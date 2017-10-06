Грузчик из Казани вычислил алгоритм телефонных атак, захлестнувших Россию

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06 октября в 12:11
Участок трассы Альметьевск — Лениногорск закроют до 31 октября
Участок трассы Альметьевск — Лениногорск закроют до 31 октября

Водители могут объехать участок через дороги Лениногорск — Карабаш, Альметьевск — Чупаево и федеральную автомобильную дорогу «Казань — Оренбург».

06 октября в 11:33
Челнинская налоговая перенесла день открытых дверей
Челнинская налоговая перенесла день открытых дверей

О дате и месте проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.
06 октября в 10:41
ФСБ сообщила, что звонки о минировании совершали четверо россиян из-за рубежа
ФСБ сообщила, что звонки о минировании совершали четверо россиян из-за рубежа

По информации источника агентства в правоохранительных органах, звонки инициировали лица, связанные с «Исламским государством».

06 октября в 10:16
В Челнах развернули “полевые кухни”
В Челнах развернули “полевые кухни”

В рамках проведения тренировки по гражданской обороне на территории города обустроили подвижные пункты питания.

06 октября в 09:38
ПФР напомнил кому положена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии
ПФР напомнил кому положена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии

С 1 февраля 2017 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с учетом индексации составляет 4 805 рублей 11 копеек.

06 октября в 09:23
Число погибших после столкновения поезда и автобуса под Владимиром выросло до 21 человека
Число погибших после столкновения поезда и автобуса под Владимиром выросло до 21 человека

Автобус и поезд столкнулись на железнодорожном переезде на станции Покров в 3 часа ночи.

06 октября в 08:28
Экологи на 10 дней приостановили работу предприятия в Челнах
Экологи на 10 дней приостановили работу предприятия в Челнах

Причиной стали черный дым, неприятный запах и отсутствие специального разрешения.

06 октября в 08:05
Осужденным Татарстана дадут возможность работать без изоляции от общества
Осужденным Татарстана дадут возможность работать без изоляции от общества

В Челнах прошла рабочая встреча по вопросам трудоустройства осужденных и получения ими допобразования.

05 октября в 16:41
В Казани началась новая волна эвакуации из-за звонков о минировании
В Казани началась новая волна эвакуации из-за звонков о минировании

Эвакуируются сотрудники и посетители торгового центра «Тандем», а также Министерства культуры РТ и Министерства по делам молодежи и спорта РТ.

05 октября в 15:31
В РТ страдающий шизофренией мужчина убил и съел хозяина дома, в котором гостил
В РТ страдающий шизофренией мужчина убил и съел хозяина дома, в котором гостил

Трагедия произошла сегодня ночью, 5 октября, в селе Новое Ильдеряково Аксубаевского района.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 39 от 06 октября, 2017г.
06 октября 2017г. 12:45

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Выпуск 39 от 06 октября 2017 г.
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Грузчик из Казани вычислил алгоритм телефонных атак, захлестнувших Россию

Грузчик из Казани вычислил алгоритм телефонных атак, захлестнувших Россию

21-летний грузчик из Казани Святогор Осинин, сын местной журналистки Виктории Осининой, вычислил алгоритм, по которому действуют телефонные террористы, уже около месяца сообщающие о бомбах, заложенных на различных объектах в крупных городах России. Об этом пишет издание Kazanreporter.ru

Осинин работает в одном из казанских супермаркетов, которые накануне также подверглись телефонной атаке. После того, как это произошло, молодой человек попытался понять логику телефонных террористов. Он поднял новостные сводки, и попытался понять, что общего у крупных городов, подвергнувшихся атаке.

«Сначала я подумал, что это как-то связано с чемпионатом мира по футболу 2018 года, который пройдет в нашей стране. Но потом отказался от этой мысли, потому что Новосибирск в такую схему не вписывался. Там футболисты играть не будут, — объясняет Святогор. — Потом стал вспоминать географию и обнаружил, что все атакованные города, последним из которых была Казань, являются городами-миллионниками. Сделал запрос в поисковой системе, и она выдала мне список из пятнадцати мегаполисов, расположенных по убыванию их населения. Все города, атакованные первыми, располагались в нем именно в таком порядке. Поэтому вывод напрашивался сам собой. Именно в такой последовательности эти хакерские атаки и продолжатся».

Пока города подвергаются атаке действительно в последовательности, обозначенной в списке городов миллионников: 26 сентября были массовые сообщения о заложенных взрывных устройствах в Москве, 28 сентября был «заминирован» Новосибирск, 29 сентября — Екатеринбург, 2 октября эвакуация проводилась в Нижнем Новгороде, 3 октября тревожные звонки парализовали Казань, 4 октября настала очередь Челябинска. 

Единственный город, который выбивается из списка — Санкт-Петербург, там атака пришлась на 14 сентября. При этом практически во всех городах это была уже вторая волна телефонного террора.

Сейчас Святогор уверен, что следующим хакерской атаке телефонных террористов подвергнется Омск, за ним последуют Самара, Ростов-на-Дону и Уфа. Всего же в списке осталось восемь российских городов и, если злоумышленники не изменят свои планы, то все они будут атакованы в уже известном порядке следования.

Если это действительно так, то полиция и другие силовые структуры Омска и всех остальных городов миллионников, которым угрожают телефонные террористы, окажутся в более выгодном положении, чем оказались их коллеги в Казани. 

Волна анонимных звонков о «минировании» различных административных и торгово-офисных зданий, а также вузов и прочих мест массового пребывания людей продолжается в России третью неделю подряд. Всего по стране «минированию» подверглась почти тысяча объектов, эвакуировано примерно 350 тысяч человек. Всякий раз спецслужбам приходится проводить тщательный досмотр помещений, но угроза взрывов ни разу еще не подтвердилась.

О ситуации ранее был проинформирован Владимир Путин — об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Версий о том, кто может стоять за «телефонными атаками», выдвигалось несколько — от террористической организации ИГИЛ до школьников-шутников. Недавно в телеграм-канале Mash сообщали о том, что спецслужбы задержали организатора телефонных лжеминирований. Им оказался 28-летний Альберт Абрамов — член террористической группировки ИГИЛ, который год назад ездил воевать в Сирию на стороне боевиков. Официально в ФСБ не подтвердили эту информацию, но и не опровергли, заявив, что журналистам ничего о задержании не сообщали.

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