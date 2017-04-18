Финпрогноз: На рынке что-то затевается

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18 апреля в 17:04
Юные робототехники из Челнов отправятся в Малайзию
Юные робототехники из Челнов отправятся в Малайзию

Челнинцы будут защищать честь России и Татарстана на международных соревнованиях.

18 апреля в 13:39
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин будет бороться с анекдотами про имамов
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин будет бороться с анекдотами про имамов

В Казани прошел очередной Съезд духовных лидеров Татарстана, на котором ещё на четыре года продлили полномочия главе республиканской умы.

18 апреля в 13:08
Адель Вафин пришел на брифинг в кабмин с костылями и скандинавскими палками
Адель Вафин пришел на брифинг в кабмин с костылями и скандинавскими палками

Указом президента РТ этот год был объявлен Годом профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
18 апреля в 10:01
В Татарстане нашли тело мужчины без головы
В Татарстане нашли тело мужчины без головы

Возле поселка Мирный прохожие нашли обезглавленное тело человека. Как сообщает СУ СКР по Республике Татарстан, голова погибшего находилась рядом. Эксперты полагают, что ее от тела отделили животные.
18 апреля в 08:22
В РТ отец отомстил за дочку, бросив гранату в ее сожителя
В РТ отец отомстил за дочку, бросив гранату в ее сожителя

Супруги поругались, и дочка пожаловалась на мужа отцу. Пенсионер  схватил гранату и пошел в дом к зятю. Он бросил ее в помещение, но молодой человек успел выскочить за дверь.

18 апреля в 08:12
На Каме перевернулась лодка с людьми, утонувших ищут спасатели
На Каме перевернулась лодка с людьми, утонувших ищут спасатели

Компания из пяти человек выпивала спиртное, после чего они собрались переплыть Каму на самодельной алюминиевой лодке. В какой-то момент лодку захлестнуло волной, и она перевернулась.

18 апреля в 08:06
Челнинка Ирина Приходько завоевала бронзовую медаль по плаванию
Челнинка Ирина Приходько завоевала бронзовую медаль по плаванию

В Москве, в 50 метровом  плавательном бассейне  спортивного комплекса «Олимпийский», прошел Чемпионат России по плаванию.

17 апреля в 14:38
В Татарстане 11-летнюю девочку убила лошадь
В Татарстане 11-летнюю девочку убила лошадь

Животное несколько сотен метров тащило за собой ребенка, выпавшего из седла.

17 апреля в 14:13
Казанский Кремль анархисты “украсили” граффити
Казанский Кремль анархисты “украсили” граффити

На часть стены со стороны улицы Батурина злоумышленники нанесли символику высотой в метр.

17 апреля в 13:41
В Челнах назначен новый начальник отдела по поддержке предпринимательства
В Челнах назначен новый начальник отдела по поддержке предпринимательства

Это бывший директор Центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Айрат Сагдеев.


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Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

Ложь
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Индекс правды: 9%
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Выпуск №14 от 12 апреля, 2017г.
19 апреля 2017г. 07:34

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Выпуск №14 от 12 апреля 2017 г.
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Финпрогноз: На рынке что-то затевается

Финпрогноз: На рынке что-то затевается

После ударов американских ракет по авиабазе ВВС Сирии подскочила цена на нефть и курс доллара свечой взвился вверх. Однако, как мы писали в прошлом обзоре, доллар не удержался на высоте и медленно сполз вниз. Тогда мы ждали 56,20 – 56,30 и в пятницу прошлой недели мы увидели, как доллар снова вернулся на свои уровни – 56,30 был достигнут. Итог прошлой недели – снижение курса доллара на 2%.

Информационный фон прошлой недели был сконцентрирован вокруг встречи министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Тема встречи касалась трёх самых больных точек – украинского, сирийского и раздувающегося корейского конфликтов.

От встречи Лаврова и Тиллерсона ждали сенсаций и откровений, но ничего подобного не случилось. В очередной раз стало понятно, что большая политика, как и большие деньги, делается не при свете телекамер. Она делается в тиши кабинетов, и мы – последние, кто узнаем решения, меняющие мир и расклад сил.

Возвращаясь к ситуации с долларом, мы видим действия продавцов и практически полное отсутствие усилий покупателей как-то поднять курс вверх. Несмотря на призывы министра Максима Орешкина, участники рынка не видят в текущем моменте интереса к покупке доллара. Не помогло также и заявление Центрального Банка РФ, что они допускают снижение цен на нефть в обозримой перспективе до 40 долларов за баррель.

И в этом есть своя интрига. В одном из прошлых обзоров мы писали, что на российском фондовом рынке складывается странная ситуация. Доллар падает, цена на нефть удерживается на текущих уровнях, падают курсы бумаг, отчётности компаний (особенно с государственным участием) – просто великолепны, чистые прибыли госкомпаний за 2016 год – рекордны, ожидания по дивидендам – щедры.  Вывод – рынок разбалансирован. На нём образуется фрактал событий, в который будут вовлечены  очень большие деньги.

Косвенным доказательством того, что на рынке что-то затевается, является снижение цен на облигации федерального займа. За прошедшую неделю ОФЗ снизились в цене примерно на 1%. Это означает, что их стали продавать, т.е. крупные фонды и банки, до этого державшие ОФЗ в своих портфелях, стали от них избавляться. А это значит, что в банках и фондах стала скапливаться свободная наличность, готовая в любой момент влиться в рынок. Крупные игроки готовятся к большой игре. 

Думаем, что эти процессы и события пока будут развиваться в прежнем порядке. Мы ждём, что курс доллара продолжит снижение до уровня 56 рублей, от которого возможен кратковременный отскок вверх – к уровням 56,70-56,80. В будущем ждём пробоя уровня в 56 рублей и продолжения движения курса доллара к 50 рублям.

Рекомендации по валюте – покупка малыми порциями с целью усреднения. Купленную валюту рекомендуем инвестировать на срок 1-2 года с целью сохранения и получения процентного дохода.

Вадим Ложкин

На протяжении минувшей недели падение основных фондовых индексов на российском рынке усилилось. Последний день рабочей недели – 14 апреля – для многих западных игроков явился выходным, тогда как Российский фондовый рынок обновил свои полугодовые минимумы.

Здесь огромное внимание следует обратить внимание на то, что, пока христиане всего мира отмечали Страстную пятницу, торговля на российской бирже проходило на значительно низких оборотах и без особого оптимизма, что указывает на слабость российского рынка и его зависимость от зарубежных инвесторов (пятничный оборот на ММВБ был в три раза ниже своих среднедневных значений).

Влияние на текущую геополитическую ситуацию России оказывает обострение ситуации вокруг Северной Кореи. Основные инвесторы и крупные игроки с осторожностью смотрят на реакцию России в отношении назревших обстоятельств и не торопятся открывать долгосрочных длинных позиций. Поэтому любой потенциально возможный конфликт в отношении Северной Кореи, являющийся давним геополитическим союзником России, способен ослабить сферу политики и экономики страны в целом. Текущая рекомендация по доллару – накапливать.

Виктор Разинков

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