Ford Sollers – все? Работникам разослали письма с предложением уволиться добровольно

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31 января в 19:33
Названа возможная дата открытия Египта для туристов России
Названа возможная дата открытия Египта для туристов России

Власти РФ могут разрешить полеты сразу в три аэропорта Арабской Республики.

31 января в 16:46
В сети появилось видео задержания доцента КФУ в Челнах

Сотрудники полиции задержали его в рабочем кабинете после получения от старосты группы 32 тысяч рублей.

31 января в 14:27
Ребенок в инфекционной больнице Челнов умер от гонконгского гриппа
Ребенок в инфекционной больнице Челнов умер от гонконгского гриппа

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Татарстане превышен на 6,5 %, на карантин закрыты десятки классов.

31 января в 13:42
ОДН в челнинских квитанциях спрячут
ОДН в челнинских квитанциях спрячут

В начале февраля собственники квартир получат квитанции на оплату ЖКХ, где ОДН будет включен в раздел жилищных услуг.

31 января в 09:40
«Банк Казани» требует признать банкротом народного артиста РТ – Салавата Фатхетдинова
«Банк Казани» требует признать банкротом народного артиста РТ – Салавата Фатхетдинова

Все происходит строго в рамках закона, и банк требует с артиста 13 миллионов рублей, по которым певец выступал поручителем по кредитам.

31 января в 08:50
СМИ: КАМАЗ оказался в центре скандала с обменом боливаров
СМИ: КАМАЗ оказался в центре скандала с обменом боливаров

Руководство автогиганта в свою очередь заявляет, что данная информация неверна.

31 января в 08:25
На дорогах Татарстана видеокамер станет меньше
На дорогах Татарстана видеокамер станет меньше

Все дело в том, что новые приборы контролируют всю ширину дороги, поэтому эффективнее.

30 января в 15:29
Челнинец установил рекорд России в жиме лежа
Челнинец установил рекорд России в жиме лежа

В Ижевске завершилось первенство России по пауэрлифтингу (троеборью) среди юниоров и юниорок 19-23 лет.

30 января в 13:35
Мужчина, похожий на генуправляющего Korston Club Hotel в Казани избил сотрудника отеля (ВИДЕО)

Видеозапись появилась в соцсетях. На кадрах - драка между сотрудником скандального отеля и человеком, похожим на Довранбека Базарбаева.

30 января в 12:56
В Татарстане спасли раненую сову
В Татарстане спасли раненую сову

Сотрудники МЧС поймали хищную птицу и эвакуировали ее на базу спасательного отряда.


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Правдомер
Наиль Магдеев
Наиль Магдеев
Мэр Набережных Челнов
26 января, 2017

Сказано на деловом понедельнике 23 января 2017 года:

"Инвентаризация показала, что 144 участками земли в Челнах пользуются бесплатно, за здорово живешь. И такое возможно! Разве это правильно — без документов пользуются? Участок муниципальной земли приносит кому-то доход, а в городскую казну никто и ничего не платит. Это лишние деньги для города, что ли?"

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Выпуск 3 от 24 января, 2017г.
01 февраля 2017г. 01:45

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Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой

«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Милана Ситникова
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Видео:
В сети появилось видео задержания доцента КФУ в Челнах
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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




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Выпуск 3 от 24 января 2017 г.
Автор:

Ford Sollers – все? Работникам разослали письма с предложением уволиться добровольно

Ford Sollers – все? Работникам разослали письма с предложением уволиться добровольно

В конце прошлой недели сотрудники завода в Набережных Челнах получили рассылку по корпоративной почте. Разглашать содержимое сообщения строжайше запретили, но один из работников на условиях анонимности рассказал «Вечерке»: в письме им предлагалось уволиться по собственному желанию в обмен на выплату пяти окладов. Альтернатива - сокращение.

- Понимаете, добровольный уход оказывается выгоднее, ведь при сокращении платят только три оклада, - поделился наш собеседник. - Всем было известно, что предприятие убыточное, но никто не думал, что конец настанет так быстро.

В Набережных Челнах завод Ford Sollers был запущен в декабре 2014 года и стал третьим предприятием холдинга в России. Первые два завода— в Ленинградской области и Елабуге. По официальным данным, дела на Ford Sollers в прошлом году шли весьма неплохо - компания увеличила объем экспортных поставок более чем в 4 раза. За 2016 год Ford Sollers экспортировала в общей сложности 880 автомобилей Ford российского производства.

Увеличению объема экспортных поставок способствовало расширение географии экспорта на три рынка, а ассортимента экспортируемых моделей – на всю гамму автомобилей Ford российского производства, а также спецверсии на базе Ford Transit. В 2016 году компания, начала экспортировать автомобили на рынки Беларуси и Армении, вслед за Казахстаном, поставки на рынок которого стартовали в 2014 году.

Тем временем, многие рядовые работники увольнялись с завода в Челнах, жалуясь на сокращение заработной платы.

- Когда я увольнялся, меня уговаривали остаться, говорили как скоро будет хорошо. На деле же с иностранными специалистами руководство не продлевало контракты, срок которых уже истекает, - рассказал «Вечерке» бывший сотрудник, Михаил. - Тогда стало понятно, что дела плохи.

Специалисты указывают на истинное положение вещей - затяжное падение спроса на легковые автомобили в нашей стране. По сравнению с рекордным для России 2012 годом рынок сократился вдвое, а продажи Ford – втрое.

Сегодня информацию о запуске программы добровольного увольнения «Ведомостям» подтвердил представитель предприятия. Работникам действительно выплатят пять окладов, если они напишут заявление «по собственному» с 1 по 13 февраля. Правда, собеседник издания уточнил, что касается это лишь офисных должностей.

«Мы продолжаем приводить штат и структуру бизнеса в соответствие с текущим спросом и нашим ожиданием по рынку в среднесрочной перспективе», - сообщил он газете, отметив, что на данный момент в компании работают порядка 4,5 тыс. человек (данные по всем трем заводам).

Цель программы добровольного ухода-сократить треть офисных сотрудников, на которых приходится четверть общей численности Ford Sollers, пояснил один из собеседников «Ведомостей». Однако представитель компании эту информацию опроверг. По его словам, программа добровольная. На вопрос, насколько компания хотела бы сократить офисный персонал, пресс-секретарь Fоrd Sollers отвечать отказался. Источник "Вечерних Челнов" рассказал, что в нашем городе "предложение, от которого трудно отказаться" получили свыше 400 сотрудников. 

СПРАВКА

ООО «Форд Соллерс Холдинг» - официальный дистрибьютор автомобилей, запасных частей и аксессуаров FORD в Российской Федерации. Также компания отвечает за российское производство автомобилей Ford.

В СП Ford Sollers Набережные Челны входят производственные площадки в Республике Татарстан (г. Набережные Челны и Особая экономическая зона «АЛАБУГА»).

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Комментарии:


. 31.01.2017 11:04

ну  на камазе тоже не лучшие времена

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. 31.01.2017 11:49

Поэтому, Сергей, каберовские болты полируй еще энергичнее и старательнее. Альтернативы то у тебя нет ...

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. 31.01.2017 11:58

))))))  а у кого она есть?

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. 31.01.2017 14:01

У меня.
А ты, дятел этакий, полировщик болтов какого разряда ?

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