Финпрогноз: зачем кому-то ослаблять американский доллар?

На портале трейдеров smart-lab была очень интересная статья. Автор сравнивал поведение курсов российского рубля, бразильского реала и южноафриканского ранда к доллару. Самое интересное – все три курса идентичны один другому. Вывод – нет никакой отдельной политики Центрального Банка РФ по укреплению рубля. Есть политика других финансовых структур, направленная на ослабление доллара.

Возможно, именно поэтому безрезультатны попытки нашего Министерства финансов ослабить рубль для выравнивания бюджета и платежного баланса. Много разговоров, много обещаний, но результат – рубль продолжает укрепляться.

Зачем кому-то ослаблять американский доллар? Неужели все следы опять ведут к нефти? С приходом к власти Дональда Трампа американская нефтяная индустрия нарастила количество добывающих нефтяных вышек и переориентировалась на экспорт. Сам Трамп еще в ходе избирательной кампании не раз заявлял, что он сделает из США крупнейшего нефтяного экспортера. Массовые поставки американской сланцевой нефти и СПГ в Европу – это уже вопрос ближайших 2-3 лет. Себестоимость добычи сланцевой нефти сокращается вдвое каждые 2-3 года, и к 2020 году составит примерно 10-15 долларов за баррель. А значит, равновесная цена на нефть с текущих 50 долларов опустится до примерно 30-35 долларов за баррель.

Поэтому слабеющий доллар – очень хорошее подспорье для американского нефтяного бизнеса, и не только для него. А возможное ускорение инфляции, вызванное ослаблением доллара, было предупреждено повышением базовой ставки ФРС. Тем более что это не последнее повышение ставки ФРС. В 2017 году ожидаются еще 1-2 подобных решения.

Выгодно ли для России ослабление доллара и укрепление рубля? И да, и нет одновременно. Да, потому что в этом случае наша инфляция замедляется. И Центральный Банк РФ, прикладывая меньшие усилия, достигает своих обещаний в 4% по годовой инфляции. Нет, потому что федеральный бюджет будет недополучать доходы от валютной переоценки. Экспортно-ориентированные бизнесы также будут недополучать доходы от укрепления рубля, и вынуждены будут либо сокращать экспорт, либо компенсировать выпадающие доходы через рост цены на свою продукцию на внутреннем рынке. Проще говоря, нам надо готовиться к очередному росту цен на бензин. И это при падающей цене на нефть.

Что было на валютном рынке на прошлой неделе? Была очередная словесная интервенция – это идея депутатов зафиксировать курс доллара на каком-либо одном значении. На фоне такой новости, доллар вырос с 57,30 до 58,00. Но дальше, не найдя поддержки, снова вернулся в ожидаемое русло течения. На выходные курс ушел на значении 56,88 рублей за доллар.

Наше основное ожидание по доллару остается прежним: мы ожидаем, что рубль продолжит укрепляться, а доллар продолжит слабеть. С технической точки зрения вероятно, что доллар попытается подрасти и протестирует уровень 57,30-57,50 на прочность. Однако, как и в предыдущие разы, мы не ждем, что попытка пойти вверх будет активно поддерживаться крупными участниками. Ждем, что дальше курс возобновит движение вниз и дойдет к концу недели до уровней 56,50-56,30, если только не случится каких-либо сверхординарных событий.

Рекомендации по доллару – покупка с целью долгосрочных инвестиций (не спекуляций). Если вы думаете купить доллары сейчас или уже купили доллары ранее, то подумайте о способах их сохранения и инвестирования в валютные инструменты и акции.

Вадим Ложкин

Привлекательность облигаций растет

Новостная повестка дня для долгового рынка, как для глобального, так и для российского, в последние время довольно насыщенная. Решение ФРС США о повышении ключевой ставки поддержало рынки, в том числе и российские еврооблигации. Кроме того, на этой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может дать старт Brexit – выходу Великобритании из Евросоюза. Для рынка рублевого долга тоже произошли значимые события. Решение агентства S&P повысить прогноз по рейтингам России и ожидания снижения ключевой ставки Банка России поддерживали рынок. В результате к заседанию Центробанка он подошел практически на тех же ценовых уровнях, что и в начале февраля. Многие эксперты говорили о том, что ставка снижена не будет, так как инфляционные ожидания всё ещё сильны. Но вопреки этому, ЦБ всё-таки пошел на снижение ключевой ставки на 0,25 процентных пункта. На сегодня рынок еврооблигаций, как и рынок облигаций федерального займа (ОФЗ) смотрится привлекательнее фондового рынка по той простой причине, что на обещаниях Трампа о снятии с России санкций на наш рынок в конце прошлого года устремились инвесторы со всего света. Теперь же, видя всю безконструктивность обещаний и популизм американского президента, инвесторы выходят с нашего рынка, что вызвало его серьезную коррекцию вниз. Подобная ситуация продлится, видимо, еще два-три месяца на фоне закрытия реестров и собрания акционеров российских эмитентов. Впрочем, подобная сезонность наблюдается на нашем рынке не первый год. Доллар продолжает «утаптывать» уровень 57 рублей за штуку и ждет коренного снижения цен на нефть. Рекомендации по доллару прежние – докупать на текущих уровнях цен.

Виктор Разинков