Финпрогноз: когда ждать от Центробанка «крипторубль»?

Про биткоины, ИТкоины и прочие «коины» в последнее время не слышали разве что отшельники, полностью изолированные от информационного поля. Стремительная популяризация криптовалюты и манит обывателей историями о легком обогащении, и страшит малоизведанным пока рынком. «Вечерка» собрала мнения экспертов «за» и «против».

В центре Москвы сегодня стоят терминалы, где можно оплатить биткоинами платежи как ЖКХ и штрафы ГИБДД, пополнить баланс телефона. В Челнах цифровую валюту принимает в качестве оплаты магазин сумок и даже больше - этим летом в городе прошла презентация «ИТкоинов». Все это наводит на мысль, что криптовалюта довольно уверенно входит в финансовый оборот.

Для начала разберемся, что это такое?

Криптовалюта — это виртуальные деньги, которые не имеют физического выражения. Единицей такой валюты является «coin», что в переводе с английского языка означает «монета». Это самостоятельные электронные деньги, добывать (майнить) которые может любой человек, но для чего нужен супермощный компьютер, программа и постоянный доступ к электричеству. Во время производства единицы криптовалюты техника делает долгий сложный процесс вычислений по специальному алгоритму-коду. Деньги хранятся децентрализовано, то есть на кошельках миллионов пользователей по всему миру.

ИТcoin привязали к племенным бычкам

Всего в мире существует около тысячи видов криптовалют. В Татарстане первопроходцами стали резиденты бизнес-инкубатора ИТ-парка Казани Динар Шакирзянов, Рустам Давлетбаев, Денис Рындин и Дмитрий Нефедов. Этим летом они презентовали в Набережных Челнах проект «ИТкоин». Стоимость этой электронной валюты привязана к цене мяса («ит» - тат.) племенных бычков, тем самым создатели планируют устранить зависимость криптовалют от резких скачков курса.

– В начале нами была разработана и запущена Цифровая Артель AGRARIUM, которая представляет себой экосистему агро- и технопредпринимателей. Далее мы уже разработали свои криптовалюты и поделили их по географическому признаку ИТcoin – Татарстан, Бычcoin – Россия, MeatCoin – весь мир, а также отдельный Амcoin на готовую продукцию. Все они объединены под общим MeatСoin, – объяснилДинар Шакирзянов.

Разработчики «ИТкоин» планируют чипировать коров, что позволит фермерам мониторить состояние здоровья скота в режиме реального времени, а при помощи QR-кода каждый покупатель сможет узнать историю мяса на прилавке магазинов.

Стоит ли приобретать?

В России сейчас появилось множество фирм и консультантов, предлагающих инвестиции в криптовалюты – в производство, либо в разные криптобанки (находящиеся, как правило, в офшорах), либо же непосредственную покупку криптовалют на различных не регулируемых крипто-биржах. Обещается немедленное обогащение. Приводятся примеры роста стоимости биткойна в 4 раза с начала 2017 года – с 1 до 4 тысяч долларов.

- Однако, выясняется, что подобные консультанты и фирмы работают по «кухонным» технологиям, выстраивая финансовые пирамиды. Люди, не знающие финансового рынка и не имеющие опыта работы с финансовыми инструментами, оказываются доверчивыми простачками, отдавая свои кровные мошенникам, поддаваясь на их сказки о быстром богатстве. С вероятностью, близкой к 100%, остаются без денег, рассказала нам директор челнинского филиала «Открытие. Брокер» Вадим Ложкин. - Станет ли криптовалюта новым пузырем? Если ее начнут покупать все кому ни лень в надежде быстро разбогатеть – тогда да, криптовалюта станет пузырем. Поэтому наш совет: оставьте спекуляции на криптовалюте профессионалам.

По мнению специалиста, даже если кому-то повезет, и он начнет сотрудничать с более-менее нормальным брокером по криптовалютам, то зачастую оказывается, что человек просто не до конца понимает характер криптовалют. Официальная статистика говорит, что биткойн с начала 2017 года вырос в 4 раза. Однако внутри года биткойн вырос сначала с 1 до 3 тысяч, а затем он упал до 2 тысяч долларов, то есть, на 30%, после чего вырос до уровня 4 тысяч долларов.

- Готовы ли вы к подобным американским горкам? Оговорюсь, что идею о том, что вы сможете купить на дне рынка, а продать на вершине, можно сразу оставить за бортом, - уверен Ложкин. - Никому, даже профессиональным трейдерам и спекулянтам, работающим на фондовом рынке десятки лет, не удается покупать донышки рынка и продавать на вершине.

