Финпрогноз: Рубль продолжит укрепление

Вход | Регистрация
Курсы валют (17.01.2017):
$59.37000 63.12220
Погода в Набережных Челнах:
Ясно Ясно Ясно
-19° -19° -16°
Ночь
17 января		 Утро
17 января		 День
17 января
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
16 января в 14:44
Росреестр Татарстана ждет вопросы челнинцев
Росреестр Татарстана ждет вопросы челнинцев

Завтра служба проведет «горячую линию» по вопросам нового закона о государственной регистрации недвижимого имущества.

16 января в 14:03
Гайдаровский форум обнажил проблемы
Гайдаровский форум обнажил проблемы

Наш эксперт предполагает, что мир, возможно, стоит на пороге новых мировых рекордов по нефтедобыче.

16 января в 13:47
“Синяя команда” возвращается в Челны с триумфом
“Синяя команда” возвращается в Челны с триумфом

Торжественная встреча победителей ралли “Дакар-2017” и “Africa Eco Race-2017” состоится завтра ночью в аэропорту “Бегишево”.

16 января в 12:43
В Челнах депутаты горсовета проведут прием граждан
В Челнах депутаты горсовета проведут прием граждан

Завтра, 17 января с 16:00 до 18:00 народные избранники будут отвечать на вопросы жителей города.

16 января в 11:07
Челнинец собирает деньги на храмы Елабуги, но оставляет их себе
Челнинец собирает деньги на храмы Елабуги, но оставляет их себе

О мошеннике руководителей предприятий предупредила пресс-служба Елабужского благочиния.

16 января в 10:44
Где сегодня лучше не парковать свои машины челнинцам?
Где сегодня лучше не парковать свои машины челнинцам?

Исполком города опубликовал очередной график уборки местных проездов и улиц.

16 января в 09:52
В Челнах Сбербанк вывалил чеки в подъезд жилого дома
В Челнах Сбербанк вывалил чеки в подъезд жилого дома

Жильцы возмущены и тем фактом, что на кассовых документах есть данные клиентов банка.

16 января в 09:08
Минобрнауки РТ перевело мультсериал «Фиксики» на татарский язык
Минобрнауки РТ перевело мультсериал «Фиксики» на татарский язык

Все 60 серии мультсериала на татарском языке можно посмотреть на сайте ведомства.

16 января в 08:55
Спецслужбы США пытались завербовать российского дипломата
Спецслужбы США пытались завербовать российского дипломата

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как сотрудника посольства РФ пытались шантажировать, обвиняя в незаконной торговле медикаментами.

16 января в 08:37
На месте авиакатастрофы под Бишкеком погибли 30 человек, из них - 6 детей
На месте авиакатастрофы под Бишкеком погибли 30 человек, из них - 6 детей

Сегодня утром под Бишкеком разбился грузовой «Боинг 747» турецких авиалиний. Самолет упал на дачный поселок в окрестностях аэропорта.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

Ложь
Правда

Индекс правды: 86%
Проголосовало: 99

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 1 от 10 января, 2017г.
17 января 2017г. 06:27

Новости Колумнисты Работа Объявления

Экономика |

Здоровье |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Вечерняя тренировка

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей
Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой

«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Карина Фазылзянова
Посмотреть все

Посмотреть все
Видео:
В Татарстане начали судить «Братву» из Лениногорска (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




ГлавнаяНовости
Выпуск 1 от 10 января 2017 г.
Автор:

Финпрогноз: Рубль продолжит укрепление

Финпрогноз: Рубль продолжит укрепление

На форумах экономистов, фондовиков и банкиров в интернете все чаще встречаются статьи и прогнозы о грядущей очередной волне мирового кризиса. Основная причина - утерян драйвер развития мировой экономики. 

В новейшей истории 2000-е годы были годами расцвета и экономического подъема. Мировой рост обеспечивал Китай: огромное население – больше 1,5 млрд человек, крупнейшая в мире экономика – делит первое и второе место с экономикой США. Для сравнения, Россия – лишь шестая экономика в мире. И при этом Китай – социально незащищенная страна. Это страна, где половина населения официально не имеет права на пенсию по старости. Что делать китайцу в таких условиях? Ответ очевиден – трудиться и копить. Поэтому Китай давал темпы роста своей экономики под 10% в год, обеспечивал высокий спрос на сырье и энергетику и создавал большой объем денежных накоплений. Эти огромные денежные накопления в виде дешевых денег инвестировались в мировую экономику. А цены на нефть держались в районе 100 долларов за баррель.

Сейчас в мировой экономике стагнация, плавно переходящая в системный кризис. А в Китае стагнация усугубляется старением китайского общества. Политика «одна семья – один ребенок» приносит негативные плоды: все меньше молодых активных китайцев желают накапливать и все больше пожилых китайских пенсионеров готовы тратить накопленное. Больше не стоит ждать от Китая темпов роста экономики в 10-12% в год, в ближайшую перспективу не стоит ждать цен на нефть под 100 долларов за баррель и выше, и не стоит ожидать вливаний дешевых инвестиционных денег.

Все это ровно до тех пор, пока на мировой арене не появится новый драйвер. Кто им станет: Индия, Бразилия, Россия или Африка – сказать пока трудно.

Вернемся от мировой экономики на Московскую Биржу.

Как и ожидали, на прошлой неделе доллар поднялся к уровню 60,50, но не смог там надолго удержаться. Последующий импульс вниз был сильным, и прошел на высоких объемах.

Для нас это означает, что общий тренд вниз, скорее всего, продолжится.

На графике курса рубля и доллара сформировалась локальная поддержка на уровне 59,10 – 59,20. К сожалению, отскоки цены от этой поддержки проходят тяжело и не амплитудно, что говорит о слабости покупателей. Видимо, поддержку на уровне 59,10 составляют частные некрупные покупатели доллара, соблазненные словами Центробанка о 60 рублях, и которые видят в текущей цене и моменте отличную возможность купить доллары.

Что ждем на текущей неделе?

Глобально, ожидаем пробоя уровня 59,10 и дальнейшего укрепления рубля. Ожидаем, что доллар может подойти к уровню 57,70-57,50 и проверить на прочность тамошних покупателей.

В этой связи рекомендации по доллару: ждать дальнейшего снижения курса доллара. При пробое уровня 59,10 можно искать точку для покупки, чтобы усреднить цену ранее купленных долларов.

Общая рекомендация по инвестиционному портфелю – балансировать долю валютных инструментов на уровне 25-30% от общего объема инвестиционного портфеля. Есть смысл подготовить свободные рубли для покупки долларов по более привлекательным ценам. При приближении цены доллара к значениям 57,70-57,50 рекомендуем покупать доллар. 

Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Лебедь, рак и ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru