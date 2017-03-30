Китайцы планируют построить в Челнах новый завод (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Haier готов начать в нашем городе выпуск стиральных машин. В рамках проекта «Город, предприятие, люди» корреспондент «Вечерки» посетил компанию и ознакомился с работой первого резидента территории опережающего развития.
Через месяц завод Haier будет праздновать в Набережных Челнах свою первую годовщину. 22 апреля сотрудники китайского предприятия отметят еще одно знаковое событие — выпуск стотысячного холодильника.
Пресс-тур по заводу началась с презентации линейки товаров. Директор по качеству и технологии Сергей Седых рассказал журналистам, что на данный момент здесь выпускаются более 20 моделей холодильников второго поколения с технологией Full No Frost, в основном направленных на среднюю ценовую категорию. Однако при росте продаж, Haier может расширит линейку за счет более дорогих моделей, которые пока только импортируются в Россию.
После делегация переместились на производство. Сразу же бросилась в глаза толковая логистика, где для удобства перемещения продукции созданы четыре арки с лифтами по краям, по которым и «катаются» холодильники. Уникальны автоматизированная система упаковки техники и линия вакуумного запенивания (единственная в России).
Любопытной прессе рассказали, что внутренний шкаф холодильника делается из гранул полистирола, твердого бесцветного материала из группы синтетических полимеров.
Вся готовая продукция проверяется на наличие брака: на специальном конвейере холодильник подключают к системе где проводится анализ на утечку, электробезопасность, работу дисплея и т.п.
Примечательно, что директора завода Ван Шоужун практически невозможно застать в кабинете — в основном, он на производстве — следит за производством, проверяет качество сборки. В этом году Haier в Челнах планирует перевыполнить поставленную на 2017 год планку в 150 тысяч холодильников.
- Сейчас мы выпускаем холодильники второго поколения, - заявил Ван Шоужун, - а с июня начинаем производство новых холодильников третьего поколения. Пресс-форма уже отправлена из Китая в Россию. В августе-сентябре запустим в производство и морозильные шкафы.
На заводе трудятся порядка 460 человек, но в ближайших перспективах стоит план на увеличение числа работников до 640. При этом текучесть кадров составляет всего 3-4%.
Китайская компания рассматривает возможность строительства в нашем городе нового завода по производству стиральных машин. В настоящее время проект находится на финальной стадии согласования и, как отметил Ван Шоужун, уже в мае все вопросы должны быть решены.
Комментарии посетителей
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