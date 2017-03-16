Фонд развития моногородов не будет финансировать строительство в Челнах приюта для бездомных животных

Несмотря на то, что челнинцы приняли активное участие в голосовании на сайте моногорода.рф, идея об открытии в городе питомника для безнадзорных кошек и собак, собравшая наибольшее количество «лайков», так и остается пока лишь идеей волонтеров. Как выяснила «Вечерка», выделять деньги под этот проект или нет — решать администрации города.
Напомним, в конце 2016 года была запущена онлайн-платформа моногорода.рф - коммуникационная площадка Программы «5 шагов благоустройства», которая реализуется в рамках совместного комплексного проекта развития городской среды, разработанной АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования) при поддержке Фонда развития моногородов. Главной целью программы благоустройства является создание комфортных общественных пространств в монопрофильных городах России для решения вопросов их комплексного развития.
Жителям моногородов России предлагалось размещать свои идеи о благоустройстве и развитии города, а так же голосовать за наиболее понравившиеся проекты.
Вместе с тем, 8 февраля 2017 года на официальном сайте администрации Набережных Челнов была опубликована новость, в которой говорилось дословно следующее: «Инициатива, собравшая наибольшее количество «лайков», будет реализована». А градоначальник Наиль Магдеев на своей страничке в соцсети призывал горожан активнее голосовать за идею реконструкции проспекта Московский.
Несмотря на это, челнинцы поддержали проект строительства капитального приюта для бездомных животных, который предложил учредитель известного в городе благотворительного фонда «АЗИРА» Илхам Шакиров. 1 марта завершилось голосование и идея питомника выбилась в безоговорочные лидеры.
По идее...
«Вечерние Челны» решили узнать алгоритм действий, которые администрация теперь будет предпринимать для реализации этого проекта.
- Какие моногорода? Какой питомник? Я не понимаю о чем вы, - удивился вопросу нашего корреспондента руководитель исполкома Ринат Абдуллин.
- Я обращался в Фонд развития моногородов с этим же вопросом, и они сказали, что предоставят информацию по голосованию в конце марта-начале апреля в администрацию нашего города, - прояснил немного картину Илхам Шакиров. - А потом уже мне сказали обговаривать этот вопрос с мэром, я записался к нему на прием.
Мы связались с представителем Фонда, но и он не смог дать исчерпывающую информацию.
- По идее, администрация города должна выделить деньги на реализацию проекта, победившего в ходе народного голосования, - пояснил наш источник. Но это носит скорее рекомендательный характер. Но у вас, насколько я помню, второе место еще занял проспект Московский...
Какое отношение имеет к выигрышу идея реконструкции проспекта, которая, к тому же, не набрала «лайков (на втором месте было предложение челнинца о реконструкции площади Азатлык), мы так и не смогли понять.
Открестились
Нам удалось связаться с представителем Конструкторского бюро «Стрелка», который является партнером Фонда «Моногорода РФ» в реализации программы «5 шагов к благоустройству».
- Мы никаких денег на проекты не выделяем и не говорили о том, что победившая идея будет профинансирована, - ответила на наш вопрос Наталья Маковецкая. - Не знаю, кто такую информацию распространял. Идея голосования была в том, чтобы узнать нужды и потребности горожан, чтобы потом передать эту информацию администрации города.
Она же пояснила, что они могут лишь порекомендовать властям включить победившую в голосовании идею в программу благоустройства Челнов на 2017-2022 годы, но реализовывать ее (на деньги, выделяемые под программу из федерального бюджета) или нет — решать только мэрии.
Комментарии посетителей
Нас никто не победит!
Цель Навального- стать президентом, а не сделать жизнь большинства населения лучше в материальном плане....
Итак перемены, когда дети обедают, по 15мин. для старших и 20- для младших. Куда ещё увеличивать, только есть в...
Увеличить перемены...Ага...и после 6 урока дети будут к ужину приходить домой... И ещё домашенн задание...
продублирует обещание ельцина, - и шансы повысятся.
В 32 комплексе СОИ на электроэнергию 3,3 квт Х на площадь моей квартиры ..и получается СОИ почти как мои...
Вах-вах! Какой хитрый этот офис! Какой бессовестный! Я украл всего 3500 рублей и 30 евро в мятых бумажках!! Зачем...
А было ли ограбление?)
Так всё-таки деньги в “Татафондбанке” были!
А в зарубежных СМИ эта информация ещё вчера днём появилась... :))
А стоит снова высаживать? Через полгода снова наступит зима и снова дороги будут чистить
Это решение касается только частных фирм и компаний, в государственных учреждениях такой запрет существует...
Если бы они еще и расчеты по СОИ разместили с пояснениями как вышли на такие завышенные суммы. Потом сделали...
А что исправлять ?
А деньги-то не считая и не контролируя можно на это мероприятие списать !!! Как у змеи, ног потом не найти...
Журналисты, первый абзац прочитайте и исправьте, пожалуйста
Молодцы, действительно многие прочтут, особенно пенсионеры.
Softline непонятным образом отбирает победителей среди своих клиентов - это маркетинговый ход и неболее. Судя по...
У молодых семей хотя бы есть возможность приобрести жилье. Считаю, что не нужно отменять. Очень много семей...
Да он как только стал председателем сразу 4 огромных дома построил-себе и детям.Чтоб они сгорели все....До него...