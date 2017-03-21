“Картошка не овощ”: многодетный отец из Челнов потребовал уволить чиновницу за незнание ботаники

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21 марта в 16:13
Медведев распорядился об индексации пенсии с 1 апреля
Медведев распорядился об индексации пенсии с 1 апреля

Глава минтруда РФ Максим Топилин заявил, что в ближайшие три года размер реальных пенсий в России будет снижаться на 0,5% ежегодно, даже несмотря на индексации.

21 марта в 15:33
АвтоВАЗ отзывает 106 тысяч автомобилей LADA Kalina и Granta
АвтоВАЗ отзывает 106 тысяч автомобилей LADA Kalina и Granta

Причиной послужил заводской брак троса сцепления в автомобилях с механической коробкой передач.

21 марта в 14:41
“Мастеровые”: доступен виртуальный 3D тур по театру
“Мастеровые”: доступен виртуальный 3D тур по театру

Теперь виртуально прогуляться по знаменитому театру города Набережные Челны можно из любой точки мира с помощью сети Интернет.

21 марта в 13:24
Владельцы «ТАИФА» снова в списке долларовых миллиардеров
Владельцы «ТАИФА» снова в списке долларовых миллиардеров

По данным Forbes братья Шаймиевы занимают 1795-ю строчку рейтинга Forbes, а Сультеев с Шигабутдиновым делят 1940-е место.

21 марта в 13:10
Рустам Минниханов стал героем комикса «Могучие рейнджеры России»
Рустам Минниханов стал героем комикса «Могучие рейнджеры России»

Рейнджер из Татарстана одет в зеленый костюм с эчпочмак-забралом. В его руках мощное оружие – нунчакчаки.

21 марта в 12:36
Директор ООО «Авиценна» незаконно продал медицинские изделия на сумму 4,3 млн руб
Директор ООО «Авиценна» незаконно продал медицинские изделия на сумму 4,3 млн руб

53-летнего директора и учредителя ООО «Авиценна» подозревают в незаконном производстве этих медицинских изделий.

21 марта в 12:33
На КАМАЗе выбрали лучшего рационализатора
На КАМАЗе выбрали лучшего рационализатора

Ренат Гимадиев подал 23 технических идеи, 17 из них уже работают, а экономический эффект от их внедрения составил свыше 5,3 млн рублей.

21 марта в 12:07
Женщину, которая выпала из балкона в Заинске, госпитализировали в БСМП Челнов
Женщину, которая выпала из балкона в Заинске, госпитализировали в БСМП Челнов

Проходившие мимо подростки снимали инцидент на видео, смеясь и комментируя происходящее нецензурной бранью.

21 марта в 11:26
«Спурт банк» продлил ограничение на выдачу наличных
«Спурт банк» продлил ограничение на выдачу наличных

Эта мера была принята 13 марта после информационной атаки, фейковых сообщений об отзыве лицензии и паникой среди клиентов.

21 марта в 11:06
Сенатор от Татарстана Олег Морозов заявил о бойкоте Евровидения
Сенатор от Татарстана Олег Морозов заявил о бойкоте Евровидения

Он сказал, что если Юлию Самойлову в Киев не пустит СБУ, Москва не намерена менять ее на другую участницу песенного конкурса от России.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

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Выпуск 10 от 15 марта 2017 г.
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“Картошка не овощ”: многодетный отец из Челнов потребовал уволить чиновницу за незнание ботаники

&#8220;Картошка не овощ&#8221;: многодетный отец из Челнов потребовал уволить чиновницу за незнание ботаники

«Картофельный» скандал разразился после недавнего заседания комитета Госсовета РТ по образованию, где директор департамента продовольствия и социального питания Казани Гузель Ананьева заявила, что картошка не овощ, а потому в детском меню ее не должно быть много. Высказывание чиновницы вызвало, мягко говоря, недоумение общественности. А возмущенный челнинский папа троих детей Андрей Иванов обратился к президенту Татарстана с требованием отстранить от должности руководителя казанского департамента и проверить подлинность ее диплома об образовании.  

Разговор о картофеле в меню детсадовцев на заседании Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам 14 марта завел депутат Госсовета и ректор КФУ Ильшат Гафуров. Он поинтересовался, ведет ли кто-нибудь контроль за совместимостью продуктов: «Сегодня никто из детей не будет есть рыбу вперемешку с капустой или перловкой. Рыба и капуста — все это в раздельности полезно, но когда перемешивается — не очень вкусно. Нельзя ли рыбу с картошкой подавать?»  

