Фонд развития моногородов не будет финансировать строительство в Челнах приюта для бездомных животных

Несмотря на то, что челнинцы приняли активное участие в голосовании на сайте моногорода.рф, идея об открытии в городе питомника для безнадзорных кошек и собак, собравшая наибольшее количество «лайков», так и остается пока лишь идеей волонтеров. Как выяснила «Вечерка», выделять деньги под этот проект или нет — решать администрации города.

Напомним, в конце 2016 года была запущена онлайн-платформа моногорода.рф - коммуникационная площадка Программы «5 шагов благоустройства», которая реализуется в рамках совместного комплексного проекта развития городской среды, разработанной АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования) при поддержке Фонда развития моногородов. Главной целью программы благоустройства является создание комфортных общественных пространств в монопрофильных городах России для решения вопросов их комплексного развития.

Жителям моногородов России предлагалось размещать свои идеи о благоустройстве и развитии города, а так же голосовать за наиболее понравившиеся проекты.

Вместе с тем, 8 февраля 2017 года на официальном сайте администрации Набережных Челнов была опубликована новость, в которой говорилось дословно следующее: «Инициатива, собравшая наибольшее количество «лайков», будет реализована». А градоначальник Наиль Магдеев на своей страничке в соцсети призывал горожан активнее голосовать за идею реконструкции проспекта Московский.

Несмотря на это, челнинцы поддержали проект строительства капитального приюта для бездомных животных, который предложил учредитель известного в городе благотворительного фонда «АЗИРА» Илхам Шакиров. 1 марта завершилось голосование и идея питомника выбилась в безоговорочные лидеры.

По идее...

«Вечерние Челны» решили узнать алгоритм действий, которые администрация теперь будет предпринимать для реализации этого проекта.

- Какие моногорода? Какой питомник? Я не понимаю о чем вы, - удивился вопросу нашего корреспондента руководитель исполкома Ринат Абдуллин.

- Я обращался в Фонд развития моногородов с этим же вопросом, и они сказали, что предоставят информацию по голосованию в конце марта-начале апреля в администрацию нашего города, - прояснил немного картину Илхам Шакиров. - А потом уже мне сказали обговаривать этот вопрос с мэром, я записался к нему на прием.

Мы связались с представителем Фонда, но и он не смог дать исчерпывающую информацию.

- По идее, администрация города должна выделить деньги на реализацию проекта, победившего в ходе народного голосования, - пояснил наш источник. Но это носит скорее рекомендательный характер. Но у вас, насколько я помню, второе место еще занял проспект Московский...

Какое отношение имеет к выигрышу идея реконструкции проспекта, которая, к тому же, не набрала «лайков (на втором месте было предложение челнинца о реконструкции площади Азатлык), мы так и не смогли понять.

Открестились

Нам удалось связаться с представителем Конструкторского бюро «Стрелка», который является партнером Фонда «Моногорода РФ» в реализации программы «5 шагов к благоустройству».

- Мы никаких денег на проекты не выделяем и не говорили о том, что победившая идея будет профинансирована, - ответила на наш вопрос Наталья Маковецкая. - Не знаю, кто такую информацию распространял. Идея голосования была в том, чтобы узнать нужды и потребности горожан, чтобы потом передать эту информацию администрации города.

Она же пояснила, что они могут лишь порекомендовать властям включить победившую в голосовании идею в программу благоустройства Челнов на 2017-2022 годы, но реализовывать ее (на деньги, выделяемые под программу из федерального бюджета) или нет — решать только мэрии.





