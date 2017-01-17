Финпрогноз: Рубль продолжит укрепление

На форумах экономистов, фондовиков и банкиров в интернете все чаще встречаются статьи и прогнозы о грядущей очередной волне мирового кризиса. Основная причина - утерян драйвер развития мировой экономики.
В новейшей истории 2000-е годы были годами расцвета и экономического подъема. Мировой рост обеспечивал Китай: огромное население – больше 1,5 млрд человек, крупнейшая в мире экономика – делит первое и второе место с экономикой США. Для сравнения, Россия – лишь шестая экономика в мире. И при этом Китай – социально незащищенная страна. Это страна, где половина населения официально не имеет права на пенсию по старости. Что делать китайцу в таких условиях? Ответ очевиден – трудиться и копить. Поэтому Китай давал темпы роста своей экономики под 10% в год, обеспечивал высокий спрос на сырье и энергетику и создавал большой объем денежных накоплений. Эти огромные денежные накопления в виде дешевых денег инвестировались в мировую экономику. А цены на нефть держались в районе 100 долларов за баррель.
Сейчас в мировой экономике стагнация, плавно переходящая в системный кризис. А в Китае стагнация усугубляется старением китайского общества. Политика «одна семья – один ребенок» приносит негативные плоды: все меньше молодых активных китайцев желают накапливать и все больше пожилых китайских пенсионеров готовы тратить накопленное. Больше не стоит ждать от Китая темпов роста экономики в 10-12% в год, в ближайшую перспективу не стоит ждать цен на нефть под 100 долларов за баррель и выше, и не стоит ожидать вливаний дешевых инвестиционных денег.
Все это ровно до тех пор, пока на мировой арене не появится новый драйвер. Кто им станет: Индия, Бразилия, Россия или Африка – сказать пока трудно.
Вернемся от мировой экономики на Московскую Биржу.
Как и ожидали, на прошлой неделе доллар поднялся к уровню 60,50, но не смог там надолго удержаться. Последующий импульс вниз был сильным, и прошел на высоких объемах.
Для нас это означает, что общий тренд вниз, скорее всего, продолжится.
На графике курса рубля и доллара сформировалась локальная поддержка на уровне 59,10 – 59,20. К сожалению, отскоки цены от этой поддержки проходят тяжело и не амплитудно, что говорит о слабости покупателей. Видимо, поддержку на уровне 59,10 составляют частные некрупные покупатели доллара, соблазненные словами Центробанка о 60 рублях, и которые видят в текущей цене и моменте отличную возможность купить доллары.
Что ждем на текущей неделе?
Глобально, ожидаем пробоя уровня 59,10 и дальнейшего укрепления рубля. Ожидаем, что доллар может подойти к уровню 57,70-57,50 и проверить на прочность тамошних покупателей.
В этой связи рекомендации по доллару: ждать дальнейшего снижения курса доллара. При пробое уровня 59,10 можно искать точку для покупки, чтобы усреднить цену ранее купленных долларов.
Общая рекомендация по инвестиционному портфелю – балансировать долю валютных инструментов на уровне 25-30% от общего объема инвестиционного портфеля. Есть смысл подготовить свободные рубли для покупки долларов по более привлекательным ценам. При приближении цены доллара к значениям 57,70-57,50 рекомендуем покупать доллар.
Комментарии посетителей
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