Китайцы планируют построить в Челнах новый завод (ФОТОРЕПОРТАЖ)

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30 марта в 16:37
Волонтеры переживают, что челнинка и ее сын съели щенка, которого забрали у них
Волонтеры переживают, что челнинка и ее сын съели щенка, которого забрали у них

Активисты обратились за помощью к участковому и в ближайшее время собираются наведаться с ним в квартиру.

30 марта в 16:19
В Челнах поезд сбил женщину
В Челнах поезд сбил женщину

Это произошло на железнодорожном мосту в поселке ГЭС, возле плотины. Очевидцы отнесли женщину в безопасное место и вызвали бригаду скорой помощи.

30 марта в 16:07
Прокуратура Татарстана разработала памятку для пострадавших вкладчиков татарстанских банков
Прокуратура Татарстана разработала памятку для пострадавших вкладчиков татарстанских банков

В ней изложен алгоритм действий физических и юридических лиц — клиентов банков, а также рекомендации для защиты своих финансовых прав.

30 марта в 14:32
День ипотеки и потребительского кредита пройдет в Челнах
День ипотеки и потребительского кредита пройдет в Челнах

Челнинцев и гостей города приглашают «потрогать» свою мечту, получить реальную цену и при желании тут же оформить заявку на потребительский кредит по максимально приемлемым условиям.

30 марта в 13:55
Татфондбанк начал принимать претензии
Татфондбанк начал принимать претензии

Предполагаемая сумма требований кредиторов Татфондбанка, по разным оценкам, варьируется от 40−50 до 100 млрд. рублей.

30 марта в 12:49
В Казани школьный психолог покончил с собой
В Казани школьный психолог покончил с собой

29-летний мужчина подозревался в насилии над 10-летней девочкой. Он оставил предсмертную записку, в которой признался в содеянном.

30 марта в 11:07
В Челнах увеличилось количество безработных
В Челнах увеличилось количество безработных

По состоянию на 28 марта в Набережных Челнах насчитывается 1,7 тыс. официально зарегистрированных безработных, что на 64 человека больше, чем в прошлую отчетную дату.

30 марта в 11:04
У аэропорта Домодедово пожарная машина сбила людей, есть погибший
У аэропорта Домодедово пожарная машина сбила людей, есть погибший

По данным СК, машина, которая принадлежит аэропорту, врезалась в остановку.

30 марта в 10:49
Челнинца, который пытался сбежать в ИГИЛ, направили на принудительное лечение
Челнинца, который пытался сбежать в ИГИЛ, направили на принудительное лечение

Его задержали осенью 2015 года в аэропорту Бегишево, когда он, забрав детей, пытался улететь в Стамбул.

30 марта в 09:40
Роспотребнадзор сообщил об ухудшении условий в детских учреждениях Татарстана
Роспотребнадзор сообщил об ухудшении условий в детских учреждениях Татарстана

Нарушения были выявлены при 99% обследований, а их количество превысило 24 тыс. против 15,5 тыс. годом ранее.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
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Новости

Выпуск 12 от 29 марта, 2017г.
30 марта 2017г. 20:04

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Выпуск 12 от 29 марта 2017 г.
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Китайцы планируют построить в Челнах новый завод (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Китайцы планируют построить в Челнах новый завод (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Haier готов начать в нашем городе выпуск стиральных машин. В рамках проекта «Город, предприятие, люди» корреспондент «Вечерки» посетил компанию и ознакомился с работой первого резидента территории опережающего развития. 

Через месяц завод Haier будет праздновать в Набережных Челнах свою первую годовщину. 22 апреля сотрудники китайского предприятия отметят еще одно знаковое событие — выпуск стотысячного холодильника.

Пресс-тур по заводу началась с презентации линейки товаров. Директор по качеству и технологии Сергей Седых рассказал журналистам, что на данный момент здесь выпускаются более 20 моделей холодильников второго поколения с технологией Full No Frost, в основном направленных на среднюю ценовую категорию. Однако при росте продаж, Haier может расширит линейку за счет более дорогих моделей, которые пока только импортируются в Россию.

После делегация переместились на производство. Сразу же бросилась в глаза толковая логистика, где для удобства перемещения продукции созданы четыре арки с лифтами по краям, по которым и «катаются» холодильники. Уникальны автоматизированная система упаковки техники и линия вакуумного запенивания (единственная в России).

Любопытной прессе рассказали, что внутренний шкаф холодильника делается из гранул полистирола, твердого бесцветного материала из группы синтетических полимеров.

Вся готовая продукция проверяется на наличие брака: на специальном конвейере холодильник подключают к системе где проводится анализ на утечку, электробезопасность, работу дисплея и т.п.

Примечательно, что директора завода Ван Шоужун практически невозможно застать в кабинете — в основном, он на производстве — следит за производством, проверяет качество сборки. В этом году Haier в Челнах планирует перевыполнить поставленную на 2017 год планку в 150 тысяч холодильников.

- Сейчас мы выпускаем холодильники второго поколения, - заявил Ван Шоужун, - а с июня начинаем производство новых холодильников третьего поколения. Пресс-форма уже отправлена из Китая в Россию. В августе-сентябре запустим в производство и морозильные шкафы.

На заводе трудятся порядка 460 человек, но в ближайших перспективах стоит план на увеличение числа работников до 640. При этом текучесть кадров составляет всего 3-4%.

Китайская компания рассматривает возможность строительства в нашем городе нового завода по производству стиральных машин. В настоящее время проект находится на финальной стадии согласования и, как отметил Ван Шоужун, уже в мае все вопросы должны быть решены.

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