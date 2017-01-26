Главный судмедэксперт Челнов: «Сериалы далеки от реальности»

О трудовых буднях судмедэкспертов в эксклюзивном интервью «ВЧ» рассказал начальник Набережночелнинского филиала судебно-медицинской экспертизы Марат Шархемуллин.
– Марат Фаилович, почему вы выбрали именно эту профессию?
– Дело в том, что у меня в роду есть медики. Я всегда хотел стать врачом. Если говорить конкретно, почему судмедэксперт? После шестого курса, я проанализировал все направления: терапию, хирургию, акушерство-гинекологию. На последнем шестом курсе появилась дисциплина судебная медицина. Мне она понравилась. Я принял решение связать свою судьбу с судебной медициной.
– В каждую эпоху люди умирают от определенных причин. От чего люди умирали раньше и что служит основной причиной сейчас?
– Это тенденция во всем мире – на первом месте причиной смерти являются заболевания сердечно-сосудистой системы, на втором месте – онкология. Мы часто сталкиваемся с насильственными видами смерти, но они занимают только 20% от общего количества. Основными нашими «заказчиками» являются правоохранительные органы. Мы стараемся помочь им собрать доказательную базу.
– Увеличивается ли количество криминальных смертей?
– В настоящее время отмечается снижение количества насильственной смерти.
– Можно ли привыкнуть смерти? Как экспертам удается выполнять свою работу беспристрастно?
– У каждого своя работа. Это наше призвание.
– Какие самые шокирующие случаи смерти были на вашей памяти?
– Я мог бы рассказать много, но не стану (смеется – прим.ред.). Есть судебные дела, мы не имеем права раскрывать все подробности.
– Какие из последних дел вы вели как судмедэксперт?
– В обязанности начальника подразделения входит организация и контроль проведения сложных, резонансных экспертиз. Поэтому, так или иначе я принимал участие в проведении всех подобных экспертиз за 2015-2016 годах.
– Насколько ваши заключения помогают следователям?
– Прежде всего мы определяем причину смерти. Заключение судебно-медицинского эксперта является важным, и иногда и определяющим в расследовании преступлений, связанных с причинением вреда жизни и здоровью граждан.
– Были ли у вас на памяти случаи, когда необходимо было провести эксгумацию тела?
– Да были. Приходилось выезжать в составе следственной группы. Родственники просто похоронили человека, а когда приехали за справкой, оказалось, что нужно было провести вскрытие. Пришлось эксгумировать, потому что точная причина смерти была не ясна, а она была насильственной (он попал в ДТП). Нужно было принять процессуальные действия в отношении виновников.
– Какой процент от общего числа умерших к вам поступает?
– На судебно-медицинскую экспертизу поступает порядка 60-70% от общего количества умерших. Еще 10-15% проходит через патологоанатомическую службу БСМП. Оставшаяся часть уходит без вскрытия, потому что есть люди возрастные, онкобольные, сердечники, которые наблюдались у врача.
– Сколько по времени занимает ваша экспертиза?
– Проведение судебно-медицинской экспертизы обычно занимает не более 1 месяца.
– Как понять, как давно умер человек?
– Трупные явления определяются по внешним данным. Есть трупные пятна, окоченение, человека невозможно согнуть, и по кожным покровам, которые приобретают особый цвет.
– У судмедэкспертов нормированный рабочий график?
– Каждый сотрудник находится в составе оперативно-следственной группы. Если где-то какое-то ЧП, как например при катастрофе на «Булгарии» или крушении самолета, все суд.мед.эксперты «на телефоне», готовы в любой момент прийти на помощь правоохранительным органам.
– В смотрите сериалы о людях вашей профессии, например «След» или «Кости»? Насколько то, что показывают соответствует действительности?
- Конечно смотрю. В действительности, то что показывают, далеко от реальности. Там экспертная служба является подразделением следственных органов. Судебно-медицинская служба РФ является частью подразделением Министерства здравоохранения.
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