Финпрогноз: Валютные спекулянты начали с энтузиазмом закупаться долларами

Заявления Минфина о необходимой девальвации рубля стали настоящим антидепрессантом и бальзамом на раны для частных трейдеров и валютных спекулянтов на Московской бирже. Однако информационный фон существенно разнился с той реальностью, которую показывали графики курсов валют.

Информационный фон вокруг курса рубля и доллара формировался заявлениями Минфина РФ и грядущей девальвации рубля на 10%. Это верный, логичный и ожидаемый ход со стороны правительственных структур для поддержания ликвидности бюджета и экономики государства.

Заявления Минфина о необходимой девальвации рубля стали настоящим антидепрессантом и бальзамом на раны для частных трейдеров и валютных спекулянтов на Московской бирже. Наконец-то, долгожданный разворот по рублю! Валютные спекулянты и частные инвесторы начали с энтузиазмом закупаться долларами.

Однако информационный фон существенно разнился с той реальностью, которую показывали графики курсов валют. Очень слабый рост курса к уровням 60,50 рубля и последующее существенное сильное снижение к 59 рублям. Локальная поддержка на уровнях 59,10-59,20 руб. затрещала под напором продавцов. И на закрытие сессии пятницы, 3 февраля, цена была уже ниже 59 рублей за доллар.

Поводом для такого резкого укрепления рубля стала новость о том, что в Белом доме обсуждают снятие санкций с РФ. Если санкции будут сняты, то в России откроется окно на рынок капитала, и сотни миллионов иностранных долларов, уже стоящих на низком старте, будут влиты в экономику нашего государства.

В этой логике становится понятным и объяснимым оптимизм на российском рынке ценных бумаг. Темпы роста стоимости акций некоторых российских компаний в 2015-2016 году плохо коррелируют с темпом роста российской экономики. А с пониманием того, что санкции с России могут быть сняты уже во вполне обозримом будущем, напрашивается вывод, что российскую экономику сейчас активно раздувают и раскачивают, чтобы позже выгодно продать иностранным инвесторам и фондам. Ведь одно дело продавать крупнейший государственный банк по цене 75 рублей за акцию, и совсем другое дело – по цене 200 рублей за акцию. Во втором случае выгода в 3 раза больше за тот же товар.

Все это пока лишь домыслы и гипотезы, но, опираясь на них, можно предположить будущее на валютном и фондовом рынке России.

Наше последнее ожидание было – продолжение укрепления рубля до уровней 57,50-57,70. Пока мы остаемся на этом ожидании и считаем, что тренд на укрепление рубля более вероятен, чем рублевая девальвация.

Причин для такого вывода несколько. Во-первых, исторически первая половина года, за последние десять лет, – это всегда тренд на укрепление рубля. И нет существенных оснований считать, что в этом году ситуация кардинально поменяется. Вторая причина – желание Минфина девальвировать рубль на 10% пока означает лишь покупки до 100 млн долларов ежедневно. А это более чем в 2 раза ниже ежедневных объемов закупок долларов в мае-июле 2015 года. В этой связи остается непонятным, на что еще рассчитывает Минфин, собираясь ослабить рубль? Третья причина – американские банки и фонды покупают рубли и наращивают свои позиции по рублю, по данным Комиссии по товарным фьючерсам США. В-четвертых, давление пресловутого «кэрри-трейда». В-пятых, относительная ценовая стабильность на рынке нефти. Пока нефть в "боковике" 54-58 долларов за баррель, ожидать каких-либо сильных качественных изменений в курсе рубль-доллар не приходится.

Таким образом, ожидание на текущую неделю – это укрепление рубля до уровней 58,50-58,00. Продолжаем более пристально наблюдать за активностью нашего Минфина и Центробанка, за их действиями, направленными на девальвацию рубля. Чем ниже курс от значения 60 рублей за доллар, тем более неожиданными и резкими могут быть действия нашего Центробанка и Минфина.

Рекомендации по валюте. На текущих уровнях мы рекомендуем начать покупать доллар. Покупать доллар следует частями – чтобы была возможность усреднить общую цену покупки.

Вадим Ложкин

Совет директоров Центробанка отмечает, что динамика инфляции в целом соответствует прогнозу, инфляционные ожидания постепенно снижаются, а экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее. При этом замедление темпа роста потребительских цен отчасти обусловлено влиянием временных факторов. Планируемое проведение минфином России операций по покупке/продаже иностранной валюты на валютном рынке в рамках применения переходного бюджетного правила не создаст существенных инфляционных рисков при сохранении Центробанком умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Инфляция замедлится до целевого уровня 4% к концу 2017 года и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем. С учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 года уменьшился. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 марта 2017 года. Однако Центробанк ухудшил прогноз по росту ВВП в 2017 году. Как считает регулятор, он составит не более1 %, а это означает, что экономика продолжит находиться в состоянии стагнации и прочно сидеть на «нефтяной игле», а уровень инфляции сдерживаться покупательским спросом. Рекомендация по доллару прежняя - покупать.

Виктор Разинков