Кадиков о штрафах: «Это же не сотруднику ГАИ нужно»

Поправки вступили в силу с 12 июля. В правительстве дали послабление и теперь стало разрешено перевозить детей на заднем сиденье с 7 до 12 лет как взрослых – просто пристегнув штатным ремнем.

При перевозке рядом с водителем все дети до наступления 12-летнего возраста все также обязаны ездить в автокресле.

По словам начальника ГИБДД города Радия Кадикова, несмотря на эти поправки родители должны подходить к перевозке детей с умом.

– Ребенок ребенку рознь. Поэтому такое послабление дали, – заметил он. – Но вообще-то это твой ребенок и ты заинтересован, чтобы он был здоровым. Это же не сотруднику ГАИ нужно: чтобы наказать или не наказать.

По его словам, в республике было много случаев, когда во время ДТП родители погибали, а на ребенке, который сидел в удерживающем устройстве, не оставалось и царапины.

Немного статистики

С начала года в Набережных Челнах произошло 50 ДТП с участием детей, при которых 50 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение количества ДТП на 19,4%, а количество раненных сократилось на 24%.

Как заметил Кадиков, снижение детского травматизма при дорожно-транспортных происшествиях связано и с усилением работы по статье «Нарушение требований к перевозке детей».

С начала года наказали рублем 1341 нарушителя. В прошлом году за этот период их было 2200.

– Действительно, много взрослых людей жаловалось на это. Штрафы действительно очень большие – 3000 рублей, – рассказал главный инспектор. – Считали придиркой, но тем не менее как показатель, что таких детей пострадавших, в качестве пассажиров автомобилей, становится из года в год меньше.

КСТАТИ: Отдельный пункт в поправках есть и для мотоциклистов – возить пассажиров до 12 лет на заднем сиденье запрещено.