МЧС нашли три очага возгорания в Храме всех религий известного в Челнах скульптора Ильдара Ханова (ВИДЕО)

10 апреля утром в Казани загорелся Храм всех религий. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В горевшем здании спасатели нашли тело мужчины.

Храм всех религий – сооружение, возведение которого начато в 1994 году. Его основатель – известный в Челнах художник и скульптор Ильдар Ханов. По замыслу автора, он является архитектурным символом религий, культуры и цивилизаций. Службы и обряды в комплексе не проводятся.

По предварительным данным, причина возгорания – поджог.

Как сообщает МЧС по РТ, очаги были найдены в южной и северной части здания на первом этаже, а также в одной из комнат на втором этаже. В одной из комнат пожарные обнаружили металлическую 20 литровую автомобильную канистру со следами копоти и запахом легковоспламеняющейся жидкости.

«Наиболее вероятной причиной пожара является занос источника открытого огня», – отмечают в МЧС по РТ. – «Предварительная причина гибели человека – отравление токсичными продуктами горения при пожаре».

Следственный комитет по Республике Татарстан проводит доследственную проверку.

Сообщается, что 63-летний погибший мужчина проживал и работал строителем в храме.

– Два дня назад ему сказали о том, чтобы он собирал вещи и уезжал оттуда, – рассказал порталу ProKazan брат основателя Храма Ильгиз Ханов. – Он грозился, что подожжет себя и здание, но его слова мы не приняли всерьез.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.