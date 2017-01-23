Финпрогноз на неделю: Маневр Шувалова и испытание Трампом

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24 января в 18:19
Казань, Челны и Альметьевск получили сертификат безопасности ООН
Казань, Челны и Альметьевск получили сертификат безопасности ООН

Он подтверждает высокий уровень защищенности горожан от возможных стихийных бедствий, а также устойчивость работы предприятий и инфраструктуры городов.
24 января в 15:35
Бизнесмены-клиенты «Татфондбанка» могут получить микрозайм
Бизнесмены-клиенты «Татфондбанка» могут получить микрозайм

Благодаря этому они могут пополненить оборотные активы для восстановления платежеспособности и деятельности предприятия и не только.

24 января в 15:31
«КАМАЗ» продолжает распродавать изъятую технику
«КАМАЗ» продолжает распродавать изъятую технику

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» подвел первые итоги стартовавшей в декабре прошлого года акции.

24 января в 11:02
В 2017 году КАМАЗ планирует направить на развитие почти 20 млрд рублей
В 2017 году КАМАЗ планирует направить на развитие почти 20 млрд рублей

Приоритет - работа над замещением импортных комплектующих, использующихся в производстве автомобилей нового модельного ряда.

24 января в 09:45
По дороге в Челны задержан большегруз с 1500 снарядами
По дороге в Челны задержан большегруз с 1500 снарядами

41-летний водитель фуры вез груз в автоград с целью утилизации.

24 января в 09:38
В челнинской больнице открыли молельные комнаты для православных и мусульман
В челнинской больнице открыли молельные комнаты для православных и мусульман

Администрация больницы предоставила верующим отдельные помещения, после чего прихожане своими силами сделали ремонт.

24 января в 08:25
Татарстану выделено из госбюджета 578,8 млн рублей на строительство сельских дорог
Татарстану выделено из госбюджета 578,8 млн рублей на строительство сельских дорог

Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина РФ во вторник, 24 января.

23 января в 15:42
МВД РТ разыскивает челнинца - организатора преступного сообщества «обнальщиков»
МВД РТ разыскивает челнинца - организатора преступного сообщества «обнальщиков»

Он и его 33-летняя супруга занимались незаконной банковской деятельностью.

23 января в 15:01
«Рубин» отсудил у экс-игрока 225 000 евро
«Рубин» отсудил у экс-игрока 225 000 евро

Судебная тяжба клуба с  Дмитрием Торбинским длилась около трех лет.

23 января в 12:57
Челнинка долгое время измывалась над своим грудным ребенком
Челнинка долгое время измывалась над своим грудным ребенком

Городской суд приговорил ее к принудительному амбулаторному наблюдению у психиатра.


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

Ложь
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Индекс правды: 85%
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Выпуск 3 от 24 января, 2017г.
24 января 2017г. 23:13

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«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Карина Фазылзянова
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Нелегальных банкиров поймали в Татарстане (ВИДЕО)
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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




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Выпуск №2 от 18 января 2017 г.
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Финпрогноз на неделю: Маневр Шувалова и испытание Трампом

Финпрогноз на неделю: Маневр Шувалова и испытание Трампом

Трамп вступил в должность президента США. В Кремле смотрят на это уже не столь оптимистично как ранее. И на это есть основания. Суть его экономической политики – всё для Америки. Для этого он видит основные две цели:

1. Сделать США энергонезависимой. Сланцевая революция, шельфовая нефть, крупнейшие запасы нефти на федеральных землях, резкое ослабление регулирования – всё Трамп собирается пустить в дело, добиваясь дешевой энергии для внутренних потребителей США. На сегодня совокупно США импортирует 5% мировой добычи. При 20% потребления мировой добычи нефти уход с рынка такого крупного потребителя вызовет давление вниз на нефтяные цены.

2. Возврат бизнеса в страну из Мексики, Китая, из других развивающихся стран, о вложениях в собственные производства, в свой средний класс. Когда страна сильна, захватывает на мировых рынках всё новые позиции, она защищает свободную торговлю. Когда страну начинают обгонять, она начинает огораживать свою. Это вызовет замедление Китая и Азии, а они основные потребители нашего сырья.

Если в США наметится экономический бум, то ФРС вынужден будет поднять свои ставки, потому, что когда экономике плохо, ФРС ее подогревает, а когда, наоборот, ей очень хорошо – примораживает, чтобы не свалиться в очередной кризис.
Рост ставки ФРС автоматически вызывает укрепление доллара США к евро и другим мировым валютам и очень сильно давит вниз на мировые цены на нефть, газ, металлы. Рекомендации по доллару прежние – наращивать валютную позицию на текущих уровнях.

