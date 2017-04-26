Какими цветами украсят Челны в этом году?

Как рассказал начальник «Комбината декоративных культур и садоводства» ОАО «Горзеленхоз» Марсель Гатин, сеять цветы начинают еще в январе. Не удивительно, в местных теплицах круглогодичное лето. А вот высаживать культуру начинают постепенно.
Так, украшение города начинается с ранне-весеннего озеленения к майским праздникам. Среди первых цветов, которыми уже в скором времени смогут любоваться челнинцы – холодоустойчивые примула садовая и виола. Кроме того, параллельно в городе зацветут тюльпаны.
Когда на улице установится стабильная плюсовая температура, настанет очередь высаживать другие цветы.
– Ассортимент очень широкий. В этом году 33 культуры только по видам, не считая колера (цвета – прим.ред.) и сорта, – рассказала ведущий архитектор ОАО «Горзеленхоз» Юлия Максимова. – Несколько сортов астры, петуний, лобелия. В этом году широкий ассортимент пеларгонии.
По ее словам, в этом году предприятие сделало большой упор на многолетние цветочные культуры.
– Были заказаны семена, заложен маточник многолетних культур, которые в дальнейшем будут подвергаться делению куста. В этом году в нашем перспективном плане 39 культур, – отметила Максимова.
Высаживать такие культуры планируют в парках и на бульварах. Где создают натуральные ландшафты.
В планах ОАО «Горзеленхоз» использовать и подвесные кашпо. Челнинцы оценили прошлогодний опыт «вертикального озеленения», поэтому специалисты предприятия заказали культуры, которые помогут разнообразить композиции – например молочай.
Кстати, ожидается, что цветники вернутся и на проспект Чулман, который на сегодняшний день абсолютно «голый» из-за реконструкции.
ФАКТ: Каждый год ОАО «Горзеленхоз» разрабатывает программу по озеленению города «Город – сад», которую согласовывает директор предприятия Салим Хабибуллин. В разработке программы учитывается опыт наработанный годами и примеры других городов Татарстана и России.
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