крупных участников фондового рынка сейчас ориентированы в моменте на покупку рубля. Т. е. в ближайший месяц крупные фонды больше ожидают, что рубль продолжит укрепление, а не провалится до катастрофических значений.

Таким образом, мы ждем, что курс доллара будет оставаться в августе и до конца года стабильным. К январю 2018 года мы ждем плавного ослабления курса до 65-67 рублей за доллар, но достижение значения в 200 рублей за доллар – это почти фантастический сценарий».

КСТАТИ

В 2017 году Минфин планирует использовать для выполнения бюджетных обязательств средства Фонда национального благосостояния.