Минфин: «Экономика, дай порулить!»

Министерство финансов через Банк России выходит на внутренний валютный рынок. При нефти марки Urals выше 40 долларов за баррель, Минфин России будет проводить операции по покупке иностранной валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов, а в случае снижения цен на нефть - операции по продаже иностранной валюты в объеме выпадающих нефтегазовых доходов.

«Операции будут проводиться в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы", - пояснили в Центробанке.

Насколько сильным будет влияние министерства финансов на курс национальной валюты покажет время. Но учитывая ужесточение монетарной политики в США, и смягчение ее в России очень маловероятно, что 2017 году мы увидим доллар на отметках в 55 рублей за штуку. Негативным для рубля окажется и снижение экономического роста в Китае, вызванное выводом крупных производств обратно в США, а Китай, как известно, один из крупнейших потребителей нашего сырья: нефти, металла, леса и т.д. Ну и решение Минфина по выкупу валюты с рынка не будет способствовать укреплению рубля. Доллар по-прежнему остается привлекательным для покупок на текущих ценовых уровнях с целью долгосрочного инвестирования.

Виктор Разинков

Обычно активы на фондовом рынке находятся в динамическом равновесии. Классический пример – курс доллара и индекс ММВБ. Если доллар дорожает, то индекс ММВБ идёт вниз. И наоборот, сильный рост индекса ММВБ проходит, как правило, на фоне стабильного или даже укрепляющегося рубля. Ключевые компании, оказывающие на индекс ММВБ наибольшее влияние – это Сбербанк, «Газпром», «Роснефть», «Лукойл». Поведение бумаг этих 4 компаний практически определяют движение индекса ММВБ и связанного с ним индекса РТС.

Самым чувствительным и показательным по отношению к доллару из этой четверки компаний является Сбербанк. Доллар растёт - Сбербанк падает или стоит на месте. Сбербанк растёт – доллар падает или стоит на месте. Обычно это стандартное поведение активов, и на этой особенности выстроено немало торговых стратегий и торговых роботов. Но на прошлой неделе случилось интересное явление – доллар и Сбербанк перестали коррелировать между собой, падали оба, и падение было заметным. В последний раз значительная раскорреляция доллара и Сбербанка была в октябре-ноябре 2015 года. Тогда было с точностью до наоборот – росли оба актива. Итогом стал длительный растущий тренд в Сбербанке с выходом на новый исторический максимум, а доллар, достигнув значения 85 рублей в январе 2016 года, ушёл в длительный снижающийся тренд до настоящих уровней.

Раскорреляции движений активов на рынке – это признаки глубинных изменений, которые могут привести к началу новых трендов и новых сильных движений.

На прошлой неделе мы ждали, что рубль укрепится по отношению к доллару до уровней 58,00-58,50. Доллар закрыл прошлую неделю на уровне 58,24 рубля, это новый минимум с начала 2016 года. Глобально мы по-прежнему ждём доллар на уровнях 57,50 – 57,70. В июле-августе 2015 года на этих уровнях было значительное накопление – консолидация, от которого доллар сделал сильное движение вверх. Есть вероятность, что уже в ближайший месяц на рынке начнутся новые глобальные тренды, поэтому рекомендуем покупать доллар на текущих уровнях, особенно, на приближении к уровням 57,70 – 57,50.

Вадим Ложкин