Главный врач челнинского роддома объяснил, почему новорожденных заворачивают в ужасные старые пеленки

Челнинец пожаловался в соцсетях на старые желтые пеленки для грудничков в роддоме №1 поселка ГЭС.

Мужчина, чья жена недавно родила второго ребенка, высказал недовольство условиями содержания супруги в родильном отделении. Свои жалобы он опубликовал на страничке официальной группы администрации города «Вконтакте».

– Кормить стали отвратительно. В декабре 2015 года рожала жена, тогда давали и творог, и фрукты, чаи вкусные с травами. Сейчас не прошло и двух лет, начало осени, а фруктов нет. В кашах одна вода, и все это по тарелке размазано, написал Эдгар. – Хлеб в дефиците. Но это только цветочки: ужас что случилось с детскими пеленками. Мало того что их не хватает, так они все желтые, мятые и вообще это не пеленки, а тряпки какие то. Ими как будто полы раньше мыли.

Что случилось с пеленками?

Челнинец написал, что в 2015 году в этом же роддоме пеленки были детские, идеально чистые и выглаженные.

– Как можно новорожденных заворачивать в такое безобразие? Сотрудники(цы) Администрации города, вы бы стали заворачивать в это своих новорожденных детей?» – спросил чиновников челнинец и в доказательство приложил фотографии.

Заведующий родильным домом №1 Геннадий Мясников нам прокомментировал ситуацию с пеленками: «Разбираться будем, однозначно. Проблемы с пеленками есть. Одно время мы пользовались поставками «по клинигу» от казанской фирмы. Пеленки были плотными, тяжелыми. Медики детского отделения стали жаловаться, что белье очень плотное, неудобное – натирает нежную детскую кожу. Вот мы недавно и перешли на старые пеленки».

Кстати!

Руководитель объяснил, что вопрос с пеленками будет решен. Врачи детского отделения подготовят предложение: какие и из какого материала нужно закупить. Будет закуплено порядка 3-4 тысяч пеленок.