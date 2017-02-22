Ильдар Халиков: «Алла бирса, все будет»

Кто виноват и кого накажут?

«Где наши деньги?» - надпись на плакате в руках одиночного пикетчика у здания ГЦДТ была обращена к Ильдару Халикову — как к председателю правления Татфондбанка. С этого вопроса и началась отчетная сессия городского совета, которая проходила в расширенном составе сегодня в Набережных Челнах — с участием премьер-министра РТ, депутатов Госсовета республики и министров. Депутат горсовета предложил включить вопрос о проблемном банке в повестку дня.

- Необходимо прояснить ситуацию, - пояснил Владимир Васев. - На что может рассчитывать пострадавший малый и средний бизнес, кто виноват и кого накажут?

- Есть предложение не включать вопрос в повестку дня, - на правах председательствующего вмешался мэр города Наиль Магдеев. - Можно включить в доклад Ильдара Шафкатовича этот вопрос, чтобы он рассказал о ситуации.

Впрочем, тех, кто с нетерпением ожидал выхода к трибуне премьера, постигло разочарование.

- К сожалению, на данный момент чего-то нового сверх той информации, которая публиковалась в СМИ, добавить не могу, - сказал Халиков. - По какой причине это произошло, кто виноват, кто будет наказан? Сегодня этим вопрос занимается МВД РТ, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст 159 УК РФ - «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Соответственно, только после завершения расследования мы увидим последствия по данному вопросу.

У нас есть 480 га свободной земли

Но до этих слов была вереница докладов об итогах за 2016 год, о которых «Вечерка» уже неоднократно писала, а так же обсуждение стратегии развития моногорода до 2030 года. В своем выступлении градоначальник, по традиции, делал особый упор на статус Челнов, как территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Напомним, сейчас резидентами ТОСЭР значатся семь предприятий, в экономику города инвестировано 8,5 млрд рублей, (что, кстати, превышает годовой бюджет города), создано1800 рабочих мест.

- Что касается планов на 2017, то я могу сказать, что мы будем применять все доступные инструменты для привлечения инвесторов, - заявил Наиль Магдеев. - Для этого у нас есть около 480 га свободных участков земли, которые позволяют разместить не менее 500 малых и средних предприятий.

По словам мэра, программа комплексного развития моногородов предусматривает не только рост промышленного производства. Для того, чтобы повысить привлекательность города для потенциальных инвесторов, в задачах власти - благоустройство, строительство новых общественных пространств, обновление инфраструктуры.

В докладе министра экономики РТ была поставлена амбициозная задача: до конца 2026 года создать в Набережных Челнах десять тысяч новых рабочих мест и привлечь около 40 млрд рублей в качестве инвестиций.

Нам, конечно, надо реализовать в текущем году проект отдельного полигона для КФУ, - поделился планами Артем Здунов. - Здесь можно разместить инжиниринговые центры, чтобы выпускники и старшие курсы могли на базе КАМАЗа, на базе действующей инфраструктуры проходить обучение, и, конечно, привлечь для этого федеральные резервы.

Усилия оценили на «два»

К проблеме молодых семей постаралась привлечь внимание премьера и депутат горсовета, сотрудник школы №35. Валентина Ахметзянова рассказала об острой нехватке учебных заведений в новых, бурно застраивающихся микрорайонах — Замелекесье и Ящлек.

- В них предусмотрены участки, на которых можно построить и школьные и дошкольные учреждения. Переполненность в детских садах города составляет более 5 000 человек. Останутся необеспеченными местами более 7,5 тыс детей в возрасте 2-3 года, - рассказала Ахметзянова. - Наибольшее количество очередников именно в новых микрорайонах где недостаточное количество детских садов. Такая же сложная ситуация сохранится и при комплектовании детей в 2017 году.

- Бог даст, Алла бирса, все будет, - обнадеживающе отреагировал Халиков.

От Госсовета РТ пожелал выступить представитель партии КПРФ, Артем Прокофьев. Он обратился к присутствующим с нескрываемой обидой.

- Если посмотреть на работу нашего депутатского корпуса, то мы поддерживаем все ключевые усилия по развитию Набережных Челнов. Когда принимается республиканский бюджет и ставится вопрос о поддержании муниципалитетов, прежде всего решаем проблемы в Челнах, - напомнил депутат. - Но все наши усилия оценили на «два». То есть, 2% получила наша партия здесь по итогам выборов 2016 года. Я замечу, что когда наша партия занимала жесткую позицию в отношении мэрии, у нас была поддержка в десять раз больше.

В итоге, Прокофьев пригрозил, что КПРФ «в дальнейшем учтет подходы, которые существуют в Челнах к политическим силам», с укором отметив, что оппозиционная партия (и противник КПРФ) - «Коммунисты России» получила в автограде существенную поддержку избирателей.