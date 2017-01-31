Ford Sollers – все? Работникам разослали письма с предложением уволиться добровольно

В конце прошлой недели сотрудники завода в Набережных Челнах получили рассылку по корпоративной почте. Разглашать содержимое сообщения строжайше запретили, но один из работников на условиях анонимности рассказал «Вечерке»: в письме им предлагалось уволиться по собственному желанию в обмен на выплату пяти окладов. Альтернатива - сокращение.

- Понимаете, добровольный уход оказывается выгоднее, ведь при сокращении платят только три оклада, - поделился наш собеседник. - Всем было известно, что предприятие убыточное, но никто не думал, что конец настанет так быстро.

В Набережных Челнах завод Ford Sollers был запущен в декабре 2014 года и стал третьим предприятием холдинга в России. Первые два завода— в Ленинградской области и Елабуге. По официальным данным, дела на Ford Sollers в прошлом году шли весьма неплохо - компания увеличила объем экспортных поставок более чем в 4 раза. За 2016 год Ford Sollers экспортировала в общей сложности 880 автомобилей Ford российского производства.

Увеличению объема экспортных поставок способствовало расширение географии экспорта на три рынка, а ассортимента экспортируемых моделей – на всю гамму автомобилей Ford российского производства, а также спецверсии на базе Ford Transit. В 2016 году компания, начала экспортировать автомобили на рынки Беларуси и Армении, вслед за Казахстаном, поставки на рынок которого стартовали в 2014 году.

Тем временем, многие рядовые работники увольнялись с завода в Челнах, жалуясь на сокращение заработной платы.

- Когда я увольнялся, меня уговаривали остаться, говорили как скоро будет хорошо. На деле же с иностранными специалистами руководство не продлевало контракты, срок которых уже истекает, - рассказал «Вечерке» бывший сотрудник, Михаил. - Тогда стало понятно, что дела плохи.

Специалисты указывают на истинное положение вещей - затяжное падение спроса на легковые автомобили в нашей стране. По сравнению с рекордным для России 2012 годом рынок сократился вдвое, а продажи Ford – втрое.

Сегодня информацию о запуске программы добровольного увольнения «Ведомостям» подтвердил представитель предприятия. Работникам действительно выплатят пять окладов, если они напишут заявление «по собственному» с 1 по 13 февраля. Правда, собеседник издания уточнил, что касается это лишь офисных должностей.

«Мы продолжаем приводить штат и структуру бизнеса в соответствие с текущим спросом и нашим ожиданием по рынку в среднесрочной перспективе», - сообщил он газете, отметив, что на данный момент в компании работают порядка 4,5 тыс. человек (данные по всем трем заводам).



Цель программы добровольного ухода-сократить треть офисных сотрудников, на которых приходится четверть общей численности Ford Sollers, пояснил один из собеседников «Ведомостей». Однако представитель компании эту информацию опроверг. По его словам, программа добровольная. На вопрос, насколько компания хотела бы сократить офисный персонал, пресс-секретарь Fоrd Sollers отвечать отказался. Источник "Вечерних Челнов" рассказал, что в нашем городе "предложение, от которого трудно отказаться" получили свыше 400 сотрудников.

СПРАВКА

ООО «Форд Соллерс Холдинг» - официальный дистрибьютор автомобилей, запасных частей и аксессуаров FORD в Российской Федерации. Также компания отвечает за российское производство автомобилей Ford.

В СП Ford Sollers Набережные Челны входят производственные площадки в Республике Татарстан (г. Набережные Челны и Особая экономическая зона «АЛАБУГА»).