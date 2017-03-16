Фонд развития моногородов не будет финансировать строительство в Челнах приюта для бездомных животных

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16 марта в 17:00
В Челнах из окна высотки выпал мужчина
В Челнах из окна высотки выпал мужчина

Перед этим мужчина ходил по квартирам и трезвонил во все двери.

16 марта в 16:48
МЧС: В Татарстане реки вскроются в первой декаде апреля
МЧС: В Татарстане реки вскроются в первой декаде апреля

При неблагоприятном сценарии прохождения половодья на территории Татарстана в зоны возможного подтопления попадают 42 муниципальных района.

16 марта в 14:56
Исследование РАНХиГС: 40% россиян хватает денег только на еду
Исследование РАНХиГС: 40% россиян хватает денег только на еду

Ранее глава минтруда РФ Максим Топилин заявил, что в России разница доходов между бедными и богатыми с начала века сократилась вдвое и в настоящее время составляет 1 к 15.

16 марта в 14:52
Прокуратура Челнов указала на многочисленные дефекты на дорогах города
Прокуратура Челнов указала на многочисленные дефекты на дорогах города

В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителя исполкома Рината Абдуллина внесено представление об их устранении.

16 марта в 14:15
Лебедь-чистюля станет символом “ЭКОвесны2017” в Татарстане
Лебедь-чистюля станет символом “ЭКОвесны2017” в Татарстане

Птица, убирающая мусор на казанском озере Кабан, стала героем интернета и вдохновила чиновников (ВИДЕО).

16 марта в 13:11
По делу Татфондбанка задержаны еще трое топ-менеджеров
По делу Татфондбанка задержаны еще трое топ-менеджеров

бывший зампредседателя правления ПАО «Татфондбанк», директор ООО «Новая нефтехимия» и генеральный директор ООО «Роял Тайм Групп».

16 марта в 12:10
Роспотребнадзор открывает для челнинцев “горячую линию”
Роспотребнадзор открывает для челнинцев “горячую линию”

С 15 по 17 марта можно будет получить консультацию по вопросам защиты прав потребителей.

16 марта в 10:43
Министру образования РТ предложили увеличить перемены в школах
Министру образования РТ предложили увеличить перемены в школах

86% родителей школьников отмечают, что дети не успевают получить горячее питание за перемену.

16 марта в 10:18
Минтруд России хочет запретить чиновникам критиковать руководство в интернете
Минтруд России хочет запретить чиновникам критиковать руководство в интернете

Ранее российских чиновников собирались обязать отчитываться перед работодателем о своих аккаунтах в соцсетях, блогах и форумах.

16 марта в 10:07
Челнинцев приглашают на проектные семинары по благоустройству города

Как и в прошлый раз речь пойдет о второй очереди застройки набережной Тукая, благоустройства бульвара Тинчурина и Шишкинского бульвара.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
Правда

Индекс правды: 29%
Проголосовало: 28

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Выпуск 10 от 15 марта, 2017г.
16 марта 2017г. 23:16

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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





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Выпуск 10 от 15 марта 2017 г.
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Фонд развития моногородов не будет финансировать строительство в Челнах приюта для бездомных животных

Фонд развития моногородов не будет финансировать строительство в Челнах приюта для бездомных животных

Несмотря на то, что челнинцы приняли активное участие в голосовании на сайте моногорода.рф, идея об открытии в городе питомника для безнадзорных кошек и собак, собравшая наибольшее количество «лайков», так и остается пока лишь идеей волонтеров. Как выяснила «Вечерка», выделять деньги под этот проект или нет — решать администрации города. 

Напомним, в конце 2016 года была запущена онлайн-платформа моногорода.рф - коммуникационная площадка Программы «5 шагов благоустройства», которая реализуется в рамках совместного комплексного проекта развития городской среды, разработанной АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования) при поддержке Фонда развития моногородов. Главной целью программы благоустройства является создание комфортных общественных пространств в монопрофильных городах России для решения вопросов их комплексного развития.

Жителям моногородов России предлагалось размещать свои идеи о благоустройстве и развитии города, а так же голосовать за наиболее понравившиеся проекты.

Вместе с тем, 8 февраля 2017 года на официальном сайте администрации Набережных Челнов была опубликована новость, в которой говорилось дословно следующее: «Инициатива, собравшая наибольшее количество «лайков», будет реализована». А градоначальник Наиль Магдеев на своей страничке в соцсети призывал горожан активнее голосовать за идею реконструкции проспекта Московский.

Несмотря на это, челнинцы поддержали проект строительства капитального приюта для бездомных животных, который предложил учредитель известного в городе благотворительного фонда «АЗИРА» Илхам Шакиров. 1 марта завершилось голосование и идея питомника выбилась в безоговорочные лидеры.

По идее...

«Вечерние Челны» решили узнать алгоритм действий, которые администрация теперь будет предпринимать для реализации этого проекта.

- Какие моногорода? Какой питомник? Я не понимаю о чем вы, - удивился вопросу нашего корреспондента руководитель исполкома Ринат Абдуллин.

- Я обращался в Фонд развития моногородов с этим же вопросом, и они сказали, что предоставят информацию по голосованию в конце марта-начале апреля в администрацию нашего города, - прояснил немного картину Илхам Шакиров. - А потом уже мне сказали обговаривать этот вопрос с мэром, я записался к нему на прием.

Мы связались с представителем Фонда, но и он не смог дать исчерпывающую информацию.

- По идее, администрация города должна выделить деньги на реализацию проекта, победившего в ходе народного голосования, - пояснил наш источник. Но это носит скорее рекомендательный характер. Но у вас, насколько я помню, второе место еще занял проспект Московский...

Какое отношение имеет к выигрышу идея реконструкции проспекта, которая, к тому же, не набрала «лайков (на втором месте было предложение челнинца о реконструкции площади Азатлык), мы так и не смогли понять.

Открестились

Нам удалось связаться с представителем Конструкторского бюро «Стрелка», который является партнером Фонда «Моногорода РФ» в реализации программы «5 шагов к благоустройству».

- Мы никаких денег на проекты не выделяем и не говорили о том, что победившая идея будет профинансирована, - ответила на наш вопрос Наталья Маковецкая. - Не знаю, кто такую информацию распространял. Идея голосования была в том, чтобы узнать нужды и потребности горожан, чтобы потом передать эту информацию администрации города. 

Она же пояснила, что они могут лишь порекомендовать властям включить победившую в голосовании идею в программу благоустройства Челнов на 2017-2022 годы, но реализовывать ее (на деньги, выделяемые под программу из федерального бюджета) или нет — решать только мэрии.



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