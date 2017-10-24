ГИБДД Челнов рекомендует водителям сменить летние шины

Госавтоинспекция Набережных Челнов советует водителям сменить летние шины на зимние, чтобы неожиданное понижение температуры и снег не застал автовладельцев врасплох. Как рассказали «Вечерке» в отделе пропаганды ГИБДД города, весь личный состав уже «переобулся».
Напомним, что с 4 апреля 2017 года в России действуют новые правила, согласно которым, на автомобилях в обязательном порядке должны быть установлены опознавательные знаки. Поэтому, если вы уже сменили шины, не забудьте установить на автомобиль знак «Шипы». Водителю, который забудет его наклеить, может грозить штраф в размере 500 рублей.
Не бросайте машину на дороге
Еще одна проблема, которая сваливается на челнинцев вместе со снегом – зимняя парковка. Как предупредил во время пресс-конференции начальник ГИБДД города Радий Кадиков, инспекторы будут наказывать водителей, которые бросают свой транспорт на проезжей части. Нерадивым водителям может грозить эвакуация авто за создание помех движению снегоуборочной технике.
– Это опять же для блага наших жителей, участников дорожного движения, – заметил Кадиков. – По этим же улицам ходит общественный транспорт, если заужение, соответственно сами же будем говорить, что заторы пошли и так далее. Заужение оно приводит к замедлению движения по любому.
Кстати!
По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» 23 октября на территории РТ пройдут небольшие осадки в виде снега. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Преобладающая температура воздуха ночью -2…-7°С, днем 0…+5°С.
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