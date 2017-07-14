Кадиков о штрафах: «Это же не сотруднику ГАИ нужно»

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14 июля в 16:06
Стали известны подробности ЧП на стройке в Челнах
Стали известны подробности ЧП на стройке в Челнах

Следственный комитет проводит доследственную проверку.

14 июля в 14:43
Рособрнадзор снял запрет на прием в НЧИ КФУ
Рособрнадзор снял запрет на прием в НЧИ КФУ

Документы о разрешении на прием находятся на согласовании и в ближайшее время выйдет соответствующее распоряжение

14 июля в 14:07
После капитального ремонта в Челнах открылся очередной детский сад
После капитального ремонта в Челнах открылся очередной детский сад

Строители полностью обновили фасад, провели внутреннюю отделку всех помещений.

14 июля в 11:49
Фотографы и няни теперь могут не регистрировать ИП
Фотографы и няни теперь могут не регистрировать ИП

Госдума освободила некотрые категории самозанятых граждан от обязательной регистрации в качестве предпринимателей.
14 июля в 11:23
В Челнах спасатели вывезли гнездо ос из квартиры, где находился ребенок
В Челнах спасатели вывезли гнездо ос из квартиры, где находился ребенок

Взволнованные родители обратились в МЧС накануне вечером. Насекомых перевезли в безопасное для окружающих место.

14 июля в 10:58
В Казани у Кремля проходит пикет против мусоросжигательного завода
В Казани у Кремля проходит пикет против мусоросжигательного завода

Как сообщают организаторы, цель акции - добиться встречи с президентом РТ Рустамом Миннихановым.

14 июля в 09:33
“Подкидыши” получат право на социальную пенсию
“Подкидыши” получат право на социальную пенсию

Такие дети изначально поставлены в неравное материальное положение по сравнению с детьми-сиротами – они не имеют права на получение пенсии по случаю потери кормильца.

14 июля в 09:14
В Челнах спортсмены-колясочники сыграют в баскетбол
В Челнах спортсмены-колясочники сыграют в баскетбол

В ближайшие два дня в автограде пройдет первый открытый турнир по баскетболу на колясках.

14 июля в 08:51
В Татарстане осудили мужчину, который пнул полицейского в лицо
В Татарстане осудили мужчину, который пнул полицейского в лицо

Суд  назначил татарстанцу наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кстати, ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

14 июля в 08:37
В Татарстане из-за птичьего гриппа уничтожили свыше 500 тысяч птиц
В Татарстане из-за птичьего гриппа уничтожили свыше 500 тысяч птиц

Сегодня мероприятия по локализации инфекции на птицефабрике «Лаишевская» продолжаются, но находятся на заключительной стадии. В ближайшее время будут сняты все карантинные мероприятия.


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Министерство образования и науки РТ
12 июля, 2017

Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс:  «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".

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Выпуск 27 от 12 июля, 2017г.
15 июля 2017г. 02:15

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Выпуск 27 от 12 июля 2017 г.

Кадиков о штрафах: «Это же не сотруднику ГАИ нужно»

Кадиков о штрафах: «Это же не сотруднику ГАИ нужно»

Поправки вступили в силу с 12 июля. В правительстве дали послабление и теперь стало разрешено перевозить детей на заднем сиденье с 7 до 12 лет как взрослых – просто пристегнув штатным ремнем.

При перевозке рядом с водителем все дети до наступления 12-летнего возраста все также обязаны ездить в автокресле.

По словам начальника ГИБДД города Радия Кадикова, несмотря на эти поправки родители должны подходить к перевозке детей с умом.

– Ребенок ребенку рознь. Поэтому такое послабление дали, – заметил он. – Но вообще-то это твой ребенок и ты заинтересован, чтобы он был здоровым. Это же не сотруднику ГАИ нужно: чтобы наказать или не наказать.

По его словам, в республике было много случаев, когда во время ДТП родители погибали, а на ребенке, который сидел в удерживающем устройстве, не оставалось и царапины.

Немного статистики

С начала года в Набережных Челнах произошло 50 ДТП с участием детей, при которых 50 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение количества ДТП на 19,4%, а количество раненных сократилось на 24%.

Как заметил Кадиков, снижение детского травматизма при дорожно-транспортных происшествиях связано и с усилением работы по статье «Нарушение требований к перевозке детей».

С начала года наказали рублем 1341 нарушителя. В прошлом году за этот период их было 2200.

– Действительно, много взрослых людей жаловалось на это. Штрафы действительно очень большие – 3000 рублей, – рассказал главный инспектор. – Считали придиркой, но тем не менее как показатель, что таких детей пострадавших, в качестве пассажиров автомобилей, становится из года в год меньше.

КСТАТИ: Отдельный пункт в поправках есть и для мотоциклистов – возить пассажиров до 12 лет на заднем сиденье запрещено. 

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Комментарии:


Александр 14.07.2017 09:59

Странное совпадение: 50 аварий с детьми и 50 раненных детей.
19,4-24=4,6% снижение травматизма
На самом деле в результате, как я считаю, отличной работы  ГИБДД (без кресел стали возить детей гораздо реже) цифры по травматизму должны гораздо лучше.

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. 14.07.2017 14:34

Детей, весом свыше 36 кг и ростом выше 150 см- можно возить на переднем сидении автомобиля,  пристегнув штатным ремнем безопасности.

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