Главный судмедэксперт Челнов: «Сериалы далеки от реальности»

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26 января в 10:20
Офис «Экспресс Деньги» ограбили в Челнах
Офис «Экспресс Деньги» ограбили в Челнах

Неизвестный мужчина, угрожая кассиру, забрал всю наличку из кассы.

26 января в 09:54
В Челнах в частном детском саду обвалилась крыша
В Челнах в частном детском саду обвалилась крыша

Развивающее учреждение начало работать весной 2016 года.

26 января в 09:47
В Челнах СКР возбудил дело на врачей, которые не диагностировали рак у пациента
В Челнах СКР возбудил дело на врачей, которые не диагностировали рак у пациента

Пациент обратился в поликлинику в 2014 году. В ходе ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медработники не определили у него рак мочевого пузыря. 3 ноября 2016 года пенсионер скончался.

26 января в 09:19
Водитель из Татарстана выжил в жуткой аварии под Уфой
Водитель из Татарстана выжил в жуткой аварии под Уфой

Трагедия случилась накануне ночью на 7-м км трассы Уфа — Иглино в Уфимском районе.

26 января в 08:53
ОНФ В Татарстане предлагает ввести в школах уроки кибербезопасности
ОНФ В Татарстане предлагает ввести в школах уроки кибербезопасности

По их мнению, дети не знают об угрозах в интернете и способах защиты от опасного контента.

26 января в 08:03
МЧС РТ: ожидается резкое понижение температуры
МЧС РТ: ожидается резкое понижение температуры

В ведомстве напоминают, что это способствует увеличению техногенных пожаров, ДТП, аварий на системах ЖКХ и росту случаев обморожения.

25 января в 16:31
В Челнах обнаружился в подпольной продаже “Боярышник”
В Челнах обнаружился в подпольной продаже “Боярышник”

Об это сообщил в систему “Народный контроль бдительный житель города.

25 января в 16:03
Подчиненные директора МУП ПАД Фарида Киямова встали на защиту шефа
Подчиненные директора МУП ПАД Фарида Киямова встали на защиту шефа

Они выразили уверенность, что правоохранительные органы «во всем разберутся» и прекратят преследование Киямова.

25 января в 15:23
Спецслужбы сорвали подготовку теракта на Казанском авиазаводе
Спецслужбы сорвали подготовку теракта на Казанском авиазаводе

В рамках расследования этого дела был арестован предполагаемый лидер преступного джамаата — житель столицы Татарстана.

25 января в 15:02
В Челнах жители поселка Элеваторная гора утопают в снегу
В Челнах жители поселка Элеваторная гора утопают в снегу

Жалоб на несвоевременную уборку снега поступает много, но некоторые улицы поселка не очищали с прошлого года.


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Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

Ложь
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Выпуск 3 от 24 января, 2017г.
26 января 2017г. 10:46

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Выпуск 3 от 24 января 2017 г.

Главный судмедэксперт Челнов: «Сериалы далеки от реальности»

Главный судмедэксперт Челнов: «Сериалы далеки от реальности»

О трудовых буднях судмедэкспертов в эксклюзивном интервью «ВЧ» рассказал начальник Набережночелнинского филиала судебно-медицинской экспертизы Марат Шархемуллин.

Марат Фаилович, почему вы выбрали именно эту профессию?

– Дело в том, что у меня в роду есть медики. Я всегда хотел стать врачом. Если говорить конкретно, почему судмедэксперт? После шестого курса, я проанализировал все направления: терапию, хирургию, акушерство-гинекологию. На последнем шестом курсе появилась дисциплина судебная медицина. Мне она понравилась. Я принял решение связать свою судьбу с судебной медициной.

В каждую эпоху люди умирают от определенных причин. От чего люди умирали раньше и что служит основной причиной сейчас?

– Это тенденция во всем мире – на первом месте причиной смерти являются заболевания сердечно-сосудистой системы, на втором месте – онкология. Мы часто сталкиваемся с насильственными видами смерти, но они занимают только 20% от общего количества. Основными нашими «заказчиками» являются правоохранительные органы. Мы стараемся помочь им собрать доказательную базу.

Увеличивается ли количество криминальных смертей?

– В настоящее время отмечается снижение количества насильственной смерти.

Можно ли привыкнуть смерти? Как экспертам удается выполнять свою работу беспристрастно?

– У каждого своя работа. Это наше призвание.

Какие самые шокирующие случаи смерти были на вашей памяти?

– Я мог бы рассказать много, но не стану (смеется – прим.ред.). Есть судебные дела, мы не имеем права раскрывать все подробности.

Какие из последних дел вы вели как судмедэксперт?

– В обязанности начальника подразделения входит организация и контроль проведения сложных, резонансных экспертиз. Поэтому, так или иначе я принимал участие в проведении всех подобных экспертиз за 2015-2016 годах.

Насколько ваши заключения помогают следователям?

– Прежде всего мы определяем причину смерти. Заключение судебно-медицинского эксперта является важным, и иногда и определяющим в расследовании преступлений, связанных с причинением вреда жизни и здоровью граждан.

Были ли у вас на памяти случаи, когда необходимо было провести эксгумацию тела?

– Да были. Приходилось выезжать в составе следственной группы. Родственники просто похоронили человека, а когда приехали за справкой, оказалось, что нужно было провести вскрытие. Пришлось эксгумировать, потому что точная причина смерти была не ясна, а  она была насильственной (он попал в ДТП). Нужно было принять процессуальные действия в отношении виновников.

Какой процент от общего числа умерших к вам поступает?

– На судебно-медицинскую экспертизу поступает порядка 60-70% от общего количества умерших. Еще 10-15% проходит через патологоанатомическую службу БСМП. Оставшаяся часть уходит без вскрытия, потому что есть люди возрастные, онкобольные, сердечники, которые наблюдались у врача.

Сколько по времени занимает ваша экспертиза?

– Проведение судебно-медицинской экспертизы обычно занимает не более 1 месяца.

Как понять, как давно умер человек?

– Трупные явления определяются по внешним данным. Есть трупные пятна, окоченение, человека невозможно согнуть, и по кожным покровам, которые приобретают особый цвет.

У судмедэкспертов нормированный рабочий график?

– Каждый сотрудник находится в составе оперативно-следственной группы. Если где-то какое-то ЧП, как например при катастрофе на «Булгарии» или крушении самолета, все суд.мед.эксперты «на телефоне», готовы в любой момент прийти на помощь правоохранительным органам.

В смотрите сериалы о людях вашей профессии, например «След» или «Кости»? Насколько то, что показывают соответствует действительности?

- Конечно смотрю. В действительности, то что показывают, далеко от реальности. Там экспертная служба является подразделением следственных органов. Судебно-медицинская служба РФ является частью подразделением Министерства здравоохранения.

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Комментарии:


. 25.01.2017 18:30

Судебно-медицинская служба РФ является частью подразделением Министерства здравоохранения. Поэтому остаются не выявленными случаи смерти по вине врачей.

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