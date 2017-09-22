Мэр Бугульмы: «Я никогда не мог представить, что вернусь в родной город»

Сегодня, 22 сентября, Линар Закиров отмечает трехлетие работы на посту главы. В рамках пресс-тура на родину мэра Челнов, Наиля Магдеева, корреспондент «Вечерки» имел возможность пообщаться с градоначальником Бугульмы, который рассказал зачем он ищет три миллиарда рублей и приглашает российских туристов на «постель из пчел».

До начала грандиозной камазовской стройки в Набережных Челнах, именно этот город на юго-востоке Татарстана был вторым по значению и населению в республике, после Казани. А теперь наши города связывает и тот факт, что мэр Челнов, Наиль Магдеев — коренной бугульминец и долгие годы, с 1996 по 2010 год, возглавлял Бугульму.

Примечательно, что работа следующего мэра — Ильдуса Касимова завершилась в 2014 году громким земельным скандалом — как выявили ревизоры счетной палаты РТ, глава незаконно отдал 131 га земли сельскохозяйственного назначения (пастбища и пашни) московской частной фирме «под разработку карьера». Да и без того деятельность мэра не раз подвергалась критике в СМИ. Один раз Ильдус Касимов даже подал иск на газету, но проиграл, хотя и нанял дорогих московских адвокатов.

«Золотая» Настя

Приход а качестве главы города 37-летнего (на контрасте с предыдущими возрастными мэрами) «студента из Сколково» должен был по-хорошему «встряхнуть» Бугульму. Вместе с Линаром Закировым мы подвели трехлетние итоги его работы на посту градоначальника. И первое, о чем он с гордостью сообщил: третий год подряд город стал лидером по результатам ЕГЭ. В этом году одной из шести российских выпускников- «трехсотбалльников» стала бугульминка Настя Золотухина. Правда, радость длилась недолго, ведь девушка, заработавшая на экзаменах по русскому языку, химии и биологии наивысшую оценку, выбрала не татарстанский вуз. «Золотую» выпускницу с радостью взяли на факультет «Лечебное дело» в Самарский государственный медицинский университет, что, как писали некоторые СМИ, не на шутку разозлило главу Татарстана Рустама Минниханова.

- Здесь есть объективный фактор. Мы предварительно, еще до ее встречи с президентом, разговаривали с родителями и самой Настей, - рассказал мэр Бугульмы Линар Закиров. - У них нет претензий к качеству образования в республике. Здесь сработал чисто географический фактор, потому что Самара объективно ближе — до нее от нас ехать час-полтора, а до Казани 3-4 часа. Переживания родителей за девочку совершенно понятны.

Курочка по яичку несет

Но если успехи города в сфере образования нельзя назвать такими уж неожиданными (по словам самого Закирова, 72% бугульминцев имеют высшее образование), то достижения последних лет в агропромышленной отрасли могут действительно удивить. Ведь еще в 2013 году Бугульминский район вошел в пятерку аутсайдеров сельхозрейтинга.

- В секторе АПК традиционно проблема была, потому что здесь зона рискованного земледелия, все таки. Причем, по объективным причинам — мы самая высокая точка в Татарстане: на две недели позже наступает весна и на полторы недели раньше наступает осень, - пояснил Линар Закиров. - Поэтому период посевных и уборочных работ очень короткий.

Тем не менее, в 2014 года власти сумели привлечь очень крупного инвестора — челнинскую компанию ООО «Агропродукт», которая построила здесь бугульминский комбикормовый завод — площадку, где производятся более 25 наименований кормов для птиц и КРС. Это дало городу почти 3 млрд руб. инвестиций. Эта же фирма организовала здесь предприятие по производству племенного инкубационного яйца. Сегодня работают уже четыре такие площадки, в перспективе их будет девять. Это позволит выпускать 120 миллионов инкубационных яиц в год.

