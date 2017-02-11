Как в Гонконге: под Челнами жители деревень задыхаются от смога

Жители деревни Азьмушкино и села Старые Гардали измучены новым соседством — трубным заводом. Днем с предприятия идет запах жженного железа, по ночам слышны выхлопы и взрывы.
Проблема жителей Гонконга обитателям села Старые Гардали, что в 10 км от Набережных Челнов, известна не по-наслышке. В морозный солнечный день, когда за городом обычно дышится полной грудью, местные предпочитают лишний раз не выходить во дворы.
- Я уже испытала на себе онкологию, но сейчас не за себя страшно — за детей и внуков, - жалуется Лилия Попова. - Здесь больше трехсот людей живет. Сегодня ночью думали, что завод взорвался — шум, грохот, невозможно! В городе от трамваев ставят защитные экраны, а тут нас ничего не разделяет с производством.
Сельчане говорят, что источник вредных выбросов — трубный завод, что был построен недалеко и введен в эксплуатацию летом прошлого года.
Электрометаллургического мини-завод «Камский металлургический комбинат (КМК) ТЭМПО» был торжественно открыт 7 июля 2016 года. Согласно данным, предоставленным в заявке на получение статуса резидента ТОР, ежегодно предприятие планирует выпускать 500 тысяч тонн продукции. Утверждалось, что оно полностью автоматизировано и соответствует высоким экологическим нормам.
Однако в том, что поселок окутал сизый смог, а воздух из запаха жженой резины и металла чувствуется чуть ли не на ощупь, убедился и наш корреспондент, не выдержав и десяти минут пребывания «на природе».
Тяготы подобного соседства испытывают на себе и жители деревни Азьмушкино, которые лишились сна из-за шумного производства.
- Никак не ожидали, что построят завод «демидовских времен», который грохочет на всю округу. Такое ощущение, что включаются враз по десять самолетов, - рассказали они «ВЧ». - Мы немало денег вложили в строительство, а теперь под боком оказалась бомба замедленного действия. Мы не ожидаем, что завод закроют, но технологии должны соответствовать нормам — изоляция, шумоуловители, фильтры требуем, чтобы установили.
В ноябре прошлого года местные жители собрали подписи под обращением к уполномоченному по правам человека в РТ Сарие Сабурской. После этого экологи дали ответ: из-за морозной зимы приборы не позволяют специалистам измерить уровень шума и загрязнения воздуха. Сельчанам остается ждать весны и ответы на обращения в вышестоящие органы.
Газета «Вечерние Челны» будет следить за этой темой.
Комментарии посетителей
потому, если без кондома или по недомыслию вы их используете многократно - гениталии еще долго чесаться...
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Игорь, примите холодный душ. Или вызовете девушку из досуга. Она почешет вам гениталии, благо в Челнах с этим...
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По стопам Еретнова... власть неизобретательна...
а то, что существуют ЗППП и вобще, облико морале, ферштеен?
Так вы повышайте услуги ЖКХ каждый месяц.Доходы населения падают а жизнь дорожает.Так где взять деньги на...
Наверное этот мед.центр хотели построить в 45 ом комлексе им сдесь зарубили сейчас ищут новое место.
Ну подумаешь зачесались гениталии ну и что?
И пусть у Шендеровича матрас конфискуют.
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