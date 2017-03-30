Ливада заявил, что не собирается никуда сбегать - у него нет на это денег

Советский районный суд Казани 29 марта вынес постановление об аресте главы группы компаний «ФОН» Анатолия Ливады. Предприниматель проведет в казанском СИЗО №1 полтора месяца, до окончания следственных действий 13-го мая.

– У вас все в порядке? – спросила сотрудник суда в коридоре у адвоката Ливады Владимира Гусева.

– Всех привезли, – заявил тот.

Дело вела следователь Марина Проноза. Сейчас она занята расследованием хищения денег в Татфондбанке. После ее появления в здании суда даже приставы начали строить конспирологические версии о возможной связи этих двух дел, пишет «Казанский репортер».

– Может, Мусин «настучал» на этого строителя?

– Да зачем?

– У них там одна шайка и все родственники, ты что, не знаешь?

Заседание началось около 10.00. Практически весь зал заняли журналисты. Анатолий Ливада казался вполне спокойным.

– Вот заключение из РКБ о том, что Ливада страдает рядом заболеваний сердца и почек. Соответственно, ему показано наблюдение у врачей, – заявил адвокат Владимир Гусев и протянул документы судье.

После ознакомления с новыми справками судья Эрик Хабибуллин добавил их к материалам дела и дал слово Марине Пронозе. Та уточнила, что четыре уголовных дела против Ливады, возбужденные в период с 11 декабря 2015 года по 12 августа 2016 года, соединены в одно процессуальное производство и рассматриваются как единое дело. Обвиняется же он по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищения в особо крупном размере).

Первый эпизод датируется 2013 годом. Тогда, по мнению следствия, Анатолий Ливада совместно со своим партнером и гражданской женой Дианой Ахметзяновой через подконтрольную ему организацию ООО «Персона +» похитил деньги 252 дольщиков ЖК «Симфония». Общий ущерб оценен более чем в 500 млн рублей, пишет информационный портал.

– Кроме того, в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2014 года Ливада, также действуя по предварительному сговору с Ахметзяновой от лица компании «ФОН», под видом реализации квартир в уже строящихся жилых домах ЖК «МЧС», расположенного по улице Академика Губкина Советского района Казани, совершил хищение денежных средств не менее 727 граждан на общую сумму более одного млрд двухсот млн рублей, – рассказала следователь о втором эпизоде.

Третий заключается также в хищении денег, но уже при строительстве жилого дома на Ноксинском спуске. Там застройщиком является ООО «Царицынский бугор», коим, по версии следствия, руководит все та же Ахметзянова.

– Помимо этого, в рамках уголовного дела выявлены десять фактов двойных продаж в указанном ЖК «Симфония». В данном преступлении Ливада также подозревается совместно с Ахметзяновой. В ходе предварительного следствия установлено, что сбор денежных средств от участников строительства в отношении ряда домов ЖК «МЧС» и ЖК «Симфония» осуществлялся представителями ООО «ФОН» и ООО «ФОН-Ривьера» без выдачи разрешения на строительство, – заявила Марина Проноза.

В материалах дела говорится, что полученные от дольщиков деньги по большей части хранились на счетах подконтрольных руководству «ФОНа» организаций, которые в свою очередь были зарегистрированы на подставных лиц. Кроме того, установлен факт вывода финансов и активов «ФОН-Ривьеры» со счетов. По версии следствия, они были сформированы в том числе за счет отчуждения квартир в строящихся домах ЖК «Симфония». Ущерб по этому эпизоду составил около 199 млн рублей.

– В настоящее время к уголовной ответственности привлекаются Ахметзянова Диана и Ливада Анатолий, – сказала следователь. – Есть достаточно оснований полагать, что, находясь на свободе, Ливада может уничтожить доказательства по уголовному делу, скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также в случае избрания для него иной меры пресечения, не связанной с лишением свободы, он может уведомить других участников преступлений о проводимых в отношении него следственных мероприятиях.

Марина Проноза заявила также, что, находясь на свободе, Анатолий Ливада «может продолжить преступную деятельность» вопреки следствию и «надавить на своих подчиненных». После этого у адвоката Владимира Гусева возникли вопросы.

– Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то заявления сотрудников ГК «ФОН» о том, что Ливада оказывал на них какое-либо давление?

– В настоящий момент таких заявлений не поступало.

– Спасибо. И еще один вопрос. Есть ли какие-то документальные подтверждения тому, что Ливада может скрыться от органов предварительного расследования? Может, приобретал какие-то билеты за границу?

– По вылетам за границу данных пока не имеется. Есть сведения по передвижению на территории Российской Федерации.

– Спасибо, ваша честь, вопросов больше нет.

Апофеозом заседания стало заявление представителя прокуратуры о мере пресечения для Ливады.

– Учитывая, что данные преступления совершены в сфере предпринимательской, экономической деятельности, учитывая данные о его личности (постоянное место работы, место жительства, ранее не судим), состояние здоровья, прокуратура полагает, что следствием в данный момент не представлено достаточных данных, безусловно свидетельствующих о необходимости избрания в отношении него исключительной меры пресечения в виде заключения под стражу, – сказал гособвинитель.

Он попросил судью поместить подозреваемого под домашний арест и вернуться к обсуждению вопроса непосредственно после окончания расследования. Удивление на лице адвоката Ливады говорило само за себя.

– Я полностью согласен с тем, что каких-либо безусловных доказательств, что мой подзащитный может скрыться от предварительного следствия, нет, учитывая, что оно ведется около полутора лет, – заявил в прениях Владимир Гусев. – Полагаю, что с учетом личности моего подзащитного у суда есть достаточно оснований избрать для моего подзащитного иные меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

После этого суд дал слово непосредственно Ливаде. Тот заявил, что точно не собирается никуда сбегать хотя бы потому, что у него нет на это денег. Предприниматель напомнил, что живет на съемной квартире.

– Все задачи, которые стоят передо мной, – это достроить дома и выполнить договорные обязательства с дольщиками. Несмотря на те условия, которые сложились вокруг моей фирмы и лично меня, мы продолжаем строительство. За период, пока идет следствие, мы сдали пять домов: два в Челнах и остальные в Казани. Сегодня идет процесс передачи домов в проекте МЧС, – заявил Ливада.

По его словам, один из домов сдан, люди могут получить как квартиры, так и собственные деньги. Последним воспользовались 74 дольщика. Ливада также подчеркнул, что ведет непосредственную работу с банками для решения вопросов финансирования.

– У меня есть письмо Грефа ( Герман Греф, глава Сбербанка – ред.) на имя нашего президента (Рустама Минниханова – ред.). Он готов продолжить финансирование стройки «ФОНа» при смене застройщика или при выдаче гарантии Республики Татарстан. У меня есть инвесторы новгородские, московские. Мне очень прискорбно, что на три совещания, которые провел президент [с дольщиками], от нашей фирмы лично я не был приглашен. Это наталкивает на какую-то непонятную мысль, что кому-то выгодно содержать на улице людей с транспарантами <...> Те структуры, которые со мной в Москве разговаривали, просили к выборам президента постараться использовать все возможности и реалии, чтобы на улице не осталось ни одного обманутого дольщика. Эту задачу я лично и выполняю, – сказал глава ГК «ФОН».

На сегодня у компании в Казани осталось 13 недостроенных домов. Три из них – в ЖК «Симфония», пять относятся к ЖК «МЧС», четыре – к ЖК «Молодежный» и один дом – тот самый на Ноксинском спуске с застройщиком ООО «Царицынский бугор». Ливада отметил, что сейчас «ФОН» ищет фирму, которая «сможет принять до двух миллиардов рублей, чтобы направить их на строительство».

– Фирма «Бриз» уже зашла на один проект, там идет завершение, снимаются все вопросы. Остается проект «МЧС», где я руководитель. Поэтому я попрошу рассмотреть возможность дать мне выполнить все обязательства, взятые перед дольщиками, в том объеме, который как директор я должен выполнять, не ограничивая меня в принятии решений и подписании документов, – заявил обвиняемый.

Отдельно Анатолий Ливада затронул первый эпизод уголовного дела, вменяемый ему следствием. Речь о 500 млн рублей, незаконно полученных в 2013 году от дольщиков ЖК «Симфония». Он заявил, что эти деньги в общей сложности были потрачены на кредиты, займы и хозяйственную деятельность фирмы «ФОН-Ривьера». После этого суд удалился в совещательную комнату.

В это время Ливаду атаковали журналисты.

– Сидя за решеткой, я разве могу что-то решить? – эмоционально объяснял Ливада журналистам. – У меня отобрали телефон, я не разговариваю с дольщиками. Это плевок в сторону дольщиков. Если мне сейчас дадут срок, конфискуются все земли... Людей кому-то просто выгодно выкинуть на улицу...

Ливада и здесь упомянул московских «друзей, готовых помочь», но называть имена отказался. По его словам, важны не они, а те, кому выгоден «бардак в Казани». Но опять не стал уточнять, о ком идет речь.

– Я приезжаю в Министерство строительства России на совещание по «ФОНу», где нам тоже предлагают возможность участвовать в получении финансов, а перед входом стоит компания дольщиков против «ФОНа». Замминистра спрашивает, ты с собой что ли привез, говорит, на меня давить не надо. Звонит министру, спрашивает, что за хрень такая. Оказывается, коммунистическая партия Татарстана спонсировала приезд людей при моем приходе. Но для этого ведь надо оформить документы на санкционирование, – рассказывает глава строительной компании.

Проявил себя и казанский активист, «борец против всего» (в том числе и против коррупции) Дмитрий Бердников. Он попытался вступить в полемику с подозреваемым:

– Правда, что вы говорили дольщикам, якобы вам ничего не будет и обращаться с жалобами бесполезно?

– У вас есть факты?

– Нет, я спрашиваю у вас конкретно.

– У меня с головой все нормально, медицинская справка даже вон есть. Такой бред я говорить не могу <...> Пресса может, конечно, раскручивать.

– Я не пресса, моя фамилия Бердников. Возглавляю движение «Против коррупции».

– Да, дорогой, я ведь у тебя рынок купил, – сквозь улыбку проговорил Ливада.

– Не купил, а отобрали, – эмоционально парировал Бердников.

Также Ливада прокомментировал и ситуацию с компанией «Сувар Девелопмент». Ее руководителя Андрея Мочалова и финансового директора Дениса Семенова Советский райсуд 18 марта постановил взять под стражу. Оба фигурируют в уголовном деле о хищениях в Татфондбанке.

– Я слышал, что «Сувар» готовят к такому же. Что творится? Нельзя ли спросить президента? Забрали директора «Сувара», финансового директора. Все подрядчики, которых я знаю, звонят и спрашивают, что может случиться... Им ведь нужно получить деньги, достроить объекты. Это полный саботаж.

Спустя час судья Эрик Хабибуллин вернулся в зал заседания и озвучил решение. Как ни странно, отмечает "Казанский репортер", больше всего оно огорчило дольщиков.

– Мы против его ареста! Когда с застройщиком что-то случается, положительное решение по вопросам дольщиков, как правило, не следует. Кто нами будет заниматься? Органы власти нам только обещают и разводят руками. Анатолия Николаевича (Ливаду – ред.) обвиняют в том же. По факту – да, он мало что сделал. Но я хочу сказать, что ему ведь практически и не дают возможности. Он постоянно мотается в Москву, мы с ним всегда на связи. Я вам с полной уверенностью утверждаю, что он нас не бросил, решает наши вопросы. А этот арест – палки в колеса дольщиков. Я не знаю, почему наши власти так поступают. Непонятно, почему арест произошел сейчас, а не полтора года назад, когда возбудили уголовное дело. Нам ведь даже президент Минниханов говорил, что Ливада всегда на контакте и его не закроют, потому что он сотрудничает со следствием. Непонятно, кому выгоден этот арест, но точно не дольщикам, – говорит Ирина Князева, представительница дома №3 ЖК «МЧС».

По ее словам, дольщики остро реагируют на эту новость потому, что земля, на которой строятся дома, принадлежит государству. «ФОН» ее арендует. После постройки и сдачи домов она уйдет в собственность дольщиков.

– Аренда скоро закончится. У нас на руках нет разрешения на строительство и договоров долевого участия. Наш дом еще не построен, и значит, что если этот вопрос так и не решить, земля уйдет обратно государству, – отмечает Ирина Князева.

Владимир Гусев заявил, что это решение суда будет обжаловано. По закону, сторона защиты может сделать это в течение 10 дней после вступления решения в силу...

– Я же говорил, все неспроста.

– Да, там Мусин замешан, я уже слышал.

– Да не Мусин. Не удивлюсь, если сам Путин!

Конспирологические версии в зале и коридорах суда набирали обороты...

А пока следствие готовится к задержанию Дианы Ахметзяновой. По сообщениям источников «Казанского репортера», знакомых с ситуацией, произойти это может на днях. Все по старой схеме: допрос – задержание – арест.

Пока же вспомним, с чего начались проблемы в «ФОНЕ». В 2013 году компания одновременно строила несколько крупных жилых комплексов в Казани и Набережных Челнах. Для их завершения требовались многомиллионные вложения. Но оборотные деньги на тот момент иссякли. Спад на рынке жилья привел к сокращению притока средств от дольщиков. В начале 2014 года у ГК «ФОН» в различных стадиях незавершенного строительства находилось 25 домов в Казани и Набережных Челнах.

Стройки замораживались, дома не сдавались, денег не было. В конечном счете сформировались инициативные группы и движение обманутых дольщиков. Это вылилось в пикеты и митинги как в Татарстане, так и в Москве. В 2015 году руководство республики создало штаб во главе с первым заместителем премьер-министра РТ Алексеем Песошиным. Сам Минниханов также провел несколько встреч с дольщиками. С тех пор компания достроила и сдала часть домов, но количество нереализованных объектов все еще велико.