- Ими же будет реализован проект по строительству мясокомбината. В советское время бугульминский мясокомбинат славился своей продукцией. К сожалению, в лихие 90-е он был обанкрочен. Сегодня закупается оборудование. Самое главное для меня, как для главы, это рабочие места, - признался Закиров журналистам. - Только одна площадка племпредприятия - это 420 рабочих мест. Причем на селе! Это полностью автоматизированная система, птицы закуплены в Голландии, современное итальянское оборудование, которое позволяет сохранять в инкубаторе оптимальный микроклимат. Каждая площадка дает до 50 тыс яиц в сутки.

В общем, только в сектор АПК удалось привлечь более 12 млрд рублей инвестиций. Кроме того, в районе стал весьма динамично развиваться такой вид малого бизнеса, как крестьянско - фермерское хозяйство. К примеру, если раньше за год поступали три-четыре заявки на открытие КФХ, то в 2017 — уже 18. Это стало неожиданным даже для администрации — пришлось выходить на министерство сельского хозяйства с индивидуальным ходатайством о поддержке фермеров.

Бугульминский сомелье

Ну, и самая, наверное, любимая «фишка» мэра Бугульмы — агротуризм, который может стать «татарстанской Меккой» для избалованных жителей мегаполисов. А началось все с разгромного совещания с председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным, которое прошло весной этого года. Тот потребовал от глав повышения деловой активности на селе. Для Бугульминского района с его непростыми климатическими условиями это было непростой задачей.

- После этого я со своими главами сельских поселений провел разбор полетов. Мы долго думали в каком направлении нам двигаться, и идея родилась сама собой. В каждом сельском поселении есть свой уникальный продукт: где-то пчеловод активный, где-то рыбная ферма, пруд или КФХ, - рассказал Закиров. - Мы просто соединили все эти геолокации и создали туристический маршрут. Я лично его обкатал на своих московских друзьях, с которыми учился в Сколково. Я думал, что учитывая их богемность, это будет не интересно. Но, я такого, извините за выражение, состояния щенячего восторга у взрослых мужчин моего возраста не видел никогда! В конце заехали на ферму, где можно продегустировать молодое вино ... это была окончательная точка, после которой я понял, что мы идем в правильном направлении.

Путевку в жизнь этой идее дали те 180 агротуристов, которые успели пройти маршрут за остатки лета. Такого успеха не ожидал от своего детища сам мэр Бугульмы. В будущем он планирует организовать круглогодичное «развлечение» для городской публики. Уже сейчас на маршруте есть более 20 точек — это и пасека, где человек может опробовать на себе оригинальный релакс апидомик (сон на улье — ред.), и уникальный деревенский «сомелье», сумевший выращивать в совершенно неприспособленных условиях десятки видов винограда, конюшня, фермы, самобытные травники и многое другое.

Нужда до Китая доведет

Большие надежды Линар Закиров питает в связи с очень амбициозным проектом.

- Речь идет о строительстве завода по производству расходных медицинских материалов - пробирки, системы, шприцы - все то, что сегодня на 75% Россия закупает заграницей, - поделился с представителями СМИ мэр Бугульмы. - Основные игроки на этом рынке сегодня - Германия, Израиль, Китай. Мы очень в нем заинтересованы - уже сегодня подготовили земельный участок, к которому подведены все необходимые коммуникации и сети. Осталось дело за малым - китайские партнеры нам предлагают найти соинвестора. Цена вопроса 3 млрд рублей. Уверен, что рано или поздно мы этот вопрос решим.

Согласно бизнес-проекту, при осуществлении всех трех этапов, новое производство даст городу порядка 800 рабочих мест. Китайские партнеры готовы вложить ровно половину стоимости. Инвесторов, которых может заинтересовать этот проект, власти ищут сейчас в Москве, Санкт-Петербурге и Казахстане.

Из болота в цивилизацию

До насыщенного пресс-тура по Бугульме у корреспондента «Вечерки» выдалось свободное время и он прогулялся в центр города — к Старому водоему или «болоту», как его называют местные жители. Позже мы узнали, что обидное название водоема было дано не зря — до прошлого года место это было довольно унылым. Воспользовавшись республиканской программой, которая была приурочена к Году водоохранных зон, бугульминская администрация за два года вложила в благоустройство 109 миллионов рублей. Проектированием территории занялся хорошо уже известный челнинцам арт-десант Натальи Фишман. Что из этого получилось, вы можете посмотреть в фоторепортаже. Забавно, что многие элементы — к примеру, урны и скамейки идентичны тем, что стоят теперь в Челнах в парках и на набережных, о чем мы тонко намекнули в беседе с Линаром Закировым — уж не бугульминский ли изготовитель потрудился и в автограде?

- Подрядчик, который выполняет строительно-монтажные работы, в каждом районе местный.

Но компаний, которые умеют производить уличную мебель, их, на самом деле, нет так много в России. Наверное, какие-то элементы благоустройства идентичны, - нашелся с ответом глава Бугульмы. В 2015 году мы создали административно-техническую инспекцию (АТИ). Я ставил цель: навести в городе порядок. Это касается и благоустройства территории, и рекламных конструкций, вывесок, входных групп. Конечно, в первый год у ряда предпринимателей было недопонимание - ну зачем еще одна контролирующая надзорная структура, который приходит штрафует? Хотя я ставил своим подчиненным задачу: ни в коем случае не кошмарить. Мы должны были пройти этот путь, для того чтобы привести город в эстетично красивый вид. Слава богу, исполком и предприниматели нашли консенсус. Я считаю, что АТИ работает вполне корректно и город заметно улучшил свой облик.

Неописумый кайф

Напоследок журналисты попросили Линара Закирова поделится собственными впечатлениями о «мэрстве» и похвастаться достижениями.

- Мне сложно говорить о своих достижениях. Я командный игрок. Мы построили (впервые за 25 лет) новый детский сад. Мы практически закончили капремонт во всех школах. Впервые за 30 лет приступили к реконструкции детсадов, которые требовали оперативного вмешательства. Вчера открыли после капремонта одно из старейших спортивных сооружений - спорткомплексе «Юность», который три года стоял аварийным. А это тот объект, который подарил миру спорта такие громкие имена, как Николай Колесников, Светлана Шинкова, Ольга Данилова, Александр Красных, - перечислил градоначальник. Накануне приезда журналистов в Бугульме был открыт уникальный объект - Дворец единоборств - спорткомплекс для маломобильных групп населения. В преддверии декады инвалидов это, по выражению мэра, сумасшедший подарок, потому что там все сделано для того, чтобы люди с ограниченными возможности могли себя реализовать в спорте. Тем более, что здесь сильная школа по греко-римской борьбе, базировавшаяся в коррекционной школе-интернате, где обучаются слабослышащие дети практически со всего юго-востока республики. В этом году в городе приступили к реконструкции постройки 50-х годов прошлого века — центрального стадиона, планируется капремонт Дворца молодежи — здание практически 20 лет не функционировало. В 2015 году сумма инвестиций по всем программам приближалась к 1 млрд рублей, в 2016 — 1,2 млрд, в 2017 - 1,32 млрд.

- И я рад этой динамике, потому что желаний у нас еще много, и вопросов накопившихся достаточно. Эти три года, честно говоря, пролетели как один день, - признался Линар Закиров. - Я никогда не мог представить, что вернусь в родной город. Меня многие спрашивают: ну, наверное, тебе тяжело, после Казани? Нет, мне комфортно и хорошо. Прелесть работы мэром города в том, что ты видишь результат своей работы. Но все эти действия должны быть взвешенными, и должно быть одно «соломоново» решение. Если результат твоей работы действительно качественно улучшает жизнь жителей твоего города, поверьте, это неописумый кайф.

ФАКТЫ

- В Бугульме самый низкий уровень безработицы по РТ — 0,58%;

- Консолидированный бюджет города 1,8 млрд рублей;

- Более 10% бугульминцев работают на севере вахтовым методом;

- В ближайшие годы аэропорт «Бугульма» сможет приобрести статус международного — здесь планируют строительство второй взлетно-посадочной полосы и ремонт здания.