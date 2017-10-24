ГИБДД Челнов рекомендует водителям сменить летние шины

Вход | Регистрация
Курсы валют (24.10.2017):
$57.51180 67.89270
Погода в Набережных Челнах:
Облачно Пасмурно Пасмурно
-3° -1° +1°
Ночь
24 октября		 Утро
24 октября		 День
24 октября
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
24 октября в 08:47
Челнинский бюджет стал приносить доходы
Челнинский бюджет стал приносить доходы

Суммарный доход Набережных Челнов за 9 месяцев 2017 года находится на отметке в 6 млрд 353 млн рублей. Из этой суммы 3 млрд 457 млн рублей получены за счет собственных доходов.

24 октября в 08:33
В Челнах нашли пропавшего 12-летнего мальчика
В Челнах нашли пропавшего 12-летнего мальчика

12-летний школьник пропал накануне, около четырех часов дня.

24 октября в 08:27
Житель РТ в автомобиле “скорой” упал на годовалого сына: ребенок скончался
Житель РТ в автомобиле “скорой” упал на годовалого сына: ребенок скончался

В больницу вместе с сыном поехал 28-летний отец. Будучи в нетрезвом состоянии, по пути следования мужчина пошатнулся и упал на ребенка. Спустя два часа мальчик скончался в больнице.
24 октября в 08:22
Представители татарского народа попросили Собчак защитить татарский язык
Представители татарского народа попросили Собчак защитить татарский язык

Соответствующее открытое письмо было опубликовано в группе в соцсети под названием «Татары за Собчак». Активисты также обращают внимание, что татары — второй по численности народ в РФ.
24 октября в 08:16
Минсвязи РТ заказало установку в Татарстане почти 350 камер видеонаблюдения
Минсвязи РТ заказало установку в Татарстане почти 350 камер видеонаблюдения

Камеры устанавливаются с целью обеспечения «общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Республики Татарстан».
24 октября в 08:08
Челнинец выращивал марихуану в теплице на подоконнике
Челнинец выращивал марихуану в теплице на подоконнике

Сотрудники отдела наркоконтроля УМВД города задержали 32-летнего челнинца по подозрению в сбыте более 2 гр. марихуаны.

23 октября в 16:02
В Челнах разработали интерактивную карту пунктов приема ламп и батареек
В Челнах разработали интерактивную карту пунктов приема ламп и батареек

Недопустимо выбрасывать отработанные лампы вместе с обычным мусором, превращая его в ртутьсодержащие отходы, которые загрязняют парами подъезды жилых домов.

23 октября в 15:05
Космонавт сфотографировал Казань с орбиты земли
Космонавт сфотографировал Казань с орбиты земли

Сергей Рязанский отметил, что столица Татарстана отлично смотрится с борта МКС.

23 октября в 12:40
Активисты Елабуги попросили Леонида Барышева отменить показ «Матильды»
Активисты Елабуги попросили Леонида Барышева отменить показ «Матильды»

Сюжет картины от начала до конца не соответствует исторической действительности, считают они.

23 октября в 11:30
Коммунальщики Челнов: Дороги обработаны против гололеда
Коммунальщики Челнов: Дороги обработаны против гололеда

По заявлению администрации города, она держит ситуацию с погодными условиями под контролем.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

Ложь
Правда

Индекс правды: 34%
Проголосовало: 71

Требуется менеджер

Новости

Выпуск №40 от 11 октября, 2017г.
24 октября 2017г. 09:45

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
Песню юной челнинки целый год будут крутить по радио в Санкт-Петербурге
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяНовости
Выпуск №40 от 11 октября 2017 г.

ГИБДД Челнов рекомендует водителям сменить летние шины

ГИБДД Челнов рекомендует водителям сменить летние шины

Госавтоинспекция Набережных Челнов советует водителям сменить летние шины на зимние, чтобы неожиданное понижение температуры и снег не застал автовладельцев врасплох. Как рассказали «Вечерке» в отделе пропаганды ГИБДД города, весь личный состав уже «переобулся».

Напомним, что с 4 апреля 2017 года в России действуют новые правила, согласно которым, на автомобилях в обязательном порядке должны быть установлены опознавательные знаки. Поэтому, если вы уже сменили шины, не забудьте установить на автомобиль знак «Шипы». Водителю, который забудет его наклеить, может грозить штраф в размере 500 рублей.

Не бросайте машину на дороге

Еще одна проблема, которая сваливается на челнинцев вместе со снегом – зимняя парковка. Как предупредил во время пресс-конференции начальник ГИБДД города Радий Кадиков, инспекторы будут наказывать водителей, которые бросают свой транспорт на проезжей части. Нерадивым водителям может грозить эвакуация авто за создание помех движению снегоуборочной технике.

– Это опять же для блага наших жителей, участников дорожного движения, – заметил Кадиков. – По этим же улицам ходит общественный транспорт, если заужение, соответственно сами же будем говорить, что заторы пошли и так далее. Заужение оно приводит к замедлению движения по любому.

Кстати!

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» 23 октября на территории РТ пройдут небольшие осадки в виде снега. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Преобладающая температура воздуха ночью -2…-7°С, днем 0…+5°С.

Оцените материал:
  • Понравился: 0
  • Не понравился: 0
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Утро, день, вечер, ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru