Клиенты Татфондбанка поставили ультиматум президенту Минниханову

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03 марта в 15:05
Первой дорогой для беспилотников станет трасса Казань-Набережные Челны
Первой дорогой для беспилотников станет трасса Казань-Набережные Челны

Первые беспилотные автомобили поедут по трассе уже через два-три года. В РТ планируют через минимальные затраты подготовить достойную инфраструктуру для приема таких машин.

03 марта в 14:54
Пострадавшие от Татфондбанка предприниматели могут добиться компенсации
Пострадавшие от Татфондбанка предприниматели могут добиться компенсации

Тимур Нагуманов объяснил в своем аккаунте Instagram, как пострадавшие клиенты-бизнесмены могут стать частью реестра кредиторов.

03 марта в 14:10
ГИБДД РТ рекомендует воздержаться от поездок за пределы города 4 марта
ГИБДД РТ рекомендует воздержаться от поездок за пределы города 4 марта

На территории республики ожидается ухудшение погодных условий: осадки в виде мокрого снега, усиление ветра до 16 м/с, гололедица. Лучше воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.

03 марта в 13:33
Смертельное ДТП в Татарстане: столкнулись легковушка и грузовик
Смертельное ДТП в Татарстане: столкнулись легковушка и грузовик

Авария произошла в седьмом часу утра на 39-м км трассы Чистополь — Нижнекамск. В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля.

03 марта в 09:58
В 68 домах Набережных Челнов ведутся ремонтные работы
В 68 домах Набережных Челнов ведутся ремонтные работы

Всего же в этом году в программу капитального ремонта вошли 147 домов на общую сумму более 1 млрд рублей.

03 марта в 09:30
ЦБ отобрал лицензию у Татфондбанка
ЦБ отобрал лицензию у Татфондбанка

Банк входил в топ-50 банковской системы РФ. Помимо него, под санкции регулятора подпали Интехбанк и Анкор банк.

03 марта в 08:55
В Татарстане цены на лекарства за год выросли на 3%
В Татарстане цены на лекарства за год выросли на 3%

По данным Минздрава РТ, в России рост потребительских цен на медикаменты, включая не жизненно важные лечебные препараты, составил 4,9%.
03 марта в 08:30
Полицейские в Челнах разыскивают сбытчиков фальшивых купюр
Полицейские в Челнах разыскивают сбытчиков фальшивых купюр

Банкноты номиналом 5000 рублей они реализовали днем в торговых точках города.

03 марта в 07:54
Когогина собрала всех резидентов ТОСЭР вместе
Когогина собрала всех резидентов ТОСЭР вместе

Сейчас 7 предприятий являются резидентами ТОСЭР. Они инвестировали в экономику Набережных Челнов 8 млрд руб.

02 марта в 17:09
«КАМАЗ» получил премию IT AWARDS
«КАМАЗ» получил премию IT AWARDS

Награда вручена директору Центра информационных и коммуникационных технологий ПАО «КАМАЗ» Артему Головатому.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

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Выпуск 8 от 02 марта, 2017г.
04 марта 2017г. 03:32

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Выпуск 8 от 02 марта 2017 г.

Клиенты Татфондбанка поставили ультиматум президенту Минниханову

Клиенты Татфондбанка поставили ультиматум президенту Минниханову

Центральный банк России утром 3 марта сообщил об отзыве лицензии у четырех банков. Среди них оказались Татфондбанк, Интехбанк и Анкор банк.

Отзыв лицензии у Татфондбанка регулятор объяснил неисполнением кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов ЦБ, а также значением нормативов собственных средств ниже 2% и снижением размера капитала банка ниже минимального значения.

«При неудовлетворительном качестве активов ПАО «Татфондбанк» неадекватно оценивало принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств. Руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности», – пояснили в ЦБ.

Такой поворот событий оказался неожиданным и для руководства республики.

«Никто не ожидал, что так будет. Все же работали (над вопросом санации ТФБ – прим. ред.)…», – заявил корреспонденту «Реальное время» министр экономики РТ Артем Здунов.

– Эта ситуация очень сильно отразится на экономике Татарстана. Во-первых, население потеряло веру в совершенство финансовой системы республики. Кризис, а затем и катастрофа Татфондбанка привели к проявлению паники, – говорит профессор, академик и постоянный эксперт «Вечерки» по вопросам экономики Борис Кузнецов. – Сегодня я был в главном офисе АкБарсБанка и своими глазами видел, какой там творился ажиотаж. Возле офиса стояла «скорая», и какую-то женщину (видимо, из очереди) вынесли на носилках.

Кроме того, эксперт отмечает, что это сильный удар по малому, а в некоторых случаях- и среднему бизнесу.

– Ведь очень многие были привязаны только к Татфондбанку и теперь им обрезали все оборотные средства, – отметил он. – Последствия происходящего мы увидим позже, но какие они будут, мне трудно предугадать. Добавлю, что мне больно наблюдать то, что сейчас происходит. Арест четырех заместителей председателя правления банка говорит о масштабной махинации.

Люди в панике

Клиенты Татфондбанка и Интехбанка последние месяцы как могли добивались санации: устраивали митинги и одиночные пикеты. Сегодня ошарашенные люди заполонили соцсети. Группа «Спасение пострадавших в Татфондбанке, Интехбанке» Вконтакте пестрит криками о помощи:

«Что такое натворили наши правители? Ограбили невинных людей! За что? Как дальше людям жить? Кому верить? Где Путин, который обещал о гармоничных переговоров ЦБ и правительства РТ?».

«Люди! Лицензию отобрали! Что делать?».

«3 миллиона семей по стране «пустили по миру» государство в лице Центрального банка России в результате отьемов лицензий и обанкрочивания порядка 300 банков!».

Ответов на вопросы граждан пока никто не дает. На официальном сайте банка сообщается, что работа офисов Татфондбанка прекращена, как и осуществление банковских операций.

Отчаявшиеся клиенты выдвинули президенту РТ Рустаму Минниханову ультиматум и дали срок – три дня до понедельника.

«1. Требуем опротестовать решение ЦентроБанка об отзыве лицензии ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк»! 2. Возместить всем пострадавших клиентам данных банков потерянные деньги в полном размере!» – написали в группе Вконтакте.

Что произойдет по истечении срока не сообщается.

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