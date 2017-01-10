Финпрогноз: Слабый голос Министра финансов Антона Силуанова не был услышан

В дни новогодних праздников, под праздничные залпы игристого на Московской Бирже случилось маленькое чудо. Впервые с июля 2015 года доллар стал стоить меньше 60 рублей. 5 января 2017 года цена доллара на закрытии Московской Биржи составила 59,50 рубля.

Преодолена психологическая граница 60 рублей за доллар, которую еще в октябре 2015 года Центральный Банк РФ обещал защищать как зеницу ока. Этот факт был воспринят как еще одна победа России над ее заклятым другом США и их главным оружием – долларом.

Слабый голос Министра финансов Антона Силуанова о том, что «российскому бюджету не нужен такой крепкий рубль», не был услышан за веселым новогодним шумом. Тем более что тот же Антон Силуанов после своего «крика души» предусмотрительно добавил: «Впрочем, мы приспособимся жить и в этих новых обстоятельствах…».

Вообще, 2016 год стал удивительным годом. В мире до этого была одна главная и сильная валюта – это доллар. Но в 2016 году появилась валюта, которая оказалась сильнее доллара – это российский рубль. Весь 2016 год рубль укреплялся, укреплялся и, в итоге, своим укреплением сломал-таки планы спекулянтов, рассчитывающих на новогоднее ралли доллара, подобное тому, какое было на рубеже 2015-2016 годов.

Возобновился кэрри-трейд, который способен на стабильных валютных курсах практически без риска приносить приличные доходы, просто занимая доллары в США под 0,5-1% годовых, конвертируя их в рубли и покупая на рубли российские ОФЗ с доходностью 8-9% годовых.

Бонусом для кэрри-трейда стал пробой вниз уровня 60 рублей в то самое время, когда вся страна смотрела Максима Галкина и загадывала, каким он будет, год Огненного Петуха.

Что в этой ситуации смотрится неестественно? Неестественно смотрится время, когда совершилось это важное событие. В новогодние праздники, когда все крупные фонды, банки и компании встречают и провожают Деда Мороза со Снегурочкой, когда на фондовом рынке вся ликвидность сведена к минимуму, Центральный банк идет в атаку, словно заманивая всех спекулянтов в новую ловушку.

Нечто подобное было 31 мая 2016 года, когда в вечернюю сессию, на тонком рынке, был организован сильный импульс к уровню 67 рублей. Результатом этого импульса стало настоящее валютное ледовое побоище, случившееся в последующие дни – 1 и 2 июня 2016 года. Тогда множество алгоритмических торговых систем-роботов и большинство трейдеров-спекулянтов, увидев мощное движение и пробой уровня 67 рублей, бросились в атаку. И в самом настоящем смысле слова напоролись на засаду, которую приготовил Центральный Банк: 2 июня доллар достиг цены 67,70 рубля за доллар, после чего в этот же день упал и больше уже ни разу к уровню 67,70 не поднимался – не было сил.

Возможно, что мы имеем нечто подобное и сейчас.

Каковы ожидания и прогнозы по доллару на текущую неделю?

На прошлой неделе от уровня 59,50 доллар оттолкнулся, и начал снова расти с небольшим импульсом. Ждем продолжения движения, вероятно, к уровню 60,50-61,00 руб. за доллар. Последний раз именно на этом уровне был замечен продавец, который позвал всех в атаку на уровень 60 рублей.

А дальше, когда цена приблизится к уровням 60,50-61,00, мы будем искать ответ на вопрос: пробой 60 рублей – это ловушка или же это истинное намерение? Ответ нам подскажет сила и скорость, с которой цена возобновит свое движение вниз от уровня 60,50-61,00. Сильный и мощный импульс возобновления – это серьезная заявка. Слабый импульс возобновления, который вдобавок еще и затихнет в метаниях от уровня к уровню – укажет на то, что мы имеем дело, скорее всего, с новой ловушкой от Центробанка.

Рекомендации по доллару – наблюдать, ждать уровня 60,50-61,00 и отскока от данного уровня вниз, оценивая силу этого отскока. Если отскок будет слабый, то дождаться повторного подхода цены к уровням 59,50 и на этом уровне пробовать покупать доллары небольшими партиями.

Если же отскок будет сильным, то опять набираемся терпения и ждем. Значит, рынок даст нам более интересную возможность для покупки долларов.