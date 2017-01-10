Финпрогноз: Слабый голос Министра финансов Антона Силуанова не был услышан

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10 января в 13:34
ФК КАМАЗ дарит айфоны своим болельщикам
ФК КАМАЗ дарит айфоны своим болельщикам

Первый розыгрыш телефона в рамках акции «Анкета Болельщика» пройдет 13 января.

10 января в 13:12
Ford Sollers заявил о переходе на 5-дневную рабочую неделю
Ford Sollers заявил о переходе на 5-дневную рабочую неделю

В Набережных Челнах производство на заводе стартует 12 января, в Елабуге – 16 числа.

10 января в 12:35
В Челнах пройдет городское первенство по туризму
В Челнах пройдет городское первенство по туризму

Командам предстоит ориентирование по территории парка Гренада и соревнования по экстремальным и туристическим видам спорта.

10 января в 11:53
На пляже санатория в Сочи обнаружены останки тел и обломки рухнувшего Ту-154
На пляже санатория в Сочи обнаружены останки тел и обломки рухнувшего Ту-154

Необычные предметы прибило к берегу, где их заметили сотрудники охраны санатория.

10 января в 10:11
“КАМАЗ-Мастер” выложил ролик в стиле Mannequin Challenge (ВИДЕО)

Видео в рамках всемирного флешмоба челнинские спортсмены, которые сейчас проходят “испытание Дакаром”, сняли на бивуаке.

10 января в 09:57
Татарстанец заживо сгорел в автомобиле после столкновения с фурой (ВИДЕО)
Татарстанец заживо сгорел в автомобиле после столкновения с фурой (ВИДЕО)

По данным ГИБДД, автомобиль «Опель Астра» столкнулся с грузовиком «МАЗ». После аварии легковой автомобиль воспламенился, его водитель скончался на месте аварии.

10 января в 09:51
Камазовцы ушли в двухнедельный оплачиваемый отпуск
Камазовцы ушли в двухнедельный оплачиваемый отпуск

Отпуск коснулся основной части персонала, но не всей. В штатном режиме продолжают работать ремонтные и сервисные службы. К работе камазовцы приступят 23 января.
10 января в 09:09
График уборки местных проездов и улиц Челнов на сегодня
График уборки местных проездов и улиц Челнов на сегодня

Исполком просит автовладельцев следить за объявлениями об уборке дорог и отгонять машины.

10 января в 08:11
Команда Андрея Каргинова помогла “засевшему в песках” экипажу Сергея Куприянова
Команда Андрея Каргинова помогла “засевшему в песках” экипажу Сергея Куприянова

А за 15 км до финиша спортсменам пришлось менять колесо. Из-за этого камазовцы опустились на 3 и 4 место в гонке Africa Eco Race.

09 января в 16:29
Народный журналист: четыре машины столкнулись на проспекте Мира
Народный журналист: четыре машины столкнулись на проспекте Мира

Авария спровоцировала небольшой затор, который усугубится вместе с приближением часа-пик.


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Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Выпуск 1 от 10 января, 2017г.
10 января 2017г. 14:47

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«Милосердие без границ»
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“КАМАЗ-Мастер” выложил ролик в стиле Mannequin Challenge (ВИДЕО)
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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




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Выпуск 1 от 10 января 2017 г.
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Финпрогноз: Слабый голос Министра финансов Антона Силуанова не был услышан

Финпрогноз: Слабый голос Министра финансов Антона Силуанова не был услышан

В дни новогодних праздников, под праздничные залпы игристого на Московской Бирже случилось маленькое чудо. Впервые с июля 2015 года доллар стал стоить меньше 60 рублей. 5 января 2017 года цена доллара на закрытии Московской Биржи составила 59,50 рубля.

Преодолена психологическая граница 60 рублей за доллар, которую еще в октябре 2015 года Центральный Банк РФ обещал защищать как зеницу ока. Этот факт был воспринят как еще одна победа России над ее заклятым другом США и их главным оружием – долларом.

Слабый голос Министра финансов Антона Силуанова о том, что «российскому бюджету не нужен такой крепкий рубль», не был услышан за веселым новогодним шумом. Тем более что тот же Антон Силуанов после своего «крика души» предусмотрительно добавил: «Впрочем, мы приспособимся жить и в этих новых обстоятельствах…».

Вообще, 2016 год стал удивительным годом. В мире до этого была одна главная и сильная валюта – это доллар. Но в 2016 году появилась валюта, которая оказалась сильнее доллара – это российский рубль. Весь 2016 год рубль укреплялся, укреплялся и, в итоге, своим укреплением сломал-таки планы спекулянтов, рассчитывающих на новогоднее ралли доллара, подобное тому, какое было на рубеже 2015-2016 годов.

Возобновился кэрри-трейд, который способен на стабильных валютных курсах практически без риска приносить приличные доходы, просто занимая доллары в США под 0,5-1% годовых, конвертируя их в рубли и покупая на рубли российские ОФЗ с доходностью 8-9% годовых.

Бонусом для кэрри-трейда стал пробой вниз уровня 60 рублей в то самое время, когда вся страна смотрела Максима Галкина и загадывала, каким он будет, год Огненного Петуха.

Что в этой ситуации смотрится неестественно? Неестественно смотрится время, когда совершилось это важное событие. В новогодние праздники, когда все крупные фонды, банки и компании встречают и провожают Деда Мороза со Снегурочкой, когда на фондовом рынке вся ликвидность сведена к минимуму, Центральный банк идет в атаку, словно заманивая всех спекулянтов в новую ловушку.

Нечто подобное было 31 мая 2016 года, когда в вечернюю сессию, на тонком рынке, был организован сильный импульс к уровню 67 рублей. Результатом этого импульса стало настоящее валютное ледовое побоище, случившееся в последующие дни – 1 и 2 июня 2016 года. Тогда множество алгоритмических торговых систем-роботов и большинство трейдеров-спекулянтов, увидев мощное движение и пробой уровня 67 рублей, бросились в атаку. И в самом настоящем смысле слова напоролись на засаду, которую приготовил Центральный Банк: 2 июня доллар достиг цены 67,70 рубля за доллар, после чего в этот же день упал и больше уже ни разу к уровню 67,70 не поднимался – не было сил.

Возможно, что мы имеем нечто подобное и сейчас.

Каковы ожидания и прогнозы по доллару на текущую неделю?

На прошлой неделе от уровня 59,50 доллар оттолкнулся, и начал снова расти с небольшим импульсом. Ждем продолжения движения, вероятно, к уровню 60,50-61,00 руб. за доллар. Последний раз именно на этом уровне был замечен продавец, который позвал всех в атаку на уровень 60 рублей.

А дальше, когда цена приблизится к уровням 60,50-61,00, мы будем искать ответ на вопрос: пробой 60 рублей – это ловушка или же это истинное намерение? Ответ нам подскажет сила и скорость, с которой цена возобновит свое движение вниз от уровня 60,50-61,00. Сильный и мощный импульс возобновления – это серьезная заявка. Слабый импульс возобновления, который вдобавок еще и затихнет в метаниях от уровня к уровню – укажет на то, что мы имеем дело, скорее всего, с новой ловушкой от Центробанка.

Рекомендации по доллару – наблюдать, ждать уровня 60,50-61,00 и отскока от данного уровня вниз, оценивая силу этого отскока. Если отскок будет слабый, то дождаться повторного подхода цены к уровням 59,50 и на этом уровне пробовать покупать доллары небольшими партиями.

Если же отскок будет сильным, то опять набираемся терпения и ждем. Значит, рынок даст нам более интересную возможность для покупки долларов.

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