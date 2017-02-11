Как в Гонконге: под Челнами жители деревень задыхаются от смога

Жители деревни Азьмушкино и села Старые Гардали измучены новым соседством — трубным заводом. Днем с предприятия идет запах жженного железа, по ночам слышны выхлопы и взрывы.

Проблема жителей Гонконга обитателям села Старые Гардали, что в 10 км от Набережных Челнов, известна не по-наслышке. В морозный солнечный день, когда за городом обычно дышится полной грудью, местные предпочитают лишний раз не выходить во дворы.

- Я уже испытала на себе онкологию, но сейчас не за себя страшно — за детей и внуков, - жалуется Лилия Попова. - Здесь больше трехсот людей живет. Сегодня ночью думали, что завод взорвался — шум, грохот, невозможно! В городе от трамваев ставят защитные экраны, а тут нас ничего не разделяет с производством.

Сельчане говорят, что источник вредных выбросов — трубный завод, что был построен недалеко и введен в эксплуатацию летом прошлого года.

Электрометаллургического мини-завод «Камский металлургический комбинат (КМК) ТЭМПО» был торжественно открыт 7 июля 2016 года. Согласно данным, предоставленным в заявке на получение статуса резидента ТОР, ежегодно предприятие планирует выпускать 500 тысяч тонн продукции. Утверждалось, что оно полностью автоматизировано и соответствует высоким экологическим нормам.

Однако в том, что поселок окутал сизый смог, а воздух из запаха жженой резины и металла чувствуется чуть ли не на ощупь, убедился и наш корреспондент, не выдержав и десяти минут пребывания «на природе».

Тяготы подобного соседства испытывают на себе и жители деревни Азьмушкино, которые лишились сна из-за шумного производства.

- Никак не ожидали, что построят завод «демидовских времен», который грохочет на всю округу. Такое ощущение, что включаются враз по десять самолетов, - рассказали они «ВЧ». - Мы немало денег вложили в строительство, а теперь под боком оказалась бомба замедленного действия. Мы не ожидаем, что завод закроют, но технологии должны соответствовать нормам — изоляция, шумоуловители, фильтры требуем, чтобы установили.

В ноябре прошлого года местные жители собрали подписи под обращением к уполномоченному по правам человека в РТ Сарие Сабурской. После этого экологи дали ответ: из-за морозной зимы приборы не позволяют специалистам измерить уровень шума и загрязнения воздуха. Сельчанам остается ждать весны и ответы на обращения в вышестоящие органы.

Газета «Вечерние Челны» будет следить за этой темой.





