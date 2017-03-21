Как Наталья Фишман с шашлыком против мэра Челнов пошла

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21 марта в 16:13
Медведев распорядился об индексации пенсии с 1 апреля
Медведев распорядился об индексации пенсии с 1 апреля

Глава минтруда РФ Максим Топилин заявил, что в ближайшие три года размер реальных пенсий в России будет снижаться на 0,5% ежегодно, даже несмотря на индексации.

21 марта в 15:33
АвтоВАЗ отзывает 106 тысяч автомобилей LADA Kalina и Granta
АвтоВАЗ отзывает 106 тысяч автомобилей LADA Kalina и Granta

Причиной послужил заводской брак троса сцепления в автомобилях с механической коробкой передач.

21 марта в 14:41
“Мастеровые”: доступен виртуальный 3D тур по театру
“Мастеровые”: доступен виртуальный 3D тур по театру

Теперь виртуально прогуляться по знаменитому театру города Набережные Челны можно из любой точки мира с помощью сети Интернет.

21 марта в 13:24
Владельцы «ТАИФА» снова в списке долларовых миллиардеров
Владельцы «ТАИФА» снова в списке долларовых миллиардеров

По данным Forbes братья Шаймиевы занимают 1795-ю строчку рейтинга Forbes, а Сультеев с Шигабутдиновым делят 1940-е место.

21 марта в 13:10
Рустам Минниханов стал героем комикса «Могучие рейнджеры России»
Рустам Минниханов стал героем комикса «Могучие рейнджеры России»

Рейнджер из Татарстана одет в зеленый костюм с эчпочмак-забралом. В его руках мощное оружие – нунчакчаки.

21 марта в 12:36
Директор ООО «Авиценна» незаконно продал медицинские изделия на сумму 4,3 млн руб
Директор ООО «Авиценна» незаконно продал медицинские изделия на сумму 4,3 млн руб

53-летнего директора и учредителя ООО «Авиценна» подозревают в незаконном производстве этих медицинских изделий.

21 марта в 12:33
На КАМАЗе выбрали лучшего рационализатора
На КАМАЗе выбрали лучшего рационализатора

Ренат Гимадиев подал 23 технических идеи, 17 из них уже работают, а экономический эффект от их внедрения составил свыше 5,3 млн рублей.

21 марта в 12:07
Женщину, которая выпала из балкона в Заинске, госпитализировали в БСМП Челнов
Женщину, которая выпала из балкона в Заинске, госпитализировали в БСМП Челнов

Проходившие мимо подростки снимали инцидент на видео, смеясь и комментируя происходящее нецензурной бранью.

21 марта в 11:26
«Спурт банк» продлил ограничение на выдачу наличных
«Спурт банк» продлил ограничение на выдачу наличных

Эта мера была принята 13 марта после информационной атаки, фейковых сообщений об отзыве лицензии и паникой среди клиентов.

21 марта в 11:06
Сенатор от Татарстана Олег Морозов заявил о бойкоте Евровидения
Сенатор от Татарстана Олег Морозов заявил о бойкоте Евровидения

Он сказал, что если Юлию Самойлову в Киев не пустит СБУ, Москва не намерена менять ее на другую участницу песенного конкурса от России.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

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Выпуск 10 от 15 марта, 2017г.
21 марта 2017г. 19:42

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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





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Выпуск 10 от 15 марта 2017 г.

Как Наталья Фишман с шашлыком против мэра Челнов пошла

Как Наталья Фишман с шашлыком против мэра Челнов пошла

В этом году основные работы второй очереди по благоустройству набережной Тукая должны закончится до августа. Так, челнинцы и гости города еще застанут теплые дни и смогут насладиться новым местом массового отдыха и развлечений. 

17 марта архитектор Ильдар Мирхазиянов представил общественности проект продолжения реконструкции набережной реки Мелекеска в поселке ГЭС. Напомним, что в середине февраля в Челнах прошел проектный семинар, в котором приняли участие активисты разных возрастов, социального положения и взглядов, которые рассказали о том, что бы им хотелось увидеть на обновленном пространстве близ воды. Выслушав, представители власти пообещали учесть пожелания и встретиться вновь через две недели. Однако, чтобы вместить в общественное пространство идеи воедино, архитектору понадобилось больше месяца. И надо отметить, что многие желания жителей города были отображены уже на бумаге.

- Была задача теснее связать набережную с водой, - отметил Мирхазиянов. - После завершения ремонта в прошлом году горожане отмечали, что добраться до воды практически невозможно. Мы уделил внимание этому аспекту — тут вам и пирсы, и спуски к воде, и место для отдыха прямо у воды, и прогулочная зона в камышах.

На прошлой встрече было высказано пожелание, что сама река нуждается в тщательной очистке от мусора, как и все прибрежная зона. Градоначальник Наиль Магдеев пообещал учесть это, однако уточнил, что на это нужен отдельный грамотный проект, чтобы при работах не нарушить экосистему водного объекта, а на это пока нет денег.

Впрочем, судя по проекту, не совсем чистая вода не должна помешать активному отдыху челнинцев в летнее время — некогда несанкционированный пляж будет благоустроен, появятся пункты проката лодок, катамаранов, а так же пирсы для рыбаков. Для семейного отдыха здесь будут предусмотрены детские площадки, прогулочные зоны, кафе, а так же самая, пожалуй, неоднозначная деталь проекта — зона для пикника в виде десятка площадок, где можно будет отдохнуть компанией и пожарить шашлык.

Как отметил в феврале наш корреспондент, эта идея, озвученная на стадии обсуждений, не привела в восторг Наиля Магдеева.

- Я со всеми предложениями согласен, кроме, пожалуй барбекю, - заметил тогда мэр. - С трудом себе это представляю — жарить шашлык на набережной. Где шашлык, там и пиво. Это будет лишним.

Однако, помощник Президента РТ Наталья Фишман, похоже, настояла на своем.

- Подобная зона дает жителям Челнов возможность «нормального цивилизованного отдыха», - выразила свое мнение Фишман. - Будет арендная плата, но не слишком высокой. Такой, чтобы туда не мог попасть каждый бомж. Все собранные деньги пойдут на финансирование работы площадок для пикников — уборку и управление территорией, охрану.

Отразиться ли соседство такой «шашлычной зоны» с жилыми домами, покажет время. Основные монтажные работы по реконструкции второй очереди набережной Тукая должны быть завершены в июле, если позволят погодные условия.

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