Какими цветами украсят Челны в этом году?

Как рассказал начальник «Комбината декоративных культур и садоводства» ОАО «Горзеленхоз» Марсель Гатин, сеять цветы начинают еще в январе. Не удивительно, в местных теплицах круглогодичное лето. А вот высаживать культуру начинают постепенно.

Так, украшение города начинается с ранне-весеннего озеленения к майским праздникам. Среди первых цветов, которыми уже в скором времени смогут любоваться челнинцы – холодоустойчивые примула садовая и виола. Кроме того, параллельно в городе зацветут тюльпаны.

Когда на улице установится стабильная плюсовая температура, настанет очередь высаживать другие цветы.

– Ассортимент очень широкий. В этом году 33 культуры только по видам, не считая колера (цвета – прим.ред.) и сорта, – рассказала ведущий архитектор ОАО «Горзеленхоз» Юлия Максимова. – Несколько сортов астры, петуний, лобелия. В этом году широкий ассортимент пеларгонии.

По ее словам, в этом году предприятие сделало большой упор на многолетние цветочные культуры.

– Были заказаны семена, заложен маточник многолетних культур, которые в дальнейшем будут подвергаться делению куста. В этом году в нашем перспективном плане 39 культур, – отметила Максимова.

Высаживать такие культуры планируют в парках и на бульварах. Где создают натуральные ландшафты.

В планах ОАО «Горзеленхоз» использовать и подвесные кашпо. Челнинцы оценили прошлогодний опыт «вертикального озеленения», поэтому специалисты предприятия заказали культуры, которые помогут разнообразить композиции – например молочай.

Кстати, ожидается, что цветники вернутся и на проспект Чулман, который на сегодняшний день абсолютно «голый» из-за реконструкции.

ФАКТ: Каждый год ОАО «Горзеленхоз» разрабатывает программу по озеленению города «Город – сад», которую согласовывает директор предприятия Салим Хабибуллин. В разработке программы учитывается опыт наработанный годами и примеры других городов Татарстана и России.