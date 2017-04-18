Финпрогноз: На рынке что-то затевается

После ударов американских ракет по авиабазе ВВС Сирии подскочила цена на нефть и курс доллара свечой взвился вверх. Однако, как мы писали в прошлом обзоре, доллар не удержался на высоте и медленно сполз вниз. Тогда мы ждали 56,20 – 56,30 и в пятницу прошлой недели мы увидели, как доллар снова вернулся на свои уровни – 56,30 был достигнут. Итог прошлой недели – снижение курса доллара на 2%.

Информационный фон прошлой недели был сконцентрирован вокруг встречи министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Тема встречи касалась трёх самых больных точек – украинского, сирийского и раздувающегося корейского конфликтов.

От встречи Лаврова и Тиллерсона ждали сенсаций и откровений, но ничего подобного не случилось. В очередной раз стало понятно, что большая политика, как и большие деньги, делается не при свете телекамер. Она делается в тиши кабинетов, и мы – последние, кто узнаем решения, меняющие мир и расклад сил.

Возвращаясь к ситуации с долларом, мы видим действия продавцов и практически полное отсутствие усилий покупателей как-то поднять курс вверх. Несмотря на призывы министра Максима Орешкина, участники рынка не видят в текущем моменте интереса к покупке доллара. Не помогло также и заявление Центрального Банка РФ, что они допускают снижение цен на нефть в обозримой перспективе до 40 долларов за баррель.

И в этом есть своя интрига. В одном из прошлых обзоров мы писали, что на российском фондовом рынке складывается странная ситуация. Доллар падает, цена на нефть удерживается на текущих уровнях, падают курсы бумаг, отчётности компаний (особенно с государственным участием) – просто великолепны, чистые прибыли госкомпаний за 2016 год – рекордны, ожидания по дивидендам – щедры. Вывод – рынок разбалансирован. На нём образуется фрактал событий, в который будут вовлечены очень большие деньги.

Косвенным доказательством того, что на рынке что-то затевается, является снижение цен на облигации федерального займа. За прошедшую неделю ОФЗ снизились в цене примерно на 1%. Это означает, что их стали продавать, т.е. крупные фонды и банки, до этого державшие ОФЗ в своих портфелях, стали от них избавляться. А это значит, что в банках и фондах стала скапливаться свободная наличность, готовая в любой момент влиться в рынок. Крупные игроки готовятся к большой игре.

Думаем, что эти процессы и события пока будут развиваться в прежнем порядке. Мы ждём, что курс доллара продолжит снижение до уровня 56 рублей, от которого возможен кратковременный отскок вверх – к уровням 56,70-56,80. В будущем ждём пробоя уровня в 56 рублей и продолжения движения курса доллара к 50 рублям.

Рекомендации по валюте – покупка малыми порциями с целью усреднения. Купленную валюту рекомендуем инвестировать на срок 1-2 года с целью сохранения и получения процентного дохода.

Вадим Ложкин

На протяжении минувшей недели падение основных фондовых индексов на российском рынке усилилось. Последний день рабочей недели – 14 апреля – для многих западных игроков явился выходным, тогда как Российский фондовый рынок обновил свои полугодовые минимумы.

Здесь огромное внимание следует обратить внимание на то, что, пока христиане всего мира отмечали Страстную пятницу, торговля на российской бирже проходило на значительно низких оборотах и без особого оптимизма, что указывает на слабость российского рынка и его зависимость от зарубежных инвесторов (пятничный оборот на ММВБ был в три раза ниже своих среднедневных значений).

Влияние на текущую геополитическую ситуацию России оказывает обострение ситуации вокруг Северной Кореи. Основные инвесторы и крупные игроки с осторожностью смотрят на реакцию России в отношении назревших обстоятельств и не торопятся открывать долгосрочных длинных позиций. Поэтому любой потенциально возможный конфликт в отношении Северной Кореи, являющийся давним геополитическим союзником России, способен ослабить сферу политики и экономики страны в целом. Текущая рекомендация по доллару – накапливать.

Виктор Разинков