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Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск 34 от 31 августа 2017 г.
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Главный врач челнинского роддома объяснил, почему новорожденных заворачивают в ужасные старые пеленки

Главный врач челнинского роддома объяснил, почему новорожденных заворачивают в ужасные старые пеленки

Челнинец пожаловался в соцсетях на старые желтые пеленки для грудничков в роддоме №1 поселка ГЭС.

Мужчина, чья жена недавно родила второго ребенка, высказал недовольство условиями содержания супруги в родильном отделении. Свои жалобы он опубликовал на страничке официальной группы администрации города «Вконтакте».

– Кормить стали отвратительно. В декабре 2015 года рожала жена, тогда давали и творог, и фрукты, чаи вкусные с травами. Сейчас не прошло и двух лет, начало осени, а фруктов нет. В кашах одна вода, и все это по тарелке размазано, написал Эдгар. – Хлеб в дефиците. Но это только цветочки: ужас что случилось с детскими пеленками. Мало того что их не хватает, так они все желтые, мятые и вообще это не пеленки, а тряпки какие то. Ими как будто полы раньше мыли.

Что случилось с пеленками?

Челнинец написал, что в 2015 году в этом же роддоме пеленки были детские, идеально чистые и выглаженные.

– Как можно новорожденных заворачивать в такое безобразие? Сотрудники(цы) Администрации города, вы бы стали заворачивать в это своих новорожденных детей?» – спросил чиновников челнинец и в доказательство приложил фотографии.

Заведующий родильным домом №1 Геннадий Мясников нам прокомментировал ситуацию с пеленками: «Разбираться будем, однозначно. Проблемы с пеленками есть. Одно время мы пользовались поставками «по клинигу» от казанской фирмы. Пеленки были плотными, тяжелыми. Медики детского отделения стали жаловаться, что белье очень плотное, неудобное – натирает нежную детскую кожу. Вот мы недавно и перешли на старые пеленки».

Кстати!

Руководитель объяснил, что вопрос с пеленками будет решен. Врачи детского отделения подготовят предложение: какие и из какого материала нужно закупить. Будет закуплено порядка 3-4 тысяч пеленок.

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Комментарии:


. 05.09.2017 20:11

Жесть. Пусть главврач своих внуков в такое тряпье заворачивает. Тоже рожала в этом роддоме. Персонал хороший, но порядка никакого. В душевых и туалетах грязь. Можно увидеть и тараканов. В роддоме пора навести порядок. Может, минздрав после вашей статьи обратит внимание на жалобы. Их много на сайте самого роддома.

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. 05.09.2017 20:30

Прям все святые собрались. Готовы закидать камнями, не зная ситуации. Читайте статью внимательнее: главврач объяснил, что пеленки пришли по тендеру, который выиграла казанская компания. Они поставили белье ненадлежащего качества. Сегодня главврачи ничего не решают. Им навязывают поставки. И так везде. Минздрав своих продвигает, а медики мучаются. Недавно в БСМП пришли китайские скальпели, хирурги не могли ими оперировать. В КДМЦ поступили для кормления детей гнилые овощи. Главврачи постоянно бьются с возвратами. Поймите, не от них все зависит.

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. 05.09.2017 21:17

Зажрался мужик. Не в те пеленки видите ли заворачивали. Жену не так кормили. Ну носил бы ей сам фуагра с шампанским. Жмот. Сам не мог своей бабе отнести, чего она хочет. А в роддоме виноваты, что у них не вип-питание. Сказал бы спасибо, твой ребенок в этом роддоме появился на свет, первыми увидел этих медиков, на которых ты помои вылил. Завернули в чистые пеленки, да старые, но от этого твоему ребенку хуже не стало. Сам ты тряпка после такого.

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. 06.09.2017 00:50

ну, если так рассуждать, давайте новорожденных сеном обтирать, как когда-то было - ничего, выживали... ну а если серьезно, то нужно идти в ногу с прогрессом, с новыми потребностями... парень молодец, что написал - его ребёнку новые пеленки не достанутся, но другие роженицы и папаши будут довольны... критика - двигатель прогресса!

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