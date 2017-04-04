Финпрогноз: Не все планы сбываются

Не все планы сбываются. Мы ждали на прошлой неделе, что доллар придет к уровням 56,50. События показали, что доллар оказался еще слабее, чем мы ждали: в четверг, 30 марта, доллар дошел до 55,90.

Ситуация на российском фондовом рынке в последние 3 месяца перестала поддаваться обычной рыночной логике. Компании, особенно с государственным участием, показывают за 2016 год просто волшебную чистую прибыль, но при этом их бумаги на фондовом рынке дешевеют.

Пример – компания «Россети», показавшая в 2016 году чистую прибыль более 200 млрд рублей против 13 млрд рублей убытка годом ранее. И на этом фоне бумаги «Россетей» должны были подорожать как минимум раза в полтора, хотя бы на ожидании дивидендов. Однако бумаги «Россетей» с начала 2017 года потеряли почти 20% своей стоимости.

Второе обстоятельство, вызывающее вопросы, – это происходящее с долларом. Российский рынок, если оценивать индекс ММВБ, с начала года потерял 13% капитализации. И это должно было сказаться на курсе доллара, который должен был окрепнуть на сопоставимую величину и составить около 66-67 рублей за доллар. Однако с начала года мы видим противоположную картину – доллар ослаб на почти 10% и торгуется уже значительно ниже 60 рублей за доллар. И это несмотря на общее падение российского рынка и на попытки Минфина ослабить рубль.

Третье обстоятельство, также вызывающее вопросы по текущей ситуации на рынке, – это корреляция курса доллара со стоимостью нефти. С начала года цена на нефть снизилась на 6% и сохраняет потенциал дальнейшего снижения. Но при этом, как мы отмечали ранее, курс доллара при этом не только не возрос, а наоборот, снизился.

Никаких фундаментальных экономических причин для такого странного поведения российских активов нет. А это значит, что на повестку дня опять выходят вопросы: кто это делает, кто в этом заинтересован, кому это выгодно.

На просторах интернета наткнулся на гипотезу, пытающуюся объяснить сложившуюся ситуацию на фондовом рынке. Суть гипотезы в том, что курс доллара сдерживается искусственно, равно как и искусственно занижаются курсы ценных бумаг российских компаний. Цель: заставить частных акционеров и частные фонды продать купленные ранее бумаги. Особенный интерес представляют бумаги компаний с государственным участием. Частным акционерам и фондам будут предложены новые ОФЗ для вложения капитала.

После того как бумаги будут консолидированы в одних руках, по ним будут определены высокие дивиденды. А это значит, что текущем году нас ждут рекордные дивидендные выплаты.

После рекордных дивидендов на фондовом рынке стоит ждать самое настоящее ралли вверх. Авторы гипотезы предполагают, что некоторые бумаги, такие как Сбербанк, «Аэрофлот», «АЛРОСА» смогут обновить свои исторические максимумы. А такие бумаги, как ВТБ, «Газпром» имеют все шансы вернуться к уровням, близким к историческим пикам.

Частные инвесторы, увидев ралли российских активов, вернутся на рынок ценных бумаг и начнут покупать акции, тем самым еще больше ускоряя ралли вверх. К тому времени доллар ослабнет до 48-50 рублей. И в этот момент те фонды, которые сейчас покупают российские бумаги, начнут перекладываться из бумаг в доллары. И вот тогда доллар развернется и начнет расти. Сначала будет 65, затем 70, 75, 85 и т.п. рублей за доллар.

Авторы гипотезы предполагают, что точка перелома тренда произойдет в конце 2017 – начале 2018 года. Не спорю, гипотеза отдает конспирологией и «мировым заговором», но какая-то логика в ней присутствует, и она объясняет со своей стороны ситуацию на российском фондовом рынке.

Чего нам ждать на новой неделе?

Основное ожидание остается прежним: ждем, что доллар продолжит ослабление, а рубль продолжит укрепление. Ждем, что доллар сделает попытки подняться выше уровня 56,50, но ждем, что эти попытки окажутся неуспешными. Продавцы долларов приложили немалые усилия для пробоя зоны поддержки 56,50, и поэтому просто так просто они ее не сдадут.

Пробой уровня 56,50 открывает для рубля дальнейшие горизонты укрепления. И цель в 50 рублей за доллар становится все более реальной и достижимой. Начинаем ждать 50 рублей.

Рекомендация по доллару – держать. Поскольку доллар из раза в раз показывает слабости своей поддержки, усилия Минфина и снижение нефтяных цен не приносят результата, то время активной покупки доллара пока не настало. Сейчас время инвестиций в российские активы. Рекомендуем инвесторам увеличивать в своем инвестиционном портфеле долю российских акций (особенно, акций компаний с государственным участием) в расчете на высокие дивиденды и ралли.

Вадим Ложкин

Лакомые дивиденты

Внимание многих инвесторов в апреле месяце зачастую обращено к поиску интересных дивидендных историй, что подталкивает их к пересмотру своих инвестиционных портфелей. На сей раз поводом начала дивидендного ралли могут послужить акции компаний, чья дивидендная политика в ближайшее время может измениться. А именно, дивиденды госкомпаний, прежде всего речь идет о «Газпроме», «Роснефти» и «Транснефти», вырастут, в случае положительного рассмотрения, поданного Игорем Шуваловым, поручений о возможности направлять на выплату дивидендов до 50% консолидированной прибыли. Данный вопрос активно обсуждался правительством на прошлой неделе. Напомним, что ранее, в декабре 2016 года, был одобрен иной принцип, по которому на дивиденды предполагалось направлять не менее 25% консолидированной прибыли компаний.

Если данный сценарий будет поддержан правительством, следует ожидать оживления спроса на российском рынке акций уже в ближайшее время. Тем временем рубль крепнет и крепнет по отношению к доллару. Такая политика Центробанка РФ позволяет Минфину размещать рекордные объемы ОФЗ, так в первом квартале Минфин занял через ОФЗ более 400 миллиардов рублей под 8,6-8,9% годовых. Одновременно установлен исторический рекорд по объемам нерезидентов в ОФЗ. Таким образом дефицит бюджета, вызванный крепким рублем, будет перекрыт использованием заёмных средств, привлеченных через ОФЗ. Однако надо понимать, что любое ухудшение ситуации внутри России или на глобальных рынках, которое вызовет отток таких рекордных средств с российского рынка, вызовет и катастрофический обвал курса рубля. Сейчас курс рубля к доллару похож на натянутую тетиву лука, и чем сильнее будет натяжение, тем стремительней выстрел. Рекомендации по доллару для длительных инвестиций – покупать.

Виктор Разинков