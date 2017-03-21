Как Наталья Фишман с шашлыком против мэра Челнов пошла

В этом году основные работы второй очереди по благоустройству набережной Тукая должны закончится до августа. Так, челнинцы и гости города еще застанут теплые дни и смогут насладиться новым местом массового отдыха и развлечений.

17 марта архитектор Ильдар Мирхазиянов представил общественности проект продолжения реконструкции набережной реки Мелекеска в поселке ГЭС. Напомним, что в середине февраля в Челнах прошел проектный семинар, в котором приняли участие активисты разных возрастов, социального положения и взглядов, которые рассказали о том, что бы им хотелось увидеть на обновленном пространстве близ воды. Выслушав, представители власти пообещали учесть пожелания и встретиться вновь через две недели. Однако, чтобы вместить в общественное пространство идеи воедино, архитектору понадобилось больше месяца. И надо отметить, что многие желания жителей города были отображены уже на бумаге.

- Была задача теснее связать набережную с водой, - отметил Мирхазиянов. - После завершения ремонта в прошлом году горожане отмечали, что добраться до воды практически невозможно. Мы уделил внимание этому аспекту — тут вам и пирсы, и спуски к воде, и место для отдыха прямо у воды, и прогулочная зона в камышах.

На прошлой встрече было высказано пожелание, что сама река нуждается в тщательной очистке от мусора, как и все прибрежная зона. Градоначальник Наиль Магдеев пообещал учесть это, однако уточнил, что на это нужен отдельный грамотный проект, чтобы при работах не нарушить экосистему водного объекта, а на это пока нет денег.

Впрочем, судя по проекту, не совсем чистая вода не должна помешать активному отдыху челнинцев в летнее время — некогда несанкционированный пляж будет благоустроен, появятся пункты проката лодок, катамаранов, а так же пирсы для рыбаков. Для семейного отдыха здесь будут предусмотрены детские площадки, прогулочные зоны, кафе, а так же самая, пожалуй, неоднозначная деталь проекта — зона для пикника в виде десятка площадок, где можно будет отдохнуть компанией и пожарить шашлык.

Как отметил в феврале наш корреспондент, эта идея, озвученная на стадии обсуждений, не привела в восторг Наиля Магдеева.

- Я со всеми предложениями согласен, кроме, пожалуй барбекю, - заметил тогда мэр. - С трудом себе это представляю — жарить шашлык на набережной. Где шашлык, там и пиво. Это будет лишним.

Однако, помощник Президента РТ Наталья Фишман, похоже, настояла на своем.

- Подобная зона дает жителям Челнов возможность «нормального цивилизованного отдыха», - выразила свое мнение Фишман. - Будет арендная плата, но не слишком высокой. Такой, чтобы туда не мог попасть каждый бомж. Все собранные деньги пойдут на финансирование работы площадок для пикников — уборку и управление территорией, охрану.

Отразиться ли соседство такой «шашлычной зоны» с жилыми домами, покажет время. Основные монтажные работы по реконструкции второй очереди набережной Тукая должны быть завершены в июле, если позволят погодные условия.