На что Гузель Ананьева, которая отвечает за качество питания в казанских детсадах и школах, ответила — нельзя. «Картошка не овощ», - процитировали чиновницу журналисты. Дескать, по стандартам 30% меню должны составлять овощи: огурцы, помидоры, морковь, свекла, капуста, пишет "Вечерняя Казань".
   
Высказывание Ананьевой пошло гулять по соцсетям, набирая массу комментариев: «Курица не птица, Болгария не заграница», «Это возмутительно!» «Боюсь, наше татарстанское министерство объявит учебник биологии за 7-й класс лживым»…

До глубины души возмутило чиновничье невежество айтишника из Набережных Челнов, а по совместительству многодетного отца Андрея Иванова. Вчера он написал обращение к президенту Рустаму Минниханову с требованием отстранить от должности начальника департамента продовольствия и социального питания исполкома Казани Гузель Ананьеву «в связи с ее некомпетентностью» и проверить подлинность ее диплома об образовании.

«Если бы Гузель Ананьева внимательно учила биологию в 7 классе, то знала бы, что картофель относится к пасленовым культурам. Получается, что из-за необразованности начальника страдают дети по всей республике. Это недопустимо!» - написал Иванов, «повысив» Ананьеву до республиканского служащего. 

- Ну это же стыд и позор, что главная по детскому питанию в столице Татарстана не знает, что картошка — это овощ! Как такие специалисты могут кормить детей? Кроме того, тема питания в детских учреждениях для меня как отца троих школьников небезразлична, - прокомментировал журналисту свою позицию автор обращения.
  
Что за «фрукт» картошка, корреспондент издания на всякий случай (вдруг наука шагнула далеко вперед в этом вопросе) поинтересовалась у ученых КФУ.

-  Вы смеетесь? Это овощ! – удивилась вопросу доцент кафедры ботаники и физиологии растений института фундаментальной медицины и биологии КФУ Нина Прохоренко. - Клубни картофеля — это видоизмененные побеги, в которых скапливается крахмал. К примеру, капуста — это тоже видоизмененный побег, в ее листьях скапливаются вода и минеральные соли. Конечно, деление на овощи, фрукты, ягоды не совсем научное, скорее сельскохозяйственное, бытовое и кулинарное.
  
На официальный запрос «ВК» в городской департамент продовольствия и социального питания с просьбой к Гузель Ананьевой прокомментировать историю с картошкой раздора пришел следующий ответ:

«В составлении меню для образовательных учреждений департамент руководствуется санитарными нормами и требованиями согласно действующему СанПиНу и Сборником рецептур… Учитываются несовместимость продуктов, а также взаимодополняющие, повышающие пищевую ценность и вкусовые свойства блюд. Так, для учащихся младших классов к рыбе подается картофель, в редких случаях — сложный гарнир из картофеля и овощей (в том числе тушеной капусты). В рекомендуемом среднесуточном наборе пищевых продуктов для обучающихся картофель выделен из общей нормы овощей и регламентируется отдельно (приложение 8, таблица 1 СанПиН). Именно эту мысль пыталась донести Гузель Ананьева на заседании Госсовета. Кстати, творог по суточным нормам тоже не относится к кисломолочным продуктам - он выделен отдельно».
  
В указанной таблице картофель действительно выделен в отдельную графу. Не таблица, а прямо-таки скрижали Завета. Впрочем, в том же СанПиНе, например, в п. 8.18 картошка вновь получает права овоща: «Очищенные картофель, корнеплоды и другие овощи во избежание их потемнения и высушивания рекомендуется хранить в холодной воде не более двух часов». 

Напомним, это не первый случай, когда казанские чиновники удивляют своими познаниями. В 2014 году мэр Ильсур Метшин отверг теорию Дарвина о происхождении человека. «Я лично читал, что учеными доказано, что клетки человека и обезьяны - разные. Я бы не хотел, чтобы мои дети думали, что они возникли от обезьяны, а не от воли Всевышнего», - заявил градоначальник, выступая на городской конференции педагогов.

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Комментарии:


рн 20.03.2017 16:59

Читаешь материал - выеденного яйца не стоит. Раздутый мыльный пузырь. Но огомное спасибо автору за “вишенку на торте” :
“В 2014 году мэр Ильсур Метшин отверг теорию Дарвина о происхождении человека. «Я лично читал, что учеными доказано, что клетки человека и обезьяны - разные. Я бы не хотел, чтобы мои дети думали, что они возникли от обезьяны, а не от воли Всевышнего», - заявил градоначальник, выступая на городской конференции педагогов”. Я как-то пропустил этот опус уважаемого чиновника. Теперь я видел ВСЕ!

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