Как Наталья Фишман с шашлыком против мэра Челнов пошла

В этом году основные работы второй очереди по благоустройству набережной Тукая должны закончится до августа. Так, челнинцы и гости города еще застанут теплые дни и смогут насладиться новым местом массового отдыха и развлечений.
17 марта архитектор Ильдар Мирхазиянов представил общественности проект продолжения реконструкции набережной реки Мелекеска в поселке ГЭС. Напомним, что в середине февраля в Челнах прошел проектный семинар, в котором приняли участие активисты разных возрастов, социального положения и взглядов, которые рассказали о том, что бы им хотелось увидеть на обновленном пространстве близ воды. Выслушав, представители власти пообещали учесть пожелания и встретиться вновь через две недели. Однако, чтобы вместить в общественное пространство идеи воедино, архитектору понадобилось больше месяца. И надо отметить, что многие желания жителей города были отображены уже на бумаге.
- Была задача теснее связать набережную с водой, - отметил Мирхазиянов. - После завершения ремонта в прошлом году горожане отмечали, что добраться до воды практически невозможно. Мы уделил внимание этому аспекту — тут вам и пирсы, и спуски к воде, и место для отдыха прямо у воды, и прогулочная зона в камышах.
На прошлой встрече было высказано пожелание, что сама река нуждается в тщательной очистке от мусора, как и все прибрежная зона. Градоначальник Наиль Магдеев пообещал учесть это, однако уточнил, что на это нужен отдельный грамотный проект, чтобы при работах не нарушить экосистему водного объекта, а на это пока нет денег.
Впрочем, судя по проекту, не совсем чистая вода не должна помешать активному отдыху челнинцев в летнее время — некогда несанкционированный пляж будет благоустроен, появятся пункты проката лодок, катамаранов, а так же пирсы для рыбаков. Для семейного отдыха здесь будут предусмотрены детские площадки, прогулочные зоны, кафе, а так же самая, пожалуй, неоднозначная деталь проекта — зона для пикника в виде десятка площадок, где можно будет отдохнуть компанией и пожарить шашлык.
Как отметил в феврале наш корреспондент, эта идея, озвученная на стадии обсуждений, не привела в восторг Наиля Магдеева.
- Я со всеми предложениями согласен, кроме, пожалуй барбекю, - заметил тогда мэр. - С трудом себе это представляю — жарить шашлык на набережной. Где шашлык, там и пиво. Это будет лишним.
Однако, помощник Президента РТ Наталья Фишман, похоже, настояла на своем.
- Подобная зона дает жителям Челнов возможность «нормального цивилизованного отдыха», - выразила свое мнение Фишман. - Будет арендная плата, но не слишком высокой. Такой, чтобы туда не мог попасть каждый бомж. Все собранные деньги пойдут на финансирование работы площадок для пикников — уборку и управление территорией, охрану.
Отразиться ли соседство такой «шашлычной зоны» с жилыми домами, покажет время. Основные монтажные работы по реконструкции второй очереди набережной Тукая должны быть завершены в июле, если позволят погодные условия.
Комментарии посетителей
Значит СПУРТ банк скоро тоже накроется. А жаль приятно было с ним работать, без проблем.
Понятно, что виноваты воспитали, не досмотрели. Как можно не увидеть, что дети едят таблетки? За это...
Вот это да! Наши УК не выполняют все пункты Правил благоустройства! Оценка за их работу1! А мы им...
Ну о какой репутации идет речь? Сказано же - “информационная атака”, а сам банк белый и пушистый.
КРУТО!
И Хазеева тоже надо отправить на вертолете.и раскалоть его по земельным вопросам которые он решал для своих...
Харитонов и глава Хазеев это одного поля ягоды.Из за Харитонова, Хазеев превратился в олигарха, поэтому и не...
не волнуйся,если халиков слетит за ним хазеева свалят, а харитонов полюбас не усидит, потому что крыша начала...
Пусть ” валит” куда хочет, толку от него нет.
Читаешь материал - выеденного яйца не стоит. Раздутый мыльный пузырь. Но огомное спасибо автору за “вишенку...
СУД НАД ХАРИТОНОВЫМ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ИЛИ В МОСКВЕ ИЛИ В ПИТЕРЕ. В ТАТАРСТАНЕ У НЕГО ВЕЗДЕ ЗАВЯЗКИ. ПОКА ЕГО НЕ...
Не верю в правосудие! Харитонов избежит ответственности и вряд ли его как нибудь накажут.Весь район говорит...
Полюбому Харитонова отмажут,потому что за ним стоит глава Тукаевского района Хазеев. Вместе все дела...
А как насчет репутации и вывода д/с из оборота? Это тоже выгодно?
а у нас разве не так написано? “Судя по информации размещенной на официальном сайте фемиды, дело поступило в...
ДЕЛО № 1-39/2017. 27 февраля 2017 года дело по обвинению Харитонова Г.Н. поступило судье Маннаповой Г.Р. На 19 марта 2017...
Жаль животных... уничтожают без разбора местные дворники и “любители” животных... проклятье им за это... жизнь...
Все суды Шарипов проиграл. Это значит, нарушений суд в деятельности ИП не нашел. Статья лживая..
Лечится. Удаляют пораженное легкое. Проводят другие виды лечения тоже. Сначала куришь и куришь, или терпишь...
Не все меряется деньгами. У меня отец умер от рака легких, брат тоже заболел - оба курильщики. Когда врачи...