Виктор Разинков

5 сентября 2015 года, когда доллар стоил уже дороже 65 рублей, вице-премьер Игорь Шувалов призвал россиян не обращать внимания на изменение курса американской валюты к российскому рублю. Это было сказано после очередного скачка доллара на Московской Бирже на фоне снижающейся мировой цены на нефть.  После чего, на позитивном посыле вице-премьера, доллар подешевел до 60 рублей, а потом легко и непринужденно, практически без откатов, достиг в январе 2016 года уровня 85 рублей за доллар.

На прошлой неделе «маневр Шувалова» повторился. Игорь Шувалов сообщил в СМИ, что Банк России может начать покупать доллары, учитывая установившиеся цены на нефть и решение отказаться от траты дополнительных нефтегазовых доходов. Результатом такой вербальной интервенции стало укрепление доллара в прошлый четверг, которое, что интересно, не было поддержано и продолжено.

Сейчас на графике курса рубля и доллара складывается локальная поддержка на уровне 59,10-59,20 рубля за доллар. Цена 3 раза сходила к этому уровню, и все 3 раза отскакивала от уровня поддержки, только каждый раз отскок был все хуже. Каждый новый отскок занимал все больше сил и времени, а результат становился все слабее.

Последний (третий) отскок стал следствием слов Игоря Шувалова. Однако, как видно из графика, при всей поддержке и большом объеме средств, влитых в отскок, результат нельзя назвать впечатляющим. При дневных объемах, которые почти в 1,5 раза превышают средний дневной объем торгов, цена даже не смогла закрепиться выше 60 рублей за доллар. Крупные фонды и банки, воспользовавшись оптимизмом мелких частных инвесторов от выступления вице-премьера, продавали доллары. А это значит, что пока в текущем моменте у правительства, Центрального Банка и крупных банков и фондов нет никаких серьезных намерений по удержанию курса рубля к доллару выше 60 рублей.

Таким образом, наше видение по курсу рубля остается прежним – более вероятным видится продолжение укрепления рубля и дальнейшее ослабление доллара. Ждем движения доллара к уровням 57,50-57,70. На этих уровнях в мае-июне 2015 года было накопление и импульс, после которого было ускорение и практически безоткатное движение к 70 рублям.

Рекомендации по валюте: ждать продолжения снижения курса рубля и доллара до значимых уровней 57,50-57,70. В районе этих уровней рекомендуем покупать доллар с целью усреднить и добавить имеющуюся долларовую позицию.

​В контексте укрепления рубля и ослабления доллара, возникает вопрос, который становится все более интригующим: как будет финансироваться бюджет Российской Федерации, и, соответственно,  финансироваться бюджет Республики Татарстан?  

​Цена на нефть Urals на 2017 год заложена в бюджет Российской Федерации на уровне 40 долларов за баррель. Курс доллара – 67 рублей за доллар. При этих параметрах Минфин допускает дефицит бюджета выше плана – до 3,2% ВВП, или 2,74 трлн рублей.

​При текущей цене нефти сорта Urals в 52-53 доллара за баррель и курсе в 59,00-59,50 рублей за доллар федеральный бюджет получает дополнительный доход в размере 7,5 доллара с каждого барреля нефти. Со слов вице-премьера Шувалова, правительство и Центральный Банк намерены отказаться от траты дополнительных нефтегазовых доходов. В таком случае куда будут направлены дополнительные нефтегазовые доходы, и за счет каких средств будет финансирован дефицит федерального бюджета и дефициты региональных бюджетов?

Покрытие дефицита 2017 года Минфин собирается делать за счет Резервного фонда и Фонда Национального Благосостояния (ФНБ). Резервный фонд будет полностью обнулен – на покрытие дефицита уйдут оставшийся 1,15 трлн рублей, остаток дефицита будет покрыт из ФНБ.

Всего дефицит федерального бюджета 2017-2019 года – 5,6 трлн рублей. Расход из ФНБ составит 4,2 трлн рублей. За счет чего будет покрыт остальной дефицит – пока у Правительства и Центрального Банка нет четкого видения и решения.

Правительство и Центробанк не хотят девальвировать рубль для пополнения бюджета и не хотят тратить дополнительныенефтегазовые доходы. Риторика финансовых властей и регулятора сводится к тому, что Минфин собирается повысить дисциплину исполнения бюджетных обязательств. Со слов представителей Счетной Палаты, огромный резерв средств лежит в неэффективности исполнения бюджета. Так, например, за 2015 год выявлена неэффективная растрата более 500 млрд рублей. Что конкретно понимается под «неэффективной растратой» – наличие коррупционной составляющей или же просто неисполнение бюджета как такового – Счетная палата не уточняет.

Однако если это намек на коррупционную составляющую, то мы станем свидетелями продолжения борьбы за контроль над финансовыми потоками. Нам эта борьба будет представляться как борьба с коррупцией. Ждем новых разоблачений, расследований и «посадок». Возможно, что аресты Алексея Улюкаева, Дмитрия Захарченко не останутся единичным фактом, а за ним последуют и другие громкие аресты.

Вадим Ложкин

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