Стоит ли ввязываться в спекуляции и инвестиции в криптовалюты сейчас? На взгляд специалиста, это можно при соблюдении двух ключевых условий: если вы – профессиональный участник фондового рынка с опытом активной биржевой торговли не менее 10 лет, и у вас есть приличный рисковый капитал (который вы готовы потерять), в сумме не менее 1 млн долларов. В противном случае он рекомендует держаться от спекуляций в криптовалюты подальше из-за того, что в России сейчас очень много мошенников, паразитирующих на теме криптовалют, но охочих только до ваших денег, и, во-вторых, сами по себе криптовалюты на сегодня – очень рисковый инструмент для спекуляций из-за волатильности курса.

Надежность преувеличена

Особенностью денежной единицы является защита от подделки, ведь в ней зашифрованы данные, не подлежащие дублированию. Существенным плюсом является и анонимность - в отличие от классических электронных денег, операции с которыми легко отслеживаются, получить информацию о хозяине криптовалютного кошелька не получится. Доступен только номер бумажника и ограниченные данные по сумме на счету. В то же время, нет никаких гарантий - каждый пользователь персонально несет ответственность за свои сбережения. Здесь нет регулирующих механизмов, поэтому в случае кражи доказать что-либо и вернуть деньги не получится. А если вы потеряете «ключ» доступа к электронным деньгам - специальный пароль, то находящиеся в кошельке криптомонеты станут недоступны.

Кроме того, уже известны случаи кражи криптовалют с кошельков — этим летом хакеры взломали один из ведущих криптопроектов - Ethereum-клиент и украли валюту на $31,7 млн. Известны случаи хищений и свыше $60 миллионов.

Где можно расплатиться?

Как можно приобрести криптовалюту? Ее можно купить, добыть, получить в подарок или произвести. А вот что с ней делать дальше – это большой вопрос. Потому что на сегодня хождение криптовалюты в мире как способа оплаты сильно ограничено.

Государственные структуры с опаской подходят к криптовалюте. Многие страны ввели ограничения по ее использованию, а нарушители могут нарваться на штраф или даже тюремный срок. При этом ряд европейских государств еще находится на пути к поиску компромисса в вопросе использования таких денег.

Но, как известно, некоторые предприниматели все же рискнули и ввели в своем бизнесе и такой способ оплаты. Ведь платежи биткоинами (самая популярная криптовалюта) не облагаются налогами. В Татарстане такими смельчаками стали владелец кальянной в Казани и хозяин магазина по продаже сумок, который располагается в Челнах, в Sunrise City.

На это незамедлительно отреагировала Прокуратура РТ, напомнив, что в рамках существующего правового поля нельзя рассчитываться биткоинами.

«В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 10.07.2002 № 56-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации» официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. В настоящее время введение и использование в качестве платежного средства виртуальной валюты законом не предусмотрено», — заявили в прокуратуре в ответ на запрос журналистов.

Сообщается, что осенью в Госдуме будет представлен законопроект, позволяющий урегулировать криптовалютный рынок в России.

Ждем крипторубль

Между тем, некоторые уверены, что в скором времени денег — в их привычном формате «кэша» скоро просто не станет, а банки закроются за ненадобностью

- Через очень короткое время, может, мы уже начнем получать свою зарплату в биткоинах. Вы зря смеетесь! Прецеденты такие есть — в Японии с 1 апреля государство приняло решение приравнять биткоин к официальной валюте наряду с йеной, - рассказал нам лидер международной компании GainBitcoin, криптофанат Айдар Гараев. - Скоро соберутся наши депутаты и рассмотрят вопрос о легализации, и я уверен, что со следующего года в России в любом магазине можно будет оплачивать услуги и товары биткоинами. Это ближайшее будущее, как бы мы не рыпались, к этому все идет. К тому, что, скорее всего, ЦБ РФ захочет взять этот рынок хотя бы под частичный контроль, и у наc появится дополнительная валюта — крипторубль.

Гараев уверен, что тот, кто сейчас владеет биткоинами, в будущем станет богатым человеком. По его прогнозам, к концу года стоимость одной монеты (сейчас $4300) составит уже $10 000-15 000, а через десять лет - от $100 000-1 000 000. За семь лет из 21 миллиона биткоинов добыто 16,5 млн, оставшиеся 4,5 млн будут добывать, по оценкам некоторых экспертов, аж до 2140 года. Это говорит о том, что майнить эту монету становится все сложнее и сложнее, а цена растет за счет увеличения себестоимости добычи, и главное — за счет высокого спроса.

Не правда ли, чем напоминает знаменитую пирамиду МММ с ее «мавродиками». Хотя в самой системе «пирамида» (на которой строится государство, общество и большинство организаций) ничего страшного нет. Но. Самое слабое место в этой пирамиде – обмен биткоинов на деньги, товары или услуги. Стоит отказать в обмене, и вы останетесь со своей виртуальной монетой. И никто не будет виноват.

В общем, вкладываясь в виртуальные финансы, вспомните хорошую поговорку: «единственный надежный способ выиграть в рулетку, это купить себе казино».