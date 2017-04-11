Финпрогноз: Ракетный “черный лебедь” укрепил доллар

Ракеты «Томагавк», накрывшие авиабазу ВВС Сирии, всколыхнули финансовый рынок. 7 апреля стал «черной пятницей» для тех трейдеров и спекулянтов, кто продавал доллар.
Открывшись с гэпом вверх более 1% от закрытия четверга, доллар добавил к концу пятницы еще 0,5%, закрывшись на уровне 57,25.
Те, кто шортили доллар, вынуждены были закрываться по стопам. Покупатели доллара вздохнули с облегчением. Неужели появился признак долгожданного разворота доллара вверх?
Вовремя новый министр экономического развития Максим Орешкин призвал россиян покупать доллар. Минфин, вторя министру экономического развития, оглашал в СМИ свои планы видеть доллар к концу года на уровнях 67-68 рублей.
Если отвлечься от ракетного «черного лебедя», то всю неделю доллар простоял на уровне 56, пытаясь оттолкнуться, чтобы подняться выше. Слабые попытки возобновить покупки встречали активное противодействие продавцов. И если бы не ракеты, пятница 7 апреля вполне могла бы отметиться пробоем уровня 56 вниз и новым минимумом.
Но случилось так, как случилось.
Насколько существенным для рынка стал ракетный удар США по авиабазе ВВС Сирии? Будет ли это событие иметь продолжение в финансовой игре рубля и доллара?
Анализ объемов показывает, что рост доллара в пятницу – это, скорее всего, закрытие по стопам позиций продавцов долларов и покупки мелких и средних спекулянтов. Для рывка в 1,5% объем торгов выглядит слабо. А это означает, что в пятницу не было крупных участников в рынке – они наблюдали и определяли для себя дальнейшие сценарии.
Чего ждем на текущей неделе? Ждем, что крупные игроки вступят в рынок. И тренд вниз возобновится. Ждем, что доллар на неделе закроет образовавшийся гэп, вернувшись снова на уровни 56,30-56,00 рубля за доллар.
Таким образом, мы пока придерживаемся идеи о том, что тренд на укрепление рубля сохранится. Среднесрочные цели по доллару по-прежнему сохраняются на уровнях 50 рублей за доллар.
Рекомендации по доллару – ожидание и покупки небольшими партиями. Ждем, что доллар возобновит снижение к 56 рублям и ниже. Купленные ранее доллары рекомендуем инвестировать на срок 1-2 года в валютные инструменты. Новые доллары рекомендуем покупать небольшими партиями с тем расчетом, чтобы можно было впоследствии еще докупить долларов, если курс продолжит снижаться.
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http://www.rbc.ru/politics/09/12/2016/58498efc9a7947140f04eab5
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