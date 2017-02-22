Ильдар Халиков: «Алла бирса, все будет»

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22 февраля в 15:15
Полтора миллиона рублей пообещал Минниханов за информацию об убийстве африканского студента КФУ
Полтора миллиона рублей пообещал Минниханов за информацию об убийстве африканского студента КФУ

Напомним, тело 24-летнего второкурсника юрфака Махджуба Тиджаки Хасана было обнаружено 16 февраля с черепно-мозговой травмой и множественными ножевыми ранениями.

22 февраля в 13:25
Рустам Минниханов попал в медиарейтинг российских мужчин
Рустам Минниханов попал в медиарейтинг российских мужчин

Список возглавил (с большим отрывом) Владимир Путин, а президент Татарстана занял 14 место.

22 февраля в 11:47
Артем Прокофьев обиделся на челнинцев
Артем Прокофьев обиделся на челнинцев

Депутат Госсовета РТ заметил, что чем больше жители автоград а получают из республики поддержки, тем меньше голосуют за коммунистов.

22 февраля в 10:07
Вкладчик Татфондбанка устроил в Челнах одиночный пикет
Вкладчик Татфондбанка устроил в Челнах одиночный пикет

Таким образом мужчина хотел привлечь внимание к проблеме Премьер-министра РТ Ильдара Халикова, который приехал на отчетную сессию горсовета.

22 февраля в 09:37
Новый мост через Волгу построят под Казанью
Новый мост через Волгу построят под Казанью

Таким образом, вокруг столицы Татарстана замкнется кольцо объездной дороги, которая сократится на целых 100 километров.

22 февраля в 09:33
Народный журналист: в ремонтируемой подземке в Челнах потекла крыша
Народный журналист: в ремонтируемой подземке в Челнах потекла крыша

Читатель прислал в редакцию видео, на котором заметно, как с крыши одной из подземок на остановке «Электротехников» капает вода.

22 февраля в 09:16
Женщина впала в кому в Челнах после наезда машины
Женщина впала в кому в Челнах после наезда машины

По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

22 февраля в 08:53
В РТ обвиняемого в экстремизме не смогли доставить в суд из-за клаустрофобии
В РТ обвиняемого в экстремизме не смогли доставить в суд из-за клаустрофобии

Мужчина не может находиться в закрытом автозаке, который возит обвиняемых в суд. Данис Сафаргали обвиняется в экстремизме. Он негативно высказывался о русских, Русской православной церкви.

22 февраля в 08:35
49 соципотечных квартир разыграет Минмолодежи РТ среди активистов республики
49 соципотечных квартир разыграет Минмолодежи РТ среди активистов республики

Получить квартиру сможет активист одного из молодежных объединений РТ в возрасте от 18 до 35 лет, ведущий активную общественную деятельность, нуждающийся в улучшении жилищных условий.

22 февраля в 08:27
В Челнах «ролевые игры» супругов и их знакомого закончились поножовщиной
В Челнах «ролевые игры» супругов и их знакомого закончились поножовщиной

Семейная пара пригласила в гости знакомого - разнообразить сексуальную жизнь. Но после того, как фантазии мужа были удовлетворены, он приревновал свою благоверную к новому партнеру.


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Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

Ложь
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Новости

Выпуск 6 от 16 февраля, 2017г.
22 февраля 2017г. 16:39

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Народный журналист: в ремонтируемой подземке в Челнах потекла крыша
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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





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Выпуск 6 от 16 февраля 2017 г.
Автор:

Ильдар Халиков: «Алла бирса, все будет»

Ильдар Халиков: «Алла бирса, все будет»

Кто виноват и кого накажут?

«Где наши деньги?» - надпись на плакате в руках одиночного пикетчика у здания ГЦДТ была обращена к Ильдару Халикову — как к председателю правления Татфондбанка. С этого вопроса и началась отчетная сессия городского совета, которая проходила в расширенном составе сегодня в Набережных Челнах — с участием премьер-министра РТ, депутатов Госсовета республики и министров. Депутат горсовета предложил включить вопрос о проблемном банке в повестку дня.

- Необходимо прояснить ситуацию, - пояснил Владимир Васев. - На что может рассчитывать пострадавший малый и средний бизнес, кто виноват и кого накажут?

- Есть предложение не включать вопрос в повестку дня, - на правах председательствующего вмешался мэр города Наиль Магдеев. - Можно включить в доклад Ильдара Шафкатовича этот вопрос, чтобы он рассказал о ситуации.

Впрочем, тех, кто с нетерпением ожидал выхода к трибуне премьера, постигло разочарование.

- К сожалению, на данный момент чего-то нового сверх той информации, которая публиковалась в СМИ, добавить не могу, - сказал Халиков. - По какой причине это произошло, кто виноват, кто будет наказан? Сегодня этим вопрос занимается МВД РТ, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст 159 УК РФ - «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Соответственно, только после завершения расследования мы увидим последствия по данному вопросу.

У нас есть 480 га свободной земли

Но до этих слов была вереница докладов об итогах за 2016 год, о которых «Вечерка» уже неоднократно писала, а так же обсуждение стратегии развития моногорода до 2030 года. В своем выступлении градоначальник, по традиции, делал особый упор на статус Челнов, как территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Напомним, сейчас резидентами ТОСЭР значатся семь предприятий, в экономику города инвестировано 8,5 млрд рублей, (что, кстати, превышает годовой бюджет города), создано1800 рабочих мест.

- Что касается планов на 2017, то я могу сказать, что мы будем применять все доступные инструменты для привлечения инвесторов, - заявил Наиль Магдеев. - Для этого у нас есть около 480 га свободных участков земли, которые позволяют разместить не менее 500 малых и средних предприятий.

По словам мэра, программа комплексного развития моногородов предусматривает не только рост промышленного производства. Для того, чтобы повысить привлекательность города для потенциальных инвесторов, в задачах власти - благоустройство, строительство новых общественных пространств, обновление инфраструктуры.

В докладе министра экономики РТ была поставлена амбициозная задача: до конца 2026 года создать в Набережных Челнах десять тысяч новых рабочих мест и привлечь около 40 млрд рублей в качестве инвестиций.

Нам, конечно, надо реализовать в текущем году проект отдельного полигона для КФУ, - поделился планами Артем Здунов. - Здесь можно разместить инжиниринговые центры, чтобы выпускники и старшие курсы могли на базе КАМАЗа, на базе действующей инфраструктуры проходить обучение, и, конечно, привлечь для этого федеральные резервы.

Усилия оценили на «два»

К проблеме молодых семей постаралась привлечь внимание премьера и депутат горсовета, сотрудник школы №35. Валентина Ахметзянова рассказала об острой нехватке учебных заведений в новых, бурно застраивающихся микрорайонах — Замелекесье и Ящлек.

- В них предусмотрены участки, на которых можно построить и школьные и дошкольные учреждения. Переполненность в детских садах города составляет более 5 000 человек. Останутся необеспеченными местами более 7,5 тыс детей в возрасте 2-3 года, - рассказала Ахметзянова. - Наибольшее количество очередников именно в новых микрорайонах где недостаточное количество детских садов. Такая же сложная ситуация сохранится и при комплектовании детей в 2017 году.

- Бог даст, Алла бирса, все будет, - обнадеживающе отреагировал Халиков.

От Госсовета РТ пожелал выступить представитель партии КПРФ, Артем Прокофьев. Он обратился к присутствующим с нескрываемой обидой.

- Если посмотреть на работу нашего депутатского корпуса, то мы поддерживаем все ключевые усилия по развитию Набережных Челнов. Когда принимается республиканский бюджет и ставится вопрос о поддержании муниципалитетов, прежде всего решаем проблемы в Челнах, - напомнил депутат. - Но все наши усилия оценили на «два». То есть, 2% получила наша партия здесь по итогам выборов 2016 года. Я замечу, что когда наша партия занимала жесткую позицию в отношении мэрии, у нас была поддержка в десять раз больше.

В итоге, Прокофьев пригрозил, что КПРФ «в дальнейшем учтет подходы, которые существуют в Челнах к политическим силам», с укором отметив, что оппозиционная партия (и противник КПРФ) - «Коммунисты России» получила в автограде существенную поддержку избирателей.

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