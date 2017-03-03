Клиенты Татфондбанка поставили ультиматум президенту Минниханову

Центральный банк России утром 3 марта сообщил об отзыве лицензии у четырех банков. Среди них оказались Татфондбанк, Интехбанк и Анкор банк.
Отзыв лицензии у Татфондбанка регулятор объяснил неисполнением кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов ЦБ, а также значением нормативов собственных средств ниже 2% и снижением размера капитала банка ниже минимального значения.
«При неудовлетворительном качестве активов ПАО «Татфондбанк» неадекватно оценивало принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств. Руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности», – пояснили в ЦБ.
Такой поворот событий оказался неожиданным и для руководства республики.
«Никто не ожидал, что так будет. Все же работали (над вопросом санации ТФБ – прим. ред.)…», – заявил корреспонденту «Реальное время» министр экономики РТ Артем Здунов.
– Эта ситуация очень сильно отразится на экономике Татарстана. Во-первых, население потеряло веру в совершенство финансовой системы республики. Кризис, а затем и катастрофа Татфондбанка привели к проявлению паники, – говорит профессор, академик и постоянный эксперт «Вечерки» по вопросам экономики Борис Кузнецов. – Сегодня я был в главном офисе АкБарсБанка и своими глазами видел, какой там творился ажиотаж. Возле офиса стояла «скорая», и какую-то женщину (видимо, из очереди) вынесли на носилках.
Кроме того, эксперт отмечает, что это сильный удар по малому, а в некоторых случаях- и среднему бизнесу.
– Ведь очень многие были привязаны только к Татфондбанку и теперь им обрезали все оборотные средства, – отметил он. – Последствия происходящего мы увидим позже, но какие они будут, мне трудно предугадать. Добавлю, что мне больно наблюдать то, что сейчас происходит. Арест четырех заместителей председателя правления банка говорит о масштабной махинации.
Люди в панике
Клиенты Татфондбанка и Интехбанка последние месяцы как могли добивались санации: устраивали митинги и одиночные пикеты. Сегодня ошарашенные люди заполонили соцсети. Группа «Спасение пострадавших в Татфондбанке, Интехбанке» Вконтакте пестрит криками о помощи:
«Что такое натворили наши правители? Ограбили невинных людей! За что? Как дальше людям жить? Кому верить? Где Путин, который обещал о гармоничных переговоров ЦБ и правительства РТ?».
«Люди! Лицензию отобрали! Что делать?».
«3 миллиона семей по стране «пустили по миру» государство в лице Центрального банка России в результате отьемов лицензий и обанкрочивания порядка 300 банков!».
Ответов на вопросы граждан пока никто не дает. На официальном сайте банка сообщается, что работа офисов Татфондбанка прекращена, как и осуществление банковских операций.
Отчаявшиеся клиенты выдвинули президенту РТ Рустаму Минниханову ультиматум и дали срок – три дня до понедельника.
«1. Требуем опротестовать решение ЦентроБанка об отзыве лицензии ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк»! 2. Возместить всем пострадавших клиентам данных банков потерянные деньги в полном размере!» – написали в группе Вконтакте.
Что произойдет по истечении срока не сообщается.
Комментарии посетителей
Да сосешь ты ######!
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