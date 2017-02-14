Минфин: «Экономика, дай порулить!»

Вход | Регистрация
Курсы валют (14.02.2017):
$58.84570 62.68240
Погода в Набережных Челнах:
Пасмурно Пасмурно Пасмурно
-10° -8° -9°
День
14 февраля		 Вечер
14 февраля		 Ночь
15 февраля
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
14 февраля в 11:28
Водители Челнов предупреждают о снежной буре за городом
Водители Челнов предупреждают о снежной буре за городом

По словам очевидцев, из-за сильного бокового ветра на дороге Челны-Заинск, фура сползла в кювет. МЧС разослало предупреждение.

14 февраля в 10:15
Экс-глава Россельхозбанка в Татарстане осужден за злоупотребления полномочиями
Экс-глава Россельхозбанка в Татарстане осужден за злоупотребления полномочиями

Он препятствовал взысканию со своего семейного бизнеса кредитного долга на сумму более 136 млн рублей.

14 февраля в 08:58
Тестовая эксплуатация электробуса КАМАЗ: результаты положительные
Тестовая эксплуатация электробуса КАМАЗ: результаты положительные

Для зарядки электробуса, который тестируется сейчас на маршрутах Санкт-Петербурга, требуется всего 6 минут.

14 февраля в 08:28
Хоккейная сборная России выиграла турков со счетом 42:0 (ВИДЕО)
Хоккейная сборная России выиграла турков со счетом 42:0 (ВИДЕО)

Встреча проходила в рамках в рамках Зимнего европейского юношеского Олимпийского фестиваля.

13 февраля в 14:44
Полицейские Челнов задержали воришек светильников из новостроек
Полицейские Челнов задержали воришек светильников из новостроек

Рабочие управляющей компании обнаружили отсутствие более 100 светильников общей стоимостью свыше 90 тысяч рублей.

13 февраля в 14:36
“Коронованный лев” появился в СИЗО Татарстана для малолетних преступников
“Коронованный лев” появился в СИЗО Татарстана для малолетних преступников

При проведении ремонта учитывая положительный опыт арт-терапии в работе с подростками.

13 февраля в 14:12
В Татарстане посадили бандитов, напавших на инвалида-сироту
В Татарстане посадили бандитов, напавших на инвалида-сироту

Налетчиков, которые требовали с него деньги и передачи документов на машину, остановили прохожие.

13 февраля в 13:39
В Казань с «визитом дружбы» приедет мэр Парижа Анн Идальго
В Казань с «визитом дружбы» приедет мэр Парижа Анн Идальго

В конце декабря между столицами Татарстана и Франции было подписано соглашение о работе в сфере развития туризма, культуры и спорта.

13 февраля в 12:45
Массовые нарушения выявлены в частных детсадах Челнов
Массовые нарушения выявлены в частных детсадах Челнов

Власти города посоветовали надзорным органам их не наказывать, а “в тактичной форме посмотреть, что там происходит”.

13 февраля в 11:15
Все муниципальные автобусы в Челнах будут оснащены видеорегистраторами
Все муниципальные автобусы в Челнах будут оснащены видеорегистраторами

Такое распоряжение дал мэр города после доклада главы ГИБДД о росте аварийности с участием общественного транспорта.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

Ложь
Правда

Индекс правды: 22%
Проголосовало: 9

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 5 от 09 февраля, 2017г.
14 февраля 2017г. 11:37

Новости Колумнисты Работа Объявления

Экономика |

Здоровье |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Вечерняя тренировка

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей
Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой

«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Карина Фазылзянова
Посмотреть все

Посмотреть все
Видео:
Хоккейная сборная России выиграла турков со счетом 42:0 (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяНовости
Выпуск 5 от 09 февраля 2017 г.
Автор:

Минфин: «Экономика, дай порулить!»

Минфин: «Экономика, дай порулить!»

Министерство финансов через Банк России выходит на внутренний валютный рынок. При нефти марки Urals выше 40 долларов за баррель, Минфин России будет проводить операции по покупке иностранной валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов, а в случае снижения цен на нефть - операции по продаже иностранной валюты в объеме выпадающих нефтегазовых доходов.

«Операции будут проводиться в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы", - пояснили в Центробанке.

Насколько сильным будет влияние министерства финансов на курс национальной валюты покажет время. Но учитывая ужесточение монетарной политики в США, и смягчение ее в России очень маловероятно, что 2017 году мы увидим доллар на отметках в 55 рублей за штуку. Негативным для рубля окажется и снижение экономического роста в Китае, вызванное выводом крупных производств обратно в США, а Китай, как известно, один из крупнейших потребителей нашего сырья: нефти, металла, леса и т.д. Ну и решение Минфина по выкупу валюты с рынка не будет способствовать укреплению рубля. Доллар по-прежнему остается привлекательным для покупок на текущих ценовых уровнях с целью долгосрочного инвестирования.

Виктор Разинков

Обычно активы на фондовом рынке находятся в динамическом равновесии. Классический пример – курс доллара и индекс ММВБ. Если доллар дорожает, то индекс ММВБ идёт вниз. И наоборот, сильный рост индекса ММВБ проходит, как правило, на фоне стабильного или даже укрепляющегося рубля. Ключевые компании, оказывающие на индекс ММВБ наибольшее влияние – это Сбербанк, «Газпром», «Роснефть», «Лукойл». Поведение бумаг этих 4 компаний практически определяют движение индекса ММВБ и связанного с ним индекса РТС.

Самым чувствительным и показательным по отношению к доллару из этой четверки компаний является Сбербанк. Доллар растёт - Сбербанк падает или стоит на месте. Сбербанк растёт – доллар падает или стоит на месте. Обычно это стандартное поведение активов, и на этой особенности выстроено немало торговых стратегий и торговых роботов. Но на прошлой неделе случилось интересное явление – доллар и Сбербанк перестали коррелировать между собой, падали оба, и падение было заметным. В последний раз значительная раскорреляция доллара и  Сбербанка была в октябре-ноябре 2015 года. Тогда было с точностью до наоборот – росли оба актива. Итогом стал длительный растущий тренд в Сбербанке с выходом на новый исторический максимум, а доллар, достигнув значения 85 рублей в январе 2016 года, ушёл в длительный снижающийся тренд до настоящих уровней.

Раскорреляции движений активов на рынке – это признаки глубинных изменений, которые могут привести к началу новых трендов и новых сильных движений.

На прошлой неделе мы ждали, что рубль укрепится по отношению к доллару до уровней 58,00-58,50. Доллар закрыл прошлую неделю на уровне 58,24 рубля, это новый минимум с начала 2016 года. Глобально мы по-прежнему ждём доллар на уровнях 57,50 – 57,70. В июле-августе 2015 года на этих уровнях было значительное накопление – консолидация, от которого доллар сделал сильное движение вверх. Есть вероятность, что уже в ближайший месяц на рынке начнутся новые глобальные тренды, поэтому рекомендуем покупать доллар на текущих уровнях, особенно, на приближении к уровням 57,70 – 57,50. 

Вадим Ложкин

Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Утро, день, вечер